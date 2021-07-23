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БМ-21 "Град" на автошасі КрАЗ успішно пройшли всі етапи випробувань Міноборони

БМ-21

РСЗО "Град" на автомобільному базовому шасі КрАЗ пройшли всі етапи випробувань Міністерства оборони України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Зазначається, що реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" (РСЗВ "Град") з автомобільним базовим шасі "Урал" прийняли на озброєння Збройних Сил ще за часів Радянського Союзу. Досі вони перебувають у строю українського війська та виконують бойові завдання у складі артилерійських підрозділів.

"На початку ХХІ століття до річниці незалежності України кілька артилерійських частин від РСЗВ "Град" було змонтовано на автомобільні базові шасі виробництва Кременчуцького автомобільного заводу для проходження у складі парадних розрахунків під час параду військ. Однак після військового параду їх поставили на довготривале зберігання та тривалий час не використовували", - йдеться в повідомленні.

Міністерство оборони нещодавно ініціювало проведення випробувань цих РСЗВ "Град" з метою доукомплектування реактивних дивізіонів. Як повідомили в оборонному відомстві, на цей час дві одиниці БМ-21 "Град" на автомобільному базовому шасі КрАЗ-63221 та КрАЗ-6322 успішно пройшли всі етапи випробувань.

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Після їхнього допуску до експлуатації у ЗСУ й доопрацювання інших таких зразків, що перебувають на зберіганні, згадані БМ-21 "Град" на базі КрАЗ-63221 та КрАЗ-6322 будуть поставлені у війська.

Автор: 

армія (3780) випробування (404) оборона (4833) ГРАД (146) ЗСУ (7676)


