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Новини Коронавірус і карантин
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Понад 3 млн українців отримали хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19. За вчора щеплено рекордну кількість людей - 152 675, - МОЗ

Понад 3 млн українців отримали хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19. За вчора щеплено рекордну кількість людей - 152 675, - МОЗ

Станом на сьогоднідні в Україні понад 3 мільйони осіб отримали хоча б одну дозу вакції проти COVID-19!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Підкреслюється, що за добу 23 липня 2021 року щеплено 152 675 людей. Одну дозу отримали 90 072 людини, повністю імунізовані - 62 603 людини.

Протягом доби працювали:

- 802 мобільні бригади,

- 2 692 пункти щеплення;

- 267 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 010 140 людей, з них отримали 1 дозу – 3 010 138 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 681 734 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 691 872 щеплення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 24 людини, зафіксовано 745 нових випадків зараження, 395 осіб госпіталізовано

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5401) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Свыше 800 твоих лаптеголовых соотечественников жмурятся каждый день от КОВИДа ЛЕТОМ, когда вирусы малоактивны. С интересом ждём осени
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24.07.2021 09:35 Відповісти
+3
Реально вакцинированных больше - много кто за границей прививки делает при выезде (в тех же Польше, Венгрии). Просто они в статистику не попадают - сами нашим органам здравоохранения не сообщают, а обмена такими данными с приграничными странами нет.
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24.07.2021 09:58 Відповісти
+2
Понад 3 млн українців отримали хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19. За вчора щеплено рекордну кількість людей - 152 675, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1264.
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24.07.2021 09:58 Відповісти
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Продолжаем напоминать, что всем зэбаранам и пiд-рашкам вакцинироваться НЕ следует!
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24.07.2021 09:26 Відповісти
Свыше 20 миллионов нормальных здоровых украинцев уже забыли про этот грипп
и вакцинироваться не пойми чем и для чего не планируют.
"Вакцинация" - это актуально для больных. И для провокаторов.
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24.07.2021 09:31 Відповісти
Свыше 800 твоих лаптеголовых соотечественников жмурятся каждый день от КОВИДа ЛЕТОМ, когда вирусы малоактивны. С интересом ждём осени
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24.07.2021 09:35 Відповісти
Жмурятся больные. Особенно на голову. Им укол необходим.
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24.07.2021 09:52 Відповісти
Жмурятся такие как ты, лаптеголовые антипрививочники и те, кого колют вашим скотомицином спутник-вектор
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24.07.2021 10:27 Відповісти
Так а чем лаптеногим вакцинироваться? У них есть варианты? Спутник это ж не вакцина! А другой нет..
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24.07.2021 14:29 Відповісти
Ты когда 20 миллионов опросить успел? Не запыхался? Береги легкие, тебе ими еще вирус кормить...
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24.07.2021 10:33 Відповісти
Смотрите-ка, жжыдовакцинаторы возбудились как по команде все тут как тут.
Палятся на этом сразу.
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24.07.2021 10:38 Відповісти
А по сути ответить тебе нечего. Антиваксеры палятся на этом сразу.
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24.07.2021 11:08 Відповісти
По сути - никакой эпидемии нет. Был обычный грипп. Но жжыдовакцинаторы нагнетают истерию. Чтобы обколоть побольше людей неизвестно чем. За последствия они отвечать не станут. Да денег надо побольше с наивных содрать. Вот тебе по сути.
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24.07.2021 11:29 Відповісти
По сути
1. Коронавирусы никогда к вирусам гриппа не относились и не относятся.
2. Чаще всего летальные исходы при гриппе наблюдаются среди детей младше 2 лет и пожилых людей старше 65 лет.
3.У большинства людей симптомы гриппа проходят в течение недели без медицинской помощи. Но грипп может приводить к тяжёлой болезни и смерти, особенно у людей из групп риска. По оценкам https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%97 ВОЗ , ежегодные эпидемии гриппа приводят к 3-5 миллионам случаев тяжёлой болезни и к 290-650 тысячам смертейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF#cite_note-_04b5c89e26a2974d-7 [7] . В России от эпидемии гриппа (раз в 4-5 лет) умирает около тысячи человек (за сезон)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF#cite_note-8 [8] . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF#cite_note-8
Сейчас в Раше от ковида умирает по 750-800 особей в день.
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24.07.2021 11:43 Відповісти
Брехуны:
"ковид", якобы, "МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ" к болезни и смерти.
А МОЖЕТ И НЕ ПРИВОДИТЬ - СТАКИМ ЖЕ УСПЕХОМ.
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24.07.2021 12:24 Відповісти
Снова ты меняешь тему. Ковид не грипп и это факт. Он намного смертоноснее гриппа.

А по твоей попытке съехать с темы - у тех 52,8 тыс украинцев из 2,2 млн заболевших ковид мог бы и не привести к смерти, но он привел к ней. Да и у многих из тех, кто от ковида не помер, здоровье весьма далеко от идеала.
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24.07.2021 12:36 Відповісти
БРЕ - ХНЯ
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24.07.2021 19:23 Відповісти
Это твое второе имя.
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24.07.2021 19:27 Відповісти
Ты и есть провокатор. А украинцы вакцинируются. И это хорошо..
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24.07.2021 14:28 Відповісти
Понад 3 млн українців отримали хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19. За вчора щеплено рекордну кількість людей - 152 675, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1264.
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24.07.2021 09:58 Відповісти
Сегодня ты без антител,
а завтра в морге охладел!
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24.07.2021 11:10 Відповісти
Сегодня Пфайзер ты вколол,
а завтра к кладбищу пошёл.
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24.07.2021 12:26 Відповісти
Сегодня Пфайзер ты вколол,
а завтра к кладбищу пошёл,

проведать тех, кто не вколол.
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24.07.2021 12:40 Відповісти
А вам завидно, что у вас вакцин нет! Понятно..завезли б в парашу пфайзер, народ бы с ночи очередь занимал.. а спутник то таке фуфло, что никто не хочет с ним дело иметь.
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24.07.2021 14:33 Відповісти
Реально вакцинированных больше - много кто за границей прививки делает при выезде (в тех же Польше, Венгрии). Просто они в статистику не попадают - сами нашим органам здравоохранения не сообщают, а обмена такими данными с приграничными странами нет.
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24.07.2021 09:58 Відповісти
 
 