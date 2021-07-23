Кримінального авторитета зі списку РНБО видворено в Молдову, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці примусово повернули в країну походження 38-річного кримінального авторитета, який потрапив під санкції, запроваджені щодо суб'єктів підвищеного злочинного впливу рішенням Ради національної безпеки і оборони України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

"Чоловік, маючи зв’язки у кримінальному середовищі, контролював діяльність етнічних злочинних груп, що "спеціалізувалися" на майнових злочинах, зокрема вимаганнях, на території Одеської та Миколаївської областей", - йдеться в повідомленні.



Аби позбавити кримінального авторитет можливості здійснювати злочинний вплив на своїх "підлеглих", оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно з працівниками Державної міграційної служби примусово повернули громадянина до Молдови. Крім цього, "авторитету" заборонено в’їжджати на територію України.

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