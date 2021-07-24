УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7528 відвідувачів онлайн
Новини
937 8

310 людей потонули в Україні від початку липня: серед них майже 40 дітей, - ДСНС

310 людей потонули в Україні від початку липня: серед них майже 40 дітей, - ДСНС

859 випадків утоплення зафіксировано від початку 2021 року. З них 310 - тільки від початку липня. Среди потонулих у цьому місяці майже 40 дітей.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.

Страшна статистика, яка, на жаль, не зупиняє людей і не змушує переглянути своє ставлення до заходів безпеки. Попри постійні застереженнями співробітників Служби порятунку, люди ігнорують найелементарніші правила поведінки на воді.

Серед найпоширеніших причин нещасних випадків на воді рятувальники називають купання в не обладнаних для цього місцях, купання в нетверезому стані та самостійне відвідування водойм дітьми. Наслідки такої безвідповідальності красномовні.

Так, 23 липня на ставку в с. Лозувата Вінницького району силами ДПРЧ-21 м. Липовець у складі 5 осіб та 2 од. техніки знайдено, вилучено з води та передано працівникам поліції тіло чоловіка, 1962 року народження, який втопився під час купання. Схожий випадок стався і на Київщині, де на р. Стугна в м. Обухів потонув чоловік, 1988 року народження.

Дивом вдалося уникнути біди у Запорізькій області. Там за добу 23 липня рятувальники тричі залучались для надання допомоги відпочивальникамна Азовському морі, яких віднесло від берега на плавзасобах. Йдеться про катамарани та надувні матраци.

Також читайте: За добу в Україні потонули 20 осіб, у тому числі двоє дітей, - ДСНС

ДСНС застерігає: для того, щоб уникнути трагедії під час відпочинку, необхідно завжди дотримуватися елементарних правил безпеки! Зокрема:

  • пам'ятайте - відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
  • ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;
  • не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;
  • не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;
  • не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння;
  • не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;
  • температура води повинна бути не нижче +17 °С;
  • плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 - 5 хвилин;
  • слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.

Дбайте про власну безпеку і у разі виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером 101!

нещасний випадок (274) ДСНС (5172) вода (1186)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Утонуло больше чем погибло с начало года защитников Украины.
показати весь коментар
24.07.2021 12:01 Відповісти
Глубше ванной не заплываю...
показати весь коментар
24.07.2021 12:03 Відповісти
Это какой то кошмар, дтп и утопленники.....
показати весь коментар
24.07.2021 12:04 Відповісти
от вируса вроде меньше. по статистике правда. а то шо кошмар - так каждый день можно выдавать новости об этом, но это не значит шо смертей от этого - не мизер, по сравнению с медицинскими причинами.
показати весь коментар
24.07.2021 12:09 Відповісти
меня напрягает - из них почти 40 дети...ну можно ж написать - из них 38 дети (например)
зафигом округлять???
показати весь коментар
24.07.2021 12:09 Відповісти
Подавлющее большинство погибли ибо бухие были.
показати весь коментар
24.07.2021 12:10 Відповісти
Контроля ноль, всем на всё насрать. Коллапс государства, он такой.
показати весь коментар
24.07.2021 13:32 Відповісти
естественный отбор - единственный научный факт без всяких "теорий"
показати весь коментар
24.07.2021 14:31 Відповісти
 
 