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Кент про санкції США проти Коломойського: Це не кінець цієї історії

Кент про санкції США проти Коломойського: Це не кінець цієї історії

Заборона США на в'їзд в країну українського бізнесмена Ігоря Коломойського є лише першим кроком, який є в компетенції Держдепартаменту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Радіо Свобода" заявив заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії, виконуючий обов'язки тимчасового повіреного в справах США Джордж Кент.

"Є інші можливості – я про Міністерство фінансів. Тобто це не кінець цієї історії. І питання також є у Федерального бюро розслідувань та нашого Міністерства юстиції. Минулого року стало відомо, що є справа проти Коломойського. І побачимо, чим це закінчиться. Але ми знаємо, що це проблематично. Якщо було не все за законом у нас – це наша справа, а якщо він це ж зробив тут, в Україні – це ваша справа", – наголосив американський дипломат.

Він нагадав, що український експрем’єр Павло Лазаренко "сидів у нас 10 років", а бізнесмен Дмитро Фірташ зараз перебуває в Австрії під загрозою екстрадиції до США.

Також читайте: Поліція Ізраїлю почала розслідування проти Коломойського та його соратників, - ЗМІ

Нагадаємо, 5 березня Сполучені Штати Америки публічно визнали олігарха Ігоря Коломойського причетним до корупції і запровадили санкції проти нього і його сім'ї.

Коломойський Ігор (3126) санкції (12153) США (23465) Кент Джордж (49)


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Топ коментарі
+21
Кент о санкциях США против Коломойского: Это не конец данной истории - Цензор.НЕТ 3437
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24.07.2021 13:32 Відповісти
+19
Бене уже деваться некуда. Зеля его последний оплот. Он будет его держать в кресле президента до последнего патрона. У Бени принципов нет, пойдет и по крови.
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24.07.2021 13:37 Відповісти
+12
вова і бєня вмєсте і до конца! і хрін з тією економікою країни! їх внукам точно хватить
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24.07.2021 13:37 Відповісти
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опять за рыбу (и какую))) гроши )))
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24.07.2021 13:31 Відповісти
Да ясно, что не конец!
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24.07.2021 13:31 Відповісти
"Разрывы глушили биенье сердец,
Моё же мне громко стучало,
Что всё же конец мой - ещё не конец:
Конец - это чьё-то начало" (В.С.Висоцкій)
Треба розуміти, що Коломойським корупція не почалася і ним не закінчується. Можливо це буде здаватися пафосним, яле корупція починається з кожного рядового українця, як й несе гроші дрібному чиновнику за якусь, не варту виїденого яйця справу. Цей маленький українець не засуджує ні Коломойського (Дніпро спас від кацапії), ні Ахметова (Нас годує), ні Пінчука (Такий філантроп), ні новоявленого нувориша Зєлжнского(Він такий лампочка! Зробив себе сам!). Навпаки і у душі, і у застільниз розмовах захоплено говорить:"Вміють жити!!!". І закінчиться корупція теж у голові пересічного українця, якому здоровий глузд не дозволить нести копійчину за те, щоб вирішити власну проблему у не правовий спосіб.
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24.07.2021 13:53 Відповісти
Нічого пафосного в ваших словах немає-це реалії. В багатьох країнах були часи корупції, включно з США але зараз рівень дуже низький. В Україні, звичайні чиновники, дістають доступ до якихось неймовірних потоків дикого кешу! Але з яких рівчаків починаються ці потоки? Із кишень звичайних громадян, котрі вимагають від бюрократа порушити закон за хабар. То кого тут вина? Потрібно наказувати дві сторони!
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24.07.2021 14:00 Відповісти
Ну и комик...
Напоминаю - Байден, Меркель, Берлускони и иже с ними.
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24.07.2021 14:41 Відповісти
Слід, нарешті, всім зрозуміти, що війна з росією на південному сході України не є ані міждержавним конфліктом, а тим більше - не внутрішньоукраїнським конфліктом!

