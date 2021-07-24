Ткаченко про санкції проти Wildberries: Ритейл із РФ, який продавав пропаганду і форму російських солдатів, не працюватиме в Україні
Санкції проти інтернет-магазину Wildberries - ще один крок у боротьбі за очищення українського інформаційного простору від російської експансії.
Про це міністр культури Олександр Ткаченко повідомив в своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Ритейл з РФ, який, в тому числі, продавав російську пропаганду та форму російських солдатів – не працюватиме в Україні. Йдеться про Wildberries.
Вдячний Президенту та РНБО, що підтримали нашу ініціативу та запровадили санкції проти цієї компанії. Це ще один крок у боротьбі за очищення українського інформаційного простору від російської експансії.
Антиукраїнським тезам, книгам, наративам – не місце в Україні. МКІП робитиме все можливе, щоб протистояти інформаційним загрозам. Наступний крок – російські ОТТ-платформи", - підсумував він.
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Квартал 95, бизнес которого завязан с кацапстаном, тоже будет?
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие https://news.rbc.ua/rus/politics/minkult-obyasnil-prichinu-sanktsiy-protiv-1627116879.html решение СНБО о санкциях против Wildberries , а министр культуры Александр Ткаченко объяснил, что ритейлер, "который продавал российскую пропаганду и форму российских солдат", не будет работать в Украине.
Отметим, в феврале Украина ввела https://news.rbc.ua/rus/politics/ukraina-vvela-sanktsii-protiv-rossiyskoy-1613841671.html санкции против российской сети "Спортмастер" , но магазины до сих пор продолжают работать. РБК Украина.