"Пишаюся кожним днем. Ні про що не шкодую", - Шкіряк звільнився з МВС
Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк написав заяву про звільнення.
Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Я – все. Сьогодні, відразу після повернення з відпустки, звільнився з МВС України. Спокійно і з дотриманням усіх необхідних формальностей. Понад сім дуже важких і буремних років. Ціла епоха і вагома частина мого життя, котра назавжди залишиться зі мною. Пишаюся кожним днем, проведеним на посаді радника Міністра МВС України в команді Арсена Авакова. Ні про що не шкодую. А йду з гордо піднятою головою, прямо і чесно дивлячись у вічі усім людям, без виключення. Щиро дякую своїм друзям, соратникам і кожному з вас за підтримку і розуміння", - зазначив Шкіряк.
Нагадаємо, раніше радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк заявив про бажання піти у відставку разом з главою МВС Арсеном Аваковим, який раніше написав заяву про звільнення з посади. "Безумовно, я піду разом зі своїм міністром. Піду з гордо піднятою головою, ні перед ким не опускаючи очі", - зазначив Шкіряк.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пора в путь дорогу... Дорогу дальнюю, дальнюю идем...
будівник українського Олігархату Леонід Кучма ніколи не дозволить зруйнувати те що він будував понад 20 років...,Зеля зруйнує дом Даниліча? не смешите мои спелые яблоки...
РАБссию завалит Украина...
КРАПКА...
вроде и Валуев норм. чел, но только когда молчит
Главу ЦИК Расеи спросили - Это правда что на президентских выборах в
России за Путина проголосовало 147% электората?
Он ответил - Ошибочка - 146%
Туда всё равно летел транспорт хер знает какой грузоподъёмности, ну добавили туда бабу - кому ущерб?