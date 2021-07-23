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Викладач Авраменко: Зеленський вивчав українську мову 2 роки. Казав, що потрібно для кіно

Викладач Авраменко: Зеленський вивчав українську мову 2 роки. Казав, що потрібно для кіно

Ні в родині, ні в офісі тоді ще актора Володимира Зеленського ніхто не говорив українською мовою, тому з навчанням виникали труднощі.

Про це в інтерв'ю виданню "Обозреватель" розповів викладач української мови Олександр Авраменко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Два роки він (Зеленський. - Ред.) навчався, проте не систематично. П’ять-сім занять – і три місяці або навіть пів року перерва. Потім знову три-чотири – і знов пауза. А для результату потрібна система. Я говорив йому: якщо прочитати книжку, як накачати м’язи, вони не виростуть, треба йти тренуватися – тоді щось буде", - розповів Авраменко.

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За словами викладача, прагнення освоїти українську Зеленський пояснював бажанням знімати цією мовою кіно.

"Про президентство нічого не говорив. Казав, що планує знімати кіно українською мовою. Уже був ухвалений Закон "Про функціонування української мови як державної", я входив до складу комісії, яка його розробляла. Квоти на телебаченні мали набути чинності 2021 року – я думав, інтерес до мови пов’язаний саме з цим. А потім здогадався: мабуть, це все-таки щось більше, у політику піде", - говорить Авраменко.

За словами вчителя, у Зеленського є здібності до мов, але під час навчання виникали і проблеми.

"Гальмувало те, що ані в його сім’ї, ані в оточенні ніхто українською не говорив. В офісі були люди, які знали мову, та коли ти один українськомовний, а решта 40 спілкуються російською, складно бути білою вороною", - розповів він.

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Теперішній рівень володіння мовою у президента, на думку Авраменка, "далекий від ідеалу".

"М’які шиплячі, оце "шшьо" замість "що", росіянізми, кострубаті граматичні форми… Працювати й працювати. Але його життя змусило на українську перейти, необхідність виголошувати промови державною мовою, спілкуватися зі ЗМІ. І говорить він дедалі краще: мовні м’язи тренуються", - вважає викладач.

Автор: 

Зеленський Володимир (24384) українська мова (836)


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Топ коментарі
+36
И этим кино стала Украина. Вот только еще не понятно, что снимаем, трагикомедию или фарс
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23.07.2021 20:51 Відповісти
+31
Преподаватель Авраменко: Зеленский учил украинский язык 2 года. Говорил, что нужно для кино - Цензор.НЕТ 6132
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23.07.2021 20:57 Відповісти
+22
И говорит он все лучше: языковые мышцы тренируются", - считает преподаватель. Источник: https://censor.net/ru/n3278935

Тобто у Віслюка теж генетичний шлюб щелепи і українська артикуляція викликає у нього нестерпні борошна?
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23.07.2021 21:05 Відповісти
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та звичайно тодi розмовляти кацапською з майдановських тррбун було моветон(ом) )
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23.07.2021 23:04 Відповісти
Хоча можливо я що то і пропустив, але те що він в побуті, в родині використовує кацапську, більше нема про що говорити
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23.07.2021 23:00 Відповісти
та партія проіснувала аж 4 місяця ( де він був), потім він її покинув. і партію захопили риги.
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24.07.2021 02:00 Відповісти
може бути , я не досліджував його політичну кар'єру, але це не має значення ,тут мова не про це йде
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24.07.2021 07:33 Відповісти
Та й сссєріал «слуга народу» теж не за день знімався...
Тобто цього полудурка готували у президенти давно - заважав Порох олігархам...
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23.07.2021 22:47 Відповісти
2 года мучил... А в школе шо, букварь ушел на шмаль?
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24.07.2021 01:26 Відповісти
У меня есть вопрос к дорогим украинцам: Я очень хочу выучить Украинский язык, но уже почти тридцать лет живу в англоязычной стране и следовательно общения у меня очень редко бывают с людьми знающими язык (потомственно от семьи в четвертом поколении или недавние иммигранты). Кто-то может подсказать лучший метод или самоучитель чтобы хорошо выучить?
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24.07.2021 06:08 Відповісти
Кто-то может подсказать лучший метод/ Есть метод: внять Зеленскому. Зеленский призвал вернуться ( из хренландий) всех, кто хочет строить новую Украину. Израильские заробитчане Коломойский, Боголюбов, Портнов уже вернулись.
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24.07.2021 09:56 Відповісти
Тільки но прочитала цю статтю, одразу почулося:"Ось і все...", зазвичай що лунає в "однохлилиних" роликах вивчення української з Авраменком на славнозвісному каналі. Нарешті є нагода спитати, а чи не забагато часу виділяється на ці уроки, може зменшити вдвічі?
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24.07.2021 06:40 Відповісти
По видимому, ни одной книги на мове за всю свою никчемную жизнь клоун не прочитал.
Что пасаветуете пачитать? (С)
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24.07.2021 07:37 Відповісти
Папугу теж розмовляти навчають. Важче навчити думати. А якими президентами були Кравчук і Ющенко всі добре пам'ятають
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24.07.2021 09:16 Відповісти
Никогда пророссийский еврей Зеленский не станет украинцем!!зря стараетесь !!Да и не нужно это Зеленскому!!Всё равно его скоро поганой метлой выгоняит из президенстского кресла!! а возможно и посадят за зраду, если не сбежит вовремя к Януковичу в РОСТОВ!!!
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24.07.2021 12:46 Відповісти
валадiмєр валадiмєравiч, забярiтє мєня атсюда..а.ааа....

Викладач Авраменко: Зеленський вивчав українську мову 2 роки. Казав, що потрібно для кіно - Цензор.НЕТ 7997
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24.07.2021 18:49 Відповісти
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