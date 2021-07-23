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"Пишаюся кожним днем. Ні про що не шкодую", - Шкіряк звільнився з МВС

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк написав заяву про звільнення.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Я – все. Сьогодні, відразу після повернення з відпустки, звільнився з МВС України. Спокійно і з дотриманням усіх необхідних формальностей. Понад сім дуже важких і буремних років. Ціла епоха і вагома частина мого життя, котра назавжди залишиться зі мною. Пишаюся кожним днем, проведеним на посаді радника Міністра МВС України в команді Арсена Авакова. Ні про що не шкодую. А йду з гордо піднятою головою, прямо і чесно дивлячись у вічі усім людям, без виключення. Щиро дякую своїм друзям, соратникам і кожному з вас за підтримку і розуміння", - зазначив Шкіряк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шкіряк збирається у відставку разом з Аваковим

Пишаюся кожним днем. Ні про що не шкодую, - Шкіряк звільнився з МВС 01

Нагадаємо, раніше радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк заявив про бажання піти у відставку разом з главою МВС Арсеном Аваковим, який раніше написав заяву про звільнення з посади. "Безумовно, я піду разом зі своїм міністром. Піду з гордо піднятою головою, ні перед ким не опускаючи очі", - зазначив Шкіряк.

Автор: 

МВС (3512) звільнення (2691) Шкіряк Зорян (208)


