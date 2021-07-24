Бабін про рішення ЄСПЛ не зобов'язувати Україну постачати воду в окупований Крим за скаргою РФ: Справа почалася непогано, але розслаблятися рано. Попереду тривалі юридичні перегони
Вчорашнє рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), який відмовився зобов'язати Україну постачати воду в окупований Крим, є обґрунтованим і юридично потужним.
Про це пише у Фейсбуці експредставник президента в АРК Борис Бабін, інформує Цензор.НЕТ.
"Як повідомляє Уповноважений в Європейському Суді з прав людини Іван Ліщина, Суд сьогодні відмовив Росії у задоволенні її вимог за 39 правилом Регламенту Суду в урочисто оголошеній вчора Генпрокуратурою РФ справі "Росія проти України". Тобто серед іншого ЄСПЛ наразі відмовився зобов'язати Україну подати воду в Крим та відмовився дозволити російську пропаганду та російські соціальні мережі на українській (підконтрольній) території", - назводить Бабін рішення суду.
"Як пише Європейський Суд з цього питання у офіційному пресрелізі, росіянам відмовлено, "since it did not involve a serious risk of irreparable harm". Тобто Суд визнав за визначенням відсутність серйозних ризиків та невідновної шкоди у неподанні води Північнокримським каналом в Крим. Ця справа почалася непогано", - пише він.
Така позиція ЄСПЛ звісно є обґрунтованою та юридично потужною.
Але у справах такого роду завжди є ризик, що Високий Суд, демонструючи свою повну неупередженість, поставить за 39 правилом якісь формальні вимоги.
Як це, прикладом, було у нещодавних "карабаських" міждержавних справах "Азербайджан проти Вірменії" та "Вірменія проти Азербайджану та Туреччини". Ну а потім РФ сподівалася крутити абстрактними тезами Суду за 39 правилом "як ром сонцем" із серії "ми просили - суд сказав". Але не цього разу та не у цій справі 36958/21 "Росія проти України".
І звісно це аж ніяк не підстава розслаблятися, бо попереду тривалі юридичні перегони" , - увпевнений він.
"Та з цікавого. Наразі російська пропаганда поширює "радісну новину" про "успішну реєстрацію" самої скарги у справі проти України. Але варто додати, що процедури та підстав відмови РФ у реєстрації цієї скарги в Суді не існує узагалі, незалежно від її змісту.
Раніше повідомлялося, що ЄСПЛ відмовився зобов'язати Україну постачати воду в окупований Крим.
Нагадуємо, раніше стало відомо, що РФ звернулася до ЄСПЛ з міждержавної скаргою на Україну. Скарга стосується цілої низки порушень, в тому числі загибелі мирного населення, придушення свободи слова і водної блокади окупованого РФ Криму. Також РФ вказала в міждержавної скарзі до ЄСПЛ, що відповідальність за катастрофу малазійського "Боїнга" рейс MH17 на Донбасі лежить на Україні, яка не закрила повітряний простір над зоною бойових дій і пізніше не розслідувала цю обставину.
Будь ласка, зачекайте...
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Війна України з росією є конфліктом, війною двох цивілізацій: - ординсько-рабовласницької (де законом є воля монарха і ніякі інші "закони" не визнаються) з цивілізацією вільних людей (де взаємини між людьми у всіх сферах врегульовані на основі прав людини та норм міжнародно-визнаного права)!
А "подання" росії та її "претензій" до України в ЄСПЛ - не є спробою відстояти "права людини" в окупованій нею території, а є спробою узаконити ординсько- рабовласницький устрій на території держав, що взяли курс на цивілізацію .
Є спробою реваншу над цивілізацією вільних держав і вільних людей!
Тому Європейський Суд (ЄСПЛ) з ходу відхилив чотири "вимоги росії" :
- про застосування тимчасових санкцій до України у рамках міждержавної скарги.
- відхилив вимогу у частині постачання води до окупованого Криму
-відхилив російське звинувачення про «дискримінацію» російськомовного населення.
-відмовився дозволити російську пропаганду та російські соціальні мережі на українській (підконтрольній Україні) території.
ЄСПЛ залишилося розглянути ще 8 "претензій" росії до України...
На мою думку і вони не мають жодної юридичної перспективи для росії!
PS: 1. Парадокс. Росія, після того, як внесла зміни в свою конституцію імператив, за яким її закони мають бути вищими над нормами міжнародного права, ніби-то, забезпечила собі можливість не виконувати будь-яке рішення ЄСПЛ. Але сама звернулася у ЄСПЛ, щоб "покарати" Україну за нормами міжнародного права, яке вона не визнає на конституційному рівні.
2. Еталон політичного цинізму ординської "цивілізації": -тобто ЄСПЛ, права людини, міжнародне право для самої РФ в юридичному сенсі ніщо, коли йде мова про покарання росії. Але вона признає міжнародне право, інституції та їх рішення лише в одному випадку - з метою щоб "покарати" її противників. Ось такий собі цинічний "кульбіт"
3. Показово, що скаргу в ЄСПЛ росія подала російською мовою, хоча, відповідно до його регламенту, всі документи до ЄСПЛ подаються англійською або французькою мовами. Тобто росія і тут безпардонно диктує цивілізованому світові, намагаючись силою нав'язати свій "язик" не лише Україні, але і всій Європі.
4. Довідково нагадаю, що з вересня 2019 року в Європейському суді з прав людини почалися слухання й у справі «Україна проти Росії». На сьогодні, ЄСПЛ ще не відхилив жодної претензії України до росії, бо вони юридично аргументовані з точки зору міжнародного права...
я бы понял если бы Украина Днепр перекрыла.
в то же время,ЗЕлёная мразь,не подаёт иск по поводу беспрепятственного пользования керченским проливом.
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Доктор, приезжие из России называют меня предателем…-
А вы на референдум ходили?-
Конечно, мы бежали, всей семьёй !
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Я бы не стал кичиться тем, что у вас больна вся семья …
рассея , которая не признает и не выполняет решения ЕСПЧ, подала в ЕСПЧ иск против Украины в том числе и за МН17, который сбила сама же россия на оккупированной россией части Украины.
А что там в глазах путлєра виден ещё , "мир"?, а Земакака?😄
https://mobile.twitter.com/_Smithchenko Адам Смит
@_Smithchenko
Индекс доверия (уровень доверия минус уровень недоверия) к путину по версии ВЦИОМ (метод прямого допроса, типа: "Доверяете ли Вы нашему дорогому фюреру?") повысился вниз до рекордного значения.
Теперь хватит одной хорошей искры, чтобы этот недорейх сгорел нафиг!
Поэтому формулировка дела "параша против Украины" никоим образом не может касаться любых вопросов Крыма.
Де Лана Зеркаль? Конкретно: які прізвища зараз захищають Україну? І чи не станеться так, що через недолугість клоунської влади Україна програє оцю судову суперечку в абсолютно недолугому касапському позову?
У цьому мабуть і проблема багатьох наших бід.
З порога посилити кацапів і еспч найух, що б вони там не городили