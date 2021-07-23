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Зеленський ввів у дію рішення РНБО про те, що чиновники мають вказувати в деклараціях наявність подвійного громадянства

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про те, що чиновники мають вказувати в деклараціях наявність подвійного громадянства

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №305/2021, за яким чиновники зобов'язані вказувати у своїх деклараціях наявність подвійного громадянства.

Як передає Цензор.НЕТ текст указу опубліковано на офіційному сайті глави держави.

У тексті указу "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 липня 2021 року "Про додаткові заходи з координації реалізації державної політики у сфері громадянства" зазначається: "Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 липня 2021 року "Про додаткові заходи з координації реалізації державної політики у сфері громадянства" (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування".

Також читайте: У декларації чиновників додадуть окремий рядок про наявність подвійного громадянства, - Данілов

Також на сайті опубліковано рішення РНБО "Про додаткові заходи з координації реалізації державної політики у сфері громадянства", в якому зазначається: "З метою протидії використанню особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, наявності/набуття громадянства (підданства) іноземної держави на шкоду національній безпеці, а також запобігання виникненню у таких осіб конфлікту інтересів внаслідок подвійного (множинного) громадянства Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Підпункт 2 пункту 1 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 лютого 2021 року "Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства", введеного в дію Указом Президента України від 4 березня 2021 року № 85, доповнити підпунктом "й" такого змісту:

"й) запровадити у деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які в установленому порядку подають особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зазначені в пункті 1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", відображення інформації про відсутність громадянства (підданства) іноземної держави, а також документів, які дають право на постійне проживання на території іноземної держави".

2. Кабінету Міністрів України забезпечити інформування на засіданні Ради національної безпеки і оборони України у серпні поточного року про результати виконання завдань, визначених у підпункті 2 пункту 1 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 лютого 2021 року "Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства", введеного в дію Указом Президента України від 4 березня 2021 року № 85, стосовно розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проектів законів України, спрямованих на врегулювання питань подвійного (множинного) громадянства".

Автор: 

РНБО (2295) чиновник (803) подвійне громадянство (152)


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Топ коментарі
+18
Я вот что считаю. Неприкосновенность президента Украины гарантируется ст. 105 Конституции. Он же является гарантом соблюдения Конституции. Если он нарушает положения Конституции, то он автоматически лишается и прав данных этой самой Конституцией.
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23.07.2021 21:16 Відповісти
+16
Зеленский ввел в действие решение СНБО о том, что чиновники должны указывать в декларациях наличие двойного гражданства - Цензор.НЕТ 5939
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23.07.2021 21:05 Відповісти
+14
а это законно? это не противоречит Конституции Украины ???
шапито с кордебалетом... )))))
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23.07.2021 21:02 Відповісти
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і з яких то пір у нас дозволене подвійне підданство?
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23.07.2021 21:00 Відповісти
Завжди дозволено. Як і у всіх без виключення країнах світу.
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24.07.2021 01:46 Відповісти
Кацап, брысь в будку!
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24.07.2021 08:08 Відповісти
а это законно? это не противоречит Конституции Украины ???
шапито с кордебалетом... )))))
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23.07.2021 21:02 Відповісти
Что не противоречит Конституции Украины, графа в декларациях о двойном гражданстве? Нет, не противоречит.
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23.07.2021 22:27 Відповісти
Ну вообще то согласно ст.63 Конституции Украины
"Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом."

Другими словами, можно отказаться заполнять частично или полностью декларацию на основании 63 статьи Конституции!
Доказывать, что либо или находить компромат на человека - это забота государства...
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24.07.2021 11:47 Відповісти
Это в кабинете у прокурора он будет молчать как партизан и ссылаться на ст. 63 КУ, что ему вряд ли поможет, т. к. заполнение декларации является конституционной обязанностью граждан (ст. 67 КУ).
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24.07.2021 12:40 Відповісти
Если это чиновник (до определенной категории), то декларацию за него подает организация, в которой он работает, а он подает, если только есть еще дополнительный источник заработка.

