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Причина звільнення генерала СБУ Наумова - боротьба за доходи з контрабанди з Офісом Президента, - Трепак

Причина звільнення генерала СБУ Наумова - боротьба за доходи з контрабанди з Офісом Президента, - Трепак

Звільнення А.Наумова з посади керівника служби внутрішньої безпеки СБУ є неординарною подією, яка матиме істотні (у т. ч. зовні невидимі) наслідки не лише у правоохоронній сфері. Цю подію не можна вимірювати формальним статусом Наумова як керівника одного з багатьох підрозділів центрального апарату СБУ.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак, інформує Цензор.НЕТ.

"Річ у тім, що Наумов мав особливий статус в СБУ. Під нього Управління внутрішньої безпеки було перетворене в Головне управління внутрішньої безпеки з передачею йому нових повноважень, у т. ч. тих, які не притаманні службі внутрішньої безпеки. Воно стало ключовим у системі СБУ з можливістю впливати буквально на все, що відбувається в Службі. Серед іншого, цей підрозділ почав опікуватися питаннями протидії контрабанді. Навіть більше, служба внутрішньої безпеки, яка покликана головним чином забезпечувати захист співробітників СБУ і протидіяти зловживанням з їх боку, фактично посіла головне місце в питаннях протидії контрабанді. "Люди Наумова" очолили підрозділи з протидії контрабанді в центральному апараті СБУ та її територіальних органах. Це при тому значенні, яке контрабанда має для української економіки та політики", - підкреслює Трепак.

"У свій час я очолював службу внутрішньої безпеки СБУ і добре знаю можливості цього підрозділу. За Наумова ці можливості були значно збільшені і посилені. За своїм фактичним статусом Наумов був в СБУ людиною № 1. Без його участі у Службі не відбувався жоден важливий процес. Він вирішував питання, яке не під силу було вирішити навіть заступникам голови СБУ. Цей карт-бланш Наумову надав особисто голова СБУ І.Баканов, що пояснюється їхнім давнім знайомством та тісними стосунками. Під час роботі на посаді заступника генпрокурора я мав можливість переконатися у тому, що Наумов в СБУ має особливий статус, який вочевидь не співпадає з його посадою", - стверджує він.

На його думку, звільнення Наумова є далеко не рядовим кадровим рішенням. Це звільнення кардинально змінює ситуацію в СБУ. Для такого звільнення мало відбутися щось надзвичайне – настільки важливе, що переважило "життєву необхідність" Наумова для Баканова.

"Наразі висуваються дві головні версії звільнення Наумова.

Перша пов’язана з можливою зміною посади Бакановим – Іван Геннадійович намірився очолити іншу державну структуру, в яку завчасно "відкомандировує" свою довірену людину. Адже вже давно точаться розмови про бажання Баканова очолити новий правоохоронний напрямок – наприклад, стати генеральним прокурором.

Друга версія полягає у тому, що Наумова просто позбавляються. Добре поінформовані у внутрішній кухні СБУ джерела припускають, що причиною стала втрата довіри до Наумова. Але не з боку Баканова, для якого Наумов є "найближчим і найдорожчим" соратником. А з боку офісу президента, де виявили, що в певних процесах, якими опікується Наумов, "не сходиться математика".

Формально рішення про призначення/звільнення керівника служби внутрішньої безпеки належить до компетенції голови СБУ. Але у випадку із звільненням Наумова, виходячи із його стосунків з Бакановим, це рішення мала прийняти інша особа. Такою особою міг бути лише президент Зеленський, який керувався матеріалами, які йому на стіл поклало керівництво одного з правоохоронних органів, що конкурує з СБУ у питаннях "протидії контрабанді". Голові СБУ Баканову залишалося покоритися волі президента і формалізувати його рішення своїм наказом. Треба розуміти, що наразі йде підкилимна війна керівництва офісу президента і керівництва Служби за контроль над митницею. Звільнення Наумова може бути першим значимим і знаковим результатом такої війни. На прийняття рішення по Наумову могла вплинути також діяльність одного відомого контрабандиста, який останнім часом істотно посилив свій вплив на контрабандні процеси і кадрові призначення у цій сфері.

Все стане зрозумілим з того, куди піде Наумов і що буде з "його людьми", які розставлені на багатьох ключових посадах в СБУ (чи вони залишаться, чи їх почнуть "зачищати").

На мій погляд, Баканов зробить усе, щоб зберегти Наумова – надто він йому "потрібний і дорогий". Наумов не лише надто багато зробив для Баканова, але й надто багато знає. Дозволю собі припустити, що Баканову навіть складно уявити, що він буде керувати СБУ чи в перспективі іншим органом без такої людини як Наумов. Багато хто в Службі називає Наумова "головою і руками" Баканова.

