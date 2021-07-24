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Вітаємо заяви України про зобов'язання відмовитися від вугілля і рухатися до нульових викидів СО2, - посли G7

Вітаємо заяви України про зобов'язання відмовитися від вугілля і рухатися до нульових викидів СО2, - посли G7

Посли G7 вітають заяви України про зобов'язання відмовитися від вугілля і рухатися до нульових викидів СО2 в атмосферу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву послів G7 в твітері.

"Посли G7 із задоволенням обговорили з міністром охорони довкілля і природних ресурсів України Романом Абрамовським та віцепрем'єр-міністром України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною плани України щодо боротьби зі зміною клімату. Посли закликали Україну подати амбітний 2-й національно певний внесок для COP26 до кінця липня", - випливає з повідомлення.

Крім цього, зазначається, що посли привітали заяви України про зобов'язання відмовитися від вугілля і рухатися до нульових викидів СО2 в атмосферу. Міжвідомчий підхід є важливим для проведення реформ, створення умов для інвестицій і стимулювання переходу до чистої енергетики для досягнення цілей.

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G-7 G7 (1050) клімат (180) екологія (1357) вугілля (2477) Абрамовський Роман (59)


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Топ коментарі
+18
можно вопрос, а чем будем топиться,ТЭС? газом по 500 и выше баксов?зеленой электроэнергией по 10 грн киловатили чем? Чем будем балансировать атомную энергетику?
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24.07.2021 15:13 Відповісти
+11
Это особенно смешно на фоне резкого роста добычи и потребления угля в Европе
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24.07.2021 15:14 Відповісти
+10
мазут горит без выделения со2 ?
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24.07.2021 15:23 Відповісти
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вопрос для дебилоидов, а чем лохторату платить за электричество и отопление??? почками???
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25.07.2021 16:15 Відповісти
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