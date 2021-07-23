На кордоні Вірменії та Азербайджану - перестрілка: 1 людина загинула, 3 поранені
Міністерства оборони Вірменії та Азербайджану заявили про перестрілку на кордоні, в результаті якої зазнали поранень троє вірменських військовослужбовців і загинув один військовий Азербайджану. Сторони звинуватили одна одну в провокації і заперечують, що першими відкрили вогонь.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "ЄП".
В Міноборони Вірменії заявили, що інцидент стався 23 липня близько 17:00 і назвали його провокацією. "Збройні сили Азербайджану відкрили вогонь по вірменських позиціях на Гегаркунікській ділянці вірменсько-азербайджанського кордону", - йдеться у повідомленні.
При цьому, додає Міноборони Вірменії, перед тим було чути стрілянину між азербайджанськими позиціями. "Той факт що Міноборони Азербайджану згадує у своїй заяві про загибель свого солдата внаслідок відкриття вогню вірменською стороною говорить сам за себе. Міноборони Республіки Вірменія заявляє, що заходи у відповідь не застосовувалися до того моменту, коли військові Азербайджану відкрили вогонь по вірменських позиціях", - зазначили у відомстві.
Повідомляється, що внаслідок вогню з азербайджанських позицій троє вірменських солдатів зазнали вогнепальних поранень, загрози для їхнього життя немає.
Міноборони Азербайджану у свою чергу заявляє, що інцидент стався близько 16-00.
"23 липня приблизно о 16-00 підрозділи вірменських збройних сил з позиції на території Басаркечярського району здійснили обстріл позицій азербайджанських військових на Кельбаджарскій ділянці вірмено-азербайджанського кордону", - заявили у відомстві.
Повідомляється, що від пострілу снайпера з боку противника загинув військовий Азербайджану.
Міноборони Азербайджану звинувачує Єреван у спробі таким чином загострити ситуацію і заявляє, що "вся відповідальність за провокацію лежить на Вірменії".
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Так что убитый ихтамнет тихонько кормит червячков в лесопосадке, а безногий ихтамнет является отличной антивоенной иллюстрацией (особенно учитывая как рашка беспокоится за своих отработанных ванек).
они чуть Пашиняна не посадили на бутылку, требуя продолжения войны. это в пропорции если бы у нас погибло 30тыс. солдат за месяц - надо им тот карабах такой ценой?
от высшего руководства совка когда какаята его часть врубила что распад неизбежен.... логи
ка тут простая - пакрыть бывшие нац.колонии метрополии военными локальными конфликта
ми дабы исключить возможность поглощения их заподом..... жаль что умные и хитрые армяне
до сих пор не понимают как их надурили.........