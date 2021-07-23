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Новини Україна-НАТО
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Зеленський указом ввів у дію рішення РНБО про невідкладні заходи щодо інтеграції України в НАТО

Зеленський указом ввів у дію рішення РНБО про невідкладні заходи щодо інтеграції України в НАТО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору", яке було ухвалено на засіданні РНБО в червні.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний документ №307/2021 разом із зазначеним рішенням Ради оприлюднено на сайті президента в п'ятницю.

"Увести в дію рішення РНБО від 4 червня 2021 року "Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору" (додається, таємно, без пунктів 3, 5, 7, 8 – нетаємно). Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в документі.

Також читайте: Україна вступить в НАТО, коли буде рівним партнером з Альянсом, - Резніков

Автор: 

євроінтеграція (504) Зеленський Володимир (24384) НАТО (6561) РНБО (2295)


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Топ коментарі
+22
а вы обратили внимание?!..
Указы Зеленскавага по решениям СНБО, такие же как игра члеником на пианино..
вроде как и музыка есть, а эффект нулевой!..
так же и с назначенным Зеленским Министриком Обронки.. вроде Министрик есть, а Оборонки нет!. .тоже самое и с интеграцией, которую тормозит друг Зеленскавага и ФСБ, Ермак Козыревич..
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23.07.2021 21:35 Відповісти
+19
Зеленський указом ввів у дію рішення РНБО про невідкладні заходи щодо інтеграції України в НАТО - Цензор.НЕТ 4116
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23.07.2021 21:39 Відповісти
+17
Членом сюди, членом туди... то в НАТО то в Китай...
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23.07.2021 21:42 Відповісти
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бумага всё стерпит...
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23.07.2021 21:31 Відповісти
Відосіка на жаль нема
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23.07.2021 21:40 Відповісти
Зеленський указом ввів у дію рішення РНБО про невідкладні заходи щодо інтеграції України в НАТО - Цензор.НЕТ 555
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23.07.2021 21:41 Відповісти
Зеленський указом ввів у дію рішення РНБО про невідкладні заходи щодо інтеграції України в НАТО - Цензор.НЕТ 8850
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23.07.2021 21:42 Відповісти
будут ли раздавать в интегрируемой в НАТО Украинской армии красные цитатники Мао ?
ведь это так по ЗЕ-льоному:

