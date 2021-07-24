Естонія передасть Литві 100 км колючого дроту та 3 безпілотники для боротьби з нелегальною міграцією

Естонія направить Литві для надання допомоги в боротьбі з нелегальною міграцією з Білорусі 100 кілометрів колючого дроту та три безпілотники.

"Литва - наш близький союзник, наше завдання - негайно підтримати її у цій кризі", - заявив міністр оборони Естонії Калле Лаанет під час телефонної розмови з міністром внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, насамперед із запасів Сил оборони в Литву відправлять сто кілометрів колючого дроту, щоб країна могла прискорити зміцнення свого кордону. "З 1 серпня ми також готові направити в Литву три безпілотні літальні апарати, щоб поліпшити ситуацію із поінформованістю на кордоні", - сказав він.

Про допомогу попросила влада Литви, зазначивши, що будівництво загородження на литовсько-білоруському кордоні гальмується через відсутність колючого дроту. Естонія надасть його безоплатно.

Литва звернулася за допомогою і до інших країн.

Наразі всі наявні в армії Литви запаси колючого дроту витрачено. Найближча країна - Польща, але їй колючий дріт потрібен передусім для власного кордону.

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Нині тривають переговори з Данією і Словенією, розглядається можливість отримання колючого дроту як пожертви. Загородження має бути побудоване на ділянці кордону завдовжки 550 кілометрів.

Загалом на кордоні з Білоруссю цього року литовські посадовці затримали понад 2 430 мігрантів - утридцятеро більше, ніж минулого. Більшість із них - із країн Близького Сходу та Африки.

Основна частина мігрантів прагне потрапити через Литву в країни Західної Європи.

Влада Литви називає підвищену міграцію організованою акцією Білорусі проти Литви.