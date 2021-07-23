УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10867 відвідувачів онлайн
Новини
6 182 17

"Сумніви" Росії щодо стану українських газопроводів свідчать про те, що Європу готують до несправностей, - оператор ГТС

Українська ГТС готова конкурувати за транзит газу, а "сумніви" Росії щодо її технічного стану наштовхують на думку, що Європу готують до якоїсь раптової "несправності".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомила директорка з питань взаємодії з держорганами і міжнародними організаціями "Оператора ГТС України" Ольга Бєлькова.

Вона зауважила, що Росія, коментуючи умовні гарантії США та Німеччини, висуває додаткові умови продовження транзиту, які раніше не обговорювалися.

"Українська ГТС діє у відповідності до законодавства, яке визнано на рівні ЄС таким, що повністю відповідає вимогам газових директив. Наші тарифи є прозорими та зрозумілими. Ми готові конкурувати, якщо подібні правила будуть застосовані повністю і до інших маршрутів. Без жодних виключень. А подібні "сумніви" з боку російської сторони щодо технічного стану нашої ГТС наштовхують на думку, що нас готують до якоїсь раптової "несправності". І якраз такі сигнали мають викликати додаткове занепокоєння у ЄС", - сказала Бєлькова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна втратить від зупинки транзиту газу з Росії $1,5 млрд на рік, - Оператор ГТС

Вона підкреслила, що ГТС України ефективно та надійно транспортує газ на ринок ЄС протягом 30 років незалежності нашої держави та виконує всі зобов’язання.

"Ми здатні транспортувати 146 млрд куб. м газу на рік, тобто в 3,6 разів більше, ніж за діючою угодою з Газпромом (40 млрд куб. м на рік). Завдяки маневреності та гнучкості нашої ГТС транзит російського газу до країн Європи жодного разу не зупинявся. Натомість російські морські газопроводи подібної гнучкості забезпечити не можуть. За загальними показниками надійності ми не поступаємося іншим газогонам і цілком здатні конкурувати вже зараз", - прокоментувала Бєлькова.

На її думку, "сумніви" Кремля в попиті Європи на газ, ще більше додають запитань щодо доцільності "Північного потіку-2". Бєлькова зазначила, що на сьогодні й без "Північного потоку-2" надлишкові потужності з транзиту газу в Європу складають понад 100 млрд кубометрів, що майже вдвічі більше за потужності цього газогону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Просто зараз Росія використовує газ як геополітичну зброю: санкції США повинні застосовуватися до всіх проєктів без винятків, - Вітренко

Автор: 

ГТС (588) Оператор ГТС (549)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Какие нафик неисправности? Они диверсии готовят. И достигнут успеха, потому что служба бакланов майнерами занята.
показати весь коментар
23.07.2021 21:36 Відповісти
+5
"Сумніви" Росії щодо стану українських газопроводів свідчать про те, що Європу готують до несправностей, - оператор ГТС - Цензор.НЕТ 163
показати весь коментар
23.07.2021 21:17 Відповісти
+5
"Неисправности" украинских газопроводов кремлевские гниды начнут вводить сразу после запуска СП2. Есть лекарство-вводить зеркальные "неисправности" для СП2.
показати весь коментар
23.07.2021 22:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан


ПРЕЗЕРВАТИВЫ С ПУТИНЫМ ПРИЗНАНЫ КОРРЕКТНЫМИ И ТАКИМИ, КОТОРЫЕ НЕ НАРУШАЮТ ЧЬИ-ТО ПРАВА

"Сумніви" Росії щодо стану українських газопроводів свідчать про те, що Європу готують до несправностей, - оператор ГТС - Цензор.НЕТ 4734

Производитель презервативов Aiisa, получивших известность из-за изображения лица президента России на упаковке, выиграл в Страсбурге спор с грузинскими властями по делу о неэтичной рекламе.
Об этом сообщает со ссылкой на https://www.svoboda.org/a/gruzinskiy-proizvoditelj-prezervativov-s-litsom-putina-vyigral-delo-v-espch/31373777.html "Радио Свобода" .
Руководство компании подало иск в Европейский суд по правам человека в 2018 году. Оно оспаривало штраф в 500 лари (4347 грн. - Ред.), который наложил грузинский суд, посчитав, что изображения исторического и религиозного характера на упаковках презервативов нарушают моральные устои. Среди рисунков на продукции этой фирмы есть и политические образы, в том числе лица Владимира Путина и Иосифа Сталина..............
показати весь коментар
23.07.2021 21:00 Відповісти
"Сумніви" Росії щодо стану українських газопроводів свідчать про те, що Європу готують до несправностей, - оператор ГТС - Цензор.НЕТ 163
показати весь коментар
23.07.2021 21:17 Відповісти
Ну если ФРГ только и есть Европ, то действительно короче. А Италия, Австрия, Чехия и дальше по кратчайшему пути через Украину?
показати весь коментар
23.07.2021 21:49 Відповісти
Ну вообще-то, Германия самый большой потребитель газа в Европе. А СП-2, если я правильно понимаю, хоть и проходит в территориальных водах трех стран, как и сухопутный газопровод по трем странам, но длиной короче сухопутного, а значит транзит дешевле, поскольку оплата идет по цене долларов-за1000м3-на100км. Так что в итоге конечному германскому потребителю (на границе Гемании) стоимость составит - стоимость на границе РФ плюс стоимость транзита, либо 1031 км(СП2), либо более 1800 км(через Украину). На 800 км длиннее, это плюс 21,28 бакса к каждой 1000 кубов.
В общем, для немцев действительно, как говорится - "ничего лично, просто бизнес".
показати весь коментар
23.07.2021 23:55 Відповісти
Какие нафик неисправности? Они диверсии готовят. И достигнут успеха, потому что служба бакланов майнерами занята.
показати весь коментар
23.07.2021 21:36 Відповісти
Можно подумать, под водой неисправности возникнуть не могут.
Финские водолазы так не думают.
показати весь коментар
23.07.2021 21:54 Відповісти
І польські морські котики так не думають.
показати весь коментар
23.07.2021 22:01 Відповісти
"Неисправности" украинских газопроводов кремлевские гниды начнут вводить сразу после запуска СП2. Есть лекарство-вводить зеркальные "неисправности" для СП2.
показати весь коментар
23.07.2021 22:16 Відповісти
Коли там у зеленського день народження ?
показати весь коментар
24.07.2021 03:28 Відповісти
До чого тут якісь "сумніви". Є такі поняття як - термін експлуатації, експертно-технічне обстеження,
показати весь коментар
24.07.2021 06:52 Відповісти
Ну,вот Европа и села на газовую иглу,благодаря Меркель.У Путина есть возможность шантажировать,и продавливать свои решения.
показати весь коментар
24.07.2021 09:17 Відповісти
 
 