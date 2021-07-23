Викладач Авраменко: Зеленський вивчав українську мову 2 роки. Казав, що потрібно для кіно

Ні в родині, ні в офісі тоді ще актора Володимира Зеленського ніхто не говорив українською мовою, тому з навчанням виникали труднощі.

Про це в інтерв'ю виданню "Обозреватель" розповів викладач української мови Олександр Авраменко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Два роки він (Зеленський. - Ред.) навчався, проте не систематично. П’ять-сім занять – і три місяці або навіть пів року перерва. Потім знову три-чотири – і знов пауза. А для результату потрібна система. Я говорив йому: якщо прочитати книжку, як накачати м’язи, вони не виростуть, треба йти тренуватися – тоді щось буде", - розповів Авраменко.

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За словами викладача, прагнення освоїти українську Зеленський пояснював бажанням знімати цією мовою кіно.

"Про президентство нічого не говорив. Казав, що планує знімати кіно українською мовою. Уже був ухвалений Закон "Про функціонування української мови як державної", я входив до складу комісії, яка його розробляла. Квоти на телебаченні мали набути чинності 2021 року – я думав, інтерес до мови пов’язаний саме з цим. А потім здогадався: мабуть, це все-таки щось більше, у політику піде", - говорить Авраменко.

За словами вчителя, у Зеленського є здібності до мов, але під час навчання виникали і проблеми.

"Гальмувало те, що ані в його сім’ї, ані в оточенні ніхто українською не говорив. В офісі були люди, які знали мову, та коли ти один українськомовний, а решта 40 спілкуються російською, складно бути білою вороною", - розповів він.

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Теперішній рівень володіння мовою у президента, на думку Авраменка, "далекий від ідеалу".

"М’які шиплячі, оце "шшьо" замість "що", росіянізми, кострубаті граматичні форми… Працювати й працювати. Але його життя змусило на українську перейти, необхідність виголошувати промови державною мовою, спілкуватися зі ЗМІ. І говорить він дедалі краще: мовні м’язи тренуються", - вважає викладач.