7 українців госпіталізовано через ДТП за участю мікроавтобуса в Польщі. Аварію спричинила п'яна водійка, - місцеві ЗМІ
Десять осіб травмовано в результаті ДТП за участю легкового автомобіля Nissan Quashquai й мікроавтобуса Volkswagen в Польщі. Серед травмованих - сім українців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.pl.
Підкреслюється, що аварія сталася вранці на трасі поблизу міста Радомсько в Лодзінському воєводстві. Транспортні засоби виявилися в канавах на протилежних сторонах дороги.
В автобусі перебувало дев'ять осіб, в тому числі семеро громадян України. Всі вони мають травми і доставлені в лікарні найближчих міст.
За даними поліції, троє з потерпілих перебувають у важкому стані.
36-річна громадянка Польщі, яка керувала автомобілем Nissan, також була госпіталізована. В її крові виявили алкоголь. Перший тест на стан алкогольного сп'яніння показав 4 проміле алкоголю в крові. Попередньо, поліція з'ясувала, що саме вона спровокувала зіткнення з автобусом через те, що несподівано виїхала на зустрічну смугу. Зараз на місці ДТП працюють правоохоронці.
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Чи вона польска курва?
Тобто в даному випадку - концентрація алкоголя в крові.
Отже ця цифра не залежить від ваги клієнтки.
Так же ?
якщо ви любитель рюзкого мира.