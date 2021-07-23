Порошенко зустрівся з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Кентом. ФОТО
Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зустрівся з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Джорджем Кентом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Наголошено на важливості зміцнення трансатлантичного санкційного тиску на російську сторону для припинення агресії Кремля та забезпечення деокупації Донбасу і Криму. Було висловлено підтримку ініціативи України щодо запуску Кримської платформи", - йдеться в повідомленні.
Петро Порошенко наголосив на небезпечності оприлюдненої домовленості між Вашингтоном та Берліном щодо запуску "Північного потоку-2", який є зброєю в руках Путіна для підриву європейської енергетичної солідарності і становить загрозу для України.
Також лідер "ЄС" наголосив на важливості прискореного просування України на шляху до членства в НАТО, починаючи з надання Плану дій щодо членства. "Чим більше вагаються союзники, тим більше ця нерішучість розпалює апетити Кремля", – наголосив Порошенко. Він також наголосив на важливості посилення військової допомоги Україні з боку США, у тому числі шляхом укладення двосторонньої безпекової угоди.
Сторони обговорили ситуацію в Україні, зокрема у сфері зміцнення демократії і верховенства права, боротьби з корупцією і забезпечення незалежного функціонування антикорупційних органів, НБУ, ефективного корпоративного управління, забезпечення свободи ЗМІ.
Лідер "Євросолідарності" підкреслив важливість візиту Президента України до США та висловив сподівання, що за її результатами буде зміцнено союзницькі відносини між Києвом і Вашингтоном.
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ЗЫ.. если осенью Зеленский вдруг решит уйтить в импичмент, то всегда есть кому передать власть в крепкие проверенные руки..
В Батуми президент Молдовы Майя Санду все это сформулировала прямым текстом и янелоху и Ермаку прямо в глаза и так, что они даже пикнуть не смогли. Это значит, что янелоху показали красную карточку и он становится не только нерукопожатым, но бесполезным персонажем для любых переговоров. Его туристические поездки и чудачества за границей подходят к завершению.
И в общем, он для этого сделал все, что мог. Ему прямо указали на то, что вместо него с международными партнерами общается кремлевский крот, а экономикой занимается бородатый преступник, которого давно ждут казематы в США. Ему было прямо сказано о том, что если он от них не избавится, то в таком случае, его будут воспринимать как сообщника этих деятелей.
В общем, до момента, пока зеленая шобла не оставит занимаемые кабинеты, с ними уже никто не будет общаться, а их мнения и картинные жесты никому не нужны. Все это сейчас происходит на фоне того, как все было при Порохе и каким был механизм принятия решений по Украине. Так что Кучма был невыездным и нерукопожатым, в конце своей каденции таким же стал Ющенко. Таким был Янукович и таким стал янелох. Единственным президентом Украины, с которым уважительно общались, и чью позицию учитывали при принятии решений как до конца каденции так и после ее окончания, был и остается Порошенко.
В общем, всем, даже тем, кто упоролся «божьей росой», пора раскрывать глаза, делать выводы и приходить к заключению о том, что чем быстрее зелень будет заниматься своей прямой работой - аниматорством, свадебными фотографиями, банными вечеринками и прочими сферами услуг, тем быстрее ситуация вернется во вменяемое состояние. Все в наших руках. - https://defence-line.org/2021/07/ob-ukraine-bez-zeleni/
А, втім, "акакаяразніца"...
Зібрали усіх голів фракцій, серед яких вільно володіє англійськлю мовою тільки Порошенко. Перекладача не було.
Порошенко та Блінкен спілкувались на англійському, всі інші сиділи та тупо, нічого не розуміючи, посміхались.
Так що можна вважати, що це була зустріч Порошенко та Блінкена, просто хитрий Порошенко ії обставив так .
І житття все більше і більше цю сентенцію стверджує: На даний час ми маємо унікальне явище - Україна має ДВОХ ПРЕЗИДЕНТІВ!!! Один - юридичний, але номінальний - має купу повноважень і нічого не робить для держави, лише просиджуючи крісло, і фактичний - не маючи повноважень, робить усе для блага України
там тоже все непонятно, тяжело для понимания, требует высокой концентрации, и если в дело вмешивается некомпетентный идиот, тогда происходит взрыв..
«Слово «фронт» потеряло жуткий смысл - жутко стало на всей территории воюющего государства… Душа вражеской армии, душа вражеского народа стали важнейшими стратегическими объектами; мобилизация духа собственного народа стала важнейшей задачей верховного стратега. Разложить дух врага и уберечь от разложения свой дух - вот смысл борьбы в четвертом измерении, которое сделалось более важным, чем три прочих измерения». Четвертым измерением войны Месснер считал психику воюющих народов.
Кто из нас теперь не согласится, что «в нынешнюю эпоху легче разложить государство, чем его покорить оружием»? Многие теперь повторяют и мысль о том, что «психологические факторы стали доминирующими».
Еще несколько весьма актуальных мыслей Месснера: «Теперь нет различия между легальными и незаконными способами войны - все способы узаконены если не конвенцией, то явочным порядком»: «надо пропагандою влить эликсир жизни в свои массы и яд во вражеские, и надо пропагандным противоядием спасти своих от неприятельского яда».
И еще - «своевременный, хотя бы и маловажный, но эффективный боевой успех дает отличные результаты в состязании нервов, в психологических сражениях, руководимых пропагандоводцами».
Автор термина «мятежевойна» вообще любил придумывать новые слова. Например. «градопартизанство». Но разве в этом дело? При жизни Месснера попытки дестабилизировать извне целые страны (в данном случае речь не идет о том, какой идеологии придерживались партизаны) удавались далеко не всегда. Напомню хотя бы о неудаче Че Гевары в Боливии. Но уже начало XXI века явило миру конфликты, полностью укладывающиеся в концепцию разжигаемой извне «мятежевойны». Итог, конечно, может быть разным - достаточно сравнить события в Ливии и в Сирии. Но вот картина событий показывает, что труды Евгения Месснера внимательно читали и на Западе, и на Ближнем Востоке.
Любимая ныне американскими военными теоретиками концепция «управляемого хаоса» прямо заимствована у Месснера. Он ведь писал так: «Руководить хаосом невозможно, но руководить в хаосе можно и через хаос прийти к победе можно».
Есть у провидца-теоретика и четкое объяснение того, почему творцам «мятежевойн» ныне иногда удается при использовании множества приемов привлечь людей на свою сторону, даже без всяких реально привлекательных социальных идей.
«Человек-индивидуум бывает порядочным, честным, совестливым, а человеко-толпа духовно слепа.
Человек-индивидуум бывает культурным, цивилизованным, политически грамотным, а человеко-толпа - варвар и невежда».
Недаром идейных партизан типа Че Гевары сменили религиозные фанатики, напрямую апеллирующие к инстинктам толпы.
В трудах Месснера есть даже такое понятие как «психоразведка», имеющая целью изучение возможности воздействия на души народов. - из книги «Хочешь мира - победи мятежевойну» Евгения Эдуардовича Месснера (1891-1974).
ПОРОХА НА ПРЕЗИДЕНТА
Зрозуміло що він не ідеальний, а в зрівняні з клоуном це еталон патріота України.
Одразу б казав що Зе клоун це сором України як свого часу Януковощ.