БМ-21 "Град" на автошасі КрАЗ успішно пройшли всі етапи випробувань Міноборони

РСЗО "Град" на автомобільному базовому шасі КрАЗ пройшли всі етапи випробувань Міністерства оборони України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Зазначається, що реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" (РСЗВ "Град") з автомобільним базовим шасі "Урал" прийняли на озброєння Збройних Сил ще за часів Радянського Союзу. Досі вони перебувають у строю українського війська та виконують бойові завдання у складі артилерійських підрозділів.

"На початку ХХІ століття до річниці незалежності України кілька артилерійських частин від РСЗВ "Град" було змонтовано на автомобільні базові шасі виробництва Кременчуцького автомобільного заводу для проходження у складі парадних розрахунків під час параду військ. Однак після військового параду їх поставили на довготривале зберігання та тривалий час не використовували", - йдеться в повідомленні.

Міністерство оборони нещодавно ініціювало проведення випробувань цих РСЗВ "Град" з метою доукомплектування реактивних дивізіонів. Як повідомили в оборонному відомстві, на цей час дві одиниці БМ-21 "Град" на автомобільному базовому шасі КрАЗ-63221 та КрАЗ-6322 успішно пройшли всі етапи випробувань.

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Після їхнього допуску до експлуатації у ЗСУ й доопрацювання інших таких зразків, що перебувають на зберіганні, згадані БМ-21 "Град" на базі КрАЗ-63221 та КрАЗ-6322 будуть поставлені у війська.