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Порошенко зустрівся з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Кентом. ФОТО

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зустрівся з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Джорджем Кентом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко зустрівся з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Кентом 01

"Наголошено на важливості зміцнення трансатлантичного санкційного тиску на російську сторону для припинення агресії Кремля та забезпечення деокупації Донбасу і Криму. Було висловлено підтримку ініціативи України щодо запуску Кримської платформи", - йдеться в повідомленні.

Петро Порошенко наголосив на небезпечності оприлюдненої домовленості між Вашингтоном та Берліном щодо запуску "Північного потоку-2", який є зброєю в руках Путіна для підриву європейської енергетичної солідарності і становить загрозу для України.

Також лідер "ЄС" наголосив на важливості прискореного просування України на шляху до членства в НАТО, починаючи з надання Плану дій щодо членства. "Чим більше вагаються союзники, тим більше ця нерішучість розпалює апетити Кремля", – наголосив Порошенко. Він також наголосив на важливості посилення військової допомоги Україні з боку США, у тому числі шляхом укладення двосторонньої безпекової угоди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко про "Північний потік-2": Міжнародні партнери повинні побачити сильну та об'єднану Україну, яка не сприймає ніяких "договорняків" за своєю спиною

Сторони обговорили ситуацію в Україні, зокрема у сфері зміцнення демократії і верховенства права, боротьби з корупцією і забезпечення незалежного функціонування антикорупційних органів, НБУ, ефективного корпоративного управління, забезпечення свободи ЗМІ.

Лідер "Євросолідарності" підкреслив важливість візиту Президента України до США та висловив сподівання, що за її результатами буде зміцнено союзницькі відносини між Києвом і Вашингтоном.

Автор: 

Порошенко Петро (15193) США (23437) Кент Джордж (49) Європейська Солідарність (1090)


