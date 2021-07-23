В ЮНЕСКО зажадали від Туреччини доповіді щодо стану храму Святої Софії в Стамбулі, який у 2020 році став мечеттю
Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в п'ятницю зажадав від Туреччини надати доповідь про заходи, що вживаються для збереження Собору Святої Софії в Стамбулі, якому в 2020 році було надано статус мечеті, повідомляють західні ЗМІ.
Відповідну доповідь турецька сторона має надати станом на 1 лютого 2022 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У комітеті висловили "серйозну стурбованість" наслідками трансформації комплексу в мечеть, а також "відсутністю діалогу та інформації" щодо рішення Туреччини змінити статус цього комплексу.
10 липня 2020 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав указ про надання музею Святої Софії в Стамбулі статусу мечеті. Через два тижні в мечеті відбулася перша за 86 років мусульманська молитва, в якій взяли участь приблизно 350 тис. осіб, зокрема і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
Музейний статус храм Святої Софії отримав у 1934 році за рішенням першого президента Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрка. З 1985 року собор включено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
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https://www.dymka.com.ua/ru/suspilstvo/rptsvu-cherez-sud-hoche-vidibrati-u-ptsu-kafedralnij-sobor-u-vinnitsi/
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Греческое православие (1261-1453)
Османская мечеть (1453-1935)
Музей (1935-2020)
Османская мечеть (2020)
Османская мечеть (1453-1935)
Турецкий Музей (1935-2020)
Турецкая мечеть (2020)
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