Теперь по сути Указа. Он составлен юридически безграмотно. Дело в том, что согласно Конституции Украины полномочия Президента Украины чётко прописаны. Он не имеет права давать указания тем чиновникам, которые подчиняются Кабинету Министров Украины и тем более не может давать таких указаний лицам, избранным народом на местных выборах (это касается упомянутых в Указе органов местного самоуправления). Может командовать лишь своим офисом и Президентскими администрациями.

Так что на лицо очередное нарушение Владимиром Зеленским статьи 364 Криминального кодекса Украины!

1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, -
карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-364.htm
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24.07.2021 13:17 Відповісти
Привет, пан Курвиметр.
Судя по всему, Вы не читали ни новость, ни Указ. Иначе бы Вы знали, что Зеленский вводит в действие решение СНБО, а не дает указания чиновникам за которых Вы так радеете. Решение СНБО (!), разницу улавливаете?
И не всем чиновникам, а "... особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зазначені в пункті 1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції".
Может это заставит электорат задуматься, а надо ли голосовать за человека, который имеет второе гражданство... эрэфии, например. Вам нужны депутаты с российскими паспортами? Может, в воюющей стране люди на высокой государственной должности с паспортами страны-агрессора все-таки несут угрозу национальной безопасности?!
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24.07.2021 15:02 Відповісти
Читал и даже перечитал заново.
А что такое РНБО? Что это за организация и как она прописана в Конституции Украины? А прописана она лишь как СОВЕЩАТЕЛЬНІЙ орган, в 107-й статье Конституции Украины.

Прочитал еще раз 106-ю статью Конституции Украины и не нашел там его права выдавать ТАКИЕ указания по чиновникам!

Ещё раз - а какое имеет отношение Президент, к ДРУГИМ, ИЗБРАННЫМ народом лицам? Я же помню, как Зеленский нарушал законодательство в Киевской области, когда называл "Чёртом" депутата от Батькивщины и требовал вывести его с заседания Совета...

Я абсолютно против наличия второго гражданства у украинских чиновников. Но Зеленский вроде как юрист по образованию? Как по мне, то очень плохой юрист, неграмотный.

У него есть Монобольшинство в ВР? Есть. Меняйте законы Украины, верните Генпрокуратуру и ее право надзора. Обяжите СБУ и СВР отыскивать свидетельства двойного гражданства у чиновников. Пропишите в Криминальном кодексе статьи, по которым за двойное гражданство чиновника и СОКРЫТИЕ этого факта - лишение свободы с конфискацией имущества. Уберите несоображающего Баканова и назначьте на его место профессионала. Начните с Труханова, которому Зеленский передаёт немалую часть контрактов по "Великому крадівництву на шляхах"...

Так что не его это право. Зато у него есть право законодательной инициативы, и он проявляет преступную бездеятельность по отношению к описанному мною в предыдущем абзаце.

Для меня Зеленский уже преступник. И он должен сесть на скамью подсудимых, как только сложит президентские полномочия.

И Зеленский сделал одно доброе дело - заставил украинцев задуматься над еврейским вопросом.
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24.07.2021 17:12 Відповісти
"А что такое РНБО?...А прописана она лишь как СОВЕЩАТЕЛЬНІЙ орган..." - КООРДИНАЦИОННЫЙ орган.
Смотрим в словарях значение слова координация: "упорядочение], согласование, сочетание, приведение в порядок, в соответствие".
Синонимы слова "координация" - взаимосвязь, организация, регулирование, управление и так далее.
В итоге имеем, что СНБО - орган, который упорядочивает деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности. "Компетенція та функції Ради національної безпеки і оборони України визначаються законом."
Далее читаем Закон о СНБО Украины, где говорится, что Совет контролирует и координирует другие органы власти, готовит проекты указов и других нормативных актов, и много еще чего. " http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T140043.html Рішення Ради національної безпеки і оборони України, введені в дію указами Президента України, є обов'язковими до виконання органами виконавчої влади. " Предполагаю (с опасочкой), что все Ваши сомнения я развеяла.
"Но Зеленский вроде как юрист по образованию" - вроде как, но на практике все намного печальнее.))
Тоже считаю, что вопрос о двойном гражданстве давно уже назрел, но не для гос. служащих и не со страной агрессором.
PS. "Для меня Зеленский уже преступник. И он должен сесть на скамью подсудимых" - не удивлена, особенно после Ваших размышлений о том, чтобы всех евреев посадить в лагеря лет на шесть, что уж говорить о Зеленском.)) Его сразу на эшафот, чего там медлить.
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24.07.2021 23:17 Відповісти
Совещательный, это НЕ координационный!!! Так что всё, что вы написали про РНБО, всего лишь ваш домысел, не более того.

