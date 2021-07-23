Головні новини 23 липня: скандал навколо викрадення Чауса, ЄСПЛ відмовив Росії у воді для Криму

Генпрокурор Молдови каже, що Чауса викрали співробітники українських спецслужб, ЄСПЛ відмовився зобов'язати Україну відновити поставки води в Крим, у Токіо відкрилася Олімпіада - головні новини України та світу 23 липня.

Молдова вважає, що Чауса викрали українські спецслужби.

Про це генеральний прокурор Молдови Стояногло напередодні заявив в ефірі молдавського телебачення.

Сьогодні надійшла реакція МЗС України: наші дипломати кажуть, що заяви Молдови викликають здивування, адже українські силовики запросили у молдавських колег додаткову інформацію про викрадення, але у відповідь - тиша. "Роль третьої сторони в цій ситуації очевидна. Її мета - дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в Молдові і спробувати зруйнувати українсько-молдавські відносини", - заявляють у МЗС.

Зеленський звільнив главу Служби зовнішньої розвідки Кондратюка

Замість Кондратюка СЗР очолив Олександр Литвиненко, який раніше керував Національним інститутом стратегічних досліджень.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов вважає, що Кондратюка звільнили через провал спецоперації щодо викрадення Чауса.

Україна запровадила санкції проти інтернет-магазину "Вайлдберріз"

Цей російський інтернет-магазин пов'язаний з терористичною організацією "ДНР" - впевнені в РНБО. Санкції терміном на 3 роки запроваджено проти 6 фізичних та 10 юридичних осіб.

ЄСПЛ відмовився зобов'язати Україну постачати воду в окупований Крим

Росія вимагала, щоб ЄСПЛ у межах поданого нею позову проти України вжив забезпечувальні заходи: Москва просила заборонити обмеження російської мови в школах, у ЗМІ та в інтернеті і зобов'язати владу України зняти блокаду з Північно-Кримського каналу, яким в окупований Крим раніше поставляли воду. Європейський суд з прав людини відмовив.

"1+1" вирішили показувати "Сватів" російською мовою

"Це рішення не останньою чергою зумовлено негативною реакцією на дубльований продукт з боку великої частини наших глядачів, які історично звикли до перегляду улюблених фільмів та серіалів саме у тому вигляді та з тим колоритом, з яким продукт було створено від початку", - пояснив телеканал.

У Токіо відкрилася Олімпіада

Церемонія відбулася без глядачів, на вулицях японської столиці протестувальники в цей час вимагали скасувати Ігри через загрозу коронавірусу.

Російський "Перший канал" не показав вихід українських спортсменів на церемонії відкриття: на рекламу росіяни пішли чітко перед виходом збірної України. Трансляція відновилася в момент виходу збірної Уругваю.