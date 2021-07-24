Зеленський і Байден обговорять безпеку, енергетику та судову реформу, - Кент

Під час майбутньої зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Президента США у Вашингтоні будуть обговорюватися питання безпеки, зокрема енергетичної, і питання реформ, зокрема правосуддя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав заступник помічника держсекретаря із питань Європи та Євразії Джордж Кент, який очолив місію США в Україні на період відпустки тимчасово повіреної Крістін Квін, в інтерв'ю Суспільному.

"Є три блоки питань. Це проблеми безпеки, що включають різні види російської агресії проти України, не лише питання конвенційної війни на Донбасі, але також агресія у Чорному морі. Другий блок питань - енергетична безпека. Потім є програма реформ, яка включає антикорупцію та реформу правосуддя, а також інші реформи інституцій, тому що, оскільки я вже згадував нашу прихильність до успіху України, країні потрібні міцніші, доброчесні інституції, що відповідають інтересам українського народу", - сказав Кент.

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Він підкреслив, що сектор правосуддя є критичним. "Нещодавно Верховна Рада ухвалила кілька ключових законів, і це перший крок у надії створити повноцінний сектор правосуддя, який забезпечує рівність і доступ", - прокоментував Кент.

Він зазначив, що відносини між Україною і США - не просто одноденний візит, але глибока мережа постійних контактів на різних рівнях із спільними програмами та інтересами. За словами дипломата, Байден запросив Зеленського у Вашингтон наприкінці липня або пізніше цього літа, і це не було питанням "передачі сигналів", це дійсно питання планування.

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