два шаги налево,
два шаги паправо,
шаг вперед и
два назад
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23.07.2021 21:45 Відповісти
До чого б це? Що в його довбешці коїться? А якже Китай? Щось багато питань у мене)))
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23.07.2021 21:32 Відповісти
Сначала в одну в провинцию Китая- Синьцзянь , мы там помогаем китайцам геноцидить уйгуров. А потом в НАТО.
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23.07.2021 21:37 Відповісти
суки одним словом
уйгурские манты наверное самые вкусные в мире
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24.07.2021 01:07 Відповісти
это в тебе товарищ говорит лишняя хромосома! как может быть мясо в тесте привлекательным блюдом?
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24.07.2021 11:01 Відповісти
він як незаймана дівка,якої і х-я хочеться,и мамку боязно.
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23.07.2021 21:47 Відповісти
Тока не х-я хочеться, а новий айфон!
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24.07.2021 07:29 Відповісти
Звернися до Лаврова, він тобі пояснить і дасть відповідні рекомендації.
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23.07.2021 21:51 Відповісти
клоун забыл о вагнергейте?) напомните ему кто-то...
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23.07.2021 21:32 Відповісти
Надо было год назад увеличить военные расходы в бюджете Украины, но мы этого не сделали. Не делали этого и 2 года назад и 3 и 4 и 5 и 6. Все страны НАТО увеличили свой бюджет за 7 лет в 10 раз. Так кто воюет с Московией, мы или НАТО ?
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23.07.2021 21:33 Відповісти
бояришнік
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23.07.2021 21:40 Відповісти
Щоб збілшити бюджет військових витрат, потрібно забрати ці кошти з інших напрямків. Ти готовий затягнути пояс заради зміцнення оборони? Не на словах, а на ділі?
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23.07.2021 21:53 Відповісти
Пізно встрався...
Вимагай тепер перспектив для України.
Хай перерахують борги, спишуть частину, дадуть нам інвестиції для пррмисловості.
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23.07.2021 21:34 Відповісти
а вы обратили внимание?!..
Указы Зеленскавага по решениям СНБО, такие же как игра члеником на пианино..
вроде как и музыка есть, а эффект нулевой!..
так же и с назначенным Зеленским Министриком Обронки.. вроде Министрик есть, а Оборонки нет!. .тоже самое и с интеграцией, которую тормозит друг Зеленскавага и ФСБ, Ермак Козыревич..
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23.07.2021 21:35 Відповісти
потому что ЗЕ-льонский это реинкарнация мультяшки Кролика Роджера
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23.07.2021 21:47 Відповісти
Я бы сказал звук есть, но нет музыки. Но не всякий может сыграть членом на рояле.
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23.07.2021 22:46 Відповісти
А это потому, что у него еще есть руки и ноги. Вот если их отпилить, то он так сыграет членом на рояле, что от исполнения "Хава нагила" заплачут даже древние старейшины.
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23.07.2021 23:01 Відповісти
на що там звертати увагу?
1. Саботаж по всіх напрямках що стосуються обороноздатності
2. Розкрадання бюджету
3. Розкрадання держпідприємств
4. Підривна діяльність у зовнішній політиці
5. Деморалізація армії та суспільства
6. Замилення очей та інформаційні спецоперації
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24.07.2021 08:47 Відповісти
В первую очередь проведем саммит первых леди и джентльменов. Очень поможет по пути в НАТу.
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23.07.2021 21:36 Відповісти
Интересно, хоть одна из королев Свазиленда приедет?
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23.07.2021 21:40 Відповісти
Понти
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23.07.2021 21:37 Відповісти
А в НАТО об этом хоть знают Зеленський указом ввів у дію рішення РНБО про невідкладні заходи щодо інтеграції України в НАТО - Цензор.НЕТ 659
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23.07.2021 21:39 Відповісти
а им и не надо знать ))
а то пошлют в открытую...зелепук опять обидится и будет на Китай смотреть и рваться...
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23.07.2021 21:49 Відповісти
Зеленський указом ввів у дію рішення РНБО про невідкладні заходи щодо інтеграції України в НАТО - Цензор.НЕТ 4116
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23.07.2021 21:39 Відповісти
к сожалению Украина-это первая страна которая пришла к диктатуре клоунов
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23.07.2021 22:36 Відповісти
Він підписує укази, а 6 телеканалів їх не виконують, як закон про укр мову.
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24.07.2021 08:39 Відповісти
Решили, а дальше шо?! Й.б твою римму!
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23.07.2021 21:39 Відповісти
Контроль за выполнением решения СНБО Украины, введенного в действие настоящим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины"Источник: https://censor.net/ru/n3278939
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23.07.2021 21:42 Відповісти
Ублюдок, циничный лицемер, который всем своим зелёным нутром хочет уничтожить Украину. Я говорил и буду говорить, - мы живём под зелёной оккупацией
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23.07.2021 21:41 Відповісти
Так от ти яка зрадозрадна зрада дня!!!
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23.07.2021 21:41 Відповісти
Зеленський указом ввів у дію рішення РНБО про невідкладні заходи щодо інтеграції України в НАТО - Цензор.НЕТ 5606
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23.07.2021 21:41 Відповісти
Как выборщику Пороха и как в первую очередь жителю Украины очень хотелось бы верить, что есть какие-то договоренности с США, но как очень мало вериться....
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23.07.2021 21:42 Відповісти
Членом сюди, членом туди... то в НАТО то в Китай...
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23.07.2021 21:42 Відповісти
Українець досі не вважає Україну своєю державою. Українець вважає державу ворожим елементом і не ходить на вибори. Бо всі козли. За нас вже все вирішили. Від нас нічого не залежить...
Час прокидатись, Українець!
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23.07.2021 22:40 Відповісти
Да ходить він, он яких фріків понавибірав...
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23.07.2021 23:06 Відповісти
На другий тур половина тільки прийшла. Але я таки прийшов і проголосував за Зєлю. І відповідальність несу: вже майже два роки вимагаю йому відставку і дострокові. Але де всі інші???
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24.07.2021 07:54 Відповісти
Тiльки Фiлiн продовжує iстерично битися лобом в стовбури на своїй рiзосецi, iстерично повторюя: "Прийшли! Прийшли! Та тiльки конi де?! Де конi, бл@дь, де конi?!" В жахливiй тишi страшно падають вiковiчнi дерева.

