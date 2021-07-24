7 українців госпіталізовано через ДТП за участю мікроавтобуса в Польщі. Аварію спричинила п'яна водійка, - місцеві ЗМІ

Десять осіб травмовано в результаті ДТП за участю легкового автомобіля Nissan Quashquai й мікроавтобуса Volkswagen в Польщі. Серед травмованих - сім українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.pl.

Підкреслюється, що аварія сталася вранці на трасі поблизу міста Радомсько в Лодзінському воєводстві. Транспортні засоби виявилися в канавах на протилежних сторонах дороги.

В автобусі перебувало дев'ять осіб, в тому числі семеро громадян України. Всі вони мають травми і доставлені в лікарні найближчих міст.

За даними поліції, троє з потерпілих перебувають у важкому стані.

36-річна громадянка Польщі, яка керувала автомобілем Nissan, також була госпіталізована. В її крові виявили алкоголь. Перший тест на стан алкогольного сп'яніння показав 4 проміле алкоголю в крові. Попередньо, поліція з'ясувала, що саме вона спровокувала зіткнення з автобусом через те, що несподівано виїхала на зустрічну смугу. Зараз на місці ДТП працюють правоохоронці.

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