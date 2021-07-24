З семи відкритих КПВВ на Донбасі повноцінний пропуск здійснюється тільки в "Станиці Луганській", - Держприкордонслужба
За рішенням командувача ООС всі КПВВ відкриті для пропуску через лінію розмежування. Однак, рух в більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованих територій України.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби України.
З семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється лише в "Станиці Луганській".
Пасажиропотік там був динамічним та у порівнянні з минулим тижнем збільшився на 35%. Загалом за тиждень через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 9 991 особа, а на контрольовану територію – 10 019 осіб.
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Так, для довідки: перший пункт пропуску на лінії ромежування між Кореями відкрили, здається, через 50 років після закінчення війни!