Ляшко пропонує Кабміну призначити Фенчак і Бойко заступниками голови Нацслужби здоров'я

Глава МОЗ Віктор Ляшко визначився з кандидатурами заступників голови Нацслужби здоров'я, кототрих він буде пропонувати призначити Кабміну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"За результатами проведених співбесід запропоную Уряду призначити на посади заступників Голови Національної служби здоров’я України: Анну Фенчак, яка обіцяє захищати програму медичних гарантій від будь-яких штормів та мріє реалізувати в Україні універсальний доступ до медичних послуг для всіх, незалежно від статі, місця проживання, рівня статків та інших соціально-демографічних характеристик; Тетяну Бойко, яка буде налагоджувати комунікацію з регіонами, як з територіальними підрозділами НЗСУ, так і з головними лікарями та органами місцевого самоврядування.

Маю надію, що вже наступного тижня НЗСУ отримає перших офіційно назначених осіб на керівні посади за останні 1,5 року. Правда, з випробувальним терміном, в які потраплять і ті обіцянки з співбесіди на 100 днів роботи (ну добре, трохи більше ніж сто).

Осталось зробити ще один крок - обрати керівника НЗСУ. Чекаємо на оголошення про початок конкурсу.

А може і не на один) Звернувся до Уряду з проханням ввести до штату НСЗУ посаду ще одного заступника, який буде прицільно опікуватись питаннями цифрової трансформації та розвитку", - повідомив Ляшко.

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