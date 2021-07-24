Ткаченко про санкції проти Wildberries: Ритейл із РФ, який продавав пропаганду і форму російських солдатів, не працюватиме в Україні

Санкції проти інтернет-магазину Wildberries - ще один крок у боротьбі за очищення українського інформаційного простору від російської експансії.

Про це міністр культури Олександр Ткаченко повідомив в своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ритейл з РФ, який, в тому числі, продавав російську пропаганду та форму російських солдатів – не працюватиме в Україні. Йдеться про Wildberries.



Вдячний Президенту та РНБО, що підтримали нашу ініціативу та запровадили санкції проти цієї компанії. Це ще один крок у боротьбі за очищення українського інформаційного простору від російської експансії.



Антиукраїнським тезам, книгам, наративам – не місце в Україні. МКІП робитиме все можливе, щоб протистояти інформаційним загрозам. Наступний крок – російські ОТТ-платформи", - підсумував він.

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