Червоний Хрест доставив на окуповані територій Донбасу 75,6 тонн гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба
Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) направив на тимчасово окуповані території Луганської та Донецької областей 75,6 тонн гуманітарної допомоги.
Про це йдеться в повідомленні Держприкордонслужби України, інформує Цензор.НЕТ.
"Через КПВВ "Новотроїцьке" проїхало 4 вантажних автомобілі з гуманітарним вантажем. Міжнародний Комітет Червоного Хреста для населення тимчасово окупованої території України доправив продуктові набори та будівельні матеріали. Загальна вага гуманітарної допомоги склала близько 75,6 тонни", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+7 Дід Панас #485622
показати весь коментар24.07.2021 12:22 Відповісти Посилання
+5 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар24.07.2021 12:17 Відповісти Посилання
+3 Yuriy Smith
показати весь коментар24.07.2021 12:24 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
я не удивился бы если среди материалов - напр. французские прицелы и прочее нужное даже не боевикам, а Путину. Ведь ВОЗ обосралась по самую макушку - и ничего, все нормально. а ведь это привело к паре млн. лишних уничтоженных вирусом.
кацапня до сих провод инета не знает куда втулить?
балбесы беспроводные, штаны снимайте - там гнездо.
Горьковський автозавод (ГАЗ) був побудований американською компанією Austin.
АЗЛК - побудований інженерами Форда. Blohm und Voss - підводні човни, Albatros Werke - повітряний флот, Friedrich Krupp - зброя, Caterpillar - сільськогосподарська техніка, AEG - електростанції, Curtiss-Wright - авіаційні двигуни. Junkers побудував перший в СРСР завод суцільнометалевих літаків в Філях, поблизу Москви (зараз це завод ім. Хрунічева). Krupp & Reismann налагодила вогнетривке виробництво, а британська Traylor - гірничорудне господарство.
Магнітка - точна копія металургійного комбінату в місті Гері, штат Індіана. На будівництві «Магнітки» працювало понад 1200 іноземних фахівців і висококваліфікованих робітників з США, Німеччини, Англії, Італії та Австрії. Перший прокатний стан німецької фірми Demag пропрацював безперервно з 1933-го по 2006 рік.
Одна тільки фірма Albert Kahn Inc спроектувала і побудувала 500 радянських підприємств!
Всього за 10 років американці побудували в СРСР майже 1500 заводів і фабрик!
200 000 американських інженерів і техніків приїхали в СРСР і збудували те, чим Сталін потім пишався багато років.
Американці не тільки будували і керували, а ще й навчали майбутніх радянських інженерів.Так за 10 років американські професори підготували майже 300 000 кваліфікованих фахівців для Радянської промисловості. Тобто, ВСІХ інженерів СРСР!
Всю матеріальну базу сталінізму побудували капіталісти США, за рахунок смертей мільйонів українців, і за допомогою безкоштовної праці зеків! ...
Бадьора повоєнна відбудова економіки СРСР теж була пов'язана з вивезенням заводів з Німеччини.
А додайте сюди тисячі полонених німецьких робітників та інженерів котрих вивозили в СРСР - конструкторські бюро повним складом!
Кажете, що АК-47 придумав прастой парєнь із русской дєрєвні? ...
Крик души с рассеи о рассее.