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Топ коментарі
+40
просто Кент порохобот.. у него "удостоверение порохобота" есть))
ЗЫ.. если осенью Зеленский вдруг решит уйтить в импичмент, то всегда есть кому передать власть в крепкие проверенные руки..
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23.07.2021 18:45 Відповісти
+36
...Сегодня же можно сказать наверняка лишь одно. Это решение принято не без Украины, а без ее руководства, которое дискредитировало себя уже настолько, что вопросы, прямо касающиеся безопасности Украины, решаются путем переговоров без участия главного действующего лица украинской стороны - Ермака, которого уже просто не пускают не то, что на переговоры, но и к телефону. Что-то обсуждать с янелохом просто нет никакого смысла, поскольку все равно начнет говорить Ермак.
В Батуми президент Молдовы Майя Санду все это сформулировала прямым текстом и янелоху и Ермаку прямо в глаза и так, что они даже пикнуть не смогли. Это значит, что янелоху показали красную карточку и он становится не только нерукопожатым, но бесполезным персонажем для любых переговоров. Его туристические поездки и чудачества за границей подходят к завершению.
И в общем, он для этого сделал все, что мог. Ему прямо указали на то, что вместо него с международными партнерами общается кремлевский крот, а экономикой занимается бородатый преступник, которого давно ждут казематы в США. Ему было прямо сказано о том, что если он от них не избавится, то в таком случае, его будут воспринимать как сообщника этих деятелей.
В общем, до момента, пока зеленая шобла не оставит занимаемые кабинеты, с ними уже никто не будет общаться, а их мнения и картинные жесты никому не нужны. Все это сейчас происходит на фоне того, как все было при Порохе и каким был механизм принятия решений по Украине. Так что Кучма был невыездным и нерукопожатым, в конце своей каденции таким же стал Ющенко. Таким был Янукович и таким стал янелох. Единственным президентом Украины, с которым уважительно общались, и чью позицию учитывали при принятии решений как до конца каденции так и после ее окончания, был и остается Порошенко.
В общем, всем, даже тем, кто упоролся «божьей росой», пора раскрывать глаза, делать выводы и приходить к заключению о том, что чем быстрее зелень будет заниматься своей прямой работой - аниматорством, свадебными фотографиями, банными вечеринками и прочими сферами услуг, тем быстрее ситуация вернется во вменяемое состояние. Все в наших руках. - https://defence-line.org/2021/07/ob-ukraine-bez-zeleni/
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23.07.2021 18:45 Відповісти
+29
Опа ча!! Зелёные жидко какают от мысли что про них наговорит Порох американцам.
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23.07.2021 18:45 Відповісти
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А как же Ермак? Этот Кент на шкандаль нарывается
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23.07.2021 18:42 Відповісти
просто Кент порохобот.. у него "удостоверение порохобота" есть))
ЗЫ.. если осенью Зеленский вдруг решит уйтить в импичмент, то всегда есть кому передать власть в крепкие проверенные руки..
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23.07.2021 18:45 Відповісти
А з найвеличнішим Кентуха зустрічався?
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23.07.2021 18:43 Відповісти
Фраер встретился с Кентом.
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23.07.2021 19:34 Відповісти
Судя по испражнению , ты нескромно занимаешься саморекламой себя и своих сокамерников 🙄🙄🙄
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23.07.2021 19:59 Відповісти
та вони тут квадратно-гніздовим...
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23.07.2021 20:01 Відповісти
Опа ча!! Зелёные жидко какают от мысли что про них наговорит Порох американцам.
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23.07.2021 18:45 Відповісти
...Сегодня же можно сказать наверняка лишь одно. Это решение принято не без Украины, а без ее руководства, которое дискредитировало себя уже настолько, что вопросы, прямо касающиеся безопасности Украины, решаются путем переговоров без участия главного действующего лица украинской стороны - Ермака, которого уже просто не пускают не то, что на переговоры, но и к телефону. Что-то обсуждать с янелохом просто нет никакого смысла, поскольку все равно начнет говорить Ермак.
В Батуми президент Молдовы Майя Санду все это сформулировала прямым текстом и янелоху и Ермаку прямо в глаза и так, что они даже пикнуть не смогли. Это значит, что янелоху показали красную карточку и он становится не только нерукопожатым, но бесполезным персонажем для любых переговоров. Его туристические поездки и чудачества за границей подходят к завершению.
И в общем, он для этого сделал все, что мог. Ему прямо указали на то, что вместо него с международными партнерами общается кремлевский крот, а экономикой занимается бородатый преступник, которого давно ждут казематы в США. Ему было прямо сказано о том, что если он от них не избавится, то в таком случае, его будут воспринимать как сообщника этих деятелей.
В общем, до момента, пока зеленая шобла не оставит занимаемые кабинеты, с ними уже никто не будет общаться, а их мнения и картинные жесты никому не нужны. Все это сейчас происходит на фоне того, как все было при Порохе и каким был механизм принятия решений по Украине. Так что Кучма был невыездным и нерукопожатым, в конце своей каденции таким же стал Ющенко. Таким был Янукович и таким стал янелох. Единственным президентом Украины, с которым уважительно общались, и чью позицию учитывали при принятии решений как до конца каденции так и после ее окончания, был и остается Порошенко.
В общем, всем, даже тем, кто упоролся «божьей росой», пора раскрывать глаза, делать выводы и приходить к заключению о том, что чем быстрее зелень будет заниматься своей прямой работой - аниматорством, свадебными фотографиями, банными вечеринками и прочими сферами услуг, тем быстрее ситуация вернется во вменяемое состояние. Все в наших руках. - https://defence-line.org/2021/07/ob-ukraine-bez-zeleni/
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23.07.2021 18:45 Відповісти
"экономикой занимается бородатый преступник, которого давно ждут казематы в США" - Шмигаль? Чи беня?
А, втім, "акакаяразніца"...
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23.07.2021 19:10 Відповісти
Похоже, что поздно пить боржоми.
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23.07.2021 18:46 Відповісти
"Пианист не нужен, родной..." (с)

