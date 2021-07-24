Кабмін збільшив фінансування програм соціально-економічного розвитку регіонів на 450 млн грн, - Шмигаль

Прем'єр-мініст України Денис Шмигаль заявив про те, що Уряд збільшив обсяг програми соціально-економічного розвитку регіонів на 450 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Прем'єр зазначив: "Цього тижня Уряд збільшив обсяг програми соціально-економічного розвитку регіонів на 450 млн грн.

Тепер її загальний обсяг становить майже 5 млрд грн. На ці кошти громади будуть реалізовувати більше проєктів зі створення нової соціальної інфраструктури. Значна частина цих проєктів стосується ремонту та будівництва нових шкіл, лікарень, дитячих садочків, закупівлі додаткового сучасного обладнання та створення умов для розвитку бізнесу в регіонах", - підсумував він.

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