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Топ коментарі
+22
А вы обратили внимание, что после апреля 2019-го, про ракетный комплекс гром-2 вообще не говорят?! Бабахалки, которые уничтожали бы кацапов сотнями, если не тысячами, просто зарубили на корню с приходом малороского клоуна во власть. А нептун? С момента завершения испытаний в 2019-м, до сих пор не куплено ниодной единицы! Кому там не хватало доказательств, что зелох шестерит на москву уничтожая украинский впк?!!
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23.07.2021 19:33 Відповісти
+14
Не дай ,Бог , тебе попасть под "устаревшие"... Где голова а где задница будут искать и 22 веке.
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23.07.2021 19:30 Відповісти
+7
Если вас это удивляет, то напрасно. потерпевший вiслюк - это проект "янукович-2". Если это понять, то всё становится на свои места.
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23.07.2021 19:39 Відповісти
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У "Града" еще немецкие корни со времен WW2...
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23.07.2021 19:23 Відповісти
Новость не об этом.
А о том, что наши Грады переводят с российских Уралов на наши украинские КРаЗы.
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23.07.2021 20:59 Відповісти
Да?
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24.07.2021 08:42 Відповісти
КрАЗ вообще ещё жив? Кто-нибудь в курсе?
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23.07.2021 19:25 Відповісти
Да.
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23.07.2021 19:27 Відповісти
Какой? Их три.
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24.07.2021 10:46 Відповісти
зеленский помогает жеваго убивать и добивать краз по заданию из москвы
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24.07.2021 14:46 Відповісти
Хвачха (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA кор. 화차, буквально - огненная повозка) - противопехотное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85 пороховое оружие, использовавшееся со времён https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 японского вторжения в Корею (1592-1598) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F корейской армией. Первая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8F система залпового огня в мире
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23.07.2021 19:26 Відповісти
Вони вже є... Вони просто на зберіганні знаходяться.. Статю почитайте
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23.07.2021 19:47 Відповісти
Это КРАЗы, выпущенные еще при Кучме, там же написано. Сделали порядка десятка показушных машин для парада, но на вооружение не приняли и они пылились на складах. Теперь их подшаманили, испытали и поставили на вооружение. Далее отправят в бригады, будет "новая" артбатарея для замены изношенных совковых.
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23.07.2021 20:18 Відповісти
эти устаревшие совковые Грады будут модернизировать вечно и в 22-ом веке тоже...
новые системы выпускать не судьба, да?
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23.07.2021 19:27 Відповісти
Не дай ,Бог , тебе попасть под "устаревшие"... Где голова а где задница будут искать и 22 веке.
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23.07.2021 19:30 Відповісти
вполне может быть и так
- я гражданский, а где грады, а где высокоточное оружие которое внедряется в цивильных странах?
каждый может попасть под эти Катюши - летят примерно, куда Бог пошлет..
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23.07.2021 19:34 Відповісти
В сравнении с Катюшами, точность Градов значительно выше. А то, что они накрывают значительную площадь, так для этого они и делались.
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23.07.2021 19:36 Відповісти
Валера , точность никудышняя , на ютубе полно роликов обстрела вопа или блока градом , из пакеты ни один в цель не попал , буржуинские немного точнее
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23.07.2021 21:31 Відповісти
Вони призначені для враження підрозділів у наступі, на марші або на необладнаній стоянці.
При обстрілах окопів їхня ефективність вкрай низька
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24.07.2021 08:26 Відповісти
Против окопов ничего не эффективно. Только зачистка пехотой.
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24.07.2021 17:36 Відповісти
можливо термобаричні заряди ефективні але я не спец в цих питаннях
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25.07.2021 21:20 Відповісти
Вы всегда предметы используете не по назначению, а потом жалуетесь на низкую эффективность?
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24.07.2021 08:44 Відповісти
Для каждого оружия есть свои цели. Для некорректируемого РСЗО на данный момент таковые имеются.
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23.07.2021 20:19 Відповісти
у катюш и у высокоточного оружия разные цели применения.
Стыдно этого не знать.
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23.07.2021 21:01 Відповісти
А чем плох "Град"? Конечно, это не "снайперская система", но для своих задач он подходит оптимально. Всё, что там можно модернизировать, так это дальность ( у нас уже есть такая разработка), скорость перезаряжания (у нас уже есть такая разработка) и автоматизировать наведение, но не факт, что последнее сильно надо, при его площади накрытия.
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23.07.2021 19:34 Відповісти
после того как мы все наблюдали массовую бойню армян, которые устроили им азербайджанцы высокоточным оружием - писать о том что грады хоть как то соответствуют реалиям современной войны это зашквар..
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23.07.2021 19:43 Відповісти
Байрактары в Украине тоже есть. Более того, Украина участвует в процессе разработки и производства новых образцов. Так что ваш выпад мимо кассы.
А вот, к примеру, фото с парада в Баку. Азербайджан и не думает отказываться от РСЗО Град:
БМ-21 "Град" на автошасі КрАЗ успішно пройшли всі етапи випробувань Міноборони - Цензор.НЕТ 6265 БМ-21 "Град" на автошасі КрАЗ успішно пройшли всі етапи випробувань Міноборони - Цензор.НЕТ 769
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23.07.2021 19:48 Відповісти
До "Татр" с бикалиберной установкой Град-Ураган с управляемыми РС и возможностью точной стрельбы вплоть до с единичной машины, наши фельдмаршалы ещё не додумались. У них полёт мысли от старых снарядов к Рапире и сразу к F-35 и корветам. Между перечисленными пропасть. А вот мировые тенденции и главное опыт, до нас почему-то доходят, как до жирафа
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23.07.2021 19:54 Відповісти
До управляемых снарядов для РСЗО в Украине как раз додумались
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23.07.2021 19:59 Відповісти