Порошенко зустрівся з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Кентом - Цензор.НЕТ 4797
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23.07.2021 18:53 Відповісти
У зеЛи с еРмаком сраки порвало)
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23.07.2021 18:47 Відповісти
до рота...)))
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23.07.2021 18:58 Відповісти
Зустрівся, як свого часу с Блінкеном? Коли вискочив з зустрічі всіх голів фракцій ВР з Блінкеном та дав інтерв'ю своєму ж каналу, що саме лише з ним провів зустріч Блінкен?
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23.07.2021 18:59 Відповісти
Понти - це велика сила.
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23.07.2021 19:09 Відповісти
Взагалі-то з Блінкеном було так.
Зібрали усіх голів фракцій, серед яких вільно володіє англійськлю мовою тільки Порошенко. Перекладача не було.
Порошенко та Блінкен спілкувались на англійському, всі інші сиділи та тупо, нічого не розуміючи, посміхались.
Так що можна вважати, що це була зустріч Порошенко та Блінкена, просто хитрий Порошенко ії обставив так .
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23.07.2021 19:09 Відповісти
Писец вылез или Нетотписец или как тебя там, а ведь лучше бы молчал, а то как всегда жиденько обосрался Новость про встречу опубликовало посольство США, нагуглишь я думаю
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23.07.2021 19:20 Відповісти
Я навіть жодної секунди не сумнівався, що саме ти вилізеш на захист августєйшої сраки святого Петра.
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23.07.2021 20:26 Відповісти
Козлина ты , нетописец😀
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24.07.2021 00:03 Відповісти
І ти відлижи сраку святому Петру - докажи, як ти йому вірний!
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24.07.2021 00:12 Відповісти
Згинь , кацапська нечиста сила 😀
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24.07.2021 00:40 Відповісти
И это все что ты смогло высрать? Скучно, даже подискутировать не о чем.
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24.07.2021 10:24 Відповісти
Більше року тому прочитав таку сентенцію: "Проблема Зеленського не в тому, що Порошенко веде себе як діючий прездент України, а в тому що Зеленський веде себе так, наче Порошенко - дійсно діючий президент України! "
І житття все більше і більше цю сентенцію стверджує: На даний час ми маємо унікальне явище - Україна має ДВОХ ПРЕЗИДЕНТІВ!!! Один - юридичний, але номінальний - має купу повноважень і нічого не робить для держави, лише просиджуючи крісло, і фактичний - не маючи повноважень, робить усе для блага України
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23.07.2021 18:59 Відповісти
Порошенко бігає за американцями і канючить, щоб допомогли знову залізти на престол. Яке там благо України, недолугий?
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23.07.2021 23:22 Відповісти
Кіля , іди в ср@ку😀😂
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24.07.2021 00:04 Відповісти
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24.07.2021 00:17 Відповісти
Ну от! Позбавили мене "права первородства" - "Кіля" "кинув у мене лайном. а "нах" послать не дали - самі послали!!!
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24.07.2021 05:29 Відповісти
США открыто тролят "янелоха"
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23.07.2021 18:59 Відповісти
Зеленський поперся не в свою клоунську справу!Дуже забагато провалів(сказано м'яко) в роботі за 2 роки і 4 місяці!Не справився,то тоді у відставку за власним бажанням як сам казав!Для Зеленського - це единий вихід з ситуації!Може обійдеться йому переляком,але вже сумніваюсь!
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23.07.2021 18:59 Відповісти
Ошибочно думать, что потерпевший вiслюк "сам пошел в президенты". Этот потерпевший - просто кукла, которую одевают на руку через дырку в ж@пе. Даже если он захочет "спрыгнуть", ему для этого нужно спрашивать разрешения у взрослых дядей, которые его держат за бубенчики.
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23.07.2021 19:03 Відповісти
Лялька кремлівського лялькового балагана !!!)))
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23.07.2021 19:15 Відповісти
я вот думаю, почему Зеленский не захотел стать физиком-ядерщиком?..
там тоже все непонятно, тяжело для понимания, требует высокой концентрации, и если в дело вмешивается некомпетентный идиот, тогда происходит взрыв..
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23.07.2021 19:03 Відповісти
Вот это мудро, по - государственному, это признак конструктивной оппозиционности - Украине необходима консолидация, а не вечный поиск виновных и внутренних врагов, не совершенствование искусства перекладывания вины... на виду у всего мира. Цивилизованная оппозиционность в демократическом государстве гарантирует власть от ошибок... Известное конфликтное «Кто виноват?» и «Что делать?» и » приобретает созидательный смысл: «Что делать? А на вопрос «Кто виноват?» пусть отвечают те институции, которым это предписано и свойственно. Обвинения вбрасывание в социум разжигают современные гибридные войны. *********************
«Слово «фронт» потеряло жуткий смысл - жутко стало на всей территории воюющего государства… Душа вражеской армии, душа вражеского народа стали важнейшими стратегическими объектами; мобилизация духа собственного народа стала важнейшей задачей верховного стратега. Разложить дух врага и уберечь от разложения свой дух - вот смысл борьбы в четвертом измерении, которое сделалось более важным, чем три прочих измерения». Четвертым измерением войны Месснер считал психику воюющих народов.
Кто из нас теперь не согласится, что «в нынешнюю эпоху легче разложить государство, чем его покорить оружием»? Многие теперь повторяют и мысль о том, что «психологические факторы стали доминирующими».
Еще несколько весьма актуальных мыслей Месснера: «Теперь нет различия между легальными и незаконными способами войны - все способы узаконены если не конвенцией, то явочным порядком»: «надо пропагандою влить эликсир жизни в свои массы и яд во вражеские, и надо пропагандным противоядием спасти своих от неприятельского яда».
И еще - «своевременный, хотя бы и маловажный, но эффективный боевой успех дает отличные результаты в состязании нервов, в психологических сражениях, руководимых пропагандоводцами».
Автор термина «мятежевойна» вообще любил придумывать новые слова. Например. «градопартизанство». Но разве в этом дело? При жизни Месснера попытки дестабилизировать извне целые страны (в данном случае речь не идет о том, какой идеологии придерживались партизаны) удавались далеко не всегда. Напомню хотя бы о неудаче Че Гевары в Боливии. Но уже начало XXI века явило миру конфликты, полностью укладывающиеся в концепцию разжигаемой извне «мятежевойны». Итог, конечно, может быть разным - достаточно сравнить события в Ливии и в Сирии. Но вот картина событий показывает, что труды Евгения Месснера внимательно читали и на Западе, и на Ближнем Востоке.
Любимая ныне американскими военными теоретиками концепция «управляемого хаоса» прямо заимствована у Месснера. Он ведь писал так: «Руководить хаосом невозможно, но руководить в хаосе можно и через хаос прийти к победе можно».
Есть у провидца-теоретика и четкое объяснение того, почему творцам «мятежевойн» ныне иногда удается при использовании множества приемов привлечь людей на свою сторону, даже без всяких реально привлекательных социальных идей.
«Человек-индивидуум бывает порядочным, честным, совестливым, а человеко-толпа духовно слепа.
Человек-индивидуум бывает культурным, цивилизованным, политически грамотным, а человеко-толпа - варвар и невежда».
Недаром идейных партизан типа Че Гевары сменили религиозные фанатики, напрямую апеллирующие к инстинктам толпы.
В трудах Месснера есть даже такое понятие как «психоразведка», имеющая целью изучение возможности воздействия на души народов. - из книги «Хочешь мира - победи мятежевойну» Евгения Эдуардовича Месснера (1891-1974).
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23.07.2021 19:08 Відповісти
73/73%зебіл, ти інфою не помилився, викладаючи тут свою органіку?
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23.07.2021 19:18 Відповісти
успагойся порохнявый......
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24.07.2021 12:20 Відповісти
Ми погано живемо, бо бідні. Бідні, бо дурні.. Далі всі знають, що буде. Люди не хочуть отримувати знання, не хочуть думати, бо загнагнали себе в колесо для хом'ячків і крутять його до смертельного кінця. А могли б стати розумніше. Але як сказав Ілон Маск, - "That's unreal". Порошенко звертається до логіки людини, а з цим у багатьох проблема. Схоже знову допоможе тільки переляк їм.
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23.07.2021 19:13 Відповісти
Где-то в кустах конопли на Банковой, сейчас плачет от досады "величайший лидер современности".
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23.07.2021 19:14 Відповісти
Кентуха!
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23.07.2021 19:29 Відповісти
ото падличко. всьо гадіт вовє і гадіт
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23.07.2021 19:30 Відповісти
Зеленскому мучительно больно за бесцельные годы неизучения английского языка.
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23.07.2021 19:33 Відповісти
Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с временным поверенным в делах США в Украине Джорджем Кентом. Источник: https://censor.net/ru/n3278907

