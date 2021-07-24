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Рейтинг схвалення діяльності чинного президента США серед американців опустився до 50%. Це найнижчий показник для Байдена, - опитування

Рейтинг схвалення діяльності чинного президента США серед американців опустився до 50%. Це найнижчий показник для Байдена, - опитування

Рейтинг схвалення діяльності президента США Джо Байдена серед американців в липні знизився на 6 процентних пунктів і становить 50% проти червневих 56%.

Про це повідомила компанія Gallup, інформує Цензор.НЕТ про посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з опитуванням громадської думки, 45% респондентів заявили, що не схвалюють діяльність Байдена, а 5% респондентів заявили, що не сформували думку з цього питання. З моменту вступу на посаду президента США це найнижчий рейтинг для Байдена, зазначає Gallup.

Разом із тим, діяльність Байдена на посаді президента США схвалюють 90% прихильників Демократичної партії, а також близько 12% серед тих американців, які підтримують Республіканську партію, і 48% американців, які не симпатизують ні тій, ні іншій партії. При цьому Gallup зазначає, що рейтинг Байдена падає саме серед прихильників демократів - у січні-лютому його підтримували 98-96% у цій категорії громадян.

"Це (падіння рейтингу. - Ред.) відбувається, коли прогрес Вашингтона в боротьбі з пандемією коронавірусу буксує, сповільнюється темп вакцинації і кількість випадків зараження COVID-19 зростає", - пише Gallup.

Навіть більше, нинішній лідер США поки не виконав низки своїх передвиборних обіцянок, зазначає компанія.

Опитування було проведено в період з 6 до 21 липня серед більш ніж тисячі повнолітніх американців.

Також читайте: Адміністрація Байдена найближчими тижнями оголосить кандидатуру посла США в Україні, - Кент

Байден Джо (2893) рейтинг (1667) США (23449)


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Топ коментарі
+16
А нечего было разрешать ***** с немчурой свою трубу достраивать.)
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24.07.2021 10:29 Відповісти
+10
Не надо было с бубочкой даже по телефону шоркаться. Оно ж заразное.
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24.07.2021 10:30 Відповісти
+10
Может, американцам не нравятся байденовские заискивания перед пуйлом?
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24.07.2021 10:38 Відповісти
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А нечего было разрешать ***** с немчурой свою трубу достраивать.)
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24.07.2021 10:29 Відповісти
поверь, американскому избирателю, в массе, это покуй
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24.07.2021 11:11 Відповісти
Не надо было с бубочкой даже по телефону шоркаться. Оно ж заразное.
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24.07.2021 10:30 Відповісти
Может, американцам не нравятся байденовские заискивания перед пуйлом?
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24.07.2021 10:38 Відповісти
Гадаю, Геллап трохи брибріХУЄ.
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24.07.2021 13:28 Відповісти
как бы и не удивительно.
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24.07.2021 10:35 Відповісти
Не раскачивайте лодку, а то Байден упадет.
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24.07.2021 10:38 Відповісти
ну плешивца в ад так и не отправил ..
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24.07.2021 10:39 Відповісти
Хто шкодить Україні тому буде гаплик.
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24.07.2021 10:43 Відповісти
тогда россии давно должен быть гаплик, а она держится
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24.07.2021 15:56 Відповісти
"Отметили полугодие работы администрации президента Джо Байдена". Не прошло и пол года, а уже успели умиротворить Путина за счет Украины. Сатана там правит бал! Продолжение Schröder-изации, - Merkel-изации Европы! - при поддержке США. НеоМюнхенский сговор коррумпированных на мировом уровне политиканов и чиновников. Сатана там правит бал! "На земле весь род людской
Чтит один кумир священный,
Он царит над всей вселенной,
Тот кумир - телец златой!

В умилении сердечном,
Прославляя истукан,
Люди разных каст и стран
Пляшут в круге бесконечном,
Окружая пьедестал,
Окружая пьедестал!

Сатана там правит бал,
Там правит бал!
Сатана там правит бал,
Там правит бал!

