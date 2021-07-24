Понад 3 млн українців отримали хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19. За вчора щеплено рекордну кількість людей - 152 675, - МОЗ

Станом на сьогоднідні в Україні понад 3 мільйони осіб отримали хоча б одну дозу вакції проти COVID-19!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Підкреслюється, що за добу 23 липня 2021 року щеплено 152 675 людей. Одну дозу отримали 90 072 людини, повністю імунізовані - 62 603 людини.

Протягом доби працювали:

- 802 мобільні бригади,

- 2 692 пункти щеплення;

- 267 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 010 140 людей, з них отримали 1 дозу – 3 010 138 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 681 734 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 691 872 щеплення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 24 людини, зафіксовано 745 нових випадків зараження, 395 осіб госпіталізовано