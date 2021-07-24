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7 українців госпіталізовано через ДТП за участю мікроавтобуса в Польщі. Аварію спричинила п'яна водійка, - місцеві ЗМІ

7 українців госпіталізовано через ДТП за участю мікроавтобуса в Польщі. Аварію спричинила п'яна водійка, - місцеві ЗМІ

Десять осіб травмовано в результаті ДТП за участю легкового автомобіля Nissan Quashquai й мікроавтобуса Volkswagen в Польщі. Серед травмованих - сім українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.pl.

Підкреслюється, що аварія сталася вранці на трасі поблизу міста Радомсько в Лодзінському воєводстві. Транспортні засоби виявилися в канавах на протилежних сторонах дороги.

В автобусі перебувало дев'ять осіб, в тому числі семеро громадян України. Всі вони мають травми і доставлені в лікарні найближчих міст.

За даними поліції, троє з потерпілих перебувають у важкому стані.

36-річна громадянка Польщі, яка керувала автомобілем Nissan, також була госпіталізована. В її крові виявили алкоголь. Перший тест на стан алкогольного сп'яніння показав 4 проміле алкоголю в крові. Попередньо, поліція з'ясувала, що саме вона спровокувала зіткнення з автобусом через те, що несподівано виїхала на зустрічну смугу. Зараз на місці ДТП працюють правоохоронці.

Також читайте: Мікроавтобус потрапив у ДТП на Луганщині - постраждало 6 осіб. ФОТО

ДТП (4483) Польща (8639) українці (2548)


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Топ коментарі
+8
С учетом того,что 4.9-смертельная доза,мадам не плохо "откушала"
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24.07.2021 16:22 Відповісти
+3
Пані сі напили
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24.07.2021 15:40 Відповісти
+3
Пердольнула пляшчинку.
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24.07.2021 15:46 Відповісти
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Пані сі напили
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24.07.2021 15:40 Відповісти
Пердольнула пляшчинку.
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24.07.2021 15:46 Відповісти
4проміллє це й не одну...
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24.07.2021 20:43 Відповісти
А п'яна жінка, теж була ...?
Чи вона польска курва?
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24.07.2021 15:41 Відповісти
поляки також ********** оковиту... ось і результат.
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24.07.2021 15:42 Відповісти
А хто іі не любить?
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24.07.2021 15:57 Відповісти
Я.
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24.07.2021 18:15 Відповісти
Кстати, поляки же ее и изобрели, не нарасия. Нарасия пока "изобрела" только лапти и шампанское.
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24.07.2021 18:40 Відповісти
Сьогодні по радівє чув цю новину
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24.07.2021 20:44 Відповісти
Не в "канавах", а в кюветах, невігласи.
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24.07.2021 15:56 Відповісти
С учетом того,что 4.9-смертельная доза,мадам не плохо "откушала"
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24.07.2021 16:22 Відповісти
А если у пани 120 кг. веса?
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24.07.2021 16:35 Відповісти
Тогда,мадам под шофе
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24.07.2021 16:42 Відповісти
Промілле - це концентрація речовини, а не її кількість.
Тобто в даному випадку - концентрація алкоголя в крові.
Отже ця цифра не залежить від ваги клієнтки.
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24.07.2021 18:15 Відповісти
определяют дозу в крови. вес сдесь не при чем. сколько жира не нажри а мозг остаеться прежним.
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24.07.2021 19:11 Відповісти
Чим більше українців на дорогах, тим більше аварій.
Так же ?
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24.07.2021 16:33 Відповісти
Что с Вами?
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24.07.2021 18:16 Відповісти
Не удивлюсь, если гражданка Польши в прошлом украинка
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24.07.2021 20:11 Відповісти
Не здивуюся,
якщо ви любитель рюзкого мира.
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24.07.2021 20:16 Відповісти
Аби тільки українці не були нелегалами
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24.07.2021 20:46 Відповісти
Щось тут наплутали, 4 проміле це 2 бутилки горілки чи коньяку, хіба жіночка має вагу 200 кг.
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24.07.2021 21:52 Відповісти
 
 