В Україні за добу від COVID-19 померли 24 людини, зафіксовано 745 нових випадків зараження, 395 осіб госпіталізовано

За добу 23 липня 2021 року в Україні зафіксовано 745 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 51, медпрацівників – 20).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Також за даними Міністерства охорони здоров'я за минулу добу:

"Госпіталізовано – 395 осіб;

летальних випадків – 24;

одужало – 394 особи;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 39 142 особи,

методом ІФА – 7 326 осіб,

експрес-тестами – 13 235 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 248 164 особи;

одужало – 2 184 036 осіб;

летальних випадків – 52 835;

проведено ПЛР-тестувань – 11 258 394.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (194), Дніпропетровській (58)", - йдеться у повідомленні.