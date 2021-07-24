Зеленський і Байден обговорять безпеку, енергетику та судову реформу, - Кент
Під час майбутньої зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Президента США у Вашингтоні будуть обговорюватися питання безпеки, зокрема енергетичної, і питання реформ, зокрема правосуддя.
Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав заступник помічника держсекретаря із питань Європи та Євразії Джордж Кент, який очолив місію США в Україні на період відпустки тимчасово повіреної Крістін Квін, в інтерв'ю Суспільному.
"Є три блоки питань. Це проблеми безпеки, що включають різні види російської агресії проти України, не лише питання конвенційної війни на Донбасі, але також агресія у Чорному морі. Другий блок питань - енергетична безпека. Потім є програма реформ, яка включає антикорупцію та реформу правосуддя, а також інші реформи інституцій, тому що, оскільки я вже згадував нашу прихильність до успіху України, країні потрібні міцніші, доброчесні інституції, що відповідають інтересам українського народу", - сказав Кент.
Він підкреслив, що сектор правосуддя є критичним. "Нещодавно Верховна Рада ухвалила кілька ключових законів, і це перший крок у надії створити повноцінний сектор правосуддя, який забезпечує рівність і доступ", - прокоментував Кент.
Він зазначив, що відносини між Україною і США - не просто одноденний візит, але глибока мережа постійних контактів на різних рівнях із спільними програмами та інтересами. За словами дипломата, Байден запросив Зеленського у Вашингтон наприкінці липня або пізніше цього літа, і це не було питанням "передачі сигналів", це дійсно питання планування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Или между 1919-м и 2021-м в Украине всё же была хорошая жизнь?
Не подскажите когда?
Понятно, что вам не нравится вопрос, но себя зачем обманывать?
Аполитичный человек зайдёт, на Цензор? Тот кто не интересуется политикой - тот идиот. Да, иногода коменты на Цензоре выглядят как психоз, особенно когда здесь высаживается десант дешёвых троллей. Покажите новостной ресурс, где лучше.
И да, каждый должен нести ответственность за свой выбор.
- Ой,вэй,а я и не знал,ни богдан,ни ерсрак мне ничего не сообщали,приеду всем строго скажу - нужно просто перестать брать взятки.
Байден будет тыкать рылом в ящик с песком....
И приговариватт - осёсё вам и связи с кацапами, и вагнер гейт и свой прокурор карманный
И коррупция, но это такое...
И "вагнергейт" тоже.