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Ляшко пропонує Кабміну призначити Фенчак і Бойко заступниками голови Нацслужби здоров'я

Ляшко пропонує Кабміну призначити Фенчак і Бойко заступниками голови Нацслужби здоров'я

Глава МОЗ Віктор Ляшко визначився з кандидатурами заступників голови Нацслужби здоров'я, кототрих він буде пропонувати призначити Кабміну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"За результатами проведених співбесід запропоную Уряду призначити на посади заступників Голови Національної служби здоров’я України: Анну Фенчак, яка обіцяє захищати програму медичних гарантій від будь-яких штормів та мріє реалізувати в Україні універсальний доступ до медичних послуг для всіх, незалежно від статі, місця проживання, рівня статків та інших соціально-демографічних характеристик; Тетяну Бойко, яка буде налагоджувати комунікацію з регіонами, як з територіальними підрозділами НЗСУ, так і з головними лікарями та органами місцевого самоврядування.

Маю надію, що вже наступного тижня НЗСУ отримає перших офіційно назначених осіб на керівні посади за останні 1,5 року. Правда, з випробувальним терміном, в які потраплять і ті обіцянки з співбесіди на 100 днів роботи (ну добре, трохи більше ніж сто).

Осталось зробити ще один крок - обрати керівника НЗСУ. Чекаємо на оголошення про початок конкурсу.

А може і не на один) Звернувся до Уряду з проханням ввести до штату НСЗУ посаду ще одного заступника, який буде прицільно опікуватись питаннями цифрової трансформації та розвитку", - повідомив Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна збирається купити інноваційні таблетки від COVID-19, - Ляшко

медицина (2136) Ляшко Віктор (1518) НСЗУ (314)


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Топ коментарі
+2
За бюджетные деньги можно и больше заместителей назначить, а чего, гулять так гулять.
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24.07.2021 14:52 Відповісти
+2
Гадаю що з цього рая ....! Від зміни місць доданків сума не змінюється !!!))))
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24.07.2021 14:53 Відповісти
+1
Войну надо с Московией закончить, а так получается что власть готовит уже штат для другой страны в союзе с Московией
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24.07.2021 15:08 Відповісти
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За бюджетные деньги можно и больше заместителей назначить, а чего, гулять так гулять.
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24.07.2021 14:52 Відповісти
Для того, чтобы была нормальная статистика медицине крайне нужна цифровизация работы медиков. Чтобы не было "отфонарных " данных. В этом вопросе мы так далеки от цивилизованного мира, кот тратит большие деньги на такие процессы!!! Это очень важно для здоровья людей.
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24.07.2021 17:58 Відповісти
Гадаю що з цього рая ....! Від зміни місць доданків сума не змінюється !!!))))
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24.07.2021 14:53 Відповісти
Войну надо с Московией закончить, а так получается что власть готовит уже штат для другой страны в союзе с Московией
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24.07.2021 15:08 Відповісти
Зеля уже давно закончил,в глазах ***** доброта и тепло,поэтому никто уже ничего не ожидает от Украины,мы изгои и должны тихо быть,у людей бизнес большой
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24.07.2021 15:58 Відповісти
если создается новая загадочная Нацслужба здоровья, то зачем нам МинЗдрав, при котором граждане беспокоятся о своем здоровье самостоятельно.МинЗдрав - роспустить.
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24.07.2021 16:37 Відповісти
Нац служба здоровья работает уже 5-6 лет. Она определяет те тарифы на мед помощь, по кот нам всем ее оказывают... Какие тарифы утвердят на каждый пакет лечения болезней (в зависимости от величины финансов из бюджета на медицину), на столько денег мы и получаем мед помощь. НСЗУ явл распорядителем фин средств. Просто не было Главы, были и.о.
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24.07.2021 17:49 Відповісти
Ха, обещает, клоун похлеще обещал, ну и что, где его обещания? Точно также и у этих будет, народ уже не верит всяким брехливым словам, просто народ далеко уже не лохи.
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24.07.2021 17:14 Відповісти
Чому не навпаки - спочатку обрати Голову, а він вже буде підбирати заступників? Все рівно як їхати на коні задом наперед... на коні ж та їдемо
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24.07.2021 17:40 Відповісти
Цей, вочевидь, мовний сертифікат для службовців купив, бо аби не купив, знав би, що в українській мові прізвища на "О" чоловічого роду відмінюються і в родовому відмінку треба писати БойкА, але то для зєльоних - високі матерії.
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24.07.2021 18:50 Відповісти
 
 