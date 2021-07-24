1 623 24
Понад 3 млн українців отримали хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19. За вчора щеплено рекордну кількість людей - 152 675, - МОЗ
Станом на сьогоднідні в Україні понад 3 мільйони осіб отримали хоча б одну дозу вакції проти COVID-19!
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Підкреслюється, що за добу 23 липня 2021 року щеплено 152 675 людей. Одну дозу отримали 90 072 людини, повністю імунізовані - 62 603 людини.
Протягом доби працювали:
- 802 мобільні бригади,
- 2 692 пункти щеплення;
- 267 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 010 140 людей, з них отримали 1 дозу – 3 010 138 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 681 734 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 691 872 щеплення.
Топ коментарі
+8 Valery Greff
показати весь коментар24.07.2021 09:35 Відповісти Посилання
+3 Володимир Логойда
показати весь коментар24.07.2021 09:58 Відповісти Посилання
+2 Maksim Perepelitca
показати весь коментар24.07.2021 09:58 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
и вакцинироваться не пойми чем и для чего не планируют.
"Вакцинация" - это актуально для больных. И для провокаторов.
Палятся на этом сразу.
1. Коронавирусы никогда к вирусам гриппа не относились и не относятся.
2. Чаще всего летальные исходы при гриппе наблюдаются среди детей младше 2 лет и пожилых людей старше 65 лет.
3.У большинства людей симптомы гриппа проходят в течение недели без медицинской помощи. Но грипп может приводить к тяжёлой болезни и смерти, особенно у людей из групп риска. По оценкам https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%97 ВОЗ , ежегодные эпидемии гриппа приводят к 3-5 миллионам случаев тяжёлой болезни и к 290-650 тысячам смертейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF#cite_note-_04b5c89e26a2974d-7 [7] . В России от эпидемии гриппа (раз в 4-5 лет) умирает около тысячи человек (за сезон)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF#cite_note-8 [8] . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF#cite_note-8
Сейчас в Раше от ковида умирает по 750-800 особей в день.
"ковид", якобы, "МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ" к болезни и смерти.
А МОЖЕТ И НЕ ПРИВОДИТЬ - СТАКИМ ЖЕ УСПЕХОМ.
А по твоей попытке съехать с темы - у тех 52,8 тыс украинцев из 2,2 млн заболевших ковид мог бы и не привести к смерти, но он привел к ней. Да и у многих из тех, кто от ковида не помер, здоровье весьма далеко от идеала.
а завтра в морге охладел!
а завтра к кладбищу пошёл.
а завтра к кладбищу пошёл,
проведать тех, кто не вколол.