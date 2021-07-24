Дзюдоїстка Білодід здобула першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо. ВІДЕО+ФОТО
Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід здобула першу медаль для нашої олімпійської збірної в Токіо - бронзу в змаганнях із дзюдо.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НОК України.
Японка Фуна Тонакі здолала українку в складній боротьбі за участь в головному фінальному поєдинку. Однак Дар’я залишила за собою право змагатися за бронзову медаль. У вирішальному поєдинку Білодід здолала представницю Ізраїлю Ширу Рішон.
"Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід перемагає Шіру Рішон з Ізраїлю і до звання чемпіонки світу, Європи та Європейських ігор додає бронзу Олімпіади", - випливає з повідомлення НОК.
Раніше повідомлялося, що українська дзюдоїстка Білодід вийшла в 1/2 фіналу Олімпійських ігор.
ФОТО: Reuters
Топ коментарі
+56 Garry Lucky
показати весь коментар24.07.2021 13:04 Відповісти Посилання
+47 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар24.07.2021 13:07 Відповісти Посилання
+27 phantom4
показати весь коментар24.07.2021 13:09 Відповісти Посилання
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коротенька, сива 1см?
Ну, хоча б колір шкіри не змінився?
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не каждому суждено познать смысл его посланий
Так він родом з Донецька, тому мабуть у нього каша у голові.
Украина оплатила на Олимпиаде в Токио все услуги для спортсменов и тренеров в Олимпийской деревне...,включая развелекательные Шоу Японцев...сборной РАБссии не оплатили даже услуги туалетов,ТВ и кабельного ТВ и мобильной связи...Дима и правду сказал Ведмедев...ПРОСТО ДЕНЕГ СЕЙЧАС НЕТ,,,но вы держитесь ТАМ....
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Даринка - двукратная чемпионка мира (2018 и 2019 годов).Также она самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (первый титул она выиграла в 17 лет).
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лись сзади мечтали хотябы войти в десяточку.........
Ти - молодчинка. Не плач.
Бажаю золота на наступній олімпіаді.
Але вітаю з перемогою!