УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9310 відвідувачів онлайн
Новини
5 101 57

Україна посідає четверте місце за експортом сільгосппродукції в Євросоюз

Україна посідає четверте місце за експортом сільгосппродукції в Євросоюз

Україна дещо втратила в обсягах експорту в ЄС товарів сільськогосподарського виробництва, але залишається на четвертій позиції в п'ятірці найбільших експортерів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у звіті щодо торгівлі ЄС сільськогосподарською продукцією в період із січня по квітень 2021 року.

"До топнапрямків агропромислового імпорту до ЄС за перші чотири місяці 2021 року входять Бразилія, Сполучені Штати, Велика Британія, Україна і Китай. На ці країни припадає 34% від загального обсягу такого імпорту", - йдеться у доповіді.

Водночас Україна, поряд із Великою Британією, опинилася серед країн, експорт яких до ЄС у вимірі сільськогосподарської продукції за перші чотири місяці 2021 року найбільше знизився у порівнянні з таким же періодом 2020 року. Для України у поточному році цей показник становить в абсолютних цифрах 1874 мільйони євро (-452 млн євро, або -19,4%). Зниження обсягів експорту відбулося за рахунок зменшення обсягів поставок до ЄС насіння кукурудзи та соняшника. При цьому на Україну припадає 4,9% від загального експорту такої продукції до ЄС, країна залишається на четвертій позиції серед найбільших експортерів до країн Європейського Союзу.

Також читайте: 2/3 України можуть стати зоною ризикованого землеробства, - міністр агрополітики Лещенко

В переліку найбільш важливих напрямків для європейського експорту Україна розташовується на 13-й позиції, на її долю припадає 1,5% європейського експорту сільськогосподарської продукції. В абсолютних показниках протягом перших чотирьох місяців у поставках таких товарів з ЄС до України зафіксоване зростання на 7,3%, - до абсолютного показника у 1024 мільйони євро (+69 млн євро).

Загальний обсяг торгівлі сільськогосподарською продукцією для країн ЄС, включно з експортними та імпортними операціями, у період із січня по квітень поточного року становить 103,4 мільярда євро, на 1,1% менше, ніж протягом такого ж періоду 2020 року. При цьому ЄС наростив експорт такої продукції на 1,7% - до 63 мільярдів євро, тоді як обсяги імпорту впали на 5,1% - до 40,3 мільярдів євро.

Автор: 

сільське господарство (746) Євросоюз (13680)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Украина занимает четвертое место по экспорту сельхозпродукции в Евросоюз - Цензор.НЕТ 6178
показати весь коментар
23.07.2021 23:13 Відповісти
+8
ну деяка завжди в ціні

Украина занимает четвертое место по экспорту сельхозпродукции в Евросоюз - Цензор.НЕТ 2585
показати весь коментар
23.07.2021 23:13 Відповісти
+4
Пишіть правду. Не сільгосппродукції, а сировини для її виробництва.
показати весь коментар
23.07.2021 23:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А нам шо від того? Сільгосппродукція стає все дрожчою.
показати весь коментар
23.07.2021 23:07 Відповісти
ну деяка завжди в ціні

Украина занимает четвертое место по экспорту сельхозпродукции в Евросоюз - Цензор.НЕТ 2585
показати весь коментар
23.07.2021 23:13 Відповісти
За кордоном українська соняшникова олія вдвічі дешевша, ніж в українських магазинах... Дешевше купити її та привезти з-за кордону, ніж купити в Україні...

В чому ж причина і як це елементарно просто та швидко побороти в Україні?

1. Причина різкого зростання ціни в даному випадку пояснюється елементарно просто: експортери олії нарощують її експорт, але при цьому "оголюють" внутрішній ринок, створюючи штучний дефіцит на неї. Результат як і при любому зрості дефіциту на будь-який товар - зріст цін.

2. Пропоную елементарно простий спосіб нейтралізації зросту цін на ринку України на будь який товар, що експортується (реекспортується) фірмами України.

-Тимчасово заборонити експорт (тимчасово відкликати експортну ліцензію) тим фірмам, які продають за кордон продукцію за цінами нижчими, від цін за якими вони оптом

продають на внутрішньому ринку (на українській біржі). Заборонити - до моменту вирівнювання експортних і внутрішніх цін.
-Накласти на вказані фірми штрафи за порушення економічної конкуренції (змови експортерів і таке інше).