ПОРОХА НА ПРЕЗИДЕНТА
Зрозуміло що він не ідеальний, а в зрівняні з клоуном це еталон патріота України.
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23.07.2021 21:42 Відповісти
Ідеальних людей і чиновників не буває,в одного є позиція і мета і він може частину проблем вирішити, в іншого ні мети ні позиції ні здібностей розв'язати навалу проблем. Також ідеальної влади не буває, завжди будуть незадоволені діями влади
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23.07.2021 22:26 Відповісти
Вода водяниста.
Одразу б казав що Зе клоун це сором України як свого часу Януковощ.
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24.07.2021 00:46 Відповісти
Порошенко зустрівся з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Кентом - Цензор.НЕТ 8055
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23.07.2021 21:46 Відповісти
Час ПОРОХА пройшов. Це вже збитий льотчик.
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23.07.2021 21:52 Відповісти
А яка є альтернатива йому? Тільки з відомих політиків, у яких дійсно є шанс бути обраними?
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23.07.2021 22:43 Відповісти
Наступним президентом буде Кличко.
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23.07.2021 23:24 Відповісти
Було б непогано, але нажаль президента в Україні призначають власники ЗМІ
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24.07.2021 00:30 Відповісти
Власники ЗМІ тільки розкручують того, кого призначили.
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24.07.2021 01:49 Відповісти
Це майже те саме, бо більшість виборців вірить телевізору і голосує відповідно. Найкраще тому підтвердження це обрання зеленського у 2019-му році і його стабільно високий рейтинг у 2021-му році навіть незважаючи на вагон і телегу злочинів, зашкварів і корупції
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24.07.2021 10:34 Відповісти
Фраер встретился с Кентом.
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24.07.2021 09:44 Відповісти
Встретился , и шо
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24.07.2021 10:26 Відповісти
Ну посидели, потрещали. Вспомнили старые времена...
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24.07.2021 12:58 Відповісти
 
 