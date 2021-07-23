Зеленський указом ввів у дію рішення РНБО про невідкладні заходи щодо інтеграції України в НАТО
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору", яке було ухвалено на засіданні РНБО в червні.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний документ №307/2021 разом із зазначеним рішенням Ради оприлюднено на сайті президента в п'ятницю.
"Увести в дію рішення РНБО від 4 червня 2021 року "Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору" (додається, таємно, без пунктів 3, 5, 7, 8 – нетаємно). Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в документі.
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ведь это так по ЗЕ-льоному:
два шаги налево,
два шаги паправо,
шаг вперед и
два назад
уйгурские манты наверное самые вкусные в мире
Вимагай тепер перспектив для України.
Хай перерахують борги, спишуть частину, дадуть нам інвестиції для пррмисловості.
Указы Зеленскавага по решениям СНБО, такие же как игра члеником на пианино..
вроде как и музыка есть, а эффект нулевой!..
так же и с назначенным Зеленским Министриком Обронки.. вроде Министрик есть, а Оборонки нет!. .тоже самое и с интеграцией, которую тормозит друг Зеленскавага и ФСБ, Ермак Козыревич..
1. Саботаж по всіх напрямках що стосуються обороноздатності
2. Розкрадання бюджету
3. Розкрадання держпідприємств
4. Підривна діяльність у зовнішній політиці
5. Деморалізація армії та суспільства
6. Замилення очей та інформаційні спецоперації
а то пошлют в открытую...зелепук опять обидится и будет на Китай смотреть и рваться...
Час прокидатись, Українець!
Завіса
Лесь Подерв'янський
А теперь этот кугут рассказывает, что за него уже все решили.
а тут..гавкнул с трона - травка зенелеет, солнышко блестит, НАТО (и ЕС) к нам летит... (переципается)... главное кукарекнуть - а там хоч не светай ))))
Майбутні члени НАТО мають відповідати базовим принципам, втіленим у Вашингтонському договорі, таким як демократія, свобода особи та іншим відповідним положенням, викладеним у преамбулі до Вашингтонського договору.
Від країн-претендентів очікується, що вони будуть:
а) вирішувати міжнародні суперечки мирним шляхом;
б) демонструвати відданність принципам верховенства права та прав людини;
в) вирішувати мирним шляхом міжетнічні конфлікти і зовнішні територіальні суперечки, спірні питання внутрішньої юрисдикції, відповідно до принципів ОБСЄ та з метою прагнення до встановлення добросусідських відносин;
г) встановлювати належний демократичний та цивільний контроль над своїми збройними силами;
д) утримуватися від загрози силою чи застосування сили будь-яким чином, що не відповідає цілям ООН;
е) сприяти розвитку мирних та дружніх міжнародних відносин шляхом зміцнення своїх вільних інституцій та завдяки сприянню зміцненню стабільності й благополуччя;
є) продовжувати надавати цілковиту підтримку та брати участь у роботі Ради євроатлантичного партнерства, в програмі «Партнерство заради миру» та розвитку співробітництва з країнами-партнерами, що не є членами НАТО;
ж) демонструвати відданість справі зміцнення стабільності та благополуччя через дотримання принципів економічної свободи, соціальної справедливості та відповідальності за охорону довкілля;
з) робити свій внесок військового характеру в колективну оборону та у виконання нових завдань, що постають перед Альянсом, а також будуть готові взяти на себе зобов'язання щодо поступового удосконалення своєї обороноздатності;
і) належним чином брати участь у роботі установ НАТО;
й) прагнути до здійснення стандартизації та досягнення оперативної сумісності;
к) створювати через національну програму необхідну структуру з питань планування та виконання таких оборонних бюджетів, які б відповідали визначеним пріоритетам у сфері оборони та передбачали б відповідні схеми навчання для ознайомлення персоналу з існуючими в НАТО практикою та процедурами з метою підготовки до можливої в майбутньому участі в роботі структур Альянсу;
л) знайомитися з належними правовими механізмами та угодами, якими керується НАТО для забезпечення співробітництва в своїй структурі та формальним юридичним процесом, що передує членству.
Відповідно до цього, Інститу Євро-Атлантичного співробітництва виокремив позитивні та негативні наслідки виконання Україною критеріїв членства. До позитивних відносяться такі:
1. Одержання для України міцних гарантій її національної безпеки, незалежності, суверенітету і територіальної цілісності.
2. Відхід із сфери геополітичного домінування Росії і досягнення з нею рівноправних міждержавних відносин.
3. Створення вагомих передумов інтеграції в Європу, у західні політичні й економічні структури.
4. Зміцнення міжнародної безпеки і стабільності в регіоні Центрально-Східної Європи.
5. Зміцнення внутрішніх основ національної безпеки України за допомогою НАТО. Використання досвіду і підтримки НАТО в підвищенні ефективності оборонного сектору України.
6. Створення вагомих передумов для ліквідації російської військової присутності на території України.
7. Покращення міжнародного іміджу України.
8. Посилення консолідації української нації.
9. Зміцнення інститутів громадянського суспільства.
10. Посилення прозорості влади.
11. Реальне забезпечення прав і свобод громадян, верховенства права.
12. Зменшення впливу російського бізнесу на вітчизняну економіку.
13. Стимулювання економічних реформ., https://www.bsmu.edu.ua/blog/6929-kriterii-vstupu-ukraini-do-nato/
А чего б не написать хером-по-роялю указ о том, что Украина уже член НАТО?
1. это будет в стиле 95 квартала
2. это развлечет зебилов
3. потом всегда можно будет придумать что-то еще
- Поезд, стой! Раз, два!
Станет "трижды гей.роем копростана", за то что убедил Байдена разрешить закончить СП-2!
Размазня кадыркина, нервно курит в коридоре...
А не різна балаканина, говорильня, меморандуми, брошурки, флаєри і т.д.
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Окрім мародерських тролів вже всі зрозуміли, що Зєля - українська КАТАСТРОФА. Але люди досі мовчать. Мовчать собі на погибель
"- ну что, зелено?
- да-да. совсем зелено.." (с)
Карикатура, яку прибрали з виставки
Київська публічна бібліотека імені Лесі Українки прибрала з виставки робіт відомого українського карикатуриста Олега Смаля зображення президента Володимира Зеленського.
Хоча ще 19 липня, коли відкривали виставку художника, сама ж бібліотека похвалилась, що у представленій колекції є карикатури на всіх президентів України. А директорка бібліотеки Ольга Романюк у коментарі ВВС News Україна пояснила, що заклад відвідують багато прихильників чинного президента, їх не хотіли ображати. https://www.bbc.com/ukrainian/features-57942426