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Топ коментарі
+27
Надеюсь, Зорян хотя бы останется работать?
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23.07.2021 19:10 Відповісти
+26
Ещё один гордящийся дуполиз.
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23.07.2021 19:10 Відповісти
+14
А Зорян залишився чи теж звільнився?
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23.07.2021 19:11 Відповісти
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Надеюсь, Зорян хотя бы останется работать?
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23.07.2021 19:10 Відповісти
"Пишаюся кожним днем. Ні про що не шкодую", - Шкіряк звільнився з МВС - Цензор.НЕТ 8943
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23.07.2021 21:00 Відповісти
в Катманду́ слинял
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23.07.2021 22:33 Відповісти
Весь цвет уходит. А с кем же мы остаемся? Вот с этим всем?
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24.07.2021 07:03 Відповісти
Ещё один гордящийся дуполиз.
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23.07.2021 19:10 Відповісти
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23.07.2021 20:22 Відповісти
а зорян тоже уволился?)
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23.07.2021 19:11 Відповісти
А Зорян залишився чи теж звільнився?
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23.07.2021 19:11 Відповісти
а хто з них наркоман? Зорян чи Шкіряк???
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23.07.2021 20:44 Відповісти
наркоман -віслюк Оманський
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23.07.2021 21:01 Відповісти
Зорян чи Шкірчяк??
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23.07.2021 19:12 Відповісти
прикольное фото.. голова Зоряна, а пальцы шаловливого Шкиряка))
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23.07.2021 19:12 Відповісти
хорошо хоть Зоран еще работает...
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23.07.2021 19:13 Відповісти
Ух ты, а он там работал? Я и не знал, - думал говорящая голова, вроде Тохи Жирного...
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23.07.2021 19:15 Відповісти
гордится каждым отработанным днём!
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23.07.2021 19:17 Відповісти
Ну, а как же не гордится, такая халява была...
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23.07.2021 20:41 Відповісти
"Горжусь каждым днем. Ни о чем не жалею", - Шкиряк уволился из МВД - Цензор.НЕТ 8673
Пора в путь дорогу... Дорогу дальнюю, дальнюю идем...
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23.07.2021 19:15 Відповісти
Хто з них Зорян, а хто Шкіряк?
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24.07.2021 04:49 Відповісти
и чем этот клоун там занимался?
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23.07.2021 19:15 Відповісти
советовал Авакову
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23.07.2021 19:17 Відповісти
тем чем Сивохо - "давал советы". хотя на это место сивохо можно было хоть пуделя поставить - хуже бы не было
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23.07.2021 19:59 Відповісти
Тепер головне виперти звідти сраною мітлою Тоньку Тарєлкіну- бо то така потвора що за миску щєй-продасть матір рідну!
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23.07.2021 21:50 Відповісти
Зорян напал на рюсскава Барана генерала НКВД Судоплатова и спрашивает...сколько ті баран обосранній застрелил рюссишє золдатов в Заградотряде НКВД?...Судоплатов с перепугу 50 миллионов которых бабы маршала Жюкова еще не НАРОЖАЛИ...
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23.07.2021 19:16 Відповісти
куда теперь? Может в МЧС?
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23.07.2021 19:16 Відповісти
https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/eks-glava-goschs-shkiryak-chut-szheg-les-1474373986.html Экс-глава ГосЧС Шкиряк чуть не сжег лес окурком на пожарных учениях про Непальскую спецоперацию лучше не вспоминать.
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23.07.2021 19:33 Відповісти
Шкиряк хороший специалист, он мне всегда импонировал. После Югы-министра.
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23.07.2021 19:52 Відповісти
а вы ему?
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23.07.2021 20:00 Відповісти
XYJ ты угадал. Готовить новую революцию, садить зеленую гниду
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23.07.2021 22:48 Відповісти
Судя по ответу, ты и сам революционер, может латентный. Для того, что бы садить Зеленского и его компанию, устроить бунт с резнёй и кровью,- может только настоящий дегенерат. Каковыми Шкиряки, Луценки ,Черноволы и являются. Да и кто кого при революции судит и садит? В лучшем случае на кол. Учи, юноша историю, читай классиков террора, Ленина, в том числе. Может перехочется играть в революции
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24.07.2021 09:03 Відповісти
Мавзолейнеые Говноеды... Зорян и Шкиряк успешно построили НовоОТСОССИю от Харькова до ОДЕССЫ...,Слава Зоряну...
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23.07.2021 19:18 Відповісти
"Пишаюся кожним днем. Ні про що не шкодую", - Шкіряк звільнився з МВС - Цензор.НЕТ 8860"Пишаюся кожним днем. Ні про що не шкодую", - Шкіряк звільнився з МВС - Цензор.НЕТ 9240
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23.07.2021 20:00 Відповісти
БАРАНЫ Мавзолейные...вы даже не ДЕБИЛЫ..вы хуже Шарикова и Швондера...
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23.07.2021 19:19 Відповісти
Потихоньку? собирается новая команда перед выборами.Осень совсем скоро. P.S.Аваков презедент, Зорян Шкиряк премьер-министр(Ы)🤔🤫🤐
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23.07.2021 19:22 Відповісти
да хрен им в оппу!
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23.07.2021 20:44 Відповісти
У Авакова шансов нет. Только если новая партия
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24.07.2021 08:10 Відповісти
А Зорян остался ?
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23.07.2021 19:24 Відповісти
Поздравляю, 6й дубль этого вопроса на форуме )
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23.07.2021 20:28 Відповісти
Это значит только одно - что у меня достаточно единомышленников. И я этим горжусь. Понимаю, что Вы были первым со своим комментарием, но тут понятие плагиата не работает
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23.07.2021 20:37 Відповісти
Я вообще считаю, что они - Пашинский Аваков Яценюк Турчинов Порошенко Шкиряк Парубий etc должны объединиться, и в результате свободных выборов получить власть. Зеленые импотенты должны отправиться на свалку истории
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23.07.2021 22:51 Відповісти
