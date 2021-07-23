Україна посідає четверте місце за експортом сільгосппродукції в Євросоюз
Україна дещо втратила в обсягах експорту в ЄС товарів сільськогосподарського виробництва, але залишається на четвертій позиції в п'ятірці найбільших експортерів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у звіті щодо торгівлі ЄС сільськогосподарською продукцією в період із січня по квітень 2021 року.
"До топнапрямків агропромислового імпорту до ЄС за перші чотири місяці 2021 року входять Бразилія, Сполучені Штати, Велика Британія, Україна і Китай. На ці країни припадає 34% від загального обсягу такого імпорту", - йдеться у доповіді.
Водночас Україна, поряд із Великою Британією, опинилася серед країн, експорт яких до ЄС у вимірі сільськогосподарської продукції за перші чотири місяці 2021 року найбільше знизився у порівнянні з таким же періодом 2020 року. Для України у поточному році цей показник становить в абсолютних цифрах 1874 мільйони євро (-452 млн євро, або -19,4%). Зниження обсягів експорту відбулося за рахунок зменшення обсягів поставок до ЄС насіння кукурудзи та соняшника. При цьому на Україну припадає 4,9% від загального експорту такої продукції до ЄС, країна залишається на четвертій позиції серед найбільших експортерів до країн Європейського Союзу.
В переліку найбільш важливих напрямків для європейського експорту Україна розташовується на 13-й позиції, на її долю припадає 1,5% європейського експорту сільськогосподарської продукції. В абсолютних показниках протягом перших чотирьох місяців у поставках таких товарів з ЄС до України зафіксоване зростання на 7,3%, - до абсолютного показника у 1024 мільйони євро (+69 млн євро).
Загальний обсяг торгівлі сільськогосподарською продукцією для країн ЄС, включно з експортними та імпортними операціями, у період із січня по квітень поточного року становить 103,4 мільярда євро, на 1,1% менше, ніж протягом такого ж періоду 2020 року. При цьому ЄС наростив експорт такої продукції на 1,7% - до 63 мільярдів євро, тоді як обсяги імпорту впали на 5,1% - до 40,3 мільярдів євро.
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В чому ж причина і як це елементарно просто та швидко побороти в Україні?
1. Причина різкого зростання ціни в даному випадку пояснюється елементарно просто: експортери олії нарощують її експорт, але при цьому "оголюють" внутрішній ринок, створюючи штучний дефіцит на неї. Результат як і при любому зрості дефіциту на будь-який товар - зріст цін.
2. Пропоную елементарно простий спосіб нейтралізації зросту цін на ринку України на будь який товар, що експортується (реекспортується) фірмами України.
-Тимчасово заборонити експорт (тимчасово відкликати експортну ліцензію) тим фірмам, які продають за кордон продукцію за цінами нижчими, від цін за якими вони оптом
продають на внутрішньому ринку (на українській біржі). Заборонити - до моменту вирівнювання експортних і внутрішніх цін.
-Накласти на вказані фірми штрафи за порушення економічної конкуренції (змови експортерів і таке інше).
PS: Довідково: 1. виробництво та експорт соняшникової олії зросли за вісім років непропорційно. Якщо 2013 було вироблено 3,4 млн т., а експортовано - 3,2 млн. т.
То за минулий рік було вироблено 5,9 млн т. а експортовано 6,9 млн тонн. Тобто штучно "зачистили"і знизили її запаси на складах України - створивши штучний дефіцит на неї і піднявши ціну!
2.У Чехії соняшникова олія українського виробництва коштує близько 30 крон, що становить приблизно 35 гривень, в Україні 60-70 грн.
Дешевле там, потому что закупки они делают по форвардным и фьючерсным контрактам + рукожопное управление украинской экономикой зе-коммунистами, которые только и умеют поднимать налоги и запрещать.
И перед тем, как что-то запрещать поинтересуйтесь, кто у нас крупнейшие производители масла и внезапно вдруг окажется что это Бунге (США) с долей рынка 16,5%. А потом почешите затылок и подумайте, какой срач поднимется и как это повлияет на инвестиции если сделать как вам хочется
І, можливо у довгострокових контрактах на поставку за кордон тієї ж самої олії, штучне витіснення конкурентів із ринку тієї ж Чехії. Подібне було у Білорусі, коли їх холодильники, пральні машини, цемент у нас були дешевше, ніж у Білорусі.
Ну, а на нас, звісно поклали ... Тут не посперечаєшся.
Президент России Владимир Путин поручил федеральным чиновникам разобраться с ценами на продовольствие. На недавней https://rg.ru/sujet/6395/ пресс-конференции он отметил, что чрезмерная поддержка экспорта сельхозпродукции в условиях высокого спроса на российские продукты в мире была ошибкой."
Частка України становить 31% світових обсягів виробництва соняшникової олії (2018 рік) та 37% світового експорту даного продукту в грошовому виразі (2020 рік). Понад 90% виробленої соняшникової олії Україна експортує.
Про це повідомляє прес-служба Українського клубу аграрного бізнесу.
«В 2020 році Україна експортувала 6,9 млн т соняшникової олії, що на 12% вище аналогічного показника минулого року. Варто відмітити, що на світовому ринку існує стабільно зростаючий попит на соняшникову олію», - розповідає Світлана Литвин, аналітик УКАБ
https://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-svitovij-lider-z-virobnictva-ta-eksportu-sonasnikovoi-olii
Згідно з повідомленням, Україна за звітний період збільшила експорт основних видів рослинних олій на $5,28 млрд, що на 16,9% більше, ніж у попередньому сезоні.
Експорт соняшникової олії досяг рекордної позначки в 6,68 мільйона тонн (на 10,2% більше, ніж роком раніше) на суму $4,9 млрд, що на 17% більше.
https://agropolit.com/news/17854-********-stala-svitovim-liderom-z-eksportu-sonyashnikovoyi-oliyi
чемодан в зубы и езжай в сказочный рай в лугандон или ********!
и будет тебе счастье!
Україні і окраїнцям,яких 73%,виснажені поля соняшником,замінералена земля і вода від застосувсння міндобрив і запестицидене оточуюче середовище!
Баригам і секулянтам бабло на банківські рахунки,а народу ціни вдвічі більші за ЄС, от і вся казочка!