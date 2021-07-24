В Україні за добу від COVID-19 померли 24 людини, зафіксовано 745 нових випадків зараження, 395 осіб госпіталізовано
За добу 23 липня 2021 року в Україні зафіксовано 745 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 51, медпрацівників – 20).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Також за даними Міністерства охорони здоров'я за минулу добу:
"Госпіталізовано – 395 осіб;
летальних випадків – 24;
одужало – 394 особи;
За добу протестовано:
методом ПЛР – 39 142 особи,
методом ІФА – 7 326 осіб,
експрес-тестами – 13 235 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 248 164 особи;
одужало – 2 184 036 осіб;
летальних випадків – 52 835;
проведено ПЛР-тестувань – 11 258 394.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (194), Дніпропетровській (58)", - йдеться у повідомленні.
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и на это всем плевать, про это ни слова.
если сам пользуешься только спинным, и то на половину ?
Анатомия у него. Куда крайнюю плоть выкинул ? Или висит над кроватью ?