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На кордоні Вірменії та Азербайджану - перестрілка: 1 людина загинула, 3 поранені

На кордоні Вірменії та Азербайджану - перестрілка: 1 людина загинула, 3 поранені

Міністерства оборони Вірменії та Азербайджану заявили про перестрілку на кордоні, в результаті якої зазнали поранень троє вірменських військовослужбовців і загинув один військовий Азербайджану. Сторони звинуватили одна одну в провокації і заперечують, що першими відкрили вогонь.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "ЄП".

В Міноборони Вірменії заявили, що інцидент стався 23 липня близько 17:00 і назвали його провокацією. "Збройні сили Азербайджану відкрили вогонь по вірменських позиціях на Гегаркунікській ділянці вірменсько-азербайджанського кордону", - йдеться у повідомленні.

При цьому, додає Міноборони Вірменії, перед тим було чути стрілянину між азербайджанськими позиціями. "Той факт що Міноборони Азербайджану згадує у своїй заяві про загибель свого солдата внаслідок відкриття вогню вірменською стороною говорить сам за себе. Міноборони Республіки Вірменія заявляє, що заходи у відповідь не застосовувалися до того моменту, коли військові Азербайджану відкрили вогонь по вірменських позиціях", - зазначили у відомстві.

Також читайте: На кордоні Вірменії та Азербайджану сталася перестрілка: загинув військовий

Повідомляється, що внаслідок вогню з азербайджанських позицій троє вірменських солдатів зазнали вогнепальних поранень, загрози для їхнього життя немає.

Міноборони Азербайджану у свою чергу заявляє, що інцидент стався близько 16-00.

"23 липня приблизно о 16-00 підрозділи вірменських збройних сил з позиції на території Басаркечярського району здійснили обстріл позицій азербайджанських військових на Кельбаджарскій ділянці вірмено-азербайджанського кордону", - заявили у відомстві.

Також читайте: Євросоюз готовий надати Баку і Єревану сприяння у делімітації азербайджано-вірменського кордону, - Мішель

Повідомляється, що від пострілу снайпера з боку противника загинув військовий Азербайджану.

Міноборони Азербайджану звинувачує Єреван у спробі таким чином загострити ситуацію і заявляє, що "вся відповідальність за провокацію лежить на Вірменії".

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738)


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Топ коментарі
+10
Очень надеюсь что трое армянских военнослужащих в итоге окажутся руцькми ихтамнетами. И тогда будет очень печально что только ранили
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23.07.2021 20:26 Відповісти
+8
кацапские "миротворцы" начали стрельбу
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23.07.2021 20:34 Відповісти
+7
шкода що кацапи не загинули ...
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23.07.2021 20:27 Відповісти
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В общем, армяне сильно хотят вернуть те оставшиеся 5% территорий, которые они заняли не законно.
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23.07.2021 20:25 Відповісти
Очень надеюсь что трое армянских военнослужащих в итоге окажутся руцькми ихтамнетами. И тогда будет очень печально что только ранили
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23.07.2021 20:26 Відповісти
Теоретически, как это ни цинично звучит, но раненые оказывают намного большую нагрузку на ресурсы чем убитые. Раненого надо извлечь из под обстрела, быстро транспортировать до госпиталя, лечить, потом, если он выжил и остался инвалидом - государству содержать. Все эти транспортировки и лечения занимают других людей, транспорт, медикаменты. Убитому это всё уже не надо.
Так что убитый ихтамнет тихонько кормит червячков в лесопосадке, а безногий ихтамнет является отличной антивоенной иллюстрацией (особенно учитывая как рашка беспокоится за своих отработанных ванек).
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23.07.2021 23:56 Відповісти
Вы это только нашим войнам не говорите. Ибо, как это не цинично звучит, могут быть последствия... для вас
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24.07.2021 00:08 Відповісти
вы думаете, что наши воины такие тупые, что не знают прописных истин?
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24.07.2021 00:11 Відповісти
тогда, по вашей логике, Зеленский просто умничка, что оставил в поле умирать раненого сержанта Журавля. Так?
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24.07.2021 03:36 Відповісти
нет конечно. разве я где-то писал, что не надо выносить и лечить раненых? Прекратите истеричить и приписывать мне то, что я не писал.
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24.07.2021 11:40 Відповісти
Да у тебя не истерика, а понос. Короче, вали на хрен, моральный недоделок со своей двойной "философией."
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24.07.2021 11:42 Відповісти
Ну ты и тупой . Причём тут двойная философия? Ты чегото сам себе напридумывал, тут же на это обиделся, надул губки и включил истерику. Перечитай ещё раз внимательно всё то, что я написал и ты не найдёшь ничего из того, что ты мне приписываешь . Хотя если у тебя трудности с пониманием прочитанного, тогда можешь не читать а истеричить дальше
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24.07.2021 11:47 Відповісти
шкода що кацапи не загинули ...
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23.07.2021 20:27 Відповісти
вломили им знатно, но армяне не были бы армянами если бы нож за спиной не держали
они чуть Пашиняна не посадили на бутылку, требуя продолжения войны. это в пропорции если бы у нас погибло 30тыс. солдат за месяц - надо им тот карабах такой ценой?
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23.07.2021 20:32 Відповісти
кацапские "миротворцы" начали стрельбу
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23.07.2021 20:34 Відповісти
Похоже, азеры готовятся отодрать армяшек ещё раз ...
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23.07.2021 20:38 Відповісти
обовъязково
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23.07.2021 21:42 Відповісти
Храни, Аллах, жизнь и здоровье тех, кто воюет за СВОЮ землю!
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23.07.2021 21:22 Відповісти
а кто стрелял? Так это ж местные...
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23.07.2021 21:38 Відповісти
Украинцы! Чтоб вы дошли до китайской границы!
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23.07.2021 23:46 Відповісти
Карабах это первый эксперимент создания кластеров локальных межнациональных войнушек
от высшего руководства совка когда какаята его часть врубила что распад неизбежен.... логи
ка тут простая - пакрыть бывшие нац.колонии метрополии военными локальными конфликта
ми дабы исключить возможность поглощения их заподом..... жаль что умные и хитрые армяне
до сих пор не понимают как их надурили.........
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24.07.2021 07:59 Відповісти
 
 