Порошенко зустрівся з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Кентом. ФОТО

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зустрівся з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Джорджем Кентом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Наголошено на важливості зміцнення трансатлантичного санкційного тиску на російську сторону для припинення агресії Кремля та забезпечення деокупації Донбасу і Криму. Було висловлено підтримку ініціативи України щодо запуску Кримської платформи", - йдеться в повідомленні.

Петро Порошенко наголосив на небезпечності оприлюдненої домовленості між Вашингтоном та Берліном щодо запуску "Північного потоку-2", який є зброєю в руках Путіна для підриву європейської енергетичної солідарності і становить загрозу для України.

Також лідер "ЄС" наголосив на важливості прискореного просування України на шляху до членства в НАТО, починаючи з надання Плану дій щодо членства. "Чим більше вагаються союзники, тим більше ця нерішучість розпалює апетити Кремля", – наголосив Порошенко. Він також наголосив на важливості посилення військової допомоги Україні з боку США, у тому числі шляхом укладення двосторонньої безпекової угоди.

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Сторони обговорили ситуацію в Україні, зокрема у сфері зміцнення демократії і верховенства права, боротьби з корупцією і забезпечення незалежного функціонування антикорупційних органів, НБУ, ефективного корпоративного управління, забезпечення свободи ЗМІ.

Лідер "Євросолідарності" підкреслив важливість візиту Президента України до США та висловив сподівання, що за її результатами буде зміцнено союзницькі відносини між Києвом і Вашингтоном.