Закон про РНБО не может быть выше Конституции Украины, а именно в ней прописаны полномочия Кабинета министров, Верховной Рады и Президента Украины!!!

Для меня НЕТ разницы, какое ещё у государственного чиновника двойное гражданство. Мало того, я с опаскою отношусь к тем госслужащим, особенно самого верхнего уровня, которые принимают решения и которые имеют активы за рубежом Украины, любые активы, включая недвижимость типа хатынок и вилл.
Собственно я вообще противник двойного гражданства, так как мир вошёл в эпоху новых военных столкновений и неизвестно, на чью сторону переметнется или не сбежит в трудную минуту гражданин с двойным гражданством, а мы его типа должны тут социальными благами заваливать - не правильно.

Евреи устроили против украинской нации несколько Геноцидов. Сначала большевистский захват, потом Первый Голодомор, потом коллективизация (украинцев убивали или вывозили в лагеря, брат моего деда лежит в общей могиле недалеко от Одессы), потом Второй Голодомор (в земле лежит младший брат моего отца, которого моя бабушка не смогла выкормить грудью), потом репрессии 1937-г1939-го годов, потом умышленно сдали Украину фрицам и сотрудничавший с советами Кох выборочно отправил на расстрелы 4,5 миллиона украинцев (а доживал потом, на подмосковной даче), потом Ватутин потопил в Днепре 1,2 млн украинских "чёрнопеджачников", потом Третий Голодомор.
в 1929-м украинцев было почти 82 млн человек, а к 1991-му осталось лишь 52 млн.
А потом, уже в независимой Украине, евреи снова захватили всю полноту власти и сегодня проводят очередной Геноцид. Так мне что их, в дёсна за это целовать?


Всего на шесть лет в лагеря? Ну скорее конфисковать у них всё, и кораблями отправить в Израиль. Вы же знаете исторический пример, когда в стране отстранили евреев от управления и страна получила мощнейший экономический рывок. Самая богатая в мире, и она же многонациональная страна, даже чернокожего выбрала в Президенты, но НИ разу не выбрала еврея, не смотря на то, что они там самые влиятельные, а вот когда Госсекретарем стал еврей Киссинджер, вот тут они и сделали стратегическую ошибку с Китаев, которую сегодня не знают как решить.

По поводу отрубаний голов в Англии, Франции, повешения в Италии, расстрела в Румынии... Так возле меня есть город Коростень, в котором голову Великому князю Игорю, за финансовые злоупотребления, отрубили гораздо раньше, чем в Лондоне. Чем вам не нравятся народные традиции украинцев, освященные более чем тысячелетием? )))
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25.07.2021 14:23 Відповісти
"Совещательный, это НЕ координационный!!!" - это Вам Рабинович напел, что совещательный? Не верьте ему, он врет, читайте Конституцию, там о совещательном ни слова нет.