Завіса

Лесь Подерв'янський
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24.07.2021 08:11 Відповісти
Если ты не в курсе, то Сулима какраз их и выбрал.

А теперь этот кугут рассказывает, что за него уже все решили.
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24.07.2021 11:35 Відповісти
А мародерський троль герхард на вибори не ходить взагалі. Бо там же не платять
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24.07.2021 12:08 Відповісти
Клоун
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23.07.2021 21:43 Відповісти
Украине нужно создать документ о принятии Украины в НАТО и нужно в каждую страну НАТО поехать и наладить дип отношения и взять подпись о согласии принятия Украины в НАТО. Тогда у Украины будут подписи, кто за и кто против и тогда уже можно будет конкретно работать с теми странами, что против и получить от них подпись - это один из вариантов по вступлению в НАТО, а вообще нужно кучу схем создать и если постоянно стучать в дверь, то ее откроют рано или поздо!
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23.07.2021 21:44 Відповісти
кому Вы это сейчас говорите??? это ж хлопотать надо...в двери стучать..убеждать и гарантировать...и что-то делать, чтоб идти навстречу...
а тут..гавкнул с трона - травка зенелеет, солнышко блестит, НАТО (и ЕС) к нам летит... (переципается)... главное кукарекнуть - а там хоч не светай ))))
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23.07.2021 21:52 Відповісти
а почему нет указа о вступе в НАТО?
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23.07.2021 21:44 Відповісти
Дык путен не велит!
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23.07.2021 21:48 Відповісти
.... об одностороннєм вступлєнії в НАТО
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24.07.2021 08:49 Відповісти
підписав чи підпісал, ось в чому питання.
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23.07.2021 21:46 Відповісти
Критерії, які необхідно виконати для вступу до НАТО

Майбутні члени НАТО мають відповідати базовим принципам, втіленим у Вашингтонському договорі, таким як демократія, свобода особи та іншим відповідним положенням, викладеним у преамбулі до Вашингтонського договору.

Від країн-претендентів очікується, що вони будуть:

а) вирішувати міжнародні суперечки мирним шляхом;

б) демонструвати відданність принципам верховенства права та прав людини;

в) вирішувати мирним шляхом міжетнічні конфлікти і зовнішні територіальні суперечки, спірні питання внутрішньої юрисдикції, відповідно до принципів ОБСЄ та з метою прагнення до встановлення добросусідських відносин;

г) встановлювати належний демократичний та цивільний контроль над своїми збройними силами;

д) утримуватися від загрози силою чи застосування сили будь-яким чином, що не відповідає цілям ООН;

е) сприяти розвитку мирних та дружніх міжнародних відносин шляхом зміцнення своїх вільних інституцій та завдяки сприянню зміцненню стабільності й благополуччя;

є) продовжувати надавати цілковиту підтримку та брати участь у роботі Ради євроатлантичного партнерства, в програмі «Партнерство заради миру» та розвитку співробітництва з країнами-партнерами, що не є членами НАТО;

ж) демонструвати відданість справі зміцнення стабільності та благополуччя через дотримання принципів економічної свободи, соціальної справедливості та відповідальності за охорону довкілля;

з) робити свій внесок військового характеру в колективну оборону та у виконання нових завдань, що постають перед Альянсом, а також будуть готові взяти на себе зобов'язання щодо поступового удосконалення своєї обороноздатності;

і) належним чином брати участь у роботі установ НАТО;

й) прагнути до здійснення стандартизації та досягнення оперативної сумісності;

к) створювати через національну програму необхідну структуру з питань планування та виконання таких оборонних бюджетів, які б відповідали визначеним пріоритетам у сфері оборони та передбачали б відповідні схеми навчання для ознайомлення персоналу з існуючими в НАТО практикою та процедурами з метою підготовки до можливої в майбутньому участі в роботі структур Альянсу;

л) знайомитися з належними правовими механізмами та угодами, якими керується НАТО для забезпечення співробітництва в своїй структурі та формальним юридичним процесом, що передує членству.

