Україна посідає четверте місце за експортом сільгосппродукції в Євросоюз

Україна дещо втратила в обсягах експорту в ЄС товарів сільськогосподарського виробництва, але залишається на четвертій позиції в п'ятірці найбільших експортерів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у звіті щодо торгівлі ЄС сільськогосподарською продукцією в період із січня по квітень 2021 року.

"До топнапрямків агропромислового імпорту до ЄС за перші чотири місяці 2021 року входять Бразилія, Сполучені Штати, Велика Британія, Україна і Китай. На ці країни припадає 34% від загального обсягу такого імпорту", - йдеться у доповіді.

Водночас Україна, поряд із Великою Британією, опинилася серед країн, експорт яких до ЄС у вимірі сільськогосподарської продукції за перші чотири місяці 2021 року найбільше знизився у порівнянні з таким же періодом 2020 року. Для України у поточному році цей показник становить в абсолютних цифрах 1874 мільйони євро (-452 млн євро, або -19,4%). Зниження обсягів експорту відбулося за рахунок зменшення обсягів поставок до ЄС насіння кукурудзи та соняшника. При цьому на Україну припадає 4,9% від загального експорту такої продукції до ЄС, країна залишається на четвертій позиції серед найбільших експортерів до країн Європейського Союзу.

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В переліку найбільш важливих напрямків для європейського експорту Україна розташовується на 13-й позиції, на її долю припадає 1,5% європейського експорту сільськогосподарської продукції. В абсолютних показниках протягом перших чотирьох місяців у поставках таких товарів з ЄС до України зафіксоване зростання на 7,3%, - до абсолютного показника у 1024 мільйони євро (+69 млн євро).

Загальний обсяг торгівлі сільськогосподарською продукцією для країн ЄС, включно з експортними та імпортними операціями, у період із січня по квітень поточного року становить 103,4 мільярда євро, на 1,1% менше, ніж протягом такого ж періоду 2020 року. При цьому ЄС наростив експорт такої продукції на 1,7% - до 63 мільярдів євро, тоді як обсяги імпорту впали на 5,1% - до 40,3 мільярдів євро.