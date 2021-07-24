Дзюдоїстка Білодід здобула першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо. ВІДЕО+ФОТО

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід здобула першу медаль для нашої олімпійської збірної в Токіо - бронзу в змаганнях із дзюдо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НОК України.

Японка Фуна Тонакі здолала українку в складній боротьбі за участь в головному фінальному поєдинку. Однак Дар’я залишила за собою право змагатися за бронзову медаль. У вирішальному поєдинку Білодід здолала представницю Ізраїлю Ширу Рішон.

"Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід перемагає Шіру Рішон з Ізраїлю і до звання чемпіонки світу, Європи та Європейських ігор додає бронзу Олімпіади", - випливає з повідомлення НОК.

Раніше повідомлялося, що українська дзюдоїстка Білодід вийшла в 1/2 фіналу Олімпійських ігор.

















ФОТО: Reuters