Відповідно до цього, Інститу Євро-Атлантичного співробітництва виокремив позитивні та негативні наслідки виконання Україною критеріїв членства. До позитивних відносяться такі:

1. Одержання для України міцних гарантій її національної безпеки, незалежності, суверенітету і територіальної цілісності.

2. Відхід із сфери геополітичного домінування Росії і досягнення з нею рівноправних міждержавних відносин.

3. Створення вагомих передумов інтеграції в Європу, у західні політичні й економічні структури.

4. Зміцнення міжнародної безпеки і стабільності в регіоні Центрально-Східної Європи.

5. Зміцнення внутрішніх основ національної безпеки України за допомогою НАТО. Використання досвіду і підтримки НАТО в підвищенні ефективності оборонного сектору України.

6. Створення вагомих передумов для ліквідації російської військової присутності на території України.

7. Покращення міжнародного іміджу України.

8. Посилення консолідації української нації.

9. Зміцнення інститутів громадянського суспільства.

10. Посилення прозорості влади.

11. Реальне забезпечення прав і свобод громадян, верховенства права.

12. Зменшення впливу російського бізнесу на вітчизняну економіку.

13. Стимулювання економічних реформ., https://www.bsmu.edu.ua/blog/6929-kriterii-vstupu-ukraini-do-nato/
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23.07.2021 21:47 Відповісти
Дурний ти,пане президенте. Поїзд давно поїхав…Пізно хреститись.
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23.07.2021 21:49 Відповісти
Тю.
А чего б не написать хером-по-роялю указ о том, что Украина уже член НАТО?

1. это будет в стиле 95 квартала
2. это развлечет зебилов
3. потом всегда можно будет придумать что-то еще
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23.07.2021 21:50 Відповісти
Хтось знає, чи є якийсь чорний вхід до ЄС та НАТО? Може ми просто не в ті двері постійно намагаємося зайти?)))
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23.07.2021 21:56 Відповісти
Товарищ прапорщик! Остановите поезд!
- Поезд, стой! Раз, два!
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23.07.2021 21:56 Відповісти
НИ НАТО ни сша не будут за вас воевать с Россией. Вы сами не хотите воевать, зачем это им надо? Украину не примут в НАТО никогда.
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23.07.2021 22:03 Відповісти
Ви, кацапюри, обісрались в Донецькому аеропорту. Вас вже давно час в чорні мішки і під номер на цвинтар
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23.07.2021 22:34 Відповісти
зЕлох сделал своё дело, Мавр может быть свободен!
Станет "трижды гей.роем копростана", за то что убедил Байдена разрешить закончить СП-2!
Размазня кадыркина, нервно курит в коридоре...
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23.07.2021 22:03 Відповісти
Може нарешті дійшло за 30 років, що в ********* світі, а особливо в міжнародних відносинах і міжнародній політиці, реальну вагу мають тільки конкретні РІШЕННЯ і конкренті ДІЇ.
А не різна балаканина, говорильня, меморандуми, брошурки, флаєри і т.д.
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23.07.2021 22:10 Відповісти
До 73 відсотків, ні чого не дійшло! То за рецидивіста голосують, то за #оміка з "95-го"...
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23.07.2021 22:22 Відповісти
Дати шоколати, продажне?
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23.07.2021 22:31 Відповісти
Пхай Єрмака в НАТО, Зєля! НАТО без Єрмака - порожня ********! Єрмак зробе НАТО потужною силою!
_____________
Окрім мародерських тролів вже всі зрозуміли, що Зєля - українська КАТАСТРОФА. Але люди досі мовчать. Мовчать собі на погибель
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23.07.2021 22:29 Відповісти
Следующим логичным шагом должен стать указ Янелоха о введении в действие решения СНБО о полёте на Венеру.
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23.07.2021 22:29 Відповісти
Це так, рішення РНБО - це ні про що. Нормальна влада всі свої фантастичні рожеві мрії відразу в Конституцію записує...
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23.07.2021 22:58 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2021/07/%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%be%d0%b1%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d0%bb-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0-%d0%b2-%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b5%d0%b9-%d0%bc%d1%8f%d0%b3%d0%ba.html Байден обвинял Трампа в излишней мягкости к России, но теперь предал Украину - Bloomberg
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23.07.2021 22:39 Відповісти
Зеленський указом ввів у дію рішення РНБО про невідкладні заходи щодо інтеграції України в НАТО - Цензор.НЕТ 8151
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23.07.2021 22:46 Відповісти
Байден любить Лєніна. Колись він був Байданов. А ще раніше Буданов. Ну ви зрозуміли...
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23.07.2021 23:06 Відповісти
У червні 2019 Зюзя поставив на паузу стосунки з НАТО. 4 грудня 2019 року клоун відмовився їхати на саміт НАТО в Лондоні, бо 11 грудня в Парижі хотів заглянути в очі путіну і збирався підписати капітуляцію. 14 червня 2021 блазня вже не запросили на саміт НАТО в Брюсселі. 23 липня 2021 зіпсувавши стосунки з НАТО і з країнами Заходу по всіх напрямках членограй поглиблено інтегрується в НАТО.
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23.07.2021 22:39 Відповісти
Зеленський указом ввів у дію рішення РНБО про невідкладні заходи щодо інтеграції України в НАТО - Цензор.НЕТ 691