Логічно, що президент Зеленський мав би висловити Баканову претензії з приводу недотримання тих гарантій, який останній давав щодо Наумова. Але, думаю, що Іван Геннадійович знайшов переконливі аргументи, щоб переконати Володимира Олександровича обмежитись "мирним" звільненням Наумова. З перспективою використати його здібності та вміння на новій відповідальній ділянці. Як не як, а Наумов тривалий час був членом однієї "команди" ("сім’ї"). А своїх такі команди, як відомо, не здають", - підсумував він.

Також читайте: Виділення "Укроборонпромом" 1,68 млн грн школі Милованова напередодні його призначення в наглядову раду - це конфлікт інтересів, - Трепак

Зеленський Володимир (24409) СБУ (12998) звільнення (2691) Трепак Віктор (87) Баканов Іван (330) Наумов Андрій (70)


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Топ коментарі
+62
Трепак про причини звільнення голови служби внутрішньої безпеки СБУ Наумова: Триває підкилимна війна ОП із керівництвом Служби за контроль над митницею - Цензор.НЕТ 7164
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24.07.2021 10:33 Відповісти
+40
Толкучка свиней у корыта
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24.07.2021 10:05 Відповісти
+37
Мы не понимаем, о каких проблемах с коррупцией в Украине говорит Байден, - "слуга" Верещук
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24.07.2021 09:48 Відповісти
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Все увольнение с таких должностей происходят от того, что проворовался - не доложил в общак, скрысил...
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24.07.2021 09:47 Відповісти
С таких должностей увольняют тогда когда нужно направить бабло в карманы других людей..
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24.07.2021 10:00 Відповісти
Якби Президентом був Гриценко, головою СБУ був би Трепак і таких історій про кришування контрабанди ми б не чули!
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24.07.2021 18:23 Відповісти
*****... який же ж ти дибіл
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24.07.2021 22:56 Відповісти
Не нужно людей оскорблять.
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25.07.2021 07:24 Відповісти
Вот только при мне, в Житомире, десантники хотели отрехтовать лицо Грицаку, за его коррупцию на посту министра, а я их отговорил это делать (дело было еще до войны, когда Грицак уже не был министром)
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24.07.2021 22:59 Відповісти
Расскажи об этой коррупции, а мы послушаем.
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25.07.2021 07:25 Відповісти
А що Грицак був міністром?
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25.07.2021 10:12 Відповісти
Гриценко. Описка естественно.
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25.07.2021 15:09 Відповісти
Уявляєте "защичнички злоохоронної системи ?"..., скільки їх там, на самому верху, тієї ворожої для України і народу наволочі, гризуться між собою як гієни, добич не поділять...?Що з ними зробити і хто наведе порядок, пересадить цих виродків ...? І коли...?
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26.07.2021 06:07 Відповісти
Мы не понимаем, о каких проблемах с коррупцией в Украине говорит Байден, - "слуга" Верещук
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24.07.2021 09:48 Відповісти
Трепак про причини звільнення голови служби внутрішньої безпеки СБУ Наумова: Триває підкилимна війна ОП із керівництвом Служби за контроль над митницею - Цензор.НЕТ 7164
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24.07.2021 10:33 Відповісти
І ця слуга ще вважається "розумною" у порівнянні з іншими слугами
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24.07.2021 12:19 Відповісти
В Раве-Русской когда она была мэром, то ее дважды ловили на крупных взятках в долларах. Какие-то еще высказывания нужны?
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24.07.2021 23:01 Відповісти
Охоче вірю, інакше вона не була б серед слуг
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24.07.2021 23:27 Відповісти
Рава-Руська прикордонне місто.
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25.07.2021 09:01 Відповісти
Ага, она еще и сепарствовала там - высказывалась про отделение от Украины.
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25.07.2021 14:49 Відповісти
І це вона кому каже, лохи скрізь...? 37 млрд.$ щороку вкрадені, спитай у Саакашвілі, у міністра фінансів, той знає...?!
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26.07.2021 06:11 Відповісти
Поки ми будемо читати таке:"Идет подковерная война ОП с руководством Службы за контроль над таможней" , в країні ніколи не збільшиться рівень життя. Збільшення податків для підприємців і населення не панацея в рості ВВП. Може хтось іншої думки?
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24.07.2021 09:52 Відповісти
Трепак про причини звільнення голови служби внутрішньої безпеки СБУ Наумова: Йде підкилимна війна ОП із керівництвом Служби за контроль над митницею - Цензор.НЕТ 3380
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24.07.2021 09:57 Відповісти
