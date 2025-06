Бабін про рішення ЄСПЛ не зобов'язувати Україну постачати воду в окупований Крим за скаргою РФ: Справа почалася непогано, але розслаблятися рано. Попереду тривалі юридичні перегони

Вчорашнє рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), який відмовився зобов'язати Україну постачати воду в окупований Крим, є обґрунтованим і юридично потужним.

Про це пише у Фейсбуці експредставник президента в АРК Борис Бабін, інформує Цензор.НЕТ.

"Як повідомляє Уповноважений в Європейському Суді з прав людини Іван Ліщина, Суд сьогодні відмовив Росії у задоволенні її вимог за 39 правилом Регламенту Суду в урочисто оголошеній вчора Генпрокуратурою РФ справі "Росія проти України". Тобто серед іншого ЄСПЛ наразі відмовився зобов'язати Україну подати воду в Крим та відмовився дозволити російську пропаганду та російські соціальні мережі на українській (підконтрольній) території", - назводить Бабін рішення суду.

"Як пише Європейський Суд з цього питання у офіційному пресрелізі, росіянам відмовлено, "since it did not involve a serious risk of irreparable harm". Тобто Суд визнав за визначенням відсутність серйозних ризиків та невідновної шкоди у неподанні води Північнокримським каналом в Крим. Ця справа почалася непогано", - пише він.

Така позиція ЄСПЛ звісно є обґрунтованою та юридично потужною.

Але у справах такого роду завжди є ризик, що Високий Суд, демонструючи свою повну неупередженість, поставить за 39 правилом якісь формальні вимоги.

Як це, прикладом, було у нещодавних "карабаських" міждержавних справах "Азербайджан проти Вірменії" та "Вірменія проти Азербайджану та Туреччини". Ну а потім РФ сподівалася крутити абстрактними тезами Суду за 39 правилом "як ром сонцем" із серії "ми просили - суд сказав". Але не цього разу та не у цій справі 36958/21 "Росія проти України".

І звісно це аж ніяк не підстава розслаблятися, бо попереду тривалі юридичні перегони" , - увпевнений він.

"Та з цікавого. Наразі російська пропаганда поширює "радісну новину" про "успішну реєстрацію" самої скарги у справі проти України. Але варто додати, що процедури та підстав відмови РФ у реєстрації цієї скарги в Суді не існує узагалі, незалежно від її змісту.

Раніше повідомлялося, що ЄСПЛ відмовився зобов'язати Україну постачати воду в окупований Крим.

Нагадуємо, раніше стало відомо, що РФ звернулася до ЄСПЛ з міждержавної скаргою на Україну. Скарга стосується цілої низки порушень, в тому числі загибелі мирного населення, придушення свободи слова і водної блокади окупованого РФ Криму. Також РФ вказала в міждержавної скарзі до ЄСПЛ, що відповідальність за катастрофу малазійського "Боїнга" рейс MH17 на Донбасі лежить на Україні, яка не закрила повітряний простір над зоною бойових дій і пізніше не розслідувала цю обставину.