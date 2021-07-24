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Червоний Хрест доставив на окуповані територій Донбасу 75,6 тонн гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба

Червоний Хрест доставив на окуповані територій Донбасу 75,6 тонн гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) направив на тимчасово окуповані території Луганської та Донецької областей 75,6 тонн гуманітарної допомоги.

Про це йдеться в повідомленні Держприкордонслужби України, інформує Цензор.НЕТ.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" проїхало 4 вантажних автомобілі з гуманітарним вантажем. Міжнародний Комітет Червоного Хреста для населення тимчасово окупованої території України доправив продуктові набори та будівельні матеріали. Загальна вага гуманітарної допомоги склала близько 75,6 тонни", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Червоний Хрест доставив на окуповані території Донбасу понад 36 тонн гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба

Держприкордонслужба ДПСУ (6154) Червоний Хрест (405) Донбас (22358) гуманітарна допомога (1005)


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Топ коментарі
+7
Донбас, хватит кормить бездельников из ЕС!
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24.07.2021 12:22 Відповісти
+5
ну наконец-то...а то в окопах ихтамнеты оголодали и доски-гвозди закончились...
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24.07.2021 12:17 Відповісти
+3
Путину незачем гнать боевикам гомоконвои с говноматериалами, если красные крестовики привезут нахаляву норм. материалы)
я не удивился бы если среди материалов - напр. французские прицелы и прочее нужное даже не боевикам, а Путину. Ведь ВОЗ обосралась по самую макушку - и ничего, все нормально. а ведь это привело к паре млн. лишних уничтоженных вирусом.
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24.07.2021 12:24 Відповісти
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ну наконец-то...а то в окопах ихтамнеты оголодали и доски-гвозди закончились...
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24.07.2021 12:17 Відповісти
Путину незачем гнать боевикам гомоконвои с говноматериалами, если красные крестовики привезут нахаляву норм. материалы)
я не удивился бы если среди материалов - напр. французские прицелы и прочее нужное даже не боевикам, а Путину. Ведь ВОЗ обосралась по самую макушку - и ничего, все нормально. а ведь это привело к паре млн. лишних уничтоженных вирусом.
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24.07.2021 12:24 Відповісти
Донбас, хватит кормить бездельников из ЕС!
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24.07.2021 12:22 Відповісти
за олимпиаду.
кацапня до сих провод инета не знает куда втулить?
балбесы беспроводные, штаны снимайте - там гнездо.
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24.07.2021 12:23 Відповісти
Почему только на оккупированный Бамбас? А для нищих украинских пенсионеров Красный крест не хочет доставить гуманитарную помощь?
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24.07.2021 12:24 Відповісти
Только сегодня на рынке разговорился ,,о нищете,,наших пенсов -капуста -по 4грн.кг,картошка -по 9,хлеб -12,.Если сам и пенсия 2000,то и субсидия на коммуналку....Ах ,цена на хамон глаз режет,-то порезка брауншвейской 30грн,ах ,лекарства дорогие -а когда последний раз была пробежка вдоль реки,парком? В ОТРЫВЕ ОТ ТЕЛЕВИЗОРА.Мы не бідні,а дурні...
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24.07.2021 12:34 Відповісти
Для кого помощь, для тех пенсионеров, которые по две пенсии получают украинскую и расейскую.
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24.07.2021 12:28 Відповісти
Эти поставки Кр.Креста понятно,это их работа.Но они подкармливают врагов Украины, это как то смущает?!...
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24.07.2021 12:34 Відповісти
То ахметовский фонд в 15м и кр кр.,и до сих пор подкармливают сепаров,а в крыму людям жарко-так тоже надо,ввх на всех не хватает...надо помагать...так?