Війна України з росією є конфліктом, війною двох цивілізацій: - ординсько-рабовласницької (де законом є воля монарха і ніякі інші "закони" не визнаються) з цивілізацією вільних людей (де взаємини між людьми у всіх сферах врегульовані на основі прав людини та норм міжнародно-визнаного права)!

А "подання" росії та її "претензій" до України в ЄСПЛ - не є спробою відстояти "права людини" в окупованій нею території, а є спробою узаконити ординсько- рабовласницький устрій на території держав, що взяли курс на цивілізацію .

Є спробою реваншу над цивілізацією вільних держав і вільних людей!

Тому Європейський Суд (ЄСПЛ) з ходу відхилив чотири "вимоги росії" :

- про застосування тимчасових санкцій до України у рамках міждержавної скарги.
- відхилив вимогу у частині постачання води до окупованого Криму
-відхилив російське звинувачення про «дискримінацію» російськомовного населення.
-відмовився дозволити російську пропаганду та російські соціальні мережі на українській (підконтрольній Україні) території.

ЄСПЛ залишилося розглянути ще 8 "претензій" росії до України...

На мою думку і вони не мають жодної юридичної перспективи для росії!

PS: 1. Парадокс. Росія, після того, як внесла зміни в свою конституцію імператив, за яким її закони мають бути вищими над нормами міжнародного права, ніби-то, забезпечила собі можливість не виконувати будь-яке рішення ЄСПЛ. Але сама звернулася у ЄСПЛ, щоб "покарати" Україну за нормами міжнародного права, яке вона не визнає на конституційному рівні.

2. Еталон політичного цинізму ординської "цивілізації": -тобто ЄСПЛ, права людини, міжнародне право для самої РФ в юридичному сенсі ніщо, коли йде мова про покарання росії. Але вона признає міжнародне право, інституції та їх рішення лише в одному випадку - з метою щоб "покарати" її противників. Ось такий собі цинічний "кульбіт"

3. Показово, що скаргу в ЄСПЛ росія подала російською мовою, хоча, відповідно до його регламенту, всі документи до ЄСПЛ подаються англійською або французькою мовами. Тобто росія і тут безпардонно диктує цивілізованому світові, намагаючись силою нав'язати свій "язик" не лише Україні, але і всій Європі.

4. Довідково нагадаю, що з вересня 2019 року в Європейському суді з прав людини почалися слухання й у справі «Україна проти Росії». На сьогодні, ЄСПЛ ще не відхилив жодної претензії України до росії, бо вони юридично аргументовані з точки зору міжнародного права...
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24.07.2021 14:57 Відповісти
Кент о санкциях США против Коломойского: Это не конец данной истории - Цензор.НЕТ 3437
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24.07.2021 13:32 Відповісти
Кент о санкциях США против Коломойского: Это не конец данной истории - Цензор.НЕТ 6375
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24.07.2021 13:34 Відповісти
До речі,я прокурора саме ці цигарки майже 15 років,і рівно рік назад кинув палити.Багато хто каже,зо завдяки KENT nano1
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24.07.2021 16:42 Відповісти
Здається Марк Твен казав: "Нема нічого легшого ніж кинути палити. Я вже 40 раз кидав". Після першого року 90% починають знову палити і темпом доганяють упущене.
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24.07.2021 19:34 Відповісти
вова і бєня вмєсте і до конца! і хрін з тією економікою країни! їх внукам точно хватить
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24.07.2021 13:37 Відповісти
Бене уже деваться некуда. Зеля его последний оплот. Он будет его держать в кресле президента до последнего патрона. У Бени принципов нет, пойдет и по крови.
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24.07.2021 13:37 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Margo1370