Это тот Трипак, шо топил за Зеленского? Которому "пожаловали зампрокурора"? Когда они не приживаются ко двору- эти Данилюки, Трипаки, Рябошапки, враз прозревают.И оказываецца, все что они болтали про вэлычнишого -дешевая пропаганда. Ну уволили того Наумова,основное воровство переместится в другой центр при вэлычнишом, шо из этого?
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24.07.2021 10:03 Відповісти
Бюрократический класс не "варует", а пользуется бесконтрольностью и неограниченностью своей власти. "Варавали, варуют и будут варавать" пока не атрубят хвост по самые уши.
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24.07.2021 11:22 Відповісти
Кто отрубит? Те, кто отрубит, те и воровать будут.
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24.07.2021 12:15 Відповісти
Учамц матчасц и гоним муйня.
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24.07.2021 21:22 Відповісти
У тебя видать "рубилка" большая выросла? Че не на передке в зоне ООС с ней наперевес?
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24.07.2021 17:20 Відповісти
Уже у атставке, типерь твоя ачереть с пукалкай ат рашена бегать.
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24.07.2021 21:20 Відповісти
А какая разница? (с)
Тусуют сами себя с места на место
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24.07.2021 10:03 Відповісти
Говорить нужно прямо и открыто,не хитрить и не не юлить,мы же знаем,что контрабанда была есть и будет,все дело в том кто крышует и кто получает главную долю,за неё родимую идет войнушка,бакашка хочет быть в деле и то же время казаться для пианиста непричастным.
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24.07.2021 10:04 Відповісти
Толкучка свиней у корыта
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24.07.2021 10:05 Відповісти
Мабуть він мало заносив в ОПу.
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24.07.2021 10:08 Відповісти
Мабуть в ОП захотели больше, а в СБУ ответили типа - а вам не много будет?
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24.07.2021 23:06 Відповісти
Какая борьба? Чорт баканов разве не на побегушках у д'ерьмака?
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24.07.2021 10:12 Відповісти
Баканов против ОПы?! Так прям и вижу, как стоят они , замерев, посреди пыльной улицы в двадцати шагах друг от друга, нервно шевелят пальцами у самых рукояток револьверов. А рядом, в платье проститутки - она, таможня. Разгулявшиеся ковбои бабу делят.
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24.07.2021 10:17 Відповісти
Да правильно кто-то тут уже написал - Зеле показали, что циферки в их бухгалтерии не сходятся и судя по всему в СБУ оставляют себе больше, чем озвучивают и передают наверх.
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24.07.2021 23:07 Відповісти
Таможня дает добро, много добра, всем добра. Всем, кроме зебобиков. Оно им не надо.
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24.07.2021 10:30 Відповісти
Идет подковерная война ОП с руководством Службы за контроль над таможней... Мляха-муха, коли вже ми відійдемо від совка. Яке відношення має служба внутрішньої безпеки до таможні? Коли вже цей бидлам закінчиться в кінці то кінців?! Млять...
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24.07.2021 10:32 Відповісти
Хіба це українська влада, яка забезпечує захист держави та громадян? Це бандитський шалман, ОПГ ВАЗеленського.
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24.07.2021 11:04 Відповісти
при Порошенко було інакше?
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25.07.2021 17:05 Відповісти
Так.
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25.07.2021 17:49 Відповісти
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25.07.2021 19:39 Відповісти
Є факти? Прошу.
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25.07.2021 20:05 Відповісти
ЗАТ СБУ проти ПрАТ ОП ...
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24.07.2021 11:04 Відповісти
сбу самый большой рейдер и рекет украины. Прослушку у них нужно убрать и передать другим
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24.07.2021 14:38 Відповісти
На вищій гілці влади вже дикий капіталізм.
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24.07.2021 11:07 Відповісти
Все нормально. Таможня это такое хлебное место, все хотят ее контролировать
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24.07.2021 11:57 Відповісти
Україна виходить на фінішну пряму: починаються війни між крадунами у владі за контроль над корупційними схемами. Схоже українцям Україна не потрібна
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24.07.2021 12:03 Відповісти
ну якби була потрібна , то 73 проц зебілів не вирішували її долю під час війни... а так їм більше до смаку хохотунчики 95 го , ще хведя добронравов зі всіма " сватами " і подібне...
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24.07.2021 12:43 Відповісти
Мародерські тролі Зєлю привели. Вони і придумали фейк про 73%.
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24.07.2021 21:17 Відповісти
Не Ваня, это ты сделал, не отмажешься
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25.07.2021 09:34 Відповісти
Увесь цей вовин крясятник як на долоні , я впевнена, у Заходу . Й він повинен перед візитом до США "посадити друга" ну хоча б пересадити у друге крісло ... Даніловські санкції значно розкрили крисятник кварталівців - бо надходжень до казни стало ще менше