Не угадали...Президентом в четвертый раз станет Леонид Данилыч Кучма...
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23.07.2021 19:24 Відповісти
А когда третий был?
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24.07.2021 07:06 Відповісти
Типа из команды Зелемойских... ЯнеЛОХов БеняМойских...
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23.07.2021 19:26 Відповісти
Отряд не заметил потери бойца.
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23.07.2021 19:31 Відповісти
Ось так і зрадойопане зебіляче стадо, що всі 5 років, "мочило" Пороха і допомагало Зе-дегенрату прийти до влади, ні про що не шкодує..
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23.07.2021 19:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vgAWkQB62Bc
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23.07.2021 19:37 Відповісти
Это для вас были президентами Ющенко Индюкович и Порошенко...,а для меня Кучма никуда не уходил в 2004 году...,разницу в понимании политики между мною и Вами разделите на братство Гитлера и Сралина в сентябре 1939 года...
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23.07.2021 19:38 Відповісти
Теперь в Индию не скоро слётаешь.
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23.07.2021 19:39 Відповісти
А антошка геращенко когда пойдет копать картошку??
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23.07.2021 19:41 Відповісти
К сожалению, у следующего советника зебильного "министра МВД" вместо портрета Героя Украины С.А.Бандеры будет висеть портрет }{уйла.
"Пишаюся кожним днем. Ні про що не шкодую", - Шкіряк звільнився з МВС - Цензор.НЕТ 5563
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23.07.2021 19:56 Відповісти
это разве что, над обелиском........
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23.07.2021 21:38 Відповісти
Над обелиском позже, а пока прямо в кабинете.
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23.07.2021 22:47 Відповісти
Сан иСаныч Мороз колись казав...
будівник українського Олігархату Леонід Кучма ніколи не дозволить зруйнувати те що він будував понад 20 років...,Зеля зруйнує дом Даниліча? не смешите мои спелые яблоки...
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23.07.2021 19:58 Відповісти
еще бы, 7 лет шАры..))да еще и за бабки как у министра))
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23.07.2021 20:01 Відповісти
Сенатор, пройдите на процедуры
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23.07.2021 20:01 Відповісти
Україна не забуде Шкіряка.Хоча до кінця не зрозуміло за що. )
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23.07.2021 20:02 Відповісти
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24.07.2021 17:55 Відповісти
Рюссишэ...БАРАНЫ...вам крысам Ольги ********** и Вофки Шалавьева посоветую прочитат Меморандум Джохара Дудаева в 1995 году.....
РАБссию завалит Украина...
КРАПКА...
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23.07.2021 20:05 Відповісти
"Пишаюся кожним днем. Ні про що не шкодую", - Шкіряк звільнився з МВС - Цензор.НЕТ 2436 Джохар ошибся РАБссию завалят МАОДЗЕДУНЫ...
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23.07.2021 20:09 Відповісти
Не хватает здесь ещё нашего клоуна-пианиста...
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23.07.2021 22:20 Відповісти
"Пишаюся кожним днем. Ні про що не шкодую", - Шкіряк звільнився з МВС - Цензор.НЕТ 1383товароисч чЛенин,а когда каммунизм придет?"Пишаюся кожним днем. Ні про що не шкодую", - Шкіряк звільнився з МВС - Цензор.НЕТ 1790вже пришол
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23.07.2021 20:15 Відповісти
Тепер йому прийдеться працювати.
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23.07.2021 20:16 Відповісти
Он уже для внуков заработал. Так что только в плане развлечения.)
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23.07.2021 20:23 Відповісти
"Пишаюся кожним днем. Ні про що не шкодую", - Шкіряк звільнився з МВС - Цензор.НЕТ 4863товаристч Путлер,вы зачем потопили подлодку КУРСК?,товаристч Сралин много весила...500 тонн... без бомбов
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23.07.2021 20:19 Відповісти
Дякую за знищення терориста і покидька "гіві"))) Ми ніколи не забудемо Вас панове Зорян і Шкіряк)))
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23.07.2021 20:19 Відповісти
Мав справу з цим дебілом ще по "Нашій Україні"... Одіозний і феєричний дуполиз і при цьому надзвичайно брутальний і агресивний з підлеглими. Особливо прославився своїми сексистськими вибриками. Сором і ганьба людської раси - виродок.
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23.07.2021 20:20 Відповісти
а кто с таким лицом был бы ласков и не лизал жёппы начальникам? чем то напоминает актера из Маски шоу с простоватым лицом.
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23.07.2021 20:27 Відповісти
херня это всё, я пару раз с ним пересекался, он меня не бесил) наоборот, прикольный чувак.
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23.07.2021 22:54 Відповісти
ну может вы с ним пил водку, а НБ - имел дела финансовые - так шо вы оба можете вполне быть правыми)
вроде и Валуев норм. чел, но только когда молчит
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24.07.2021 12:18 Відповісти
Оба уволились? Беда...))
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23.07.2021 20:20 Відповісти
За таку зарплатню та й кучу грошей при звільненні, потрібно не шкодувати)))
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23.07.2021 20:21 Відповісти
скоро всех слуг урода будут вешать на столбах. А что поделать, если они такие *************** дегенераты?
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24.07.2021 14:12 Відповісти
Приказ о ликвидации Гиви и Мотодрылы отдал большой друг кремлевского быдла Доналд Трамп и заплатил 5 миллиардов долларов,ну почти что Барак Обама за Майдан в Киеве...4 миллиарда 500 миллионов...,во всем виноват Госдеп...даже что Тихановская обосрала Лукашеску в Белораше... правда за 10 долларов...быдло больше не стоит...
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23.07.2021 20:24 Відповісти
походу у нашего Сенатора обострение - все коменты засрал воплями о своих любимцах - лениных и джопашвилях
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23.07.2021 20:25 Відповісти
Лично я верю...в Украине 73 % баранов и долпайопов... в Белораше 80%,а на РАБссии 93%
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23.07.2021 20:26 Відповісти
Шкиряк, и чем ты гордишься? Тем, что ты свою любовницу на государственном самолете за государственный счет возил отдыхать в тайские кущи?
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23.07.2021 20:30 Відповісти
Не 93 а 147%
Главу ЦИК Расеи спросили - Это правда что на президентских выборах в
России за Путина проголосовало 147% электората?