"Стаття 107. Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України.
Рада національної безпеки і оборони України координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони... Компетенція та функції Ради національної безпеки і оборони України визначаються законом."
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
"Конституция устанавливает, что компетенция и функции СНБО определяются законом. На сегодня принят ряд Законов Украины, где закреплены основные направления деятельности и полномочия СНБО. Это, в частности, законы Украины «О Совете национальной безопасности и обороны Украины», «Об основах внутренней и внешней политики», «Об основах национальной безопасности Украины» и так далее.
"Так что всё, что вы написали про РНБО, всего лишь ваш домысел, не более того." - правильно, главное прокричать:"у него дочь проститутка" и не важно, что у него два сына.)) Где Вы домыслы увидели? Я писала о СНБО, опираясь исключительно на Законы и давала ссылки на первоисточники. Конституцию Украины и Закон о СНБО.
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25.07.2021 21:37 Відповісти
Хорошо, а как же со ст. 106?
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25.07.2021 21:52 Відповісти
Что Вас смущает в ст. 106, не пойму?
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25.07.2021 22:51 Відповісти
Другими словами, ты считаешь, что если кто то внесет в декларацию пункт тем, что "ты добровольно отказываешься от своего своего имущества в пользу какого то пупкина" - ты обязана согласится и подписать !?
Тебе не кажется, что не со всем нужно соглашаться и не все нужно о себе рассказывать !
В конституции закреплено право людей на защиту частной жизни ! Если у человека есть другое гражданство - это ЕГО ЛИЧНАЯ частная жизнь НИКАК не касающаяся напрямую государства ! И если государство хочет что то узнать о человеке... Пусть государство это делает само с соблюдение прав людей !
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24.07.2021 13:28 Відповісти
"... если кто то внесет в декларацию пункт тем, что "ты добровольно отказываешься от своего своего имущества в пользу какого то пупкина" - ты обязана согласится и подписать" - вот когда кто-то внесет, тогда и будете вопросы задавать.
"... ЕГО ЛИЧНАЯ частная жизнь НИКАК не касающаяся напрямую государства !" - в Украине единое гражданство, поэтому для человека, занимающего высокие государственные должности, второе гражданство далеко не "ЛИЧНАЯ частная жизнь".
Что и было доказано Петром Алексеевичем, когда он лишил гражданства Боровика и Артеменко.
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24.07.2021 15:32 Відповісти
- "вот когда кто-то внесет, тогда и будете вопросы задавать. " - так УЖЕ вносят то, чего не было и не должно там быть ! Так дойдут и до ВАМ ЛИЧНО ! ЧТО их остановит !?

- что касается "личной жизни"...:
Автор : Верховная Рада Украины
1 . Физическое лицо имеет право на личную жизнь.
2. Физическое лицо само определяет свою личную жизнь и возможность ознакомления с нею других лиц.
З. Физическое лицо имеет право на сохранение в тайне обстоятельств своей личной жизни.
4. Обстоятельства личной жизни физического лица могут быть разглашены другими лицами только при условии, что они содержат признаки правонарушения, что подтверждено решением суда, а также с его
согласия.
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24.07.2021 16:15 Відповісти
То о чем интересуется государство ДАНО государством ?! Нет ! а значит, это достижения человека, а следовательно это ЕГО ЛИЧНАЯ жизнь !
И человек может САМ решить, посвящать кого бы то ни было в это или нет !
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24.07.2021 16:24 Відповісти
Если ТЫ сейчас согласна с нарушение прав одних - то зАвтра другИе согласятся с нарушением твоИх прав !
ПРАВА имею ВЫШЕ юридическу силу перед обязанностями !
Государство "ПРАВОВОЕ"... , А НЕ КАКОЕ ТО ЕЩЕ !
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24.07.2021 13:31 Відповісти
Зеленский ввел в действие решение СНБО о том, что чиновники должны указывать в декларациях наличие двойного гражданства - Цензор.НЕТ 5939
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23.07.2021 21:05 Відповісти
Я вот что считаю. Неприкосновенность президента Украины гарантируется ст. 105 Конституции. Он же является гарантом соблюдения Конституции. Если он нарушает положения Конституции, то он автоматически лишается и прав данных этой самой Конституцией.
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23.07.2021 21:16 Відповісти
+100
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23.07.2021 21:25 Відповісти
Разів 5 перечитав. Вагнергейт 2.
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23.07.2021 21:08 Відповісти
Ничего не понял. А что в Украине разрешено двойное гражданство?
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23.07.2021 21:10 Відповісти
🤭
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23.07.2021 21:13 Відповісти
Не разрешено. Но наказание за двойное гражданство - не предусмотрено.
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24.07.2021 11:08 Відповісти
А за брехню в декларациях - до 2-х лет тюрьмы.
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24.07.2021 11:11 Відповісти
Да, прямо все так и расскажут. Это же бандиты. Там некоторые паспорта не на их фамилии выписаны. Греческий паспорт Труханова на какую фамилию ?
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23.07.2021 21:13 Відповісти
Trukhanoff наверное))
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23.07.2021 21:15 Відповісти
Ανζοπουλος
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24.07.2021 10:10 Відповісти
Конституція України
Стаття 4.
В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
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23.07.2021 21:17 Відповісти
перша блєдя разом зі вавкою алєксанрочивом має житло в Криму, яке оформлено за росіянськими законами на неї, то скільки в неї громадянств?
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23.07.2021 21:22 Відповісти
Покарання за подвійне громадянство досі не було визначено.
А покарання за брехню в деклараціях - до 2-х років ув'язнення
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24.07.2021 11:07 Відповісти
так (нажаль)...Конституція стала декларативною і не більше... (за порушення норм і статей - нічого!! )
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24.07.2021 11:16 Відповісти
Це повинен був зробить Пєтя, а не зробив.
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23.07.2021 21:19 Відповісти
Що зробити?Дозволити подвійне громадянство за умови вказування його в декларації?
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23.07.2021 21:27 Відповісти
Ну да, совершить алию на историческую родину, и получить израильское гражданство как Зеленский и Куницкий?
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23.07.2021 22:13 Відповісти
Позбавити громадянства України з автоматичною конфіскацією майна на території України + подача до внятних (крім РФ та офшорів , ну може Ізраіля-для жидів) країн про конфіскацію майна
Причому - мається на увазі не тільке 2-не , а і 3-не , і т.д. громадянство ...
І все - більше таких осіб і не буде
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23.07.2021 22:15 Відповісти
Що зробити? Порушити Ст. 4 Конституції цим рішенням?
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23.07.2021 22:38 Відповісти
За порушення Ст. 4 Конституції - покарання не було передбачене.
А за брехню в деклараціях - до 2-х років ув'язнення.
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24.07.2021 11:02 Відповісти
Ну укажут они и шо дальше?