https://mobile.twitter.com/Margo1370 Margo @Margo1370

https://mobile.twitter.com/Margo1370 https://mobile.twitter.com/Margo1370



Ну що, малята!
Ласкаво просимо в 2013 рік: з 15.07.2021 казначейство проводить лише захищені видатки...
хто не розуміє про що я - хай спробує скласти слово "щастя" з літер "д" "у" "п" "а"
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24.07.2021 13:51 Відповісти
Это по простому называется "картотека". А еще проще -- внутренний дефолт по бюджетным обязательствам власти. Докерувалась зеленая плесень до полной задницы. И таки да, последний раз картотеку вводили еще в середине года именно летом 2013 года.
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24.07.2021 13:57 Відповісти
Та лан. Ну влепили какие-то там санкции, и шо? Даже США ему ничего толком не смогли сделать, и сомнительно, что смогут что-то большее.
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24.07.2021 13:56 Відповісти
Ага. Беню и его подельников ФБР огласило в междугородный розыск. Дубилет уже арестован в Израиле и решается вопрос его выдачи в США. Беня не просто так сбежал с Израиля в Украину как только его кукла стала президентом.
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24.07.2021 14:01 Відповісти
Ну и?

Кент про санкції США проти Коломойського: Це не кінець цієї історії - Цензор.НЕТ 4754
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24.07.2021 14:44 Відповісти
Кент про санкції США проти Коломойського: Це не кінець цієї історії - Цензор.НЕТ 7709
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24.07.2021 14:45 Відповісти
Кент про санкції США проти Коломойського: Це не кінець цієї історії - Цензор.НЕТ 9324
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24.07.2021 14:46 Відповісти
Это точно. Бородатая бабушка клоуна с удовольствием сдаст Украину в лапы рабсеи. Ему деваться некуда: уедет из Украины в любую другую страну ФБР достанет. Уедет в рабсею - до нитки разденут и сгинет непонятным образом. У Бени только один выход выйти из этой ситуации: сдать Украину целиком бункерфюреру.
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24.07.2021 14:39 Відповісти
Це конєц для Зе.
Скільки ще часу потрібно зебілам, щоб помітити як їх грабує Беня ?
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24.07.2021 13:39 Відповісти
А охметов молодец ? Пинчук ? Косюк ?
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24.07.2021 13:47 Відповісти
Беня должен государству Украина более 200 млрд Кто еще у нас смог получить такой гешефт со своей власти? Пинчук и Ахметкы для Бени -- жалкие ученики.
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24.07.2021 14:04 Відповісти
Кент о санкциях США против Коломойского: Это не конец данной истории - Цензор.НЕТ 9125
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24.07.2021 13:40 Відповісти
Нюанс в том, что не по закону и там и здесь. Потому это дело американское и скоро это напомнят одному "визитеру".
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24.07.2021 13:48 Відповісти
Шо там Лазоренко ? История продолжается ?
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24.07.2021 13:49 Відповісти
Вора и афериста колоиойшу крышует пахан Зе, а пахана крышуют 30% быдлячего населения, шансов у Штатов посадить вора мало
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24.07.2021 13:54 Відповісти
не вір проплаченим "Рейтингам"!
А, втім, тобі, 73/43%зебілу кожна його моча - все роса.
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24.07.2021 14:34 Відповісти
Вор должен сидеть в тюрьме!
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24.07.2021 14:31 Відповісти
а где нормальный антиолигархический закон
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24.07.2021 14:35 Відповісти
Зеля бородатую бабушку в обиду не даст
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24.07.2021 14:40 Відповісти
А в Україні бєня - хазяїн президента...
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24.07.2021 14:52 Відповісти
Найдите криминал Бени в США или как с Фирташем и потребуйте от Украины экстрадиции.
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24.07.2021 15:05 Відповісти
Зеля би давно не відмовився від американської програми захисту свідків, навіть десь на Алясці, у фіГвамі, як місцевий індіанець зі своєю скво.. але кроти хйла та Бєні понаривали нір на Банковій - ноги поламаєш, доки добересся до виходу..
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24.07.2021 15:07 Відповісти
нужна петиция про выдачу каломойши штатам, кто умеет создавать подобные петиции? и пусть зеля почешет сильнее репу....
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24.07.2021 15:14 Відповісти
Посадите этого преступника, он для Украины хуже *****.
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24.07.2021 16:08 Відповісти
Зеленський попав: китайський кар'єрний ліфт і червона зірка Давида
https://www.youtube.com/watch?v=M81Q5O71trY
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24.07.2021 16:22 Відповісти
 
 