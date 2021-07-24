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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 24 людини, зафіксовано 745 нових випадків зараження, 395 осіб госпіталізовано

В Україні за добу від COVID-19 померли 24 людини, зафіксовано 745 нових випадків зараження, 395 осіб госпіталізовано

За добу 23 липня 2021 року в Україні зафіксовано 745 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 51, медпрацівників – 20).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Також за даними Міністерства охорони здоров'я за минулу добу:

"Госпіталізовано – 395 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 24 людини, зафіксовано 745 нових випадків зараження, 395 осіб госпіталізовано 01 летальних випадків – 24;

В Україні за добу від COVID-19 померли 24 людини, зафіксовано 745 нових випадків зараження, 395 осіб госпіталізовано 01 одужало – 394 особи;

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 24 людини, зафіксовано 745 нових випадків зараження, 395 осіб госпіталізовано 01 методом ПЛР – 39 142 особи,

В Україні за добу від COVID-19 померли 24 людини, зафіксовано 745 нових випадків зараження, 395 осіб госпіталізовано 01 методом ІФА – 7 326 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 24 людини, зафіксовано 745 нових випадків зараження, 395 осіб госпіталізовано 01 експрес-тестами – 13 235 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 24 людини, зафіксовано 745 нових випадків зараження, 395 осіб госпіталізовано 01 захворіло – 2 248 164 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 24 людини, зафіксовано 745 нових випадків зараження, 395 осіб госпіталізовано 01 одужало – 2 184 036 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 24 людини, зафіксовано 745 нових випадків зараження, 395 осіб госпіталізовано 01 летальних випадків – 52 835;

В Україні за добу від COVID-19 померли 24 людини, зафіксовано 745 нових випадків зараження, 395 осіб госпіталізовано 01 проведено ПЛР-тестувань – 11 258 394.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (194), Дніпропетровській (58)", - йдеться у повідомленні.

карантин (18172) МОЗ (5401) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Я сижу в Киеве - у тебя навязчивый бред, и нужен укол в мозг.
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24.07.2021 09:39 Відповісти
+4
У кого что в голове. Лечись, болезный.
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24.07.2021 09:53 Відповісти
+3
От высокой коммуналки, пальмового масла и от ДТП умерло гораздо больше людей,
и на это всем плевать, про это ни слова.
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24.07.2021 09:33 Відповісти
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Продолжаем напоминать, что всем зэбаранам и пiд-рашкам вакцинироваться НЕ следует!
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24.07.2021 08:58 Відповісти
От высокой коммуналки, пальмового масла и от ДТП умерло гораздо больше людей,
и на это всем плевать, про это ни слова.
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24.07.2021 09:33 Відповісти
От КОВИДа на лаптестане прижмуривается по 800 твоих соотечественников в день. И это ЛЕТОМ, когда вирусы малоактивны. Сколько за этот же период копытится лаптей от коммуналки и масла?
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24.07.2021 09:37 Відповісти
Я сижу в Киеве - у тебя навязчивый бред, и нужен укол в мозг.
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24.07.2021 09:39 Відповісти
Ты сидишь на бутылке
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24.07.2021 09:40 Відповісти
У кого что в голове. Лечись, болезный.
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24.07.2021 09:53 Відповісти
У тебя там голова? Какая у тебя забавная анатомия
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24.07.2021 10:28 Відповісти
Сделайте себе вакцину от пальмового масла, высокой коммуналки и ДТП. И кушайте маргарин с чувством полного удовлетворения.
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24.07.2021 12:01 Відповісти
Как ты можешь понять, что такое голова и головной мозг,
если сам пользуешься только спинным, и то на половину ?
Анатомия у него. Куда крайнюю плоть выкинул ? Или висит над кроватью ?
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24.07.2021 11:33 Відповісти
Їхав сьогодні в маршрутці в Ашан (Київ). Сидячі місця всі зайняті плюс 8 чоловік стоїть. 60% людей без масок діти взагалі всі без масок, водій без маски. Всім байдуже
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24.07.2021 13:14 Відповісти
Людям небайдуже - просто перемагає здоровий глузд.
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24.07.2021 19:26 Відповісти
 
 