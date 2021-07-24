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Затримано двох підозрюваних у зухвалому побитті громадської активістки Ешонкулової в Дніпрі, - Клименко

Зухвале побиття громадської активістки в Дніпрі розкрито. Двох підозрюваних затримано.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук глава Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ефективно спрацювали оперативники, слідчі та фахівці підрозділу кримінального аналізу, тож ми встановили особи причетних до злочину практично відразу. Це двоє мешканців Дніпропетровщини 36-ти та 28-ми років. Впродовж декількох днів поліцейські цілодобово стежили за їх пересуванням і в слушний момент затримали.

Потерпіла нападників впізнала. Найближчим часом суд обере їм запобіжні заходи. Слідчі поліції клопочуть виключно про тримання під вартою. Наразі затримані співпрацювати зі слідством відмовляються", - пише він.

Затримано двох підозрюваних у зухвалому побитті громадської активістки Ешонкулової в Дніпрі, - Клименко 01
Затримано двох підозрюваних у зухвалому побитті громадської активістки Ешонкулової в Дніпрі, - Клименко 02

Глава Нацполіції також уточнив, що подробиці затримання найближчим часом надасть департамент комунікацій Нацполіції Дніпропетровської області.

Зазначимо, що Клименко не уточнив прізвища постраждалої активістки, яку побили затримані. Однак, наймовірніше йдеться про Наталю Ешонкулову.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі двоє невідомих побили відому правозахисницю Наталію Ешонкулову. Мер Дніпра Борис Філатов звернувся до новопризначеного голови МВС Дениса Монастирського із закликом знайти винних у побитті правозахисниці.

Дніпро (3303) побиття (959) Нацполіція (15287) Клименко Ігор (493)


