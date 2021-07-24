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Розгляд скарги Росії в Європейському суді з прав людини займе роки, - Малюська

Розгляд скарги Росії в Європейському суді з прав людини займе роки, - Малюська

Розгляд скарги Росії в ЄСПЛ займе роки. Таке твердження висловив міністр юстиції України Денис Малюська.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Україна 24".

"Ми оцінюємо, що розгляд скарги Російської Федерації займе роки. Це повністю безперспективна історія, бо вона містить слабку юридичну аргументацію. По суті, це повтор міфів, які Росія транслює на своєму телебаченні", - заявив міністр юстиції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головні новини 23 липня: скандал навколо викрадення Чауса, ЄСПЛ відмовив Росії у воді для Криму

росія (66144) Європейський суд з пр... (453) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+4
Преступники обвиняют жертву,что она преступник...,это типа Гитлер обвинил Сралина 22 июня 1941 года...
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24.07.2021 04:31 Відповісти
+3
Чому Україна мовчить,чому не подає зустрічні позови?
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24.07.2021 05:52 Відповісти
+2
У нього є хоч одне нормальне фото ?
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24.07.2021 02:42 Відповісти
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Нє, ну там, що по абрису, що взагалі - дебіл - зрозуміло відразу. Навіть не читаючи. Якого ти ... ще відсвічуєш, імбецил. Заберіть оце.
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24.07.2021 01:17 Відповісти
рассмотрение реформ необходимых для принятия в НАТО и Евросоюз займет годы - Малюська
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24.07.2021 01:45 Відповісти
с зеленьем Украина твердо и смело шагает назад в кацапию.
не ну если вас ето устраивает - и кацапье вам братья? - отпадают все вопросы...
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24.07.2021 02:35 Відповісти
У нього є хоч одне нормальне фото ?
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24.07.2021 02:42 Відповісти
Преступники обвиняют жертву,что она преступник...,это типа Гитлер обвинил Сралина 22 июня 1941 года...
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24.07.2021 04:31 Відповісти
Ну так і звинувавчував же! Просто "союзники" між собою домовилися про це мовчать! Така собі "джентльменська угода" : "Замнём для ясности!"
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24.07.2021 07:35 Відповісти
вспоминается анекдот в тему...... многодетного отца и многократного супруга спросили...Скажите-а вы любите детей??7 Данная особь помолчав пожевав губами промычал ну.....таки да скорей всего люблю..... но сам ПРОЦЕСС ОБОЖАЮ БОЛЬШЕ ВСЕГО...
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24.07.2021 07:46 Відповісти
Один мій співслужбовець (що розвівся з першою жінкою і, покинувши її з двома дітьми, пішов до іншої з двома дітьми, і зробив їй третього) на таке моє питання відповів: "Детей не люблю... Но обожаю сам процесс!..."
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24.07.2021 07:51 Відповісти
А Мировая революция о которой так долго говорили большевики Сралинцы=чЛенинцы Савиршилась таваристчи...
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24.07.2021 04:34 Відповісти
Иск акционеров ЮКОСА и Мишки Ходорковского против РАБссии занял годы..... Молюска внимательный парень.ю..
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24.07.2021 04:38 Відповісти
Чому Україна мовчить,чому не подає зустрічні позови?
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24.07.2021 05:52 Відповісти
Тому що вже давно подала. А позив Орди це їх атвєтка.
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24.07.2021 07:58 Відповісти
Україна має бомбардувати позовами а не колись подала.Колись країни ЕС теж говорили що СП-2 нічого не світить,але він запускається.Капля і камінь точить.А у нашого керівництва капає тільки з кінця.
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24.07.2021 19:10 Відповісти
А він знає що йому залишилося на посаді буть недовго - до осені, і його не будуть змушувать займаться цією справою
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24.07.2021 07:41 Відповісти
Факт того, что еврогеи приняли сам позов, от страны-оккупанта и страны, что не признает решения этого самого ЕСПЧ... Дурдом веселка.
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24.07.2021 07:29 Відповісти
Назви підстави відмови у прийнятті заяви, передбачені хоч якоюсь міжнародною угодою! Прийнять заяву до розгляду - не означає "дать гарантію у задоволенні вимог"! Чи ти звик до "совковського" погляду на суд: раз суд прийняв до розгляду - значить признає винним!!!
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24.07.2021 07:39 Відповісти
Твои аргументы справедливы и я их знаю. Про совок - твои домыслы. Я про то, что нынешние европейские левые неолибералы заискивают перед Рашкой, которая плюет на них и на их "европейское право", причем официально...Россия - единственная страна Совета Европы, где законодательно (с 2015 года) установлено право властей не исполнять решение ЕСПЧ.
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24.07.2021 08:07 Відповісти
"Сонце моє"! Я по судах (по роботі) ходив ще з початку 90-х! І погляди "совків" на суд мені прекрасно відомі Так що про мої "домисли" - це "постріл мимо"!
Так я дочекаюся озвучення тобою "законної підстави у відмові від прийняття позову"? Я тебе питаю не як "дилетант" а як "професіонал"! Бо ти так "красиво" суть заданого мною питання "стороночкою обійшов"
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24.07.2021 08:30 Відповісти
Додам тобі - "для розширення кругозору" - Росія офіційно не виходила з європейських міжнародних інституцій тому має повне право звертаться до них за допомогою Це - РАЗ Те що затверджене ДержДумою - є "внутрішнім законодавчим актом".. що має силу лише всередині РФ Це тобі "ази" теорії права!
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24.07.2021 08:34 Відповісти
Ну так і треба було відразу чітко відповісти, а не "кисіль розводить"!
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24.07.2021 09:15 Відповісти
https://censor.net/ua/user/420666
Назви підстави відмови у прийнятті заяви

