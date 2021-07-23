Хорватія і Чорногорія посилили обмеження проти COVID-19 в туристичний сезон

Влада Хорватії і Чорногорії посилили обмеження проти коронавірусу COVID-19 на тлі зростання кількості захворювань

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в п'ятницю агентство Associated Press (AP).

"Цими заходами ми сподіваємося запобігти запровадженню країнами Європи обмежень на повернення туристів з Хорватії. Я впевнений, що з невеликими змінами в нашому житті ми зможемо досягти чудових результатів у цьому сезоні", - заявив міністр внутрішніх справ Хорватії Давор Божинович.

У п'ятницю влада Хорватії повідомила, що від наступного тижня будуть заборонені збори понад 50 людей, якщо у них немає щеплення. Для великих заходів встановлено ліміт у 1 тис. осіб. Людей допускатимуть на них тільки в разі пред'явлення сертифікату про вакцинацію або негативного тесту на коронавірус.

Також читайте: Три українки влаштували "голу" фотосесію посеред дороги в Чорногорії

Влада заявила, що за останній тиждень кількість захворювань на COVID-19 різко зросла. У більшій частині випадків було виявлено штам коронавірусу "дельта", який є більш агресивним, ніж інші штами.

Чорногорія тимчасово закриє нічні клуби і заборонить проведення дискотек. Країна сподівається відновити роботу клубів 2 серпня, але лише для вакцинованих гостей або тих, хто перехворів на коронавірус.

За весь період пандемії в Хорватії було зареєстровано приблизно 362 тис. випадків зараження коронавірусом і понад 8 тис. смертей від захворювання. У Чорногорії було зареєстровано понад 100 тис. випадків зараження і близько 1 тис. смертей.

Також читайте: Хорватія пом'якшила умови в'їзду