Причина звільнення генерала СБУ Наумова - боротьба за доходи з контрабанди з Офісом Президента, - Трепак

Звільнення А.Наумова з посади керівника служби внутрішньої безпеки СБУ є неординарною подією, яка матиме істотні (у т. ч. зовні невидимі) наслідки не лише у правоохоронній сфері. Цю подію не можна вимірювати формальним статусом Наумова як керівника одного з багатьох підрозділів центрального апарату СБУ.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак, інформує Цензор.НЕТ.

"Річ у тім, що Наумов мав особливий статус в СБУ. Під нього Управління внутрішньої безпеки було перетворене в Головне управління внутрішньої безпеки з передачею йому нових повноважень, у т. ч. тих, які не притаманні службі внутрішньої безпеки. Воно стало ключовим у системі СБУ з можливістю впливати буквально на все, що відбувається в Службі. Серед іншого, цей підрозділ почав опікуватися питаннями протидії контрабанді. Навіть більше, служба внутрішньої безпеки, яка покликана головним чином забезпечувати захист співробітників СБУ і протидіяти зловживанням з їх боку, фактично посіла головне місце в питаннях протидії контрабанді. "Люди Наумова" очолили підрозділи з протидії контрабанді в центральному апараті СБУ та її територіальних органах. Це при тому значенні, яке контрабанда має для української економіки та політики", - підкреслює Трепак.

"У свій час я очолював службу внутрішньої безпеки СБУ і добре знаю можливості цього підрозділу. За Наумова ці можливості були значно збільшені і посилені. За своїм фактичним статусом Наумов був в СБУ людиною № 1. Без його участі у Службі не відбувався жоден важливий процес. Він вирішував питання, яке не під силу було вирішити навіть заступникам голови СБУ. Цей карт-бланш Наумову надав особисто голова СБУ І.Баканов, що пояснюється їхнім давнім знайомством та тісними стосунками. Під час роботі на посаді заступника генпрокурора я мав можливість переконатися у тому, що Наумов в СБУ має особливий статус, який вочевидь не співпадає з його посадою", - стверджує він.

На його думку, звільнення Наумова є далеко не рядовим кадровим рішенням. Це звільнення кардинально змінює ситуацію в СБУ. Для такого звільнення мало відбутися щось надзвичайне – настільки важливе, що переважило "життєву необхідність" Наумова для Баканова.

"Наразі висуваються дві головні версії звільнення Наумова.

Перша пов’язана з можливою зміною посади Бакановим – Іван Геннадійович намірився очолити іншу державну структуру, в яку завчасно "відкомандировує" свою довірену людину. Адже вже давно точаться розмови про бажання Баканова очолити новий правоохоронний напрямок – наприклад, стати генеральним прокурором.

Друга версія полягає у тому, що Наумова просто позбавляються. Добре поінформовані у внутрішній кухні СБУ джерела припускають, що причиною стала втрата довіри до Наумова. Але не з боку Баканова, для якого Наумов є "найближчим і найдорожчим" соратником. А з боку офісу президента, де виявили, що в певних процесах, якими опікується Наумов, "не сходиться математика".

Формально рішення про призначення/звільнення керівника служби внутрішньої безпеки належить до компетенції голови СБУ. Але у випадку із звільненням Наумова, виходячи із його стосунків з Бакановим, це рішення мала прийняти інша особа. Такою особою міг бути лише президент Зеленський, який керувався матеріалами, які йому на стіл поклало керівництво одного з правоохоронних органів, що конкурує з СБУ у питаннях "протидії контрабанді". Голові СБУ Баканову залишалося покоритися волі президента і формалізувати його рішення своїм наказом. Треба розуміти, що наразі йде підкилимна війна керівництва офісу президента і керівництва Служби за контроль над митницею. Звільнення Наумова може бути першим значимим і знаковим результатом такої війни. На прийняття рішення по Наумову могла вплинути також діяльність одного відомого контрабандиста, який останнім часом істотно посилив свій вплив на контрабандні процеси і кадрові призначення у цій сфері.

Все стане зрозумілим з того, куди піде Наумов і що буде з "його людьми", які розставлені на багатьох ключових посадах в СБУ (чи вони залишаться, чи їх почнуть "зачищати").

На мій погляд, Баканов зробить усе, щоб зберегти Наумова – надто він йому "потрібний і дорогий". Наумов не лише надто багато зробив для Баканова, але й надто багато знає. Дозволю собі припустити, що Баканову навіть складно уявити, що він буде керувати СБУ чи в перспективі іншим органом без такої людини як Наумов. Багато хто в Службі називає Наумова "головою і руками" Баканова.

Логічно, що президент Зеленський мав би висловити Баканову претензії з приводу недотримання тих гарантій, який останній давав щодо Наумова. Але, думаю, що Іван Геннадійович знайшов переконливі аргументи, щоб переконати Володимира Олександровича обмежитись "мирним" звільненням Наумова. З перспективою використати його здібності та вміння на новій відповідальній ділянці. Як не як, а Наумов тривалий час був членом однієї "команди" ("сім’ї"). А своїх такі команди, як відомо, не здають", - підсумував він.

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