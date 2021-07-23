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В ЮНЕСКО зажадали від Туреччини доповіді щодо стану храму Святої Софії в Стамбулі, який у 2020 році став мечеттю

В ЮНЕСКО зажадали від Туреччини доповіді щодо стану храму Святої Софії в Стамбулі, який у 2020 році став мечеттю

Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в п'ятницю зажадав від Туреччини надати доповідь про заходи, що вживаються для збереження Собору Святої Софії в Стамбулі, якому в 2020 році було надано статус мечеті, повідомляють західні ЗМІ.

Відповідну доповідь турецька сторона має надати станом на 1 лютого 2022 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У комітеті висловили "серйозну стурбованість" наслідками трансформації комплексу в мечеть, а також "відсутністю діалогу та інформації" щодо рішення Туреччини змінити статус цього комплексу.

10 липня 2020 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав указ про надання музею Святої Софії в Стамбулі статусу мечеті. Через два тижні в мечеті відбулася перша за 86 років мусульманська молитва, в якій взяли участь приблизно 350 тис. осіб, зокрема і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Музейний статус храм Святої Софії отримав у 1934 році за рішенням першого президента Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрка. З 1985 року собор включено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За рішенням турецької влади собор Святої Софії в Стамбулі з музею перетворено на мечеть

Автор: 

Стамбул (231) Туреччина (3629) ЮНЕСКО (164) Свята Софія (5)


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Топ коментарі
+1
РПЦвУ через суд хочет отобрать у ПЦУ кафедральный собор в Виннице.

В РПЦвУ надеются отобрать кафедральный собор в Виннице, где служит Митрополит ПЦУ с духовенством и верующими.

https://www.dymka.com.ua/ru/suspilstvo/rptsvu-cherez-sud-hoche-vidibrati-u-ptsu-kafedralnij-sobor-u-vinnitsi/
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24.07.2021 00:07 Відповісти
+1
мусульмане там молятся, это уже действующая мечеть - и ЮНЕСКО идет лесом...
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24.07.2021 00:09 Відповісти
+1
если прихожане не отстоят свой собор от поползновений РПЦ-ФСБ, то это будет означать что собор им не нужен и они не верующие..
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24.07.2021 00:13 Відповісти
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ложили сверху храма мечеть ..кто еще не понял ?
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23.07.2021 23:44 Відповісти
Ти був колись в Айя Софія?
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26.07.2021 06:42 Відповісти
На хрен этих уродов. В Азербайджане хачики держали в мечетях свиней и ломали памятники на кладбищах, и ничего. А тут вдруг спохватились...
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23.07.2021 23:44 Відповісти
ми трансформации комплекса в мечеть, а также "отсутствием диалога и информации" по решению Турции изменить статус этого комплекса.Источник: https://censor.net/ru/n3278949 вои вам и ответ
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24.07.2021 00:03 Відповісти
РПЦвУ через суд хочет отобрать у ПЦУ кафедральный собор в Виннице.

В РПЦвУ надеются отобрать кафедральный собор в Виннице, где служит Митрополит ПЦУ с духовенством и верующими.

https://www.dymka.com.ua/ru/suspilstvo/rptsvu-cherez-sud-hoche-vidibrati-u-ptsu-kafedralnij-sobor-u-vinnitsi/
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24.07.2021 00:07 Відповісти
если прихожане не отстоят свой собор от поползновений РПЦ-ФСБ, то это будет означать что собор им не нужен и они не верующие..
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24.07.2021 00:13 Відповісти
мусульмане там молятся, это уже действующая мечеть - и ЮНЕСКО идет лесом...
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24.07.2021 00:09 Відповісти
София (Стамбул) когда-то была самая большая византийская церковь.
Греческое православие (537-1204)
Римско-католическая (1204-1261)
Греческое православие (1261-1453)
Османская мечеть (1453-1935)
Музей (1935-2020)
Османская мечеть (2020)
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24.07.2021 02:34 Відповісти
Турецкая мечеть, а не Османская. У них нет имперского нарратива. У них есть нарратив центра на Ближнем Востоке.
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26.07.2021 06:41 Відповісти
Да, сегодня видимо правильнее сказать турецкая, но Турция преемица Османской Империи.
Османская мечеть (1453-1935)
Турецкий Музей (1935-2020)
Турецкая мечеть (2020)
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27.07.2021 01:17 Відповісти
а может ли ЮНЕСКО потребовать от Украины надрать шопу Интертелекому за их говняный интернет которым он ЯКОБЫ обеспечивает граждан?
В их центр поддержки можно дозвониться только по будням в рабочее время для "переактивации соединения" которая восстанавливает связь с интернетом! "Переактивация требуется КАЖДЫЙ ДЕНЬ и если это не рабочее время или "выходные дни" то клиент без интернета!
Интертелеком это кидалы государственного масштаба! ..
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24.07.2021 01:01 Відповісти
Меня поразило в турецких мечетях роскошь. При входе есть молитвословы на разных языках и книжечки. В очень хорошем издании с цветными картинками. Дети могут бегать шуметь, когда нет службы. В общем много позитива. Летите в Турцию. Это очень красивая и достойная страна
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24.07.2021 05:39 Відповісти
В деяких південних країнах Європи, де 800 років панували мусульмани, майже всі мечеті перетворили на костьоли. А Стамбул Греція досі називає Константинополем, бо їм усе сниться Візантійська імперія. Треба було вже давно перетворити "Софію" на мечеть.
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24.07.2021 07:52 Відповісти
Має бути сормно за такий коментар. Туреччина, в цих обставинах, дружня країна, але треба міру знати.
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24.07.2021 13:18 Відповісти
Тому тут краще помовчати зовсім.
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24.07.2021 13:20 Відповісти
Вона і була 500 років мечеттю до того.
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26.07.2021 06:39 Відповісти
Якось викупити треба б в муслімів.
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24.07.2021 07:57 Відповісти
500 років до того був мечеттю і все було в порядку, а теперь щось їм треба пояснювати? Чуваки, Ердоган у владі - це конкретно ваш пройоб, колективного Заходу. Люди там не просто так від системи Ататюрка відходять і це не тільки через релігійність більшості, а ще й через недовіру і розчарування в ЄС.
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26.07.2021 06:37 Відповісти
 
 