"Вільха" це що ??
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23.07.2021 20:36 Відповісти
Бойня началась только после подавления ПВО. А в этом случае бойня с неба начинается с помощью любой летающей техники. Еще со времен испанской гражданской.
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23.07.2021 20:21 Відповісти
То была такая же "гражданская", как счас в Крыму и лугандоне.
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23.07.2021 20:30 Відповісти
Много масштабнее. Раз так в 100.
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23.07.2021 20:39 Відповісти
Но суть та же - "отпускники" и "ихтамнеты".
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24.07.2021 08:34 Відповісти
Там то смещали законно выбранную левацкую власть. И в итоге сместили. А добровольцев и отпускников там были сотни тысяч с обеих сторон.
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24.07.2021 11:56 Відповісти
В том и дело, что были...
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24.07.2021 12:20 Відповісти
у града только один плюс ( но он большой ) - дешевизна и несложная технология производства
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23.07.2021 21:33 Відповісти
И эффективность. За 20 секунд отстрелять сорок 122мм ракет...
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24.07.2021 08:37 Відповісти
впершу чергу треба оптимізовувати час розгортання і особливо час обстрілу а згортання
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24.07.2021 08:27 Відповісти
та згортання
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24.07.2021 08:27 Відповісти
А что с ним не так?
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24.07.2021 08:38 Відповісти
Треба встигнути відстрілятись, згорнутись та залишити позиції до удару у відповідь
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24.07.2021 09:07 Відповісти
То понятно. А счас что не так? 3 минуты на развёртывание и 20 секунд на залп полного пакета из 40 снарялов. Есть быстрее?
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24.07.2021 09:09 Відповісти
О Чудо!!! Я думал, при ватном клоуне, испытаний вообше не ведут, а тут нашли в закутках....
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23.07.2021 19:27 Відповісти
Оце точно,знайшли,а не вигоТували,але Сопля видасть,як за своє.
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23.07.2021 20:29 Відповісти
А вы обратили внимание, что после апреля 2019-го, про ракетный комплекс гром-2 вообще не говорят?! Бабахалки, которые уничтожали бы кацапов сотнями, если не тысячами, просто зарубили на корню с приходом малороского клоуна во власть. А нептун? С момента завершения испытаний в 2019-м, до сих пор не куплено ниодной единицы! Кому там не хватало доказательств, что зелох шестерит на москву уничтожая украинский впк?!!
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23.07.2021 19:33 Відповісти
Если вас это удивляет, то напрасно. потерпевший вiслюк - это проект "янукович-2". Если это понять, то всё становится на свои места.
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23.07.2021 19:39 Відповісти
Краз банкрот ,а Жеваго в розыске (он в Австрии легально живет ,если что)
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23.07.2021 19:36 Відповісти
А це до чого... Статю прочитайте уважно
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23.07.2021 19:48 Відповісти
хз до чого ..якщо я не про Краз написав то про щот..А ти прочитав статьтю про два Краза ?
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23.07.2021 20:35 Відповісти
Для.. Тугих.. После их допуска к эксплуатации в ВСУ и доработки других таких образцов, находящихся на хранении, упомянутые БМ-21 "Град" на базе КрАЗ-63221 и КрАЗ-6322 будут поставлены в войска... Особливо частину де вказано що вони знаходяться на зберігані
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23.07.2021 23:01 Відповісти
Ці машини давно.. Є в ВСУ.. Майже 20 років.. Просто їх використовували для парадів.. А наразі вишили прийняти на озброєння.. З певними допрацюваннями
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23.07.2021 23:03 Відповісти
а смысл? - етой штукой вроде врагов гасят, т.е. она сегодня не причем.
не та власть - не родину же они защищать во власть пришли, а так по приколу постебаться-нахапаться-отдижитализироваться.
настоящие субьекты-кластеры.
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23.07.2021 19:41 Відповісти
власть меняется, а музыка вечна.
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23.07.2021 19:41 Відповісти
правда, одна нота сегодня была - стойный хор на ней и замер... - ну нет 2й ноты выдыxайте и музыки нет.
и из оманского цитатника "iдiть усi у сраку"...
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23.07.2021 19:50 Відповісти
БМ-21 "Град" на автошасі КрАЗ успішно пройшли всі етапи випробувань Міноборони - Цензор.НЕТ 8690
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23.07.2021 19:53 Відповісти
Шотама з "Богданами"??
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23.07.2021 19:53 Відповісти
БМ-21 "Град" на автошасі КрАЗ успішно пройшли всі етапи випробувань Міноборони - Цензор.НЕТ 1013
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23.07.2021 19:55 Відповісти
Стоп их же показывали еще при кучме..еще ***** стоял на трибуне в киеве и рядом с ним през македонии
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23.07.2021 20:28 Відповісти
Соромно перед хлопцями на передку(((
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23.07.2021 20:55 Відповісти
Куплять мази, бо усьому українському пасує виключно білорасєйське...)))
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23.07.2021 21:17 Відповісти
КрАЗ знаходиться в стадії банкрутства. Вже кілька років міністерство оборони відмовляється від закупівлі техніки на заводі , бо на белораше краще. США цього року замовило авто в Кременчуці. Виходить , що стандарти США і НАТО не дотягують до українських.
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24.07.2021 00:25 Відповісти
Катюши попробуйте на данном шасси, тоже была сильная система.
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24.07.2021 11:48 Відповісти
Жевого и новинский когда будут врагами народа
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24.07.2021 14:45 Відповісти
Прикол в том что у кацапов грады на КРАЗ-ах есть еще с 2010 кажется. И они даже воевали против Украины в ато. И ЗСУ из даже несколько подбила. Градов на кразах у кацапни больше чем у нас- факт. И этой разработке лет и лет.
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24.07.2021 23:30 Відповісти
"Град" на КраЗе, парашинцы, использовали ещё в 2008 против Грузии.
А захватив ещё несколько машин (которые, мы и продали грузинам), сформировали ещё реабатр, которые и применялись по нам в 2014-м.
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27.07.2021 14:26 Відповісти
 
 