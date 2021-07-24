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З семи відкритих КПВВ на Донбасі повноцінний пропуск здійснюється тільки в "Станиці Луганській", - Держприкордонслужба

З семи відкритих КПВВ на Донбасі повноцінний пропуск здійснюється тільки в

За рішенням командувача ООС всі КПВВ відкриті для пропуску через лінію розмежування. Однак, рух в більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованих територій України.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби України.

З семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється лише в "Станиці Луганській".

Пасажиропотік там був динамічним та у порівнянні з минулим тижнем збільшився на 35%. Загалом за тиждень через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 9 991 особа, а на контрольовану територію – 10 019 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жінка намагалася вивезти на окуповану територію 2 млн рублів, - пресцентр ОС. ФОТО

Держприкордонслужба ДПСУ (6154) Донбас (22358) КПВВ (330)


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Все КПВВ с ОРДЛО следует закрыть как минимум на 20 лет и прекратить выплату пенсий навсегда !
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24.07.2021 13:22 Відповісти
100%, але чомусь із усіх політичних сил у Раді про це заявив один Голос! Із непарламентських - Свобода і Правий сектор...

Так, для довідки: перший пункт пропуску на лінії ромежування між Кореями відкрили, здається, через 50 років після закінчення війни!
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24.07.2021 14:21 Відповісти
т.е. кормильцам приходится давиться в очередях на жаре или под ливнем чтоб въехать в ненавистную Украину? это ж надо так ненавидеть)))...чтоб так желать попасть ))))
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24.07.2021 13:30 Відповісти
Нечего в Украине делать лугандонскому шлаку. Пусть у себя процветают.
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24.07.2021 14:45 Відповісти
 
 