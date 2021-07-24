УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10859 відвідувачів онлайн
Новини
2 632 122

Естонія передасть Литві 100 км колючого дроту та 3 безпілотники для боротьби з нелегальною міграцією

Естонія передасть Литві 100 км колючого дроту та 3 безпілотники для боротьби з нелегальною міграцією

Естонія направить Литві для надання допомоги в боротьбі з нелегальною міграцією з Білорусі 100 кілометрів колючого дроту та три безпілотники.

"Литва - наш близький союзник, наше завдання - негайно підтримати її у цій кризі", - заявив міністр оборони Естонії Калле Лаанет під час телефонної розмови з міністром внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, насамперед із запасів Сил оборони в Литву відправлять сто кілометрів колючого дроту, щоб країна могла прискорити зміцнення свого кордону. "З 1 серпня ми також готові направити в Литву три безпілотні літальні апарати, щоб поліпшити ситуацію із поінформованістю на кордоні", - сказав він.

Про допомогу попросила влада Литви, зазначивши, що будівництво загородження на литовсько-білоруському кордоні гальмується через відсутність колючого дроту. Естонія надасть його безоплатно.

Литва звернулася за допомогою і до інших країн.

Наразі всі наявні в армії Литви запаси колючого дроту витрачено. Найближча країна - Польща, але їй колючий дріт потрібен передусім для власного кордону.

Читайте також: Литовський парламент визнав наплив мігрантів з Білорусі гібридною агресією, - резолюція

Нині тривають переговори з Данією і Словенією, розглядається можливість отримання колючого дроту як пожертви. Загородження має бути побудоване на ділянці кордону завдовжки 550 кілометрів.

Загалом на кордоні з Білоруссю цього року литовські посадовці затримали понад 2 430 мігрантів - утридцятеро більше, ніж минулого. Більшість із них - із країн Близького Сходу та Африки.

Основна частина мігрантів прагне потрапити через Литву в країни Західної Європи.

Влада Литви називає підвищену міграцію організованою акцією Білорусі проти Литви.

Автор: 

Білорусь (7971) Литва (2459) мігранти (1124) Естонія (1646)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Лучше б пулеметов передали - было бы более эффективно. Хотя я люто поддерживаю дроны, которые бы отстреливали желающих нарушить границу
показати весь коментар
24.07.2021 16:14 Відповісти
+6
Маю досвід у будівництві парканів.

Эстония передаст Литве 100 км колючей проволоки и 3 беспилотника для борьбы с нелегальной миграцией - Цензор.НЕТ 8507
показати весь коментар
24.07.2021 16:15 Відповісти
+5
А мы не хотим помочь братьям литовцам таким нехитрым товаром , как колючка? Уже давно пора было скооперироваться и заняться вместе охраной границы с неадекватным Бульбофюрером. А у нас пока жаренный петух в задницу не клюнет
показати весь коментар
24.07.2021 16:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Eto tebe doktor ili po palate druzja razkazali. Aras miniori ecio novy anekdot ili vsiotaki druzja po palate tak govorit. Mozet Napaleuon u tebia palate jest ili tam Lenin Aras oni tolko okruzajet mesnost i vyzyvajet miniorov imeno Vitkusa
показати весь коментар
25.07.2021 00:18 Відповісти
Uze sprosil pro kakije to boxeri u svojego lececego vraca Ili zavtra u vas oni prixodit v durdome?.Durak ti iz takix nikto daze nesmjitsia.Cytaj dalse ja razresaju svojemu doktoru i druzjam po palate razkazis
показати весь коментар
25.07.2021 00:10 Відповісти
Естонія передасть Литві 100 км колючого дроту та 3 безпілотники для боротьби з нелегальною міграцією - Цензор.НЕТ 7246Jesli doktor razresit kupi sebe Boxer za 25 evro,budes imet i ti 1
показати весь коментар
25.07.2021 00:26 Відповісти
колючку - под напряжение

беспилотники - ударные
показати весь коментар
24.07.2021 17:18 Відповісти
Естонія передасть Литві 100 км колючого дроту та 3 безпілотники для боротьби з нелегальною міграцією - Цензор.НЕТ 4374

...
показати весь коментар
24.07.2021 17:19 Відповісти
Сеня передаст Украине очередные 3 метра проволоки для укрепления границ
показати весь коментар
24.07.2021 17:28 Відповісти
"Эстония направит Литве для оказания помощи в борьбе с нелегальной миграцией из Беларуси 100 километров колючей проволоки..."

