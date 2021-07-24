Затримано двох підозрюваних у зухвалому побитті громадської активістки Ешонкулової в Дніпрі, - Клименко
Зухвале побиття громадської активістки в Дніпрі розкрито. Двох підозрюваних затримано.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук глава Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ефективно спрацювали оперативники, слідчі та фахівці підрозділу кримінального аналізу, тож ми встановили особи причетних до злочину практично відразу. Це двоє мешканців Дніпропетровщини 36-ти та 28-ми років. Впродовж декількох днів поліцейські цілодобово стежили за їх пересуванням і в слушний момент затримали.
Потерпіла нападників впізнала. Найближчим часом суд обере їм запобіжні заходи. Слідчі поліції клопочуть виключно про тримання під вартою. Наразі затримані співпрацювати зі слідством відмовляються", - пише він.
Глава Нацполіції також уточнив, що подробиці затримання найближчим часом надасть департамент комунікацій Нацполіції Дніпропетровської області.
Зазначимо, що Клименко не уточнив прізвища постраждалої активістки, яку побили затримані. Однак, наймовірніше йдеться про Наталю Ешонкулову.
Раніше повідомлялося, що в Дніпрі двоє невідомих побили відому правозахисницю Наталію Ешонкулову. Мер Дніпра Борис Філатов звернувся до новопризначеного голови МВС Дениса Монастирського із закликом знайти винних у побитті правозахисниці.
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ІМНО, це якійсь дешевші ОПГ.
зажать им я..ца в тиски и все расскажут
а так время потянут...на воле кто-то подсуетится...
А за арешт сина Авакіна все Міністерство МВС з листом зверталося...
https://www.youtube.com/watch?v=Dm6lSom-QXY
А хєрант під особистий контроль не бере, такі дикі речі... Чому ми не в НАТО...
Эта тоже, если кто ее знает - подтвердит.
Взяли пару косых за работу
В итоге по мастям и рылам опера и взяли
Мелочь всегда попадается - болтшие бабки любят тишину..
как питбуль.... знаю таких пару-тройку из местных - они ничего не могут с собой сделать от
себя не уйдёнь но всё же ей надо поклониться и сказать спасибо
и вся его командамаладая это тоже были "любидрузи" и всё бы ничего еслибы не
война очень долгая на уничтожение.... в итоге оказалось шо "любидрузи" себя
любимых любят больше всего на свете...... да и голос крови у них шота поёт не
на "мові" - хабад и русня...........
https://www.youtube.com/watch?v=ILCPMBo0ALk
и ещё немношко....
должна быть проведена и забыта одна маленькая операция с громким названием - "Ликвидация"
ных бандюков но в целом очень даже оперативненько... респект.