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Топ коментарі
+29
А Нарика задержали?
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24.07.2021 11:52 Відповісти
+23
Будуть мовчати поки яйця в дверях не прижмуть. Вони ж прекрасно знають, якщо скажуть хто їх найняв то їм не жити. Ні на свободі ні в буцугарні. Отже траба думати перш ніж брати бабло у криміналітета та прокацаплених *андонів.
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24.07.2021 12:31 Відповісти
+15
"Отпустите,плачут дома детки...." !!!)))
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24.07.2021 11:53 Відповісти
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А Нарика задержали?
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24.07.2021 11:52 Відповісти
навряд чи Нарик би палився заказухою на побиття цієї активістки.
ІМНО, це якійсь дешевші ОПГ.
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24.07.2021 11:58 Відповісти
Ну да конечно , дешевые ОПГ, которые, сами по себе работвют и на свободе, так еще больше им не чего делать , как активистов не довольных властью пытаться убивать.
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24.07.2021 12:29 Відповісти
Щоб затримати Нарика, потрібно зібрати відповідні звинувачення. Просто так, що він Нарік, або Шаборонко взяти не можливо. Я думаю, що ти розумієш це?
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24.07.2021 12:13 Відповісти
Как вы смеете так о нем? Сейчас стоит вопрос о переименовании города в "Днiпро Петровського" ! Руки прочь от святого человека
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24.07.2021 14:02 Відповісти
Його прізвище Налєкрішвілі
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25.07.2021 10:52 Відповісти
коля оболонский крышует
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24.07.2021 16:33 Відповісти
А Пьотралексеіч вже не при ділах?
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25.07.2021 13:20 Відповісти
з Марса прилетів? Вже пару років Нелох в деле.
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26.07.2021 21:40 Відповісти
Часом не фахівець з фабрики "Рошен"?
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26.07.2021 22:58 Відповісти
ну так понял ты 95 квартала
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31.07.2021 18:25 Відповісти
Його не мона - він "бізнесмен" томосний!!!
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24.07.2021 18:02 Відповісти
Що за дебілізм? Чого не показують їх рила? Може вони били, грабували, вбивали людей і їх впізнають...?
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24.07.2021 21:25 Відповісти
Потерпіла впізнала, а лиця їхні ховають, чомусь.
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25.07.2021 07:58 Відповісти
"Отпустите,плачут дома детки...." !!!)))
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24.07.2021 11:53 Відповісти
что значит отказываются сотрудничать со следствием?
зажать им я..ца в тиски и все расскажут
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24.07.2021 12:05 Відповісти
низзя....потом скажут что под давление признались...
а так время потянут...на воле кто-то подсуетится...
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24.07.2021 12:22 Відповісти
один день все пишут про кастрацию ментов извергов издевающихся над задержанными ********** . на следующий день призывают ментов зажимать я-ца в тиски уже ********* . цензор такой многогранный
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24.07.2021 12:31 Відповісти
"яйца в тески" это когда спрашивают. кто в колхозе украл мешок зерна. а когда допрашивают своих подельников то можно выйти на самого себя. вот скажите. есть хоть один участковый, который не знает на своем участке где и как работают наркоторговци, простинутки и нелегальные обменники. НЕ НАЗОВЕТЕ. все под ними. у следаков такая же картина на 100%.
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24.07.2021 13:05 Відповісти
Якби всі слідчі були "под ними", то ніхто б їх і не затримував. У поліції і СБУ є також порядні люди.
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25.07.2021 08:04 Відповісти
є. але це білше виняток чим правило
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25.07.2021 10:25 Відповісти
І ті бистро звільняються, або їх виганяють.
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01.08.2021 18:32 Відповісти
і ще. є таке слово, резонанс. дуже розголошена справа. її розслідують навіть коли не хотять цього робити. їх не турбує доля людини їх турбує, що відповісти журналістам.
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25.07.2021 10:29 Відповісти
Ну-с, теперь к нам, галаперидолу им срочно, всё расскажут!
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24.07.2021 12:12 Відповісти
Не,аминазину,штук 7,забудут фсьо...
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24.07.2021 12:19 Відповісти
Ага,ректально, вместе с бейсбольной битой!
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24.07.2021 12:33 Відповісти
Там ни то что совести нет, ничего нет, пустое место, титушки конченые, мрази, если власть допускает такой пережиток ,а он в Укране даже пррцветает, не смотря, что было два майдана и идет война, когда титушки нападают на пррстых граждан, которые недовольны центральной или местной властью пусть или расследуют до конца со всеми заказчиками или идут в отставку.
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24.07.2021 12:24 Відповісти
Будуть мовчати поки яйця в дверях не прижмуть. Вони ж прекрасно знають, якщо скажуть хто їх найняв то їм не жити. Ні на свободі ні в буцугарні. Отже траба думати перш ніж брати бабло у криміналітета та прокацаплених *андонів.
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24.07.2021 12:31 Відповісти
Поймали ...говорите.А дальше ? До суда подержат ,пожурят и ....если за них залог не внесут.
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24.07.2021 12:52 Відповісти
Якщо виконавцям заказухи давати пожиттєво з конфіскацією майна їх та всієї родини , то можна їх навіть не допитувати і не гаяти на дурне час . При такому підході явище виконавця зменшиться фактично до нуля . Ну і умови відсидки повинні бути відповідні : без права на ніщо .
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24.07.2021 12:54 Відповісти
Омерта
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24.07.2021 13:08 Відповісти
По словам Клименко, потерпевшая нападавших узнала, а нападавшиее ее точно не узнали.
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24.07.2021 13:24 Відповісти
В Херсоні кислотою обливають дівчинку, в Кагарлику в мусора ґвалтування здійснюють, тут бугаів найняли для катування ....
А за арешт сина Авакіна все Міністерство МВС з листом зверталося...
https://www.youtube.com/watch?v=Dm6lSom-QXY
А хєрант під особистий контроль не бере, такі дикі речі... Чому ми не в НАТО...
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24.07.2021 13:25 Відповісти
25 лет тюрьмы с конфискации имущества ,это покушение на жизнь человека, таких нужно вешать в центре на столбах.
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24.07.2021 14:00 Відповісти
То то я смотрю все столбы в жмурах)))
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24.07.2021 16:47 Відповісти
Каждый неадекват теперь активист.
Эта тоже, если кто ее знает - подтвердит.
Затримано двох підозрюваних у зухвалому побитті громадської активістки Ешонкулової в Дніпрі, - Клименко - Цензор.НЕТ 7174
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24.07.2021 15:18 Відповісти
Вы активист?
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24.07.2021 16:30 Відповісти
он старый совковый .андон
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25.07.2021 10:53 Відповісти
Упоротые торпеды....

