З семи відкритих КПВВ на Донбасі повноцінний пропуск здійснюється тільки в "Станиці Луганській", - Держприкордонслужба

За рішенням командувача ООС всі КПВВ відкриті для пропуску через лінію розмежування. Однак, рух в більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованих територій України.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби України.

З семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється лише в "Станиці Луганській".

Пасажиропотік там був динамічним та у порівнянні з минулим тижнем збільшився на 35%. Загалом за тиждень через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 9 991 особа, а на контрольовану територію – 10 019 осіб.

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