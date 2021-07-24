Рейтинг схвалення діяльності чинного президента США серед американців опустився до 50%. Це найнижчий показник для Байдена, - опитування
Рейтинг схвалення діяльності президента США Джо Байдена серед американців в липні знизився на 6 процентних пунктів і становить 50% проти червневих 56%.
Про це повідомила компанія Gallup, інформує Цензор.НЕТ про посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Згідно з опитуванням громадської думки, 45% респондентів заявили, що не схвалюють діяльність Байдена, а 5% респондентів заявили, що не сформували думку з цього питання. З моменту вступу на посаду президента США це найнижчий рейтинг для Байдена, зазначає Gallup.
Разом із тим, діяльність Байдена на посаді президента США схвалюють 90% прихильників Демократичної партії, а також близько 12% серед тих американців, які підтримують Республіканську партію, і 48% американців, які не симпатизують ні тій, ні іншій партії. При цьому Gallup зазначає, що рейтинг Байдена падає саме серед прихильників демократів - у січні-лютому його підтримували 98-96% у цій категорії громадян.
"Це (падіння рейтингу. - Ред.) відбувається, коли прогрес Вашингтона в боротьбі з пандемією коронавірусу буксує, сповільнюється темп вакцинації і кількість випадків зараження COVID-19 зростає", - пише Gallup.
Навіть більше, нинішній лідер США поки не виконав низки своїх передвиборних обіцянок, зазначає компанія.
Опитування було проведено в період з 6 до 21 липня серед більш ніж тисячі повнолітніх американців.
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Чтит один кумир священный,
Он царит над всей вселенной,
Тот кумир - телец златой!
В умилении сердечном,
Прославляя истукан,
Люди разных каст и стран
Пляшут в круге бесконечном,
Окружая пьедестал,
Окружая пьедестал!
Сатана там правит бал,
Там правит бал!
Сатана там правит бал,
Там правит бал!
Этот идол золотой
Волю неба презирает,
Насмехаясь, изменяет
Он небес закон святой! (с)
лечение одно - евтаназия.
that mission accomplished.
умножь на 3 - и ты прочитал американские новости.
следующий должен быть "Facking Donald".
А так плохо как жилось и живется Украине при Facking Obama and Baiden - такого еще не было
Що за лажа?
В Україні - й то опитують дві тисячі серед 35-ти мільйонів виборців
Удивительно другое, из 330 млн американцев, кандидатами на президенсткий пост в финале шли двое... один шоумен-популист со слегка поехавшей кукухой, другой древний дед с деменцией... блин, а они еще над нами смеялись... та Порошенко с Зеленским еще неплохие кандидаты по сравнению с этой парочкой )
сначала назвал фуйла убийцей - потом приехал и пожал убийце руку,
сначала был против СП-2 потом приехал к меркель и дал ей добро