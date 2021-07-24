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Дзюдоїстка Білодід здобула першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо. ВІДЕО+ФОТО

Дзюдоїстка Білодід здобула першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо. ВІДЕО+ФОТО

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід здобула першу медаль для нашої олімпійської збірної в Токіо - бронзу в змаганнях із дзюдо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НОК України.

Японка Фуна Тонакі здолала українку в складній боротьбі за участь в головному фінальному поєдинку. Однак Дар’я залишила за собою право змагатися за бронзову медаль. У вирішальному поєдинку Білодід здолала представницю Ізраїлю Ширу Рішон.

"Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід перемагає Шіру Рішон з Ізраїлю і до звання чемпіонки світу, Європи та Європейських ігор додає бронзу Олімпіади", - випливає з повідомлення НОК.

Раніше повідомлялося, що українська дзюдоїстка Білодід вийшла в 1/2 фіналу Олімпійських ігор.

Дзюдоїстка Білодід здобула першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо 01

Дзюдоїстка Білодід здобула першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо 02Дзюдоїстка Білодід здобула першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо 03
Дзюдоїстка Білодід здобула першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо 04

Дзюдоїстка Білодід здобула першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо 05
Дзюдоїстка Білодід здобула першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо 06
Дзюдоїстка Білодід здобула першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо 07

ФОТО: Reuters

Дзюдоїстка Білодід здобула першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо 08
Дзюдоїстка Білодід здобула першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо 09
Дзюдоїстка Білодід здобула першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо 10

НОК (87) Олімпіада (687) спорт (1632) Білодід Дар’я (11)


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Топ коментарі
+56
Даша наша Гордость! Поздравляем!!!!
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24.07.2021 13:04 Відповісти
+47
ВІТАЄМО !!!!!!
Дзюдоистка Билодид завоевала первую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 3850

.
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24.07.2021 13:07 Відповісти
+27
Молодець Даша. Істинний спортивний боєць.
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24.07.2021 13:09 Відповісти
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Даша наша Гордость! Поздравляем!!!!
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24.07.2021 13:04 Відповісти
Молодца,манюнька ,гарнюсенька ,чорнобрива козачка !!!)))
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24.07.2021 13:15 Відповісти
"чорноброва"?
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24.07.2021 13:37 Відповісти
Певен???)))
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24.07.2021 14:13 Відповісти
"Вставай мила,чорнобрива" українська козацька пісня !!!)))
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24.07.2021 14:14 Відповісти
До чого тут пісня? Вона не чорноброва.
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24.07.2021 18:23 Відповісти
І чорнобривці зараз не чорні,а колись років 60 тому,були з чорним кольором.
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24.07.2021 18:37 Відповісти
Тому що ніякої помилки нема ,чорнобрива та чорноброва ,це сіноніми !! Доречі,чорнобрива більш застасована в укр.літературі-Шевченко,Л.Українка !!!)))
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24.07.2021 18:39 Відповісти
Ясна річ,в неї руді брови !!!)))
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24.07.2021 18:40 Відповісти
Вона від природи шатенка, а не чорнява. І брови у неї відповідного кольору.
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24.07.2021 22:29 Відповісти
Я до арміі був світло-русим,з арміі повернувся чорним,так саме як мій дід та дядько !!! Принаймні на фото в неї чорні брови!!!))))
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24.07.2021 22:36 Відповісти
посивiв наоборот?
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24.07.2021 22:39 Відповісти
Коли це було ,зараз білий ,як сніг ,навіть вже і вуса посивіли !!!)))
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24.07.2021 22:46 Відповісти
за бороду не думав?
коротенька, сива 1см?
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24.07.2021 22:52 Відповісти
Я колись носив чорну бороду,як абрек Дата Туташхіа,а зараз геть сива !! )))
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24.07.2021 22:57 Відповісти
Якась маячня. Я усе життя маю світле русяве волосся. Влітку воно у мене трохи вигорає, але кардинально колір не змінюється.
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24.07.2021 22:48 Відповісти
Реально я повернувся з арміі чорним,а дядько почорнів після першого курса ВВМУ !! А народився як геть білявим,потім потроху темнів,а в арміі почорнів остаточно !!))
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24.07.2021 22:54 Відповісти
З білявого до чорнявого?
Ну, хоча б колір шкіри не змінився?
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24.07.2021 23:08 Відповісти
Змінився,з світлої на смугляву !! )))
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24.07.2021 23:12 Відповісти
Супер!!!..
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24.07.2021 13:06 Відповісти
ВІТАЄМО !!!!!!
Дзюдоистка Билодид завоевала первую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 3850

