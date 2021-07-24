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Зеленський і Байден обговорять безпеку, енергетику та судову реформу, - Кент

Зеленський і Байден обговорять безпеку, енергетику та судову реформу, - Кент

Під час майбутньої зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Президента США у Вашингтоні будуть обговорюватися питання безпеки, зокрема енергетичної, і питання реформ, зокрема правосуддя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав заступник помічника держсекретаря із питань Європи та Євразії Джордж Кент, який очолив місію США в Україні на період відпустки тимчасово повіреної Крістін Квін, в інтерв'ю Суспільному.

"Є три блоки питань. Це проблеми безпеки, що включають різні види російської агресії проти України, не лише питання конвенційної війни на Донбасі, але також агресія у Чорному морі. Другий блок питань - енергетична безпека. Потім є програма реформ, яка включає антикорупцію та реформу правосуддя, а також інші реформи інституцій, тому що, оскільки я вже згадував нашу прихильність до успіху України, країні потрібні міцніші, доброчесні інституції, що відповідають інтересам українського народу", - сказав Кент.

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Він підкреслив, що сектор правосуддя є критичним. "Нещодавно Верховна Рада ухвалила кілька ключових законів, і це перший крок у надії створити повноцінний сектор правосуддя, який забезпечує рівність і доступ", - прокоментував Кент.

Він зазначив, що відносини між Україною і США - не просто одноденний візит, але глибока мережа постійних контактів на різних рівнях із спільними програмами та інтересами. За словами дипломата, Байден запросив Зеленського у Вашингтон наприкінці липня або пізніше цього літа, і це не було питанням "передачі сигналів", це дійсно питання планування.

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Автор: 

Байден Джо (2893) візит (1619) Зеленський Володимир (24413) Кент Джордж (49)


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Топ коментарі
+7
Зеленский и Байден обсудят безопасность, энергетику и судебную реформу - Кент - Цензор.НЕТ 9364
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24.07.2021 16:54 Відповісти
+6
Ещё несколько минут и всё порешаем.

Зеленський і Байден обговорять безпеку, енергетику та судову реформу, - Кент - Цензор.НЕТ 5424
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24.07.2021 16:58 Відповісти
+5
Вот это у нас "правосудие", что приходится его обсуждать с целым Президентом США, наряду с безопасностью государства и энергетикой. Доучились-доработались называется, целыми династиями сидят и грабят всю страну
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24.07.2021 16:43 Відповісти
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Вот это у нас "правосудие", что приходится его обсуждать с целым Президентом США, наряду с безопасностью государства и энергетикой. Доучились-доработались называется, целыми династиями сидят и грабят всю страну
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24.07.2021 16:43 Відповісти
Скажи одним словом - дореформировались.
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24.07.2021 16:46 Відповісти
Этот вопрос хочется задать всем нашим гениальным Прэжыдэнтам, вот так собрать их всех перед канавой и полюбопытствовать, как же они безопасностью государства занимались и почему народ валит из страны? А ведь им сейчас так замечательно на сытой пенсии
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24.07.2021 16:51 Відповісти
Неужели сейчас хуже, чем в 1919-м?
Или между 1919-м и 2021-м в Украине всё же была хорошая жизнь?
Не подскажите когда?
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24.07.2021 16:56 Відповісти
Лучше всё-таки сравнивать с 1913-м, по классике. По надоям, выплавке чугуна на душу населения и настригу с овец. Однако сваливший в Канаду, Штаты, Германию народ это уже совершенно не интересует и кстати, они задают вполне логичный вопрос : а зачем нