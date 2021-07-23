Війська РФ обстріляли житлові квартали Мар'їнки й Опитного: поранено мирного мешканця, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи. Станом на 17 годину 23 липня зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
Поблизу Опитного ворог обстріляв українські позиції з мінометів 120-мм калібру. Також з мінометів 120-мм калібру окупанти здійснили обстріл приватного сектору Опитного.
З автоматичних станкових гранатометів російсько-окупаційні війська обстріляли житловий сектор населеного пункту Мар’їнка, внаслідок чого місцевий мешканець дістав осколкові поранення.
Українські військові оперативно надали пораненому першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я потерпілого – задовільний.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Серед українських військових бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.
У відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
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