Взяли пару косых за работу
В итоге по мастям и рылам опера и взяли
Мелочь всегда попадается - болтшие бабки любят тишину..
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24.07.2021 16:46 Відповісти
их надо простить, после того как их повесят !
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24.07.2021 18:42 Відповісти
Раджу всім подивитись її сторінку у Фейсбук. Правозахисниця і працювала майже як приватний детектив, маючи справу з аферами з нерухомістю, рейдерством. Лізти в такі справи, які тягнуть на уголовку, і не мати при собі зброї та іншої можливості захистити себе, це все одно, що бути самогубцем.
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24.07.2021 20:09 Відповісти
тем более женщине... гдето ты прав но есть разные типы людей и этот тип я классифицирую
как питбуль.... знаю таких пару-тройку из местных - они ничего не могут с собой сделать от
себя не уйдёнь но всё же ей надо поклониться и сказать спасибо
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25.07.2021 07:19 Відповісти
Копають під команду сивочолого патріота? Так чи ні? Мітинг у захист буде чи ні?🌚
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24.07.2021 21:31 Відповісти
это нарик сывочолый патриот?
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25.07.2021 07:20 Відповісти
https://hromadske.ua/ru/posts/svetskykh-lyts-ne-bylo-v-tserkvy-otvetyly-byl-ly-pryhlashen-na-vruchenye-tomosa-naryk іначебто із його команди...разом із офшорниками і томас отримував..До речі сам Бутусов про це писав.. .Але чомусь сьогодні на ЦН інша політична орієнтація і ці знімки активно видаляють та навіть за них банять)))
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27.07.2021 08:57 Відповісти
питер делал ставку на людей с уже устоявшимися позициями в каких то сферах
и вся его командамаладая это тоже были "любидрузи" и всё бы ничего еслибы не
война очень долгая на уничтожение.... в итоге оказалось шо "любидрузи" себя
любимых любят больше всего на свете...... да и голос крови у них шота поёт не
на "мові" - хабад и русня...........
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27.07.2021 09:04 Відповісти
думаю що вони робили і реальні вчинки і певні матеріальні вклади, і тому вважають що мають право на певні префініції
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27.07.2021 09:16 Відповісти
при цьому там був не лише Нарік і а Арутюнян. А враховуючи патологічну жадібність колишнього (про що згадують всі хто з ним стикались)..коштувало це \и дууже не дешево)) , хоча треба визнати що для реального знищення російського криміналітету у Дніпрі ОЗУ Наріка зроблено чимало. А боротися за Україну треба на всіх рівнях ..і в правоохоронних органах та у спецслужбах (де засіло чимало колоборантів та просто осіб з проросійськими поглядами) так і в кримінальному середовищі, якщо воно має реальний вплив...Але, схоже що новий президент на відміну від Порошенка вирішив знищити саме це середовище)) Сподіваюсь що я не помиляюсь
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27.07.2021 09:13 Відповісти
лайк за всё кроме последнего предложения - зюзя гнида и мне он не президент
https://www.youtube.com/watch?v=ILCPMBo0ALk
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27.07.2021 09:18 Відповісти
А в політиці всі каламутні. У інших там просто шансів не має. І найголовніше потрібні кошти)) А гніди теж можуть бути корисні чи робити корисні вчинки.
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27.07.2021 09:23 Відповісти
той факт що Єрмак перетинався із Тедеєвим та був колись керуючим магазину куми Ющенка Хант (Мороз) яка мала відношення до ОЗУ Авдишева..свідчить про те, що він працював на криміналітет...але не обов*язково мав там положення...хоча гніда дуже досвідчена))
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27.07.2021 09:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mVqBdMol78c

и ещё немношко....
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27.07.2021 09:20 Відповісти
Взагалі не розумію для чого цю дурочку з її рівнем ай к*ю та відсутністю ораторських здібностій призначили прес секретарем? За звичай єврейські хлопчики і дівчата досить розумні)) У ціє ж ні розому ні зовнішності))..і дуууже не оратор... Схоже що тут дійсно було щось особисте)))
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27.07.2021 09:46 Відповісти
митинг не, а садить на бутылку тебя да
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25.07.2021 10:55 Відповісти
руки короткі)) можешь в інше місце її всунути))
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27.07.2021 08:58 Відповісти
и нахрена эту гыдоту задерживать, чтоб потом - кормить до смерти?
должна быть проведена и забыта одна маленькая операция с громким названием - "Ликвидация"
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24.07.2021 23:40 Відповісти
"ликвидация" это когда совковая власть расписалась в неэффективности своих правоохранительных органов и перешла к своему привычному занятию - террору и внесудебным казням и организовал их (сюрприз!) Мясник Жуков
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25.07.2021 10:57 Відповісти
вот видите стоило только захотеть..... возможно кого-то чуть припугнули или помяли из мэст-
ных бандюков но в целом очень даже оперативненько... респект.
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25.07.2021 07:22 Відповісти
Напавших на женщину - сразу на кабаний удар. Хотя у нас накажут более жестко. По два электронных браслета и домашний типа арест. И двести бакинских залога! Даёшь правосудие!
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25.07.2021 07:29 Відповісти
Теж мабуть ********** "Рошен" як і їхній нарік.
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25.07.2021 13:18 Відповісти
Женщину тронувший будет наказан.
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26.07.2021 18:19 Відповісти
 
 