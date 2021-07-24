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Ткаченко про санкції проти Wildberries: Ритейл із РФ, який продавав пропаганду і форму російських солдатів, не працюватиме в Україні

Ткаченко про санкції проти Wildberries: Ритейл із РФ, який продавав пропаганду і форму російських солдатів, не працюватиме в Україні

Санкції проти інтернет-магазину Wildberries - ще один крок у боротьбі за очищення українського інформаційного простору від російської експансії.

Про це міністр культури Олександр Ткаченко повідомив в своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ритейл з РФ, який, в тому числі, продавав російську пропаганду та форму російських солдатів – не працюватиме в Україні. Йдеться про Wildberries.

Вдячний Президенту та РНБО, що підтримали нашу ініціативу та запровадили санкції проти цієї компанії. Це ще один крок у боротьбі за очищення українського інформаційного простору від російської експансії.

Антиукраїнським тезам, книгам, наративам – не місце в Україні. МКІП робитиме все можливе, щоб протистояти інформаційним загрозам. Наступний крок – російські ОТТ-платформи", - підсумував він.

Також читайте: Місія ЮНЕСКО встановила, що Софії Київській та Печерської Лаврі ніщо не загрожує, - Ткаченко

Зеленський Володимир (24409) санкції (12153) РНБО (2295) Ткаченко Олександр (509)


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Топ коментарі
+11
А 1+1, который вещает росийские сериалы на русском, будет работать в Украине ?
Квартал 95, бизнес которого завязан с кацапстаном, тоже будет?
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24.07.2021 12:57 Відповісти
+5
Навідіть лад на укрТБ ,з вселякими "Сватами" та т.п. кремлівською гидотою !!!)))
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24.07.2021 12:53 Відповісти
+3
Це лише чергова імітація бурхливої боротьби з кремлівськими гнидами !!!))))
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24.07.2021 12:54 Відповісти
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При Порошенко такого не было. Кацапы напуганы решительностью Зеленского.
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24.07.2021 12:38 Відповісти
🤔😳
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24.07.2021 12:46 Відповісти
Ну дуже плоский гумор !!!))))
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24.07.2021 12:55 Відповісти
Борис Баум аплодує.
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24.07.2021 13:57 Відповісти
так цієї бері не було при порошенко. вона років зо два як намалювалася на укр.ринку.
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24.07.2021 14:36 Відповісти
Зустрiч ЗЕ з Санду - "МОВА ЙШЛА стисло про рос\війська, які їздять в Придністров'ї через Україну !!!Ткаченко о санкциях против Wildberries: Ритейл из РФ, который продавал пропаганду и форму российских солдат, не будет работать в Украине - Цензор.НЕТ 8060 ЦЕ ПРАВДА !!! Та про е\е, яку поставляє Україна Придністров'ю!!! Про контакти Ермака з Красносельским.. Справу Чауса - "Ми знаємо, що він у вас!! Це знає Лондон+Вашингтон" (с)
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24.07.2021 12:45 Відповісти
Сомнительно что в Украине они вообще были.
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24.07.2021 12:50 Відповісти
Це лише чергова імітація бурхливої боротьби з кремлівськими гнидами !!!))))
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24.07.2021 12:54 Відповісти
Навідіть лад на укрТБ ,з вселякими "Сватами" та т.п. кремлівською гидотою !!!)))
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24.07.2021 12:53 Відповісти
"Благодарен президенту и СНБО....."...за закрытие интернет-магазина...


Ткаченко про санкції проти Wildberries: Ритейл із РФ, який продавав пропаганду і форму російських солдатів, не працюватиме в Україні - Цензор.НЕТ 1628




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24.07.2021 12:56 Відповісти
А 1+1, который вещает росийские сериалы на русском, будет работать в Украине ?
Квартал 95, бизнес которого завязан с кацапстаном, тоже будет?
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24.07.2021 12:57 Відповісти
Супостат,руки геть від святого !!!))))
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24.07.2021 13:02 Відповісти
Нужно посмотреть банки с кацапофашистским капиталом , мобильные операторы собирающие инфомацию и самозванцев из секты гундяева.
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24.07.2021 12:58 Відповісти
великие имитаторы борьбы с рашкой ... себе - гешефт , народу - лапшу на уши
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24.07.2021 13:18 Відповісти
Продолжают успешно зарабатывать в Украине, несмотря на громкие заявления.https://www.rbc.ua/rus/news/sanktsii-protiv-wildberries-rossiyskiy-riteyler-1627135918.html Санкции против Wildberries: российский ритейлер продолжает работать в Украине

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие https://news.rbc.ua/rus/politics/minkult-obyasnil-prichinu-sanktsiy-protiv-1627116879.html решение СНБО о санкциях против Wildberries , а министр культуры Александр Ткаченко объяснил, что ритейлер, "который продавал российскую пропаганду и форму российских солдат", не будет работать в Украине.
Отметим, в феврале Украина ввела https://news.rbc.ua/rus/politics/ukraina-vvela-sanktsii-protiv-rossiyskoy-1613841671.html санкции против российской сети "Спортмастер" , но магазины до сих пор продолжают работать. РБК Украина.

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24.07.2021 20:00 Відповісти
Лишение гражданства за российский паспорт: в Раду внесли законопроект В Верховной раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается лишать украинцев гражданства за получение российского паспорта. Текст законопроекта пока не опубликован. РБК Украина.
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24.07.2021 20:02 Відповісти
гнида, а что с твоим домом в заповедной зоне ???
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25.07.2021 13:35 Відповісти
 
 