Україна більше не братиме участі в засіданнях ТКГ у Мінську, - радник Єрмака

Україна не братиме участі в засіданнях ТКГ в Мінську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив спікер української делегації в ТКГ, радник глави ОП Андрія Єрмака Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я не знаю, чим вони керуються, але українська делегація керується двома речами. Перше, ми вважаємо, що епідеміологічна ситуація не дозволяє нам їхати в Мінськ, і ми воліємо залишитися в режимі відеоконференції. Друге – це ситуація в Білорусі, а саме те, що ми не визнали обраним президентом Лукашенка. Україна відмовила йому в праві презентувати білоруський народ. Тобто в такому стані їхати в країну і апелювати до її посередницьких послуг було б величезною помилкою. Думаю, ми залишимося в режимі відеоконференції поки", - заявив Арестович.

Водночас він зауважив, що вибір іншого місця для переговорів замість Білорусі поки "має теоретичний характер", тому що різні країни дотримуються різних епідеміологічних заходів.

"Я думаю, в найближчий час все залишиться в режимі відеоконференції. Що стосується країн, які могли б прийняти – це могли б бути нейтральні країни, які не є країнами НАТО. В Європі це Австрія, Швейцарія. Пропозиції різні лунали – від Польщі, Туреччини, але згоду мають надати всі сторони. Чи погодяться росіяни взагалі на перенесення – поки невідомо", - додав радник української делегації в ТКГ.

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