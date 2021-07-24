За минулу добу 10 порушень режиму тиші. Терористи стріляли з 120-мм мінометів поблизу Опитного й Пісків, БПЛА ворога перетнув лінію розмежування на Луганщині, - ООС
Протягом минулої доби, 23 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню. Поблизу Опитного ворог обстрілював українські позиції з мінометів 120-го калібру. Неподалік Мар’їнки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Також підкреслюється, що у напрямку Красногорівки ворог здійснював обстріли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Поблизу населеного пункту Піски противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру. Біля Катеринівки російські найманці вели обстріл із автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. В районі Павлополя окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
На Приазов’ї, неподалік Водяного, збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
Також з мінометів 120-го калібру окупанти здійснили обстріл приватного сектору Опитного.
З автоматичних станкових гранатометів російсько-окупаційні війська обстріляли житловий сектор населеного пункту Мар’їнка, внаслідок чого місцевий мешканець дістав осколкові поранення. Потерпілий перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров’я – задовільний.
Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Станом на 7 годину ранку 24 липня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Біля населеного пункту Новоолександрівка ворог застосував протитанкові ракетні комплекси.
Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
За минулу та поточну добу серед українських військових бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.
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Коллеги Сюзанны «побеседовали» с буйным, а в полиции так вообще на заявление женщины пришла отказная.
https://www.youtube.com/watch?v=Pgq_jWw7IuE&t=69s
Такое быдло есть только нарасие и пока на оккупированных ею землях.
А случае позитивного решения по иску, Украина будет выплачивать компенсации всем сепарам. .как говорит ЗЕ - там же наши люди.