как по мне, то такой причиной есть конституция эрэфии, а именно: "Согласно новым правовым нормам, в России "не допускается применение правил международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации". https://www.dw.com/ru/putin-podpisal-zakony-o-prioritete-konstitucii-nad-mezhdunarodnym-pravom/a-55872285
т.е. приняли такую поправку - варитесь в собственных говнах и забудьте про международные юридические институты
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24.07.2021 09:51 Відповісти
Твої "розмишлізми" стосовно даного питання - це рівень кухні в "комуналці"
"Росія офіційно не виходила з європейських міжнародних інституцій тому має повне право звертаться до них за допомогою Це - РАЗ Те що затверджене ДержДумою - є "внутрішнім законодавчим актом".. що має силу лише всередині РФ"
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24.07.2021 09:56 Відповісти
Те що затверджене ДержДумою - є "внутрішнім законодавчим актом".. що має силу лише всередині РФ" это и так понятно, но эрэфия внутри на@рала на международное право. но позиция "око за око, зуб за зуб" не для эуропейцев, да и наших отечественных соглашателей.

именно из-за подобной твоей и эуропейцев беззубых "розмилiзмов" эрэфия и продавливает везде свои интересы. кстати, на фоне последних событий одиозный эрэфийский депутат толстой суммируя позицию эрэфии (к этим самым событиям) заявил: "Украину возвращают домой". так, что, придерживаясь заветов членина: "верной дорогой идете товарисчи соглашатели"
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24.07.2021 10:13 Відповісти
Ще раз повторюю - не треба плутать "мєждусобойчик кухонний" і "міжнародне право"!!!
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24.07.2021 10:14 Відповісти
Слухай! Ти так і "напрошуєшся" на: "Чи не пішов-би ти на ...!!!" Як людина - я тебе розумію! Однак я пояснення давав не тобі і давав його з юридичної точки зору! Мені може багато чого не подобаться! Як людині! Однак закони встановлені не мною і не заради "хотєлок" А заради існування самої людської спільноти Бо ми не стадо бабуїнів. а людське суспільство!
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24.07.2021 10:27 Відповісти
твоя позиция сродни позиции эрэфии, которая на своей территории устроила "мєждусобойчик кухонний" наплевав на "міжнародне право"!!!
а, впрочем *********************.
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24.07.2021 10:21 Відповісти
Ти так і "напрошуєшся" на: "Чи не пішов-би ти на ...!!!" - подойди к зеркалу.

но в спільнотi уже завелся бабуїн. а шоб этих бабуїнів не было - их надо изолировать а не садится за стол. ибо, посади бабуїна за стол, он и ноги на стол - что собственно и происходит.
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24.07.2021 10:32 Відповісти
Оговорюємо вьісєрьі проходимців(((
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24.07.2021 08:03 Відповісти
зе-быдло, этот клоун - министр вами поддерживаемой власти:
Рассмотрение жалобы России в Европейском суде по правам человека займет годы, - Малюська - Цензор.НЕТ 6006
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24.07.2021 08:38 Відповісти
Грузия против России (II)
(Georgia v. Russian Federation (II)) 38263/08
12 августа 2008 года
Жалоба признана ЕСПЧ приемлемой и находится на рассмотрении по существу. Юрисдикция уступлена Большой Палате ЕСПЧ
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24.07.2021 10:40 Відповісти
Касапы !!!!
.
А почему рф не защищает унгуров-мусульман в Китае ?!!!
?????? ?!!!!!!!
Разве РФ - только для православных, или только для рюсских...????????
.

Только эти х категорией людей """ защитница"" ?????????????????? !!!!!!!..
Это ЖЭ не справедливо !! .
.
Хотя....
. 0 чем это я ..??...

Это ЖЭ рф-- росция ФАЛЬШИВАЯ,. Фашисская, фекальная МЕЛЬДОНИЕВССКАЯ ФУФЛЫЖНИЦА....
.
Какадыров ,!! .
??
Введи в Моцкву войска, .
Что бы ПУКин ввел войска в Китай ??....
.
..
.
.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
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24.07.2021 11:52 Відповісти
 
 