PS: Довідково: 1. виробництво та експорт соняшникової олії зросли за вісім років непропорційно. Якщо 2013 було вироблено 3,4 млн т., а експортовано - 3,2 млн. т.

То за минулий рік було вироблено 5,9 млн т. а експортовано 6,9 млн тонн. Тобто штучно "зачистили"і знизили її запаси на складах України - створивши штучний дефіцит на неї і піднявши ціну!
2.У Чехії соняшникова олія українського виробництва коштує близько 30 крон, що становить приблизно 35 гривень, в Україні 60-70 грн.
показати весь коментар
23.07.2021 23:51 Відповісти
Глупости! При чем коммунистические глупости!!!
Дешевле там, потому что закупки они делают по форвардным и фьючерсным контрактам + рукожопное управление украинской экономикой зе-коммунистами, которые только и умеют поднимать налоги и запрещать.
И перед тем, как что-то запрещать поинтересуйтесь, кто у нас крупнейшие производители масла и внезапно вдруг окажется что это Бунге (США) с долей рынка 16,5%. А потом почешите затылок и подумайте, какой срач поднимется и как это повлияет на инвестиции если сделать как вам хочется
показати весь коментар
24.07.2021 00:08 Відповісти
Усе логічно. Справа може бути, у курсі гривні, який, напевно, штучно завищений.
І, можливо у довгострокових контрактах на поставку за кордон тієї ж самої олії, штучне витіснення конкурентів із ринку тієї ж Чехії. Подібне було у Білорусі, коли їх холодильники, пральні машини, цемент у нас були дешевше, ніж у Білорусі.
Ну, а на нас, звісно поклали ... Тут не посперечаєшся.
показати весь коментар
24.07.2021 08:28 Відповісти
"
Президент России Владимир Путин поручил федеральным чиновникам разобраться с ценами на продовольствие. На недавней https://rg.ru/sujet/6395/ пресс-конференции он отметил, что чрезмерная поддержка экспорта сельхозпродукции в условиях высокого спроса на российские продукты в мире была ошибкой."
показати весь коментар
24.07.2021 10:32 Відповісти
орден Хєрой Расії у Єрмака не проглядається
показати весь коментар
24.07.2021 08:55 Відповісти
Интересна сумма импорта из ЕС. Кто кого кормит?
показати весь коментар
23.07.2021 23:08 Відповісти
Украина занимает четвертое место по экспорту сельхозпродукции в Евросоюз - Цензор.НЕТ 6178
показати весь коментар
23.07.2021 23:13 Відповісти
Если речь про еду ("кто кого кормит"), то мы их, а если про сумму, то они нас. У нас по жизни отрицательное торговое сальдо - т.е. мы тратим (импортируем) больше, чем зарабатываем (экспортируя)! Просто товары которые мы покупаем в ЕС, с большей добавочной стоимостью (большая технлогичность, более высокая степень переработки)
показати весь коментар
24.07.2021 00:14 Відповісти
трохи не так. Сальдо відображає хто в кому більше зацікавлений. Виходить, що ми більше зацікавлені в продукції ЄС ніж вони в нашій
показати весь коментар
24.07.2021 08:57 Відповісти
Тама дешевше...
показати весь коментар
23.07.2021 23:12 Відповісти
в мами рімми?
показати весь коментар
23.07.2021 23:18 Відповісти
Пишіть правду. Не сільгосппродукції, а сировини для її виробництва.
показати весь коментар
23.07.2021 23:23 Відповісти
Олія сировина?
показати весь коментар
23.07.2021 23:31 Відповісти
На експорт йде насіння соняшника. Вже надцять років. Олією ми майже не торгуєм.
показати весь коментар
23.07.2021 23:37 Відповісти
та нууууу нах!
показати весь коментар
24.07.2021 00:13 Відповісти
Як всігда, жодного аргумента .
показати весь коментар
24.07.2021 00:31 Відповісти
корпорація кернел.
показати весь коментар
24.07.2021 00:36 Відповісти
На коліна , і вибачайся за свій звіздьош тупорилий, можеш до кінця вибачень не Вставать. чекаю .
показати весь коментар
24.07.2021 00:40 Відповісти
Україна -світовий лідер з виробництва і експорту соняшникової олії...
показати весь коментар
24.07.2021 00:43 Відповісти
Де це написано?
показати весь коментар
24.07.2021 00:53 Відповісти
Україна - світовий лідер з виробництва та експорту соняшникової олії

