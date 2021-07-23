"Сумніви" Росії щодо стану українських газопроводів свідчать про те, що Європу готують до несправностей, - оператор ГТС
Українська ГТС готова конкурувати за транзит газу, а "сумніви" Росії щодо її технічного стану наштовхують на думку, що Європу готують до якоїсь раптової "несправності".
Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомила директорка з питань взаємодії з держорганами і міжнародними організаціями "Оператора ГТС України" Ольга Бєлькова.
Вона зауважила, що Росія, коментуючи умовні гарантії США та Німеччини, висуває додаткові умови продовження транзиту, які раніше не обговорювалися.
"Українська ГТС діє у відповідності до законодавства, яке визнано на рівні ЄС таким, що повністю відповідає вимогам газових директив. Наші тарифи є прозорими та зрозумілими. Ми готові конкурувати, якщо подібні правила будуть застосовані повністю і до інших маршрутів. Без жодних виключень. А подібні "сумніви" з боку російської сторони щодо технічного стану нашої ГТС наштовхують на думку, що нас готують до якоїсь раптової "несправності". І якраз такі сигнали мають викликати додаткове занепокоєння у ЄС", - сказала Бєлькова.
Вона підкреслила, що ГТС України ефективно та надійно транспортує газ на ринок ЄС протягом 30 років незалежності нашої держави та виконує всі зобов’язання.
"Ми здатні транспортувати 146 млрд куб. м газу на рік, тобто в 3,6 разів більше, ніж за діючою угодою з Газпромом (40 млрд куб. м на рік). Завдяки маневреності та гнучкості нашої ГТС транзит російського газу до країн Європи жодного разу не зупинявся. Натомість російські морські газопроводи подібної гнучкості забезпечити не можуть. За загальними показниками надійності ми не поступаємося іншим газогонам і цілком здатні конкурувати вже зараз", - прокоментувала Бєлькова.
На її думку, "сумніви" Кремля в попиті Європи на газ, ще більше додають запитань щодо доцільності "Північного потіку-2". Бєлькова зазначила, що на сьогодні й без "Північного потоку-2" надлишкові потужності з транзиту газу в Європу складають понад 100 млрд кубометрів, що майже вдвічі більше за потужності цього газогону.
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Финские водолазы так не думают.