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24.07.2021 12:38 Відповісти
Красный Крест доставил на оккупированные территори Донбасса 75,6 тонн гуманитарной помощи, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7506
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24.07.2021 12:36 Відповісти
Рузвельт приказал 11 марта 1941 года доставлять свою Тушонку всем НИЩЕБРОДАМ Мира....,а в СССре сраном даже БИНТОВ с ВАТОй не біло.... Зято Вяликае савецкае бідло біло
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24.07.2021 12:51 Відповісти
В СССре зато с 1930 года в Харькове производилось в Сутки 12 танков БТ-7 специально для Европейских Дорог...потому что СССре дохлом дорог не было совсем..ю..была только Кобыла цыгана Будулая... страна баранов и ИДИОТОВ...
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24.07.2021 12:56 Відповісти
... Сталінградський тракторний (танковий) завод, який повністю був побудований в США, а потім демонтований і перевезений в СРСР. Знаменитий Дніпрогес побудувала американська фірма Cooper Engineering Company і німецька компанія Siemens. За особливо видатну роботу на будівництві Дніпрогесу були нагороджені орденами Трудового Червоного Прапора американські інженери Франк Фейфер, Вільгельм Меффі, Фрідріх Вінтер, Георг Біндер та інженери «General Electric» Чарльз Джон Томсон, Г'ю Купер.
Горьковський автозавод (ГАЗ) був побудований американською компанією Austin.
АЗЛК - побудований інженерами Форда. Blohm und Voss - підводні човни, Albatros Werke - повітряний флот, Friedrich Krupp - зброя, Caterpillar - сільськогосподарська техніка, AEG - електростанції, Curtiss-Wright - авіаційні двигуни. Junkers побудував перший в СРСР завод суцільнометалевих літаків в Філях, поблизу Москви (зараз це завод ім. Хрунічева). Krupp & Reismann налагодила вогнетривке виробництво, а британська Traylor - гірничорудне господарство.
Магнітка - точна копія металургійного комбінату в місті Гері, штат Індіана. На будівництві «Магнітки» працювало понад 1200 іноземних фахівців і висококваліфікованих робітників з США, Німеччини, Англії, Італії та Австрії. Перший прокатний стан німецької фірми Demag пропрацював безперервно з 1933-го по 2006 рік.
Одна тільки фірма Albert Kahn Inc спроектувала і побудувала 500 радянських підприємств!
Всього за 10 років американці побудували в СРСР майже 1500 заводів і фабрик!
200 000 американських інженерів і техніків приїхали в СРСР і збудували те, чим Сталін потім пишався багато років.
Американці не тільки будували і керували, а ще й навчали майбутніх радянських інженерів.Так за 10 років американські професори підготували майже 300 000 кваліфікованих фахівців для Радянської промисловості. Тобто, ВСІХ інженерів СРСР!
Всю матеріальну базу сталінізму побудували капіталісти США, за рахунок смертей мільйонів українців, і за допомогою безкоштовної праці зеків! ...
Бадьора повоєнна відбудова економіки СРСР теж була пов'язана з вивезенням заводів з Німеччини.
А додайте сюди тисячі полонених німецьких робітників та інженерів котрих вивозили в СРСР - конструкторські бюро повним складом!
Кажете, що АК-47 придумав прастой парєнь із русской дєрєвні? ...
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24.07.2021 14:12 Відповісти
зато расея построила гулаги аналогов которых нет в мире немцы тогда и обменялись передовыми технологиями с расеей по строительству концлагерей
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24.07.2021 16:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=AqEDbcqiqIo

Крик души с рассеи о рассее.
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24.07.2021 13:00 Відповісти
Ширина лесного пожара в Якутии достигла гиганских размеров...палає вже на плоші 3 мільона гектарів лісу...Бедная Якуто-Бурятія...ліс горить а брати Кітайці Маодзедуни та Сіндзиньпіни обосрали фюрера Мавзлєя по саміє ПитирЬбургі
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24.07.2021 13:05 Відповісти
зря, лучше в африку, эти сами могут себя обеспечить!
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24.07.2021 17:00 Відповісти
 
 