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Зеленський ввів у дію рішення РНБО про 37 видів корисних копалин, що мають стратегічне значення для розвитку економіки та обороноздатності України

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про 37 видів корисних копалин, що мають стратегічне значення для розвитку економіки та обороноздатності України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вводиться в силу рішення РНБО від 16 липня 2021 року "Про стимулювання пошуку, видобутку і збагачення корисних копалин, що мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави".

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний документ №306/2021 оприлюднено на сайті глави держави.

Рішенням РНБО затверджується список із 37 руд і неметалевих корисних копалин, які мають стратегічне значення для держави.

Кабінету міністрів України доручається у двомісячний термін затвердити перелік ділянок надр, які мають стратегічне значення та які будуть надаватися в користування на умовах угод про розподіл продукції, ділянок, які будуть надаватися в користування шляхом проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування, і забезпечити щорічну актуалізацію переліків ділянок.

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Також доручено внести на розгляд Верховної Ради низку законопроєктів - про внесення змін до Кодексу України про надра, про внесення змін до деяких законів України щодо надання права центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, зупиняти дію та анулювати спеціальні дозволи на користування надрами без звернення до суду з підстав: отримання спецдозволів поза аукціоном; невикористання надр протягом двох років без поважних причин; заподіяння отруєння, радіаційного ураження, стійкої втрати професійної працездатності, інвалідності або смерті людей, що класифіковані як надзвичайна ситуація; користування надрами із застосуванням методів і способів, що призводять до значного забруднення довкілля або спричинили негативні наслідки для довкілля; невжиття протягом 180 днів надрокористувачем необхідних заходів для усунення причин, внаслідок яких дія спеціального дозволу на користування надрами була призупинена.

Крім того, мають бути розроблені і розглянуті Радою закони про внесення змін до закону "Про угоди про розподіл продукції", про внесення змін до Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, і про внесення змін до Бюджетного кодексу України стосовно зарахування до спеціального фонду державного бюджету зі спрямуванням на проведення геологорозвідувальних пошукових і пошуково-оцінювальних робіт, передбачених відповідними державними програмами.

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Кабмін має в тримісячний термін забезпечити розробку і ухвалення Державної цільової економічної програми розвитку титанової галузі України, акта щодо визначення переліку надрокористувачів, корпоративні права яких належать державі, акта про внесення змін до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, щодо посилення контролю за діяльністю приватного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Надра України", в тому числі про повернення Кабінету Міністрів України прав управління корпоративними правами компанії від імені держави і відновлення наглядової ради компанії, а також затвердити комплекс заходів, спрямованих на розвиток мінерально-сировинної бази України.

Кабміну доручається в місячний термін забезпечити актуалізацію даних Державного кадастру родовищ і проявів корисних копалин, ухвалити рішення про пріоритетність розробки родовищ корисних копалин, ухвалити рішення щодо оптимізації функцій центральних органів виконавчої влади з формування та реалізації державної політики, а також здійснення державного контролю у сфері геологічного вивчення і раціонального використання надр, і вжити заходів щодо включення державного комерційного підприємства "Південукргеологія", державного підприємства "Кіровгеологія", державного підприємства "Український державний геологорозвідувальний інститут" до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

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Міністерству охорони довкілля і природних ресурсів України, Державній службі геології та надр України, Державній службі України з питань праці доручено в місячний термін надати Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру і Головному ситуаційному центру України контури ділянок надр відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами, контури гірничих відводів, контури об'єктів природно-заповідного фонду на площі ділянок надр, наданих у користування, а також контури планів підрахунку запасів неліцензованих родовищ корисних копалин.

Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру в місячний термін доручено надати державній службі геології та надр України і Головному ситуаційному центру України контури земельних ділянок з Державного земельного кадастру з класифікацією за цільовим призначенням і формою власності

Автор: 

Зеленський Володимир (24384) РНБО (2295) копалини (266)


