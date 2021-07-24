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Бабін про рішення ЄСПЛ не зобов'язувати Україну постачати воду в окупований Крим за скаргою РФ: Справа почалася непогано, але розслаблятися рано. Попереду тривалі юридичні перегони

Бабін про рішення ЄСПЛ не зобов'язувати Україну постачати воду в окупований Крим за скаргою РФ: Справа почалася непогано, але розслаблятися рано. Попереду тривалі юридичні перегони

Вчорашнє рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), який відмовився зобов'язати Україну постачати воду в окупований Крим, є обґрунтованим і юридично потужним.

Про це пише у Фейсбуці експредставник президента в АРК Борис Бабін, інформує Цензор.НЕТ.

"Як повідомляє Уповноважений в Європейському Суді з прав людини Іван Ліщина, Суд сьогодні відмовив Росії у задоволенні її вимог за 39 правилом Регламенту Суду в урочисто оголошеній вчора Генпрокуратурою РФ справі "Росія проти України". Тобто серед іншого ЄСПЛ наразі відмовився зобов'язати Україну подати воду в Крим та відмовився дозволити російську пропаганду та російські соціальні мережі на українській (підконтрольній) території", - назводить Бабін рішення суду.

Бабін про рішення ЄСПЛ не зобовязувати Україну постачати воду в окупований Крим за скаргою РФ: Справа почалася непогано, але розслаблятися рано. Попереду тривалі юридичні перегони 01

"Як пише Європейський Суд з цього питання у офіційному пресрелізі, росіянам відмовлено, "since it did not involve a serious risk of irreparable harm". Тобто Суд визнав за визначенням відсутність серйозних ризиків та невідновної шкоди у неподанні води Північнокримським каналом в Крим. Ця справа почалася непогано", - пише він.

Така позиція ЄСПЛ звісно є обґрунтованою та юридично потужною.

Але у справах такого роду завжди є ризик, що Високий Суд, демонструючи свою повну неупередженість, поставить за 39 правилом якісь формальні вимоги.

Як це, прикладом, було у нещодавних "карабаських" міждержавних справах "Азербайджан проти Вірменії" та "Вірменія проти Азербайджану та Туреччини". Ну а потім РФ сподівалася крутити абстрактними тезами Суду за 39 правилом "як ром сонцем" із серії "ми просили - суд сказав". Але не цього разу та не у цій справі 36958/21 "Росія проти України".

І звісно це аж ніяк не підстава розслаблятися, бо попереду тривалі юридичні перегони" , - увпевнений він.

Також читайте: Розгляд скарги Росії в Європейському суді з прав людини займе роки, - Малюська

"Та з цікавого. Наразі російська пропаганда поширює "радісну новину" про "успішну реєстрацію" самої скарги у справі проти України. Але варто додати, що процедури та підстав відмови РФ у реєстрації цієї скарги в Суді не існує узагалі, незалежно від її змісту.

Раніше повідомлялося, що ЄСПЛ відмовився зобов'язати Україну постачати воду в окупований Крим.

Нагадуємо, раніше стало відомо, що РФ звернулася до ЄСПЛ з міждержавної скаргою на Україну. Скарга стосується цілої низки порушень, в тому числі загибелі мирного населення, придушення свободи слова і водної блокади окупованого РФ Криму. Також РФ вказала в міждержавної скарзі до ЄСПЛ, що відповідальність за катастрофу малазійського "Боїнга" рейс MH17 на Донбасі лежить на Україні, яка не закрила повітряний простір над зоною бойових дій і пізніше не розслідувала цю обставину.

росія (66175) Європейський суд з пр... (453) Бабін Борис (70) Ліщина Іван (49)


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Топ коментарі
+20
Тоесть ЕСПЧ не может приказать рашке вывести свои войска с оккупированных территорий, а Украине приказать подать воду в Крым теоретически может? Что за бред? Какого хрена?
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24.07.2021 11:43 Відповісти
+17
ЕСПЧ вообще не должен был рассматривать это дело, т.к. Крым- территория Украины.
Поэтому формулировка дела "параша против Украины" никоим образом не может касаться любых вопросов Крыма.
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24.07.2021 11:44 Відповісти
+16
Наглость и цинизм кремлёвских ублюдков зашкаливает , так как
рассея , которая не признает и не выполняет решения ЕСПЧ, подала в ЕСПЧ иск против Украины в том числе и за МН17, который сбила сама же россия на оккупированной россией части Украины.
А что там в глазах путлєра виден ещё , "мир"?, а Земакака?😄
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24.07.2021 11:43 Відповісти
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если решение ЕСПЧ не совпало с желанием рашки..то это плохое решение)))) и рашка никогда его восприймет...она с упорством молодого барана и новых ворот будет долбить...пока где-то не появится трещинка или не слетит петля...
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24.07.2021 11:38 Відповісти
шож тут поделать - расея (московия) очень молодое государственное образование, нет традиций и выработанных политических решений! поэтому и бьются как бараны в ворота
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24.07.2021 11:45 Відповісти
Слід, нарешті, всім зрозуміти, що війна з росією на південному сході України не є ані міждержавним конфліктом, а тим більше - не внутрішньоукраїнським конфліктом!