Частка України становить 31% світових обсягів виробництва соняшникової олії (2018 рік) та 37% світового експорту даного продукту в грошовому виразі (2020 рік). Понад 90% виробленої соняшникової олії Україна експортує.

Про це повідомляє прес-служба Українського клубу аграрного бізнесу.

«В 2020 році Україна експортувала 6,9 млн т соняшникової олії, що на 12% вище аналогічного показника минулого року. Варто відмітити, що на світовому ринку існує стабільно зростаючий попит на соняшникову олію», - розповідає Світлана Литвин, аналітик УКАБ

https://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-svitovij-lider-z-virobnictva-ta-eksportu-sonasnikovoi-olii
показати весь коментар
24.07.2021 00:54 Відповісти
так ось чому олія в Польщі олія 35 грн, а в Україні 60
показати весь коментар
24.07.2021 01:23 Відповісти
В Польщі своєї вистачає.
показати весь коментар
24.07.2021 09:31 Відповісти
Україна стала світовим лідером з експорту соняшникової олії за підсумками 2019-2020 маркетингового року (МР, вересень 2019 - серпень 2020. Про це повідомляє асоціація https://ukroilprom.org.ua/news/ukrayna-lider-z-eksportu-oliy-sonyashnykovoy-219/ Укроліяпром.
Згідно з повідомленням, Україна за звітний період збільшила експорт основних видів рослинних олій на $5,28 млрд, що на 16,9% більше, ніж у попередньому сезоні.
Експорт соняшникової олії досяг рекордної позначки в 6,68 мільйона тонн (на 10,2% більше, ніж роком раніше) на суму $4,9 млрд, що на 17% більше.

https://agropolit.com/news/17854-********-stala-svitovim-liderom-z-eksportu-sonyashnikovoyi-oliyi
показати весь коментар
24.07.2021 00:55 Відповісти
Олія то на папері. Ви думаєте, що це благо. Там де ріс соняшник п"ять років земля не вродить. По всіх законах сівозміни вона повинна стояти під паром (відпочивати). Таке вже було. На паперах олія - а по суті зерно і демпінг. І відкати.
показати весь коментар
24.07.2021 01:29 Відповісти
Ну-ну, теж мені іксперд найшовся! Пруфи будуть? Чи так, аби ляпнути... Бісить, коли людина не в темі, але корчить із себе фахівця. І навіть коли пруфи під носа сунеш, все одно вперто відстоює своє...
показати весь коментар
24.07.2021 09:25 Відповісти
Очень интересная гипотеза))) Расскажите это моему другу, что после подсолнечника ничего не родит, да еще и пять лет))) Он с вас посмеется))) У него что ячмень, что пшеница после подсолнечника 30-ку выдают))) И это на богаре))) При союзе, за такую урожайность по пару, героев соц труда давали))) А холдинги, которые на подсолнечнику используют евролайтинг, обязательно после него держат пар) Согласно технологии по другому и нельзя)))
показати весь коментар
25.07.2021 00:23 Відповісти
Ціна олії на експорт в порту Одеса 1300 дол. За тону. Далі рахуй.
показати весь коментар
24.07.2021 09:25 Відповісти
Вася, ты явный дебил! Уже лет 20 как экспортируется масло, а не семечка! Украина крупнейший мировой производитель подсолнечного масла!
показати весь коментар
24.07.2021 10:56 Відповісти
І до речі, шрот (лушпайки або макуха) - це ще й високовмісний усілякими поживними речовинами додаток в комбікорми. Дороговартісний. А ми його за копійки вивозим, разом з насінням.
показати весь коментар
23.07.2021 23:48 Відповісти
Можеш сам його їсти? В Україні не вистачає шроту?
показати весь коментар
24.07.2021 09:26 Відповісти
Вирубати ВРХ, засадити поля виснажливими для грунту культурами, не дотримуватись сівозмін, не доглядати за лісосмугами, попиляти системи зрошення на брухт - багато розуму не треба. За що там четверте місце...? За сировину. Що б ви вдавились від таких досягнень.
показати весь коментар
23.07.2021 23:35 Відповісти
https://censor.net/ru/user/119382,ватан, не ной!
показати весь коментар
24.07.2021 08:11 Відповісти
Хто тобі заважає. Сади, сій, вирощуй. Потім все твоє, сам вирішуй, що робити. Можеш віддати безкоштовно людям.
показати весь коментар
24.07.2021 09:28 Відповісти
до зеленых придурков занималa 3ье...
показати весь коментар
23.07.2021 23:43 Відповісти
Україна посідає четверте місце за експортом сільгосппродукції в Євросоюз - Цензор.НЕТ 1600
показати весь коментар
24.07.2021 00:12 Відповісти
Та ти не хвилюйся. Якщо піде знову заміс - ********** будуть однаково звіздить з зебобіками. Бо вони вже тільки на земельній ріформі зкорешились. Ну і "мирний план" теж вже опщій. .
показати весь коментар
24.07.2021 00:44 Відповісти
ти обісрався. облизуйся дібіл брехливий та тупорилий.
показати весь коментар
24.07.2021 00:45 Відповісти
Як по кацапськи. Скажи ще про бутилку.І де вас таких обдарованих набирають?
показати весь коментар
24.07.2021 00:48 Відповісти
Українською твоя "бутилка" буде пляшка, хоча какаяразница ти хіба , що звиздло тупориле мені на пі....юн можеш насипати солі і злизати .

