БМ-21 "Град" на автошасі КрАЗ успішно пройшли всі етапи випробувань Міноборони
РСЗО "Град" на автомобільному базовому шасі КрАЗ пройшли всі етапи випробувань Міністерства оборони України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.
Зазначається, що реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" (РСЗВ "Град") з автомобільним базовим шасі "Урал" прийняли на озброєння Збройних Сил ще за часів Радянського Союзу. Досі вони перебувають у строю українського війська та виконують бойові завдання у складі артилерійських підрозділів.
"На початку ХХІ століття до річниці незалежності України кілька артилерійських частин від РСЗВ "Град" було змонтовано на автомобільні базові шасі виробництва Кременчуцького автомобільного заводу для проходження у складі парадних розрахунків під час параду військ. Однак після військового параду їх поставили на довготривале зберігання та тривалий час не використовували", - йдеться в повідомленні.
Міністерство оборони нещодавно ініціювало проведення випробувань цих РСЗВ "Град" з метою доукомплектування реактивних дивізіонів. Як повідомили в оборонному відомстві, на цей час дві одиниці БМ-21 "Град" на автомобільному базовому шасі КрАЗ-63221 та КрАЗ-6322 успішно пройшли всі етапи випробувань.
Після їхнього допуску до експлуатації у ЗСУ й доопрацювання інших таких зразків, що перебувають на зберіганні, згадані БМ-21 "Град" на базі КрАЗ-63221 та КрАЗ-6322 будуть поставлені у війська.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А о том, что наши Грады переводят с российских Уралов на наши украинские КРаЗы.
новые системы выпускать не судьба, да?
- я гражданский, а где грады, а где высокоточное оружие которое внедряется в цивильных странах?
каждый может попасть под эти Катюши - летят примерно, куда Бог пошлет..
При обстрілах окопів їхня ефективність вкрай низька
Стыдно этого не знать.
А вот, к примеру, фото с парада в Баку. Азербайджан и не думает отказываться от РСЗО Град:
не та власть - не родину же они защищать во власть пришли, а так по приколу постебаться-нахапаться-отдижитализироваться.
настоящие субьекты-кластеры.
и из оманского цитатника "iдiть усi у сраку"...
А захватив ещё несколько машин (которые, мы и продали грузинам), сформировали ещё реабатр, которые и применялись по нам в 2014-м.