Війна України з росією є конфліктом, війною двох цивілізацій: - ординсько-рабовласницької (де законом є воля монарха і ніякі інші "закони" не визнаються) з цивілізацією вільних людей (де взаємини між людьми у всіх сферах врегульовані на основі прав людини та норм міжнародно-визнаного права)!

А "подання" росії та її "претензій" до України в ЄСПЛ - не є спробою відстояти "права людини" в окупованій нею території, а є спробою узаконити ординсько- рабовласницький устрій на території держав, що взяли курс на цивілізацію .

Є спробою реваншу над цивілізацією вільних держав і вільних людей!

Тому Європейський Суд (ЄСПЛ) з ходу відхилив чотири "вимоги росії" :

- про застосування тимчасових санкцій до України у рамках міждержавної скарги.
- відхилив вимогу у частині постачання води до окупованого Криму
-відхилив російське звинувачення про «дискримінацію» російськомовного населення.
-відмовився дозволити російську пропаганду та російські соціальні мережі на українській (підконтрольній Україні) території.

ЄСПЛ залишилося розглянути ще 8 "претензій" росії до України...

На мою думку і вони не мають жодної юридичної перспективи для росії!

PS: 1. Парадокс. Росія, після того, як внесла зміни в свою конституцію імператив, за яким її закони мають бути вищими над нормами міжнародного права, ніби-то, забезпечила собі можливість не виконувати будь-яке рішення ЄСПЛ. Але сама звернулася у ЄСПЛ, щоб "покарати" Україну за нормами міжнародного права, яке вона не визнає на конституційному рівні.

2. Еталон політичного цинізму ординської "цивілізації": -тобто ЄСПЛ, права людини, міжнародне право для самої РФ в юридичному сенсі ніщо, коли йде мова про покарання росії. Але вона признає міжнародне право, інституції та їх рішення лише в одному випадку - з метою щоб "покарати" її противників. Ось такий собі цинічний "кульбіт"

3. Показово, що скаргу в ЄСПЛ росія подала російською мовою, хоча, відповідно до його регламенту, всі документи до ЄСПЛ подаються англійською або французькою мовами. Тобто росія і тут безпардонно диктує цивілізованому світові, намагаючись силою нав'язати свій "язик" не лише Україні, але і всій Європі.

4. Довідково нагадаю, що з вересня 2019 року в Європейському суді з прав людини почалися слухання й у справі «Україна проти Росії». На сьогодні, ЄСПЛ ще не відхилив жодної претензії України до росії, бо вони юридично аргументовані з точки зору міжнародного права...
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24.07.2021 14:55 Відповісти
канал не является природным,он рукотворный. и так как это собственность Украины,то какие к маме иски вообще?
я бы понял если бы Украина Днепр перекрыла.
в то же время,ЗЕлёная мразь,не подаёт иск по поводу беспрепятственного пользования керченским проливом.
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24.07.2021 11:42 Відповісти
Однажды в оккупированном Крыму.
-
Доктор, приезжие из России называют меня предателем…-
А вы на референдум ходили?-
Конечно, мы бежали, всей семьёй !

-
Я бы не стал кичиться тем, что у вас больна вся семья …
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24.07.2021 11:42 Відповісти
Тоесть ЕСПЧ не может приказать рашке вывести свои войска с оккупированных территорий, а Украине приказать подать воду в Крым теоретически может? Что за бред? Какого хрена?
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24.07.2021 11:43 Відповісти
Наглость и цинизм кремлёвских ублюдков зашкаливает , так как
рассея , которая не признает и не выполняет решения ЕСПЧ, подала в ЕСПЧ иск против Украины в том числе и за МН17, который сбила сама же россия на оккупированной россией части Украины.
А что там в глазах путлєра виден ещё , "мир"?, а Земакака?😄
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24.07.2021 11:43 Відповісти
Решение по Навальному о его немедленном освобождении Россия не выполнила и не собирается. Навальный сидит.
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24.07.2021 13:33 Відповісти
т.е. не исполняет решения, которые ей не выгодны(не удобны) ? а че, так можно было ??
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24.07.2021 14:12 Відповісти
https://mobile.twitter.com/_Smithchenko
https://mobile.twitter.com/_Smithchenko Адам Смит

@_Smithchenko

Индекс доверия (уровень доверия минус уровень недоверия) к путину по версии ВЦИОМ (метод прямого допроса, типа: "Доверяете ли Вы нашему дорогому фюреру?") повысился вниз до рекордного значения.

