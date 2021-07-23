Війська РФ обстріляли житлові квартали Мар'їнки й Опитного: поранено мирного мешканця, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи. Станом на 17 годину 23 липня зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Поблизу Опитного ворог обстріляв українські позиції з мінометів 120-мм калібру. Також з мінометів 120-мм калібру окупанти здійснили обстріл приватного сектору Опитного.

З автоматичних станкових гранатометів російсько-окупаційні війська обстріляли житловий сектор населеного пункту Мар’їнка, внаслідок чого місцевий мешканець дістав осколкові поранення.

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Українські військові оперативно надали пораненому першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я потерпілого – задовільний.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Серед українських військових бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.

У відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь.

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Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.