Червоний Хрест доставив на окуповані територій Донбасу 75,6 тонн гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) направив на тимчасово окуповані території Луганської та Донецької областей 75,6 тонн гуманітарної допомоги.

Про це йдеться в повідомленні Держприкордонслужби України, інформує Цензор.НЕТ.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" проїхало 4 вантажних автомобілі з гуманітарним вантажем. Міжнародний Комітет Червоного Хреста для населення тимчасово окупованої території України доправив продуктові набори та будівельні матеріали. Загальна вага гуманітарної допомоги склала близько 75,6 тонни", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Червоний Хрест доставив на окуповані території Донбасу понад 36 тонн гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба