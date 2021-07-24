Кент про санкції США проти Коломойського: Це не кінець цієї історії

Заборона США на в'їзд в країну українського бізнесмена Ігоря Коломойського є лише першим кроком, який є в компетенції Держдепартаменту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Радіо Свобода" заявив заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії, виконуючий обов'язки тимчасового повіреного в справах США Джордж Кент.

"Є інші можливості – я про Міністерство фінансів. Тобто це не кінець цієї історії. І питання також є у Федерального бюро розслідувань та нашого Міністерства юстиції. Минулого року стало відомо, що є справа проти Коломойського. І побачимо, чим це закінчиться. Але ми знаємо, що це проблематично. Якщо було не все за законом у нас – це наша справа, а якщо він це ж зробив тут, в Україні – це ваша справа", – наголосив американський дипломат.

Він нагадав, що український експрем’єр Павло Лазаренко "сидів у нас 10 років", а бізнесмен Дмитро Фірташ зараз перебуває в Австрії під загрозою екстрадиції до США.

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Нагадаємо, 5 березня Сполучені Штати Америки публічно визнали олігарха Ігоря Коломойського причетним до корупції і запровадили санкції проти нього і його сім'ї.