Этот идол золотой
Волю неба презирает,
Насмехаясь, изменяет
Он небес закон святой! (с)
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24.07.2021 10:49 Відповісти
баран, ты под каждую новость ето будешь копировать?
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24.07.2021 10:53 Відповісти
Заховатися за псевдонімом і ...тявкати - великий герой!? Анонімщик ?
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24.07.2021 12:01 Відповісти
а ты шо хотел, шо бы я тебе ключь от хаты прислал?
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24.07.2021 12:25 Відповісти
Значить анонім! Інтернет-бот! Тому всіх на ти, обзивати... з підпілля.
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24.07.2021 12:40 Відповісти
тут вроде уже и таблетки не в помощь....
лечение одно - евтаназия.
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24.07.2021 12:51 Відповісти
Анонімщик - викреслюю!
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24.07.2021 12:59 Відповісти
Ольгінське чмо з мириканським прапорцем. Нахабне й дурне.
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24.07.2021 13:30 Відповісти
коменнтом выше ты был нестором, а тут вдруг вова- ты хто, маша?
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24.07.2021 13:35 Відповісти
У тебе в макітрі троїться? Чи 15-риться?
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24.07.2021 18:35 Відповісти
у Джо была одна задача и цель - убрать рыжего с горизонта.
that mission accomplished.
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24.07.2021 10:51 Відповісти
мелковатая цель....
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24.07.2021 15:57 Відповісти
не думаю - ор стоит по етому поводу на украинском сайте до сих пор,
умножь на 3 - и ты прочитал американские новости.
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24.07.2021 16:01 Відповісти
в Америке авианосцы носят имена президентов
следующий должен быть "Facking Donald".
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24.07.2021 16:16 Відповісти
ну мы про Трампа ничего плохого сказать не можем.

А так плохо как жилось и живется Украине при Facking Obama and Baiden - такого еще не было
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24.07.2021 16:23 Відповісти
Куди ділись толпи упорантів які полюціями тут текли від Джо і розказували як він Путіна знищувати буде? Як вони дружно накидувались на всіх хто казав що від лівака-демократа нічого доброго для України не варта чекати.
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24.07.2021 11:06 Відповісти
опитано тисячу виборців з трьохсот мільйонів, які мають право голосу?
Що за лажа?
В Україні - й то опитують дві тисячі серед 35-ти мільйонів виборців
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24.07.2021 11:12 Відповісти
Іще один ольгінський йолоп, який і досі доводить, що дєдушка жо не ворог України і друг куйла, а наш великий друх.
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24.07.2021 13:31 Відповісти
Что за бред, какой рейтинг у этого аморального овоща, страна разрушается на глазах.
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24.07.2021 11:17 Відповісти
Ще і року не пройшло, а внутріпартійний клан-тусовка, за допомогою своїх ручних цуциків (Галупів, Вашингтон-Постів і т.д.) вже починає хитати політичну лодку з дядечком Джо, прокладаючи стежку для своєї Камалушки ненаглядної.
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24.07.2021 11:17 Відповісти
Печален не тот факт что почти половина населения поддерживает самую разрушительную в истории США Администрацию, а в том что эти же люди не видят: человек страдает деменцией, и даже не сможет выдержать простого когнитивного теста.
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24.07.2021 11:33 Відповісти
Складається враження, що на всіх міжнародних зустрічах у дядечка Джо головна ціль - не впасти на публіці.
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24.07.2021 15:04 Відповісти
Всё гораздо хуже: он заговаривается. На встречах с прессой он начинает ахинею нести.
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24.07.2021 15:05 Відповісти
Такі да. Ось: https://www.youtube.com/watch?v=FiYiXWvoQwU Просто жах.
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24.07.2021 18:37 Відповісти
Даже кремлеботы на этом сайте притихли.
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24.07.2021 11:34 Відповісти
Один всё же рыло своё высунуть успел - ,,aquarius580 .,, ))
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24.07.2021 12:30 Відповісти
я думаю це початок буде дуже низький
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24.07.2021 11:44 Відповісти
Не справляется дед, оно и понятно возраст...
Удивительно другое, из 330 млн американцев, кандидатами на президенсткий пост в финале шли двое... один шоумен-популист со слегка поехавшей кукухой, другой древний дед с деменцией... блин, а они еще над нами смеялись... та Порошенко с Зеленским еще неплохие кандидаты по сравнению с этой парочкой )
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24.07.2021 12:07 Відповісти
да, я после этого тоже воспрял духом, что у нас еще не все так плохо))
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24.07.2021 15:58 Відповісти
не хер было с немцами сосаться.....
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24.07.2021 12:07 Відповісти
Та пофиг американцам на тех немцев. Американцев всегда волновали только внутренние проблемы. Просто немного приходят в себя после тотальной промывки мозгов на выборах.
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24.07.2021 12:46 Відповісти
Зато в Украине так оценивают Зеленского что, чем больше у него зашкваров, тем больше у него рейтинг. Не умеет американская администрация прикармливать рейтинговые кампании. Жалко им денег избирателей !
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24.07.2021 12:17 Відповісти
джо - ссыкливый старый предатель,
сначала назвал фуйла убийцей - потом приехал и пожал убийце руку,
сначала был против СП-2 потом приехал к меркель и дал ей добро
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24.07.2021 13:17 Відповісти
Воно не прєдатєль. Воно завжди було таке.
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24.07.2021 13:33 Відповісти
Скоро бедоносец в гости приедет, вобще поплохеет...
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24.07.2021 15:17 Відповісти
Ото було б непогано.
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24.07.2021 18:38 Відповісти
украденные выборы, нарисованный рейтинг.
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25.07.2021 03:59 Відповісти
 
 