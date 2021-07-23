Суд заарештував двох турків, які курирували перевезення героїну на $1 млрд, - прокуратура

Голосіївський районний суд міста Києва у п'ятницю, 23 липня, задовольнив клопотання прокуратури Автономної Республіки Крим та м.Севастополя та обрав двом громадянам Туреччини, які курирували транснаціональний канал поставки наркотиків в Україну, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграмі прокуратури.

"Щойно Голосіївський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури автономії й обрав зазначеним особам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави", - йдеться в повідомленні прокуратури.

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