"Пишаюся кожним днем. Ні про що не шкодую", - Шкіряк звільнився з МВС

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк написав заяву про звільнення.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Я – все. Сьогодні, відразу після повернення з відпустки, звільнився з МВС України. Спокійно і з дотриманням усіх необхідних формальностей. Понад сім дуже важких і буремних років. Ціла епоха і вагома частина мого життя, котра назавжди залишиться зі мною. Пишаюся кожним днем, проведеним на посаді радника Міністра МВС України в команді Арсена Авакова. Ні про що не шкодую. А йду з гордо піднятою головою, прямо і чесно дивлячись у вічі усім людям, без виключення. Щиро дякую своїм друзям, соратникам і кожному з вас за підтримку і розуміння", - зазначив Шкіряк.

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Нагадаємо, раніше радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк заявив про бажання піти у відставку разом з главою МВС Арсеном Аваковим, який раніше написав заяву про звільнення з посади. "Безумовно, я піду разом зі своїм міністром. Піду з гордо піднятою головою, ні перед ким не опускаючи очі", - зазначив Шкіряк.