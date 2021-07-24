Затримано двох підозрюваних у зухвалому побитті громадської активістки Ешонкулової в Дніпрі, - Клименко

Зухвале побиття громадської активістки в Дніпрі розкрито. Двох підозрюваних затримано.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук глава Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ефективно спрацювали оперативники, слідчі та фахівці підрозділу кримінального аналізу, тож ми встановили особи причетних до злочину практично відразу. Це двоє мешканців Дніпропетровщини 36-ти та 28-ми років. Впродовж декількох днів поліцейські цілодобово стежили за їх пересуванням і в слушний момент затримали.

Потерпіла нападників впізнала. Найближчим часом суд обере їм запобіжні заходи. Слідчі поліції клопочуть виключно про тримання під вартою. Наразі затримані співпрацювати зі слідством відмовляються", - пише він.





Глава Нацполіції також уточнив, що подробиці затримання найближчим часом надасть департамент комунікацій Нацполіції Дніпропетровської області.

Зазначимо, що Клименко не уточнив прізвища постраждалої активістки, яку побили затримані. Однак, наймовірніше йдеться про Наталю Ешонкулову.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі двоє невідомих побили відому правозахисницю Наталію Ешонкулову. Мер Дніпра Борис Філатов звернувся до новопризначеного голови МВС Дениса Монастирського із закликом знайти винних у побитті правозахисниці.