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Топ коментарі
+12
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про 37 видів корисних копалин, що мають стратегічне значення для розвитку економіки та обороноздатності України - Цензор.НЕТ 2903
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23.07.2021 22:16 Відповісти
+9
Трубу нахєра бєні віддав? Борги в 3 лярда фірташу нахєра списав, клоун?
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23.07.2021 22:05 Відповісти
+7
чувствуете как штырит??? и это пятница (не 13-е)))))
ой конфискат забористый оказался )))))
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23.07.2021 21:56 Відповісти
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Саме тоді, коли від групи підприємств "Кіровгеологія" залишився лише спогад , його внесли до "стратегічних"...
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23.07.2021 21:53 Відповісти
Вася, радіація сьогодні в кіраваграді в нормі? Чи ти з Кропивницького ?
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23.07.2021 22:19 Відповісти
Сашок, розумнішого в твоїй макітрі нічого не виникає?
Радіація тебе оточує скрізь і завжди. І складається вона з того самого природного фону та сонячного випромінювання. Любиш на сірих гранітних скелях над річкою сидіти?
Так от, там фон за звичай від 60 мкР/год та вище.
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23.07.2021 23:21 Відповісти
вася, а де твій старий нік. бостууга чи як там в тебе була кликуха
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23.07.2021 23:24 Відповісти
То питання не до мене, а до адміна - йому не сподобалося. Хоч нік той тут був з 2012.
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24.07.2021 00:02 Відповісти
і цьому буде гаплик
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24.07.2021 00:05 Відповісти
походу обострение у членограя...
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23.07.2021 21:53 Відповісти
Просто нехватка кадров - полезные ископаемые, это ОПЗЖопники и прочая наволочь
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24.07.2021 00:17 Відповісти
Йому сказали хтось із Єрмаків, що мізки теж можна викопати. Тому взялися за корисні копалини. Думають відкопати те, що відсутнє.😊 Насправді це частково імітація роботи, а частково - пошук джерел доходу для зеленої шобли.
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24.07.2021 09:03 Відповісти
Щось воно сьогодні якесь не на жарт збуджене.
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23.07.2021 21:54 Відповісти
Заигрывания Зеленского с Китаем облегчило США и Германии принятие решения по "Северному потоку-2" https://censor.net/ru/n3278878
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24.07.2021 01:15 Відповісти
молодець, тільки то пусте, на розпил
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23.07.2021 21:55 Відповісти
тепер буде що китайцям та іншим "тиграм" запропонувати під час наступного візиту
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23.07.2021 22:09 Відповісти
чувствуете как штырит??? и это пятница (не 13-е)))))
ой конфискат забористый оказался )))))
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23.07.2021 21:56 Відповісти
Трубу нахєра бєні віддав? Борги в 3 лярда фірташу нахєра списав, клоун?
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23.07.2021 22:05 Відповісти
А ЗЕмелька -нє??!!
А хто галасував за продаж?
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23.07.2021 22:13 Відповісти
ти.
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23.07.2021 22:17 Відповісти
ЗЕ+ПЕ+Голос
🤣
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23.07.2021 22:22 Відповісти
Так, скільки поправок внесла партія ЄС в цей закон?
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23.07.2021 22:25 Відповісти
Нагадайте, будьласка..
Если бы в годы Второй мировой или какой-либо другой войны, кто-то сказал, что в этот период самый главный вопрос, который стоит перед страной - это продажа земли, то мне кажется, что не нашлось бы такого названия учреждения, куда его могли бы поместить.
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23.07.2021 22:29 Відповісти
Електрику купувати на росії як при зє сцикуну ? в мене є 2 га землі, я ж не продаю її, хіба , що БЕЗКОШТОВНО віддам під базу НАТО.
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23.07.2021 22:37 Відповісти
Ти Мені Сашка Крещатика нагадав...
Знову Ти??
🤣
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23.07.2021 22:42 Відповісти
мене завжди з кимось плутають. я не здивований, але я це я. короче, про землю ти ріденьким обісрався. вчи мат.частину, потім починай діалог.
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23.07.2021 22:49 Відповісти
Крещатику, діалог з Вами?
Пацталом!!
🤣
Аdieu!

Bye!
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23.07.2021 22:54 Відповісти
Зі мною, Олександром Івановичем. до речі, я періодично слідкую за хрещатиком(хоча його і не знаю), він багато ніків поміняв, і став таким як і ти підзєлєнкупупим. дибілом короче.
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23.07.2021 22:59 Відповісти
Ваш лексикон_Ваш ворог!!
Кому ще краще знати-як Мені..
🤣
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23.07.2021 23:05 Відповісти
надійся і вірь
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23.07.2021 23:06 Відповісти
Містере Бакс, хіба ви не знали, що Сашко вже другий рік як озебілився ?
Ваший він...
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24.07.2021 08:37 Відповісти
Сейчас взвоют! Все, кто безраздельно распоряжался недрами все 30 лет. Уже вонь пошла.
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23.07.2021 22:13 Відповісти
Так. Всі ці роки хтось вважав, що надра їм передала бабуля в спадок, Може й насправді увірветься халява?
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23.07.2021 22:19 Відповісти
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про 37 видів корисних копалин, що мають стратегічне значення для розвитку економіки та обороноздатності України - Цензор.НЕТ 2903
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23.07.2021 22:16 Відповісти
Анекдот,думаю в тему про "корисні копалини"):"Пане президенте,у нас для вас дві новини. Одна погана інша гарна,з якої починати? Давайте з поганої. У нас немає чого їсти,залишилося тільки лайно. Якщо не будемо його їсти-помремо від голоду. А яка гарна новина? У нас цього лайна багато,так що виживемо"))))
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23.07.2021 22:18 Відповісти
Нам то , что? Мі стадо , стригут нас , режут и пашут на нас... Крипаки!
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23.07.2021 22:28 Відповісти
Зелений
Ермакий
Подолякий
Менделий
Каломойский
Пинчукий
Путиний
Отсосиний
и т.д.
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23.07.2021 22:31 Відповісти
А як щодо титану? Наскільки нам відомо ми маємо 20% світових запасів і сьогодні приватна компанія (під керівництвом прокацапленого жида) розробила ефективну технологію збагачення титану що збільшує можливості виробництва в десятки разів. Для цієї компанії основним ринком збуту є *********. Їм теж забороните? Чи "ворон ворону око не виклює"?
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23.07.2021 22:35 Відповісти
Заробітчани теж пааалєзния іскопаємия?
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23.07.2021 22:39 Відповісти
буба таки Геракл мысли, если без лишней скромности, но приоритеты явно сдвинуты.
одна знакомая говорила - ето первый дзынь у нариков...

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23.07.2021 22:43 Відповісти
всё это напоминает секс-поступательно возвратные движения в конце которых наступает финал.посудите сами-на каждое антиукраинское действие зелени наступает вроде бы проукраинское,но в неравноценномалой степени...
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23.07.2021 23:00 Відповісти
 
 