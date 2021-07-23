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Новини Агресія Росії проти України
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Війська РФ обстріляли житлові квартали Мар'їнки й Опитного: поранено мирного мешканця, - штаб ООС

Війська РФ обстріляли житлові квартали Мар'їнки й Опитного: поранено мирного мешканця, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи. Станом на 17 годину 23 липня зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Поблизу Опитного ворог обстріляв українські позиції з мінометів 120-мм калібру. Також з мінометів 120-мм калібру окупанти здійснили обстріл приватного сектору Опитного.

З автоматичних станкових гранатометів російсько-окупаційні війська обстріляли житловий сектор населеного пункту Мар’їнка, внаслідок чого місцевий мешканець дістав осколкові поранення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли українські позиції біля Опитного зі 120-мм мінометів, - Міноборони. ВIДЕО

Українські військові оперативно надали пораненому першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я потерпілого – задовільний.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Серед українських військових бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.

У відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь.

Читайте: Російські окупанти обстріляли українські позиції біля Невельського і Красногорівки зі 120-мм мінометів, - Міноборони

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Автор: 

обстріл (29262) бойові дії (4092) операція Об’єднаних сил (6725)


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Зелене перемир"я триває !!!))))
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23.07.2021 18:26 Відповісти
Войска РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки и Опытного: ранен мирный житель, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8963
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23.07.2021 18:28 Відповісти
Обстрєлять у відповідь не пробували?
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23.07.2021 18:55 Відповісти
как вмазать по Воронежу!
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23.07.2021 19:16 Відповісти
Війська РФ обстріляли житлові квартали Мар'їнки й Опитного: поранено мирного мешканця, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4735
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23.07.2021 19:14 Відповісти
об этом должны знать все, что от обстрелов сепаров получают ранения мирные жители
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23.07.2021 20:29 Відповісти
Перед Днем Незалежності на Донбасі загостриться ситуація, - військовий Олег Жданов

Проросійські бойовики активізуються на Донбасі перед Днем Незалежності України. Варто очікувати нових провокацій та обстрілів українських позицій.




варто до цього готуватись, адже почалось перекидання військ з Західного військового округу на територію Білорусі для підготовки участі у навчанні "Захід-2021". Росія може посилити обстріли українських позицій.
Традиційно буде конфронтація перед Днем Незалежності України. Тим паче, що в нас річниця - 30 років. Вже найближчим часом ми спостерігатимемо посилення обстрілів,

https://24tv.ua/bude-zagostrennya-donbasi-pered-dnem-nezalezhnosti-********-novini_n1693679
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23.07.2021 22:50 Відповісти
 
 