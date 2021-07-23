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Новини Силовики
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Кримінального авторитета зі списку РНБО видворено в Молдову, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці примусово повернули в країну походження 38-річного кримінального авторитета, який потрапив під санкції, запроваджені щодо суб'єктів підвищеного злочинного впливу рішенням Ради національної безпеки і оборони України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Кримінального авторитета зі списку РНБО видворено в Молдову, - Нацполіція 01

"Чоловік, маючи зв’язки у кримінальному середовищі, контролював діяльність етнічних злочинних груп, що "спеціалізувалися" на майнових злочинах, зокрема вимаганнях, на території Одеської та Миколаївської областей", - йдеться в повідомленні.

Аби позбавити кримінального авторитет можливості здійснювати злочинний вплив на своїх "підлеглих", оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно з працівниками Державної міграційної служби примусово повернули громадянина до Молдови. Крім цього, "авторитету" заборонено в’їжджати на територію України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримінальний авторитет зі списку РНБО, він же "смотрящий" за одним із міст Полтавщини, депортований з України. ФОТО

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депортація (731) криміналітет (306) організована злочинність (57) Нацполіція (15282) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515)


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Чаус по банки приїздив ?
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23.07.2021 22:39 Відповісти
Это вам за Чауса. Зебилы, вы хоть дупой думайте, когда что-то делаете, т.к. ваши дупы умнее, чем ваши головы.
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23.07.2021 22:39 Відповісти
Всех паханов воров в законе и прочую шушару смотрящих ,негласно валить при задержании.Только так.Сажать или выдворят это бесполезное дело.
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23.07.2021 22:45 Відповісти
а молдаване могли бы его и сп..ить, но не - не опозорились, дождались ексрадикции.
ето именно то, чем люди отличаются от криворогатых жлобов.
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23.07.2021 22:50 Відповісти
усыпите зеленого придурка хоть на выходные, надо 2 дороги на тоннель? - вдуйте ему две....
може хоть выходные без зашквара...
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23.07.2021 23:03 Відповісти
 
 