С двойным гражданством в нормальных странах невозможно стать госслужащим или быть избранным. Только в коммерческие структуры.
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23.07.2021 21:25 Відповісти
Ні дня без "шедеврів" ...
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23.07.2021 21:27 Відповісти
Ви колись небудь бачили хоча б одного військового, який з таким захопленим виразом обличчя вітався з Зеленським?

Відносно Порошенка, це відбувається на кожній зустрічі з військовими хлопцями та дівчатамина фронті.

Ні, не Порохоботствую. Просто, переглядаючи фото від Ірини Геращенко, це фото надихнуло дивлячись саме на вираз обличчя Героя, сповненого надією, повагою.

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про те, що чиновники мають вказувати в деклараціях наявність подвійного громадянства - Цензор.НЕТ 112
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23.07.2021 21:28 Відповісти
И Пастор тоже красавчик! Настоящие мужики а не ссылкивое гнусавое чмо
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23.07.2021 21:43 Відповісти
Порохоботствуєш...

У мережі з'явилося відео, на якому бійці полку "Азов" ігнорують привітання президента Петра Порошенка та ставлять йому незручні питання про корупцію в "оборонці" й провалену судову реформу:
https://www.unian.ua/politics/10495413-navit-ne-privitalisya-z-yavilosya-video-yak-azov-teplo-zustriv-poroshenka-na-peredoviy.html

