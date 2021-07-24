За добу в Києві від COVID-19 померла одна людина, виявлено 194 нові випадки захворювання, - Кличко. МАПА

За минулу добу, 23 липня, в Києві через COVID-19 помер один житель, виявлено 194 нові випадки захворювання.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"+194 підтверджених випадки захворювання на коронавірус (загалом 217 857);

112 жінок віком від 20 до 90 років;

62 чоловіки віком від 20 до 82 років;

9 дівчаток від 7 місяців до 17 років та 11 хлопчиків від 2 місяців до 14 років;

+1 летальний випадок від вірусу (загалом 5225);

33 госпіталізованих хворих на коронавірус;

госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями;

+173 подолали коронавірус (загалом 208 503).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Солом’янському (50), Святошинському (31) та в Оболонському (29)", - написав мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість заражень від COVID-19 у світі перевищила 193 млн осіб, - університет Гопкінса