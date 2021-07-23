Зеленський ввів у дію рішення РНБО про 37 видів корисних копалин, що мають стратегічне значення для розвитку економіки та обороноздатності України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вводиться в силу рішення РНБО від 16 липня 2021 року "Про стимулювання пошуку, видобутку і збагачення корисних копалин, що мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави".

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний документ №306/2021 оприлюднено на сайті глави держави.

Рішенням РНБО затверджується список із 37 руд і неметалевих корисних копалин, які мають стратегічне значення для держави.

Кабінету міністрів України доручається у двомісячний термін затвердити перелік ділянок надр, які мають стратегічне значення та які будуть надаватися в користування на умовах угод про розподіл продукції, ділянок, які будуть надаватися в користування шляхом проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування, і забезпечити щорічну актуалізацію переліків ділянок.

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Також доручено внести на розгляд Верховної Ради низку законопроєктів - про внесення змін до Кодексу України про надра, про внесення змін до деяких законів України щодо надання права центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, зупиняти дію та анулювати спеціальні дозволи на користування надрами без звернення до суду з підстав: отримання спецдозволів поза аукціоном; невикористання надр протягом двох років без поважних причин; заподіяння отруєння, радіаційного ураження, стійкої втрати професійної працездатності, інвалідності або смерті людей, що класифіковані як надзвичайна ситуація; користування надрами із застосуванням методів і способів, що призводять до значного забруднення довкілля або спричинили негативні наслідки для довкілля; невжиття протягом 180 днів надрокористувачем необхідних заходів для усунення причин, внаслідок яких дія спеціального дозволу на користування надрами була призупинена.

Крім того, мають бути розроблені і розглянуті Радою закони про внесення змін до закону "Про угоди про розподіл продукції", про внесення змін до Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, і про внесення змін до Бюджетного кодексу України стосовно зарахування до спеціального фонду державного бюджету зі спрямуванням на проведення геологорозвідувальних пошукових і пошуково-оцінювальних робіт, передбачених відповідними державними програмами.

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Кабмін має в тримісячний термін забезпечити розробку і ухвалення Державної цільової економічної програми розвитку титанової галузі України, акта щодо визначення переліку надрокористувачів, корпоративні права яких належать державі, акта про внесення змін до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, щодо посилення контролю за діяльністю приватного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Надра України", в тому числі про повернення Кабінету Міністрів України прав управління корпоративними правами компанії від імені держави і відновлення наглядової ради компанії, а також затвердити комплекс заходів, спрямованих на розвиток мінерально-сировинної бази України.

Кабміну доручається в місячний термін забезпечити актуалізацію даних Державного кадастру родовищ і проявів корисних копалин, ухвалити рішення про пріоритетність розробки родовищ корисних копалин, ухвалити рішення щодо оптимізації функцій центральних органів виконавчої влади з формування та реалізації державної політики, а також здійснення державного контролю у сфері геологічного вивчення і раціонального використання надр, і вжити заходів щодо включення державного комерційного підприємства "Південукргеологія", державного підприємства "Кіровгеологія", державного підприємства "Український державний геологорозвідувальний інститут" до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

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Міністерству охорони довкілля і природних ресурсів України, Державній службі геології та надр України, Державній службі України з питань праці доручено в місячний термін надати Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру і Головному ситуаційному центру України контури ділянок надр відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами, контури гірничих відводів, контури об'єктів природно-заповідного фонду на площі ділянок надр, наданих у користування, а також контури планів підрахунку запасів неліцензованих родовищ корисних копалин.

Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру в місячний термін доручено надати державній службі геології та надр України і Головному ситуаційному центру України контури земельних ділянок з Державного земельного кадастру з класифікацією за цільовим призначенням і формою власності