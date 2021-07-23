На кордоні Вірменії та Азербайджану - перестрілка: 1 людина загинула, 3 поранені

Міністерства оборони Вірменії та Азербайджану заявили про перестрілку на кордоні, в результаті якої зазнали поранень троє вірменських військовослужбовців і загинув один військовий Азербайджану. Сторони звинуватили одна одну в провокації і заперечують, що першими відкрили вогонь.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "ЄП".

В Міноборони Вірменії заявили, що інцидент стався 23 липня близько 17:00 і назвали його провокацією. "Збройні сили Азербайджану відкрили вогонь по вірменських позиціях на Гегаркунікській ділянці вірменсько-азербайджанського кордону", - йдеться у повідомленні.

При цьому, додає Міноборони Вірменії, перед тим було чути стрілянину між азербайджанськими позиціями. "Той факт що Міноборони Азербайджану згадує у своїй заяві про загибель свого солдата внаслідок відкриття вогню вірменською стороною говорить сам за себе. Міноборони Республіки Вірменія заявляє, що заходи у відповідь не застосовувалися до того моменту, коли військові Азербайджану відкрили вогонь по вірменських позиціях", - зазначили у відомстві.

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Повідомляється, що внаслідок вогню з азербайджанських позицій троє вірменських солдатів зазнали вогнепальних поранень, загрози для їхнього життя немає.

Міноборони Азербайджану у свою чергу заявляє, що інцидент стався близько 16-00.

"23 липня приблизно о 16-00 підрозділи вірменських збройних сил з позиції на території Басаркечярського району здійснили обстріл позицій азербайджанських військових на Кельбаджарскій ділянці вірмено-азербайджанського кордону", - заявили у відомстві.

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Повідомляється, що від пострілу снайпера з боку противника загинув військовий Азербайджану.

Міноборони Азербайджану звинувачує Єреван у спробі таким чином загострити ситуацію і заявляє, що "вся відповідальність за провокацію лежить на Вірменії".