Он ответил - Ошибочка - 146%
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23.07.2021 20:33 Відповісти
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23.07.2021 20:37 Відповісти
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23.07.2021 21:46 Відповісти
Бабла на олотил .чего уж там жалеть ..
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23.07.2021 20:42 Відповісти
Шкиряк на выход, Зоряну приготовиться =)
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23.07.2021 20:43 Відповісти
Бабла срубил на всю оставшуюся жизнь и теперь можно сваливать в теплые края. Эту банду армянских евреев давно пора было разогнать. Надо менять всех чиновников каждые два года.
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23.07.2021 21:04 Відповісти
Що він там робив.Крім отримання заробітної плати, коефіцієнт корисної дії який у Зоряна Несторивича?
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23.07.2021 21:39 Відповісти


"Пишаюся кожним днем. Ні про що не шкодую", - Шкіряк звільнився з МВС - Цензор.НЕТ 8528
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23.07.2021 22:15 Відповісти
А Зорян залишився???
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23.07.2021 23:22 Відповісти
Он уже заявил о своем увольнении в день отставки Авакова. Наверное все это время вещи собирал
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23.07.2021 23:40 Відповісти
Виявляється , що цей клоун служив , та мабуть ще й гроші отримував. А я вважав , що це було просто пусте базікало на громадських засадах. Співчуваю тим , хто дійсно служив.
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24.07.2021 00:11 Відповісти
Глава МЧС Украины Шкиряк поспал на взлетной полосе аэропорта Дели..........................Кличко не цапайте його він втомився
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24.07.2021 00:42 Відповісти
гордись где реформы тихуша
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24.07.2021 00:45 Відповісти
И то что с любовницей летал в Индию за государственный счет ? Этим тоже гордишься ?
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24.07.2021 07:31 Відповісти
И что?
Туда всё равно летел транспорт хер знает какой грузоподъёмности, ну добавили туда бабу - кому ущерб?
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24.07.2021 10:56 Відповісти
 
 