УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10867 відвідувачів онлайн
Новини
3 326 10

Суд заарештував двох турків, які курирували перевезення героїну на $1 млрд, - прокуратура

Суд заарештував двох турків, які курирували перевезення героїну на $1 млрд, - прокуратура

Голосіївський районний суд міста Києва у п'ятницю, 23 липня, задовольнив клопотання прокуратури Автономної Республіки Крим та м.Севастополя та обрав двом громадянам Туреччини, які курирували транснаціональний канал поставки наркотиків в Україну, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграмі прокуратури.

"Щойно Голосіївський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури автономії й обрав зазначеним особам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Також дивіться: Вилучено партію героїну на понад 1 млрд грн: затримані організатори контрабандного каналу постачання наркотиків з Ірану в Україну, - Венедіктова. ФОТОрепортаж

Автор: 

Іран (2071) наркотики (1462) прокуратура (3705) Туреччина (3629) боротьба з наркотиками (149)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
_Херасе... А теперь представьте сколько бабла у путлера, который не только вся расию с подельниками грабит, а и наркотой торгует в промышленных масштабах! Хватит и на шрёдеров, и на меркелей, на микронов и курцев, и ещё останется на обам и байденов...
показати весь коментар
23.07.2021 20:34 Відповісти
+1
Все у них будет хорошо,наш гуманый суд все поймет и простит,ну если конешно у вас есть деньги.
показати весь коментар
23.07.2021 20:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
_Херасе... А теперь представьте сколько бабла у путлера, который не только вся расию с подельниками грабит, а и наркотой торгует в промышленных масштабах! Хватит и на шрёдеров, и на меркелей, на микронов и курцев, и ещё останется на обам и байденов...
показати весь коментар
23.07.2021 20:34 Відповісти
трафик контролирует баба Лиза. ***** - ее карманный гопник
показати весь коментар
23.07.2021 21:36 Відповісти
Все у них будет хорошо,наш гуманый суд все поймет и простит,ну если конешно у вас есть деньги.
показати весь коментар
23.07.2021 20:35 Відповісти
Їх вже перетворили на турок? Швидко.
показати весь коментар
23.07.2021 20:36 Відповісти
Не,это двухходовочка барана,фсе иво,жаба давит,ибо мало...
показати весь коментар
23.07.2021 20:41 Відповісти
двух джезв
показати весь коментар
23.07.2021 20:42 Відповісти
Ну вот! Нахер нужен транзит газа и менингит с кацапами. Контроль поставок и всё ОК. Немчура с байдой будут довольны!
показати весь коментар
23.07.2021 20:46 Відповісти
Афганистан тоже так думал. Так их там теперь сорок лет подряд весь мир по очереди пыжит.
показати весь коментар
24.07.2021 00:17 Відповісти
_Теперь там снова толебан наркоту будет выращивать для всего мира, путлер уже о поставках договаривается.
показати весь коментар
24.07.2021 14:35 Відповісти
$1млрд! цифра не удивляет? никому не ржать)
показати весь коментар
24.07.2021 01:06 Відповісти
 
 