.
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24.07.2021 13:07 Відповісти
не надо его наделять разумом и цитировать
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24.07.2021 13:09 Відповісти
Клыч - джидай,
не каждому суждено познать смысл его посланий
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24.07.2021 15:04 Відповісти
Молодець Даша. Істинний спортивний боєць.
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24.07.2021 13:09 Відповісти
От Даши хотелось конечно золота. Но все равно молодец.
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24.07.2021 13:10 Відповісти
Дзюдоїстка Білодід завоювала першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 290
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24.07.2021 13:17 Відповісти
это не она!
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25.07.2021 03:33 Відповісти
Среди РАБссиянских спарсменов нет Ажиотапжа рвать Пупок на любой ОЛЕНЬпияде после обосранца в СОЧИ......МОК забрал 30 медальев у рюсских БАРАНОВ...,а говорил я за год до Оленьпияды в сраных Сочах єнд МОЧАХ...не ЖРИТЕ МИЛЬДОНИЙ ДЕБИЛы Сочи Мочи Казлиные Путлерца КГБиста НОЧИ...
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24.07.2021 13:20 Відповісти
Щире вітання нашій красуні Билодід 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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24.07.2021 13:24 Відповісти
Боже яка Українка красуня. Еврейка, як баба яга, Слава Україні.
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24.07.2021 13:26 Відповісти
у нас евреек море милионное...тоже очень красивые.
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25.07.2021 03:34 Відповісти
Дзюдоїстка Білодід завоювала першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 5026

Дзюдоїстка Білодід завоювала першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 8197
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24.07.2021 13:31 Відповісти
бубка здесь к чему. Для него мельдонисты братья. Неоднократные заявления чемпиона.
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24.07.2021 13:38 Відповісти
Сергі́й Наза́рович Бу́бка - видатний радянський і український легкоатлет. Чемпіон Європи та світу, 35-разовий світовий рекордсмен, олімпійський чемпіон. Заслужений майстер спорту, доктор наук з фізичного виховання і спорту, Герой України. З 2015 р. - перший віце-президент IAAF
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24.07.2021 15:02 Відповісти
члєн партіі ригососів, друг банди якунєвіча і просто савєцкій корпціонєр
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25.07.2021 10:02 Відповісти
На волне допингового скандала в России резонанс вызвало заявление вице-президента Федерации спортивной борьбы этой страны Георгия Брюсова о том, что президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергей Бубка поддержал россиян и был в числе тех 15 человек, кто принимал решение допустить спортсменов к участию в Олимпиаде.
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25.07.2021 11:52 Відповісти
Бубка - сначала чемпион мира, а уж потом ватник.
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24.07.2021 18:04 Відповісти
та ладно? гиркин сначала чемпион, только потом оккупант!
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25.07.2021 03:41 Відповісти
Бубка не терорист. Все інше не доказане.
Так він родом з Донецька, тому мабуть у нього каша у голові.
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26.07.2021 10:15 Відповісти
Даринка молодчага,вітаю.Дивився аж дух перехоплювало,так переживав за неї.
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24.07.2021 13:31 Відповісти
Интересная деталь....
Украина оплатила на Олимпиаде в Токио все услуги для спортсменов и тренеров в Олимпийской деревне...,включая развелекательные Шоу Японцев...сборной РАБссии не оплатили даже услуги туалетов,ТВ и кабельного ТВ и мобильной связи...Дима и правду сказал Ведмедев...ПРОСТО ДЕНЕГ СЕЙЧАС НЕТ,,,но вы держитесь ТАМ....
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24.07.2021 13:31 Відповісти
І що серуть там, де сплять. Що воно, як економні люди, не те що ми.
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24.07.2021 17:05 Відповісти
та это просто идиот перднул! услуги, ска, туалетов и 9 зелеботов ковтнуло! Ска, там все включено, дебилушки!
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25.07.2021 03:44 Відповісти
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Дзюдоїстка Білодід завоювала першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 85

Даринка - двукратная чемпионка мира (2018 и 2019 годов).Также она самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (первый титул она выиграла в 17 лет).
Дзюдоїстка Білодід завоювала першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 4238 Дзюдоїстка Білодід завоювала першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 7136
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Дзюдоїстка Білодід завоювала першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 9689

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Дзюдоїстка Білодід завоювала першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 9567

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24.07.2021 13:45 Відповісти
Боже, вона ж ще майже підліток. А такі успіхи! А що далі буде?!) Вітаю!
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24.07.2021 13:51 Відповісти
а далі вона прийде до Верховної Ради... і скаже тобі ідіоту, що тобі годі сидіти на ліжку - ****** осваивать Сибирь!
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25.07.2021 03:47 Відповісти
Обидно что только бронза...
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24.07.2021 14:15 Відповісти
Японка Танаки в итоге проиграла финал дзюдоистке из Косово.

