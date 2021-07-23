Зеленський указом ввів у дію рішення РНБО про невідкладні заходи щодо інтеграції України в НАТО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору", яке було ухвалено на засіданні РНБО в червні.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний документ №307/2021 разом із зазначеним рішенням Ради оприлюднено на сайті президента в п'ятницю.

"Увести в дію рішення РНБО від 4 червня 2021 року "Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору" (додається, таємно, без пунктів 3, 5, 7, 8 – нетаємно). Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в документі.

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