Рейтинг схвалення діяльності чинного президента США серед американців опустився до 50%. Це найнижчий показник для Байдена, - опитування

Рейтинг схвалення діяльності президента США Джо Байдена серед американців в липні знизився на 6 процентних пунктів і становить 50% проти червневих 56%.

Про це повідомила компанія Gallup, інформує Цензор.НЕТ про посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з опитуванням громадської думки, 45% респондентів заявили, що не схвалюють діяльність Байдена, а 5% респондентів заявили, що не сформували думку з цього питання. З моменту вступу на посаду президента США це найнижчий рейтинг для Байдена, зазначає Gallup.

Разом із тим, діяльність Байдена на посаді президента США схвалюють 90% прихильників Демократичної партії, а також близько 12% серед тих американців, які підтримують Республіканську партію, і 48% американців, які не симпатизують ні тій, ні іншій партії. При цьому Gallup зазначає, що рейтинг Байдена падає саме серед прихильників демократів - у січні-лютому його підтримували 98-96% у цій категорії громадян.

"Це (падіння рейтингу. - Ред.) відбувається, коли прогрес Вашингтона в боротьбі з пандемією коронавірусу буксує, сповільнюється темп вакцинації і кількість випадків зараження COVID-19 зростає", - пише Gallup.

Навіть більше, нинішній лідер США поки не виконав низки своїх передвиборних обіцянок, зазначає компанія.

Опитування було проведено в період з 6 до 21 липня серед більш ніж тисячі повнолітніх американців.

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