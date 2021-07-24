Кількість заражень від COVID-19 у світі перевищила 193 млн осіб, - університет Гопкінса
Кількість зареєстрованих заражень коронавірусом COVID-19 в світі на ранок суботи склала 193 млн 165 тис. 622 людини.
Про це повідомив американський університет Джонса Гопкінса, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Від початку поширення вірусу кількість жертв пов'язаних з COVID-19 захворювань досягла 4 млн 143 тис. 105 осіб.
До країн з більш ніж 15 млн випадків зараження COVID-19 входять США, Індія і Бразилія.
Лідером за кількістю тих, що заразилися і померли, залишаються США, де виявлено сумарно 34 млн 400 тис. 655 інфікованих COVID-19, а кількість померлих зросла до 610 тис. 720. Перехворіли і одужали майже 29,5 млн осіб.
Друге місце за кількістю тих, що заразилися, посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 31 млн 332 тис. 159, загальна кількість померлих від наслідків зараження вірусом в країні - 420 тис. 43, а видужали - 30,5 млн.
На третій позиції в світі - Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 19 млн 632 тис. 433 хворих, померло 548 тис. 430 осіб, а одужали понад 18,3 млн.
За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети склав на ранок суботи 533,7. У США на 1 млн жителів померло 1 тис. 882 осіб, в Індії - 301, Бразилії - 2 тис. 561.
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Кстати, https://www.insidethegames.biz/articles/1110689/about-100-us-athletes-unvaccinated 83 per cent of the 567 athletes that had submitted a health history document said they were vaccinated
Рашка так ваще сказала шо тока за год будет понятно - подохнут ли ватники от вакцин или нет. не раз писало шо даже от модерн всяких разные эффекты случаются - то у людей, то у баб, то у оболтусов помладше. животное даже не бешеное тя с в 10 раз большей вероятностью чем вирус убьет если не бешенством, так заражением кровушки, или в шею укусит.
Назвать это пандемией можно только или с большого перепугу..или по причине зарабатывания на этом бабла..
https://en.wikipedia.org/wiki/Pandemic A pandemic (from Greek πᾶν, pan, "all" and δῆμος, demos, "local people" the 'crowd') is an epidemic of an infectious disease that has spread across a large region, for instance multiple continents or worldwide, affecting a substantial number of people. A widespread endemic disease with a stable number of infected people is not a pandemic. Widespread endemic diseases with a stable number of infected people such as recurrences of seasonal influenza are generally excluded as they occur simultaneously in large regions of the globe rather than being spread worldwide.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F Пандеми́я (греч. πανδημία «весь народ») - необычайно сильная эпидемия, распространившаяся на территории стран, континентов; высшая степень развития эпидемического процесса[1]. Пандемия является наиболее опасной формой, то есть эпидемия, охватывающая подавляющую часть мира[2]
Не вижу тут процентов. А ты где увидел?
или это нормы совковые просто?
Я у человека спросил дать ссылку на определение панднмии, где сказано сколько процентов населения планеты должно заболеть, чтобы эпидемию назвать пандемией. А перепев Шаляпина Циперовичем меня не интересует.