"- ну что, зелено?
- да-да. совсем зелено.." (с)
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23.07.2021 23:01 Відповісти
А не треба було совість мародерам продавати, троляка!
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23.07.2021 23:10 Відповісти
ты окончательно п#здонулся, ваня? он там новая йуля подросла, книгу тебе написала.
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24.07.2021 00:31 Відповісти
Зеленський указом ввів у дію рішення РНБО про невідкладні заходи щодо інтеграції України в НАТО - Цензор.НЕТ 265

Карикатура, яку прибрали з виставки
Київська публічна бібліотека імені Лесі Українки прибрала з виставки робіт відомого українського карикатуриста Олега Смаля зображення президента Володимира Зеленського.
Хоча ще 19 липня, коли відкривали виставку художника, сама ж бібліотека похвалилась, що у представленій колекції є карикатури на всіх президентів України. А директорка бібліотеки Ольга Романюк у коментарі ВВС News Україна пояснила, що заклад відвідують багато прихильників чинного президента, їх не хотіли ображати. https://www.bbc.com/ukrainian/features-57942426
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23.07.2021 23:06 Відповісти
Наконец-то вдуплил, шо надоть делать для ПДЧ в НАТО? Или это стеб?
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24.07.2021 01:20 Відповісти
...страшно становиться за натовцев : это-же без объявления и в 4 часа утраааа
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24.07.2021 05:42 Відповісти
Ахахах)) юмористический телесериал для лохов73% - "снбо" продолжает показ новых серий
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24.07.2021 05:43 Відповісти
Підписав черговий папірчик яким навіть одне місце не підітреш - такої він вартості!
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24.07.2021 07:47 Відповісти
Зеленський указом ввів у дію рішення РНБО про невідкладні заходи щодо інтеграції України в НАТО - Цензор.НЕТ 6506
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24.07.2021 07:48 Відповісти
Україну в НАТО відмовляються брати дєдушка Жо та його команда, а у порохоботів все одно винуватий вувузєла. Повторюю для особливо обдарованих: коли Штатам потрібно було взяти в НАТО болгарію та румунію, вони їх взяли, не висуваючи жодної вимоги і не звертаючи уваги на їхню корупцію. А нам козак байда со товаріщі висувають гнилі відмазки і не кажуть щодо НАТО нічого конеретного в плані термінів вступу. Значить цим вилупкам, які обманом захопили Америку, Україна в НАТО не потрібна. **********?
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24.07.2021 08:32 Відповісти
де вас, долбоопів-брехунів, штопають? Звідки беретеся?
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24.07.2021 09:03 Відповісти
З "Лахти"!!! Звідки ще беруться "багатостаночники"? "Артьоймєй Астровскай" не дасть збрехать!!!
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24.07.2021 09:06 Відповісти
Умник, в 2019 году случайно не Зеленский отказался ехать на саммит нато?
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24.07.2021 23:39 Відповісти
невже Зе прочитав Конституцію України де вже закреплена інтеграція з НАТО?
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24.07.2021 12:44 Відповісти
 
 