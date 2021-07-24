Кількість заражень від COVID-19 у світі перевищила 193 млн осіб, - університет Гопкінса

Кількість зареєстрованих заражень коронавірусом COVID-19 в світі на ранок суботи склала 193 млн 165 тис. 622 людини.

Про це повідомив американський університет Джонса Гопкінса, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Від початку поширення вірусу кількість жертв пов'язаних з COVID-19 захворювань досягла 4 млн 143 тис. 105 осіб.

До країн з більш ніж 15 млн випадків зараження COVID-19 входять США, Індія і Бразилія.

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Лідером за кількістю тих, що заразилися і померли, залишаються США, де виявлено сумарно 34 млн 400 тис. 655 інфікованих COVID-19, а кількість померлих зросла до 610 тис. 720. Перехворіли і одужали майже 29,5 млн осіб.

Друге місце за кількістю тих, що заразилися, посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 31 млн 332 тис. 159, загальна кількість померлих від наслідків зараження вірусом в країні - 420 тис. 43, а видужали - 30,5 млн.

На третій позиції в світі - Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 19 млн 632 тис. 433 хворих, померло 548 тис. 430 осіб, а одужали понад 18,3 млн.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети склав на ранок суботи 533,7. У США на 1 млн жителів померло 1 тис. 882 осіб, в Індії - 301, Бразилії - 2 тис. 561.