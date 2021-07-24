За добу в Києві від COVID-19 померла одна людина, виявлено 194 нові випадки захворювання, - Кличко. МАПА
За минулу добу, 23 липня, в Києві через COVID-19 помер один житель, виявлено 194 нові випадки захворювання.
Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"+194 підтверджених випадки захворювання на коронавірус (загалом 217 857);
112 жінок віком від 20 до 90 років;
62 чоловіки віком від 20 до 82 років;
9 дівчаток від 7 місяців до 17 років та 11 хлопчиків від 2 місяців до 14 років;
+1 летальний випадок від вірусу (загалом 5225);
33 госпіталізованих хворих на коронавірус;
госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями;
+173 подолали коронавірус (загалом 208 503).
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Солом’янському (50), Святошинському (31) та в Оболонському (29)", - написав мер.
Будь ласка, зачекайте...
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