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24.07.2021 12:54 Відповісти
Не дарма США вимагають реформувати СБУ. Вони знають більше, ніж переможні повідомлення про розкриття чергової шпигунської мережі з продажу горіхів за кордон.
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24.07.2021 16:00 Відповісти
короче с подачи кремлевской Крысы ермака, который оседлал малоПИД,,роского, бениного, нарко-Дегенерата и рулит им как хочет...
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24.07.2021 16:27 Відповісти
в стране власть захватила жы2 благодоря 73% идиотов.
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24.07.2021 17:26 Відповісти
А ну пшла отсюда сабака кацапская .
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24.07.2021 18:18 Відповісти
Поэтому жесткие штрафы хотят ввести за то что больше 500 евро будешь везти. Банда яныковича тоже думала что вечная
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24.07.2021 17:51 Відповісти
На расии в тюрьму сажают на 20 лет за то что путина не любишь .
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24.07.2021 18:22 Відповісти
В последнем абзаце хорошо сказано про командную работу, из чего следует, что слово "команда" и шайка или банда в работе или бизнесе-это одно и то же! Помните все об этом, идя на выборы. Где написал в предвыборной программе кандидат в депутаты или президенты слово "команда"-не голосуй за такого. Это потенциальный бандит!
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24.07.2021 19:55 Відповісти
Це просто жесть, що відбувається...
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24.07.2021 21:18 Відповісти
Причина звільнення генерала СБУ Наумова - боротьба за доходи з контрабанди з Офісом Президента, - Трепак - Цензор.НЕТ 2907
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24.07.2021 21:23 Відповісти
Щури на Тітаніку...
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24.07.2021 22:54 Відповісти
а почему оно такое же небритое, как и обиззяна трахамония...
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24.07.2021 22:06 Відповісти
янукович и его "семья" нервно курят в сторонке...
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24.07.2021 22:18 Відповісти
Скорее обсуждают со знанием дела, точным перечнем фамилий и с точностью плюс-минус 5% те суммы, которые там крутятся.
Собственно на котрабасе ничего не поменялось с времен Януковича.
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24.07.2021 23:11 Відповісти
В історії України мабуть ще не було так багато сканадлів у владі як при володарюванні Зе клоуна
Навіть Кучма з вбивством Гонгадзе курить десь у сторонці....
Клоунами не народжуються.
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24.07.2021 22:56 Відповісти
А вы уверены, что Кучма причастен к делу Гонгадзе?
В Киеве ходили активные слухи, что Притула была одновременно любовницей Гонгадзе и Владимира Литвина, который кстати, тогда жил на одной лестничной площадке с тогдашним министром МВД Кравченко...
А несколько лет спустя Притула завела себе в любовники Павла Шеремета. который скоропостижно взорвался в машине...
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24.07.2021 23:14 Відповісти
клей не нюхай...
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24.07.2021 23:22 Відповісти
физиономия на фото конечно барыжная.
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25.07.2021 03:25 Відповісти
"свинарчуки" по сравнению с этим парнем, просто ангелы...а если учесть, что против свинарчуков дело так и не открыли - то он БОГИ!
Ваш ход...зеледебилы! Что скажите?
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25.07.2021 03:28 Відповісти
замінять одну жирну тупу свиню на іншу смердючу гниду - українцям від цього легше не стане....
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25.07.2021 03:41 Відповісти
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86 #березовец https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80 #вагнер https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B #вагнеровцы Зеленский идёт под суд по делу вагнеровцев | Главу СВР уволили чтобы зачистить концы | Дело Чауса

https://www.youtube.com/watch?v=XPZzM40VhjY
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25.07.2021 03:45 Відповісти
а сажать не пробовали?
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25.07.2021 05:47 Відповісти
Ничего не изменится, пока за дело не возьмётся народ. А наш народ безмолвствует и молча сглатывает. Любая власть порочна и требует периодических пистюлей.
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25.07.2021 07:29 Відповісти
Далеко идти не надо. Не поделился и наверняка рыл компромат на клоунов
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25.07.2021 09:33 Відповісти
Банальные бандитские терки. Только одно отличие от банальности - бандиты во главе государства.
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25.07.2021 11:01 Відповісти
Прочитав "Трощу" В.Шкляра. Як же далеко нашим СБУшникам до спражньої служби безпеки держави.
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26.07.2021 09:15 Відповісти
 
 