Зеленський ввів у дію рішення РНБО про те, що чиновники мають вказувати в деклараціях наявність подвійного громадянства

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №305/2021, за яким чиновники зобов'язані вказувати у своїх деклараціях наявність подвійного громадянства.

Як передає Цензор.НЕТ текст указу опубліковано на офіційному сайті глави держави.

У тексті указу "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 липня 2021 року "Про додаткові заходи з координації реалізації державної політики у сфері громадянства" зазначається: "Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 липня 2021 року "Про додаткові заходи з координації реалізації державної політики у сфері громадянства" (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування".

Також читайте: У декларації чиновників додадуть окремий рядок про наявність подвійного громадянства, - Данілов

Також на сайті опубліковано рішення РНБО "Про додаткові заходи з координації реалізації державної політики у сфері громадянства", в якому зазначається: "З метою протидії використанню особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, наявності/набуття громадянства (підданства) іноземної держави на шкоду національній безпеці, а також запобігання виникненню у таких осіб конфлікту інтересів внаслідок подвійного (множинного) громадянства Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Підпункт 2 пункту 1 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 лютого 2021 року "Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства", введеного в дію Указом Президента України від 4 березня 2021 року № 85, доповнити підпунктом "й" такого змісту:

"й) запровадити у деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які в установленому порядку подають особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зазначені в пункті 1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", відображення інформації про відсутність громадянства (підданства) іноземної держави, а також документів, які дають право на постійне проживання на території іноземної держави".

2. Кабінету Міністрів України забезпечити інформування на засіданні Ради національної безпеки і оборони України у серпні поточного року про результати виконання завдань, визначених у підпункті 2 пункту 1 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 лютого 2021 року "Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства", введеного в дію Указом Президента України від 4 березня 2021 року № 85, стосовно розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проектів законів України, спрямованих на врегулювання питань подвійного (множинного) громадянства".