Таке фото Іоини Геращенко тобі ні про що не говорить?
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про те, що чиновники мають вказувати в деклараціях наявність подвійного громадянства - Цензор.НЕТ 2592
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23.07.2021 22:26 Відповісти
ну хай тепер фуй смокчуть дібіли у сцикуна зєлєного, та сватів дивляться. Азов це батальйон, а ЗСУ це машина.Можна порівняти Азов та 72 омбр, як ти вважаєш, хто круче?І нагадай мені, до складу яких збройних формувань ввійшов Азов?
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23.07.2021 22:30 Відповісти
Це ти "дибілам з Азова" розкажи, педротику...
Нагадай мені, які підрозділи ЗСУ відбили Маріуполь, поламавши тим самим усі однотурові плани гібридно-переможного "врегулювання" (свого часу про них навіть Юга Уценко пробовтавсь, озвучивши ідею про "необхідність надання Росії мирного сухорутного коридору на Крим", бо у Керченській протоці, бачте, склалися несприятливі погодні умови).
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23.07.2021 22:36 Відповісти
ти не відповів зєдрот тупорилий на моє питання.
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23.07.2021 22:39 Відповісти
Я вірю, що у ЗСУ і добробатах є ті, хто за Пєтю і проти Пєті... Пєтя ж не 100 баксів, щоб усім подобатися! Але от чи є у ЗСУ ті, хто за Зе - ось у чому питання?
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23.07.2021 22:40 Відповісти
Не переживай - у ЗСУ такі ж розклади, як і всюди, - це не партійна організація. А в що ти віруєш має значення лише для тебе.
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23.07.2021 22:54 Відповісти
Ну от ти реально думаєш, що, приміром, у тому ж Азові, де зібралися люди з правими поглядами, будуть підтримувати людину, яка навіть не є українцем за національністю?

Нагадаю, що саме побратими Азову з Нацкорпусу фаєри на Банковій палили!
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23.07.2021 22:58 Відповісти
Там В Маріуполі ще були Дніпро-1 та 79 -ка.....та ще такі підрозділи про які ти ніколи не почуєш, хіба що після війни.давай відповідай пінчєр зєдротний.
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23.07.2021 22:46 Відповісти
Ти, пєдротику, так нічого й не сказав про "мирний сухопутний коридор на Крим" - думаєш про це вже ніхто не пам'ятає, як і про Іловайський парад? Розказав би краще, яким чином Гіркіну с брігадай вдалося "вирватися з оточення" у Слов'янську, а всі славні ЗСУ, розміщені в Донецьку та на його околицях, виявилися зконцентрованими в аеропорту.
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23.07.2021 23:20 Відповісти
відповім з радістю, після того як ти відповіси. бо якраз я про це знаю трішки , і не з інтернету.
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23.07.2021 23:22 Відповісти
а це також тобі зєдроту тупорилому

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про те, що чиновники мають вказувати в деклараціях наявність подвійного громадянства - Цензор.НЕТ 9697
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23.07.2021 23:35 Відповісти
А рішення про те, що подвійне громадянство допустиме в Україні навіть для держмслужбовців він 4 статтю Конституції прийняти ще не зобов'язав?
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23.07.2021 21:35 Відповісти
Держдеп сказав, що повідомляв українську сторону про перемовини з Німеччиною по ПП2. Зеля це приховав. Він же відповідає , бо погодився.
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23.07.2021 21:42 Відповісти
Ви з Держдепу, чи зі служби спецзв'язку?
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23.07.2021 22:28 Відповісти
Ми із служби насаджування на бутилку
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24.07.2021 11:13 Відповісти
Ну так злазьте...
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24.07.2021 14:12 Відповісти
Да не хохотайте Меня!!
🤣
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23.07.2021 22:02 Відповісти
Шо и Зеленский и Куницкий укажут израильское, а Ермак российское?
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23.07.2021 22:11 Відповісти
А за брехню у декларації - меньше накажуть
Чи більше ?
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23.07.2021 22:18 Відповісти
Як справжні патріоти вони повинні вказати яке-небуть панамське, нє?
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23.07.2021 22:30 Відповісти
Ну и толку если за это нету жёсткого наказания? Если ты лизал жопу за польский или канадский паспорт, то там и сиди ***** идти в гос служийщих.
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23.07.2021 23:30 Відповісти
Во всех странах мира без исключения разрешено множественное гражданство.
В одной Украине с этим возникают проблемы. Ну, может, и в Северной Корее.
Украина и Северная Корея-страны-побратимы.
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24.07.2021 01:48 Відповісти
Можливо https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BA_%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Рудик Кіра Олександрівна (голова партії "Голос") нарешті відповість на 10500 питання чи має вона зарубіжне громадянство.
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24.07.2021 06:16 Відповісти
 
 