А також 50 їжаків і 50 самок удава😜.
показати весь коментар
24.07.2021 18:04 Відповісти
иии....крокодилы, крокодилов, по 5 метров и с двумя бошками!!!
показати весь коментар
24.07.2021 18:05 Відповісти
Чомусь пригадала загАдка зі шкільного дитинства:" Що буде, якщо схрестити вужа з іжаком"?
показати весь коментар
24.07.2021 18:43 Відповісти
Передайте ещё вагон с палёной водкой. Разбрасывать вдоль границы.
показати весь коментар
24.07.2021 22:02 Відповісти
Естонія передасть Литві 100 км колючого дроту та 3 безпілотники для боротьби з нелегальною міграцією - Цензор.НЕТ 7934А ты предложи этим няшкам водяру.Вот и посмотрим,шо с тобой сделают)
показати весь коментар
25.07.2021 10:40 Відповісти
ДОБРИЙ ПРИКЛАД БРАТЕРСЬКОЇ ДОПОМОГИ . УКРАЇНА МАЛА БИ ТАКОЖ ЩОСЬ ЗРОБИТИ , АДЖЕ ЛИТВА РЕГУЛЯРНО ПІДТРИМУЄ НАС .
показати весь коментар
24.07.2021 22:04 Відповісти
беспилотники и 100 км колючей проволоки нужно передавать с 1000 ГВт электроэнергии
показати весь коментар
24.07.2021 23:22 Відповісти
Da orgonizavali polioti s Iraka v Minsk.i ix siuda gonim.Nevrat I samoliot sami posodili s nasimi turistami Minske.Oj namecajestia ecio vam sankciji i eto grazdanin lukosenka zasluzil.
показати весь коментар
25.07.2021 01:22 Відповісти
Послушайте уважаемый, какое дело вам до рейсов из Ирака в Минск? или из какой то другой страны в Минск, это наше дело, не обязаны отчитываться. Про самолёт с вашими туристами ну не смешите уже, никто его насильно не садил, пилот принимал решение после консультаций, мы то причём? про эту историю есть целый фильм, всё до секунды рассказано и показано, посмотрите рекомендую, снимите все вопросы. Ваши специально устроили эту провокацию, чтобы ввести санкции и закрыть небо Евросоюза, надо признать получилось на отлично. Но это была последняя капля, белорусы вам этого не простят. По поводу Лукашенко, это наш президент, законно избранный, не сомневайтесь даже.
показати весь коментар
25.07.2021 09:30 Відповісти
Priamoje delo nase k reisam s Iraka v Minsk,potom vse k nam idut.Nicego skoro oni u vas i ostanitsia budete kormit ix sami bulbi u vas jest Neznajete pocemu bezenci ot vas nazyvajet Belorus tiurmoj?Ili rasistami pocemu vas nazyvajet?Mozet licno lukosenka i vas prezident,no fakt sto ego daze Koreja nepriznala vybori kak takogo,sto tam govorit a drugix stranax .
показати весь коментар
25.07.2021 10:05 Відповісти
Ещё раз повторюсь, не ваше дело какие самолёты летают в Беларусь.К вашему сведению для беженцев у нас есть не только бульба, но и сало найдётся.Ваша Литва не весь мир и даже не его половина, признаёте вы нашего президента или нет для нас не имеет никакого значения, есть более могучие державы которые признали Лукашенко президентом и мы белорусский народ его выбрали, законно. Уймитесь уже. То что ваши беженцы называют нас тюрьмой и постами это не правда. У нас рассказывали как выбиваются нужные показания литовцами.Так что давайте не будем. Хотите узнать как живут Белорусы, приезжайте посмотрите лично, не разочаруетесь. Завидно вам, вот и лезите к нам,входите в состав РБ,будет вам счастье. Ваше правительство потерпело фиаско, к сожалению страна не расцветает в ЕС. Да и жителей меньше чем в Минске.
показати весь коментар
25.07.2021 15:22 Відповісти
Беларусь может продать колючую проволоку Литве.У нас этого добра хватает
показати весь коментар
25.07.2021 10:36 Відповісти
Сейм Литвы в первом чтении одобрил законопроект о предоставлении вида на жительство сотрудникам белорусских компаний https://www.currenttime.tv/a/lithuania-belarus-it/31237154.html Вот из за этого-все и началось.Литва собралась переманивать белорусских айтишников,а они приносят валюту в страну-несколько млрд$,каждый год.Лука,разумеется пришел в ярость-и отправил соседям наших черных братьев с Африки и Ближнего Востока Он бы еще и к вам не против отправить,но в Украину мигранты не пойдут даже под автоматом
показати весь коментар
25.07.2021 11:04 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 