Україна посідає четверте місце за експортом сільгосппродукції в Євросоюз - Цензор.НЕТ 5418
показати весь коментар
24.07.2021 00:53 Відповісти
Яке ти смішне в своїй потворності. Образи опонента, без жодного змістовного допису. Тому і "бутилка", що б дійшло швидше.Бо тільки у кацапів якийсь нездоровий потяг до обпьовування всього, що суперечить "лінії партії".
показати весь коментар
24.07.2021 01:04 Відповісти
Мені не має про що з бидлом брехливим розмовляти. Вибачся, потім буде другий етап спілкування. ти почав перший , якщо, що. чекаю.
показати весь коментар
24.07.2021 01:12 Відповісти
Слухай мене сюди, чмо. Спочатку навчись вести змістовну дискусію, а потім вже вимагай до себе поваги.
показати весь коментар
24.07.2021 01:32 Відповісти
Істерика вже? Які ж ви продажні кацапські пляді прогнозовані.
показати весь коментар
24.07.2021 01:53 Відповісти
какая может быть змістовна дискусія с украиномовным набутылочником
показати весь коментар
24.07.2021 10:59 Відповісти
Україна це сировинний придаток Европи, яка неспроможна навіть себе забезпечити доступними продуктами. 6.9 млн тонн олії на експорт))), а в Польщі вона дешевше. Понтовили
показати весь коментар
24.07.2021 01:27 Відповісти
Не хвилюйтеся, Зе і його банда обов'язково візьме під контроль, що самим не буде що їсти.
показати весь коментар
24.07.2021 07:04 Відповісти
В Украине власть в руках бандитов, они создали ублюдочное государство ...
показати весь коментар
24.07.2021 08:06 Відповісти
https://censor.net/ru/user/420961,кацапа, шо тогда ты так мучаешься в Украине?

чемодан в зубы и езжай в сказочный рай в лугандон или ********!
и будет тебе счастье!
показати весь коментар
24.07.2021 08:15 Відповісти
Может лучшеив Польшу ?
показати весь коментар
24.07.2021 17:13 Відповісти
Єесові олія і шрот для комбікормів!
Україні і окраїнцям,яких 73%,виснажені поля соняшником,замінералена земля і вода від застосувсння міндобрив і запестицидене оточуюче середовище!
Баригам і секулянтам бабло на банківські рахунки,а народу ціни вдвічі більші за ЄС, от і вся казочка!
показати весь коментар
24.07.2021 08:41 Відповісти
 
 