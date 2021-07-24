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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість заражень від COVID-19 у світі перевищила 193 млн осіб, - університет Гопкінса

Кількість заражень від COVID-19 у світі перевищила 193 млн осіб, - університет Гопкінса

Кількість зареєстрованих заражень коронавірусом COVID-19 в світі на ранок суботи склала 193 млн 165 тис. 622 людини.

Про це повідомив американський університет Джонса Гопкінса, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Від початку поширення вірусу кількість жертв пов'язаних з COVID-19 захворювань досягла 4 млн 143 тис. 105 осіб.

До країн з більш ніж 15 млн випадків зараження COVID-19 входять США, Індія і Бразилія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 3 млн українців отримали хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19. За вчора щеплено рекордну кількість людей - 152 675, - МОЗ

Лідером за кількістю тих, що заразилися і померли, залишаються США, де виявлено сумарно 34 млн 400 тис. 655 інфікованих COVID-19, а кількість померлих зросла до 610 тис. 720. Перехворіли і одужали майже 29,5 млн осіб.

Друге місце за кількістю тих, що заразилися, посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 31 млн 332 тис. 159, загальна кількість померлих від наслідків зараження вірусом в країні -  420 тис. 43, а видужали - 30,5 млн.

На третій позиції в світі - Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 19 млн 632 тис. 433 хворих, померло 548 тис. 430 осіб, а одужали понад 18,3 млн.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети склав на ранок суботи 533,7. У США на 1 млн жителів померло 1 тис. 882 осіб, в Індії - 301, Бразилії - 2 тис. 561.

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
3 процента населения планеты заболело за 2 года...при этом в 80 процентов случаев болезнь протекает легко...как острое респираторное заболевание...
Назвать это пандемией можно только или с большого перепугу..или по причине зарабатывания на этом бабла..
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24.07.2021 12:56 Відповісти
+3
за полтора года заразился каждый 35-й. ну это конечно же повод всех посадить на бутылку. страшно подумать если нападут бешеные хомячки - придется на Марс улетать
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24.07.2021 12:54 Відповісти
+2
Одна из причин - при интенсивных физ нагрузках првивка Пфайзером или Модерной может привести у перикардиту или миокардиту (особенно у молодых мужчин). А сделать перерыв в графике тренировок перед Олимпиадой готовы не все спортсмены. Но могут быть и медпротивопоказания и религиозные причины, напр.чел принадлежит к секте антиваксеров.
Кстати, https://www.insidethegames.biz/articles/1110689/about-100-us-athletes-unvaccinated 83 per cent of the 567 athletes that had submitted a health history document said they were vaccinated
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24.07.2021 13:37 Відповісти
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24.07.2021 12:45 Відповісти
Одна из причин - при интенсивных физ нагрузках првивка Пфайзером или Модерной может привести у перикардиту или миокардиту (особенно у молодых мужчин). А сделать перерыв в графике тренировок перед Олимпиадой готовы не все спортсмены. Но могут быть и медпротивопоказания и религиозные причины, напр.чел принадлежит к секте антиваксеров.
Кстати, https://www.insidethegames.biz/articles/1110689/about-100-us-athletes-unvaccinated 83 per cent of the 567 athletes that had submitted a health history document said they were vaccinated
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24.07.2021 13:37 Відповісти
за полтора года заразился каждый 35-й. ну это конечно же повод всех посадить на бутылку. страшно подумать если нападут бешеные хомячки - придется на Марс улетать
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24.07.2021 12:54 Відповісти
Если тебя укусит бешеное животное, то придется тебе либо вакцинироваться либо таки вскоре выяснять есть ли Яхве или нет. Придеся ли для этого лететь на Марс или еще куда - вопрос открытый.
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24.07.2021 13:42 Відповісти
а теперь подумай - эти вакцины толком не исследованы.
Рашка так ваще сказала шо тока за год будет понятно - подохнут ли ватники от вакцин или нет. не раз писало шо даже от модерн всяких разные эффекты случаются - то у людей, то у баб, то у оболтусов помладше. животное даже не бешеное тя с в 10 раз большей вероятностью чем вирус убьет если не бешенством, так заражением кровушки, или в шею укусит.
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24.07.2021 18:41 Відповісти
Я уже давно подумал и не раз. И привился Пфайзером, скоро вторую дозу получу.
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24.07.2021 18:54 Відповісти
3 процента населения планеты заболело за 2 года...при этом в 80 процентов случаев болезнь протекает легко...как острое респираторное заболевание...
Назвать это пандемией можно только или с большого перепугу..или по причине зарабатывания на этом бабла..
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24.07.2021 12:56 Відповісти
Дайте ссылку на определение панднмии, где сказано сколько процентов населения планеты должно заболеть, чтобы эпидемию назвать пандемией.
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24.07.2021 13:46 Відповісти
В википедии забанили??
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24.07.2021 14:00 Відповісти
То есть я должен искать подтверждение твоим высказываниям? А вдруг ты в справочнике новом это определение пандемии нашел или сайт ВОЗ обновил определение? Я ж не телепат. Так ты в Википедии нашел определение пандемии?
https://en.wikipedia.org/wiki/Pandemic A pandemic (from Greek πᾶν, pan, "all" and δῆμος, demos, "local people" the 'crowd') is an epidemic of an infectious disease that has spread across a large region, for instance multiple continents or worldwide, affecting a substantial number of people. A widespread endemic disease with a stable number of infected people is not a pandemic. Widespread endemic diseases with a stable number of infected people such as recurrences of seasonal influenza are generally excluded as they occur simultaneously in large regions of the globe rather than being spread worldwide.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F Пандеми́я (греч. πανδημία «весь народ») - необычайно сильная эпидемия, распространившаяся на территории стран, континентов; высшая степень развития эпидемического процесса[1]. Пандемия является наиболее опасной формой, то есть эпидемия, охватывающая подавляющую часть мира[2]

Не вижу тут процентов. А ты где увидел?
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24.07.2021 14:08 Відповісти
Эль мюридка писала шо чет 5% в неделю или месяц, т.е. щас даже в Москве и Пи*ере до пандемии как до луны
или это нормы совковые просто?
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24.07.2021 18:43 Відповісти
А Высоцкий писал, что очень вырос в целом мире гриппа вирус три-четвре.
Я у человека спросил дать ссылку на определение панднмии, где сказано сколько процентов населения планеты должно заболеть, чтобы эпидемию назвать пандемией. А перепев Шаляпина Циперовичем меня не интересует.
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24.07.2021 19:05 Відповісти
 
 