Дзюдоїстка Білодід завоювала першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 1173
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24.07.2021 14:25 Відповісти
Плачет как будто проиграла. Бывают спортсмены для которых никакого места кроме первого не существует.
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24.07.2021 14:40 Відповісти
Нахлинуло ...
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24.07.2021 15:04 Відповісти
и это правильные спортсмены
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24.07.2021 15:19 Відповісти
Дзюдоїстка Білодід завоювала першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 3884

...
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24.07.2021 15:39 Відповісти
Рассчитывали на золото, ну ладно, проиграла в полуфинале японке, тут как бы мало удивительного
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24.07.2021 14:45 Відповісти
Нужно подождать может в первых и вторых местах обнаружат допинг
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24.07.2021 14:53 Відповісти
почему она так плачет???
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24.07.2021 15:18 Відповісти
В такие юные лета такие нервные нагрузки. Опыт наш мы черпаем только из своих поражений.
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24.07.2021 15:32 Відповісти
Потому, что не чемпионка
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24.07.2021 15:35 Відповісти
Она рассчитывала на золото. Танаки хоть и ЧМ, но проигрывала Даринке. Обидно проиграть полуфинал. Наверняка японке - хозяйке ОИ еще и подсуживали.
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24.07.2021 21:33 Відповісти
Дзюдоїстка Білодід завоювала першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 2044
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24.07.2021 15:42 Відповісти
Наша красуня, ми тобою пишаємось!
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24.07.2021 16:27 Відповісти
Красунечка!
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24.07.2021 16:42 Відповісти
Не плакай, ну что ты, победила же. Вот мурзила.
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24.07.2021 16:57 Відповісти
Как для зрителя, жаль не хватило с японкой выносливости, а за бронзу наверное еще интереснее был поединок, мотивация зашкаливала у обоих. Молодец Даша!
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24.07.2021 17:09 Відповісти
расстроилась девка конечно но ничего- злее будет удачи тебе и помни что сотни которые оста
лись сзади мечтали хотябы войти в десяточку.........
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24.07.2021 17:16 Відповісти
Донечка, ти наша гордість, дякуємо за твою волю та силу. Ти справжня патріотка та дочка України. Вболіваємо за твою спортивну вдачу та успіхи, хоча найвищий щабель ти подолала. Тепер твоє і'мя назавжди викарбоване олімпійським золотом у історії спорту. Ми усі любим тебе.
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24.07.2021 17:28 Відповісти
Поздравляем, милая девушка, даже сам растрогался, глядя на её слезы.
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24.07.2021 17:45 Відповісти
Даринко, щирі вітання !
Ти - молодчинка. Не плач.

Бажаю золота на наступній олімпіаді.
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24.07.2021 19:28 Відповісти
Ничего, через 3 года будет золото.
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24.07.2021 21:25 Відповісти
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24.07.2021 21:31 Відповісти
ПОЗДОРОВЛЯЄМ !!!! ТИ - НАША ГОРДІСТЬ , ТРУДІВНИЦЯ , КРАСУНЯ , ПАТРІОТКА !!! СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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24.07.2021 22:14 Відповісти
Молодец!
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24.07.2021 23:19 Відповісти
абсолютно не дивлюсь всі ці олімпіади! Після історії з москальським мельдонієм я тепер всі розвинуті країни підозрюю в схожих махінаціях!!! Може в них не так все тупо і по-дебільному, але багатші країни можуть дозволити собі потужну хімію, яку не так вже і легко знайти і довести, що це допінг! Тому для мене всі ці медалі для Китаю, Німеччини, Англії, США... НІЧОГО НЕ ЗНАЧАТЬ!

Але вітаю з перемогою!
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25.07.2021 03:53 Відповісти
дивлюсь, більшисть коментаторів навіть не знає хто це. забийте в гуглі, Даша заслуговуває на золото, вона одна з кращіх у світі вже не один рік.
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25.07.2021 10:05 Відповісти
Красавица наша....
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25.07.2021 13:33 Відповісти
 
 