Теперь хватит одной хорошей искры, чтобы этот недорейх сгорел нафиг!

Бабін про рішення ЄСПЛ не зобов'язувати Україну постачати воду в окупований Крим за скаргою РФ: Справа почалася непогано, але розслаблятися рано. Попереду тривалі юридичні гонки - Цензор.НЕТ 9224
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24.07.2021 14:01 Відповісти
ЕСПЧ вообще не должен был рассматривать это дело, т.к. Крым- территория Украины.
Поэтому формулировка дела "параша против Украины" никоим образом не может касаться любых вопросов Крыма.
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24.07.2021 11:44 Відповісти
Пилип, читай, что я написал (так и в статье). Я написал об иске "параша против Украины", а не об иске граждан параши или Украины. А насчёт "геноцида" читаем Гаагскую конвенцию (что обязан делать оккупант на оккупированной им территории) и не пишем ерунды.
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24.07.2021 12:48 Відповісти
Бабін, ти скажи, що то за команда юристів працює в Страсбурзі по захисту в суді інтересів України?
Де Лана Зеркаль? Конкретно: які прізвища зараз захищають Україну? І чи не станеться так, що через недолугість клоунської влади Україна програє оцю судову суперечку в абсолютно недолугому касапському позову?
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24.07.2021 11:46 Відповісти
Та не має там ніяких юристів. Правильно. Цей напрямок в МЗС до недавна курувала Лана Зеркаль, і інтереси України в міжнародних судах захищались дуже жорстко. Кацапам окупантам було не переливки. Але після президенських виборів, після приходу до влади в Україні наркотично залежного Криворізького ідіота все змінилось. На міжнародній арені Україну не посилає тільки лінивий. Доказом цього є збитий Український літак в Ірані. Може Україна подала між державний позов на Іран з вимогами виплати мільярдних компенсацій????? Може вимагали зібрати терміново Радбез ООН визнати Іран країною терористом????? Та наш придурок про цей збитий Іраном літак навідь і не згадує. Українські громадяни загинули а клоун актор ні гу гу.
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24.07.2021 13:14 Відповісти
а если купленный кацапами ЕСПЧ - обязует поставить воду? поставите?....
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24.07.2021 12:02 Відповісти
Світ зійшов з розуму, розглядати скаргу країни, яка порушила всі міжнародні норми, яка взагалі не визнає міжнародне законодавство,(за це проголосувала їхня дума) та ще й до країни її жертви, це верх цинізму. Ці всі еспч, оон, і другі обсє не повинні існувати. Все наскільки прогнило, що дивно що наш світ взагалі ще живий. І вони називають себе демократами. Ці тварі гірші диктаторів, вони хочь речі своїми іменами називають.
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24.07.2021 12:30 Відповісти
Хех ... А давайте на знак протесту вийдем звідусюди ??
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24.07.2021 12:37 Відповісти
Звідусюди це звідки?
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24.07.2021 12:50 Відповісти
ООН, ЮНЕСКО, МОЗ ...
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24.07.2021 15:05 Відповісти
Справа не в тому. Наша влада ще гірша.
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24.07.2021 15:42 Відповісти
Длительные гонки надо понимать,так освоение средств на юр.послуги, а в оконцовке мировая за долю малую, водой торговать бесконтрольно. Почему бы и нет ведь это будет гос. тайна.
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24.07.2021 12:18 Відповісти
Парадокс ... які -такі "рідненьки" ???
У цьому мабуть і проблема багатьох наших бід.
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24.07.2021 15:07 Відповісти
Бабін про рішення ЄСПЛ не зобов'язувати Україну постачати воду в окупований Крим за скаргою РФ: Справа почалася непогано, але розслаблятися рано. Попереду тривалі юридичні гонки - Цензор.НЕТ 5343
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24.07.2021 13:37 Відповісти
Цей позов дуже непростий і тонко спланований крок. І передчасно радіти, що Україну не зобов'язали подавати воду в Крим.
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24.07.2021 14:43 Відповісти
Які юридичні гонки? Тратити бюджетні кошти на відверту муйню
З порога посилити кацапів і еспч найух, що б вони там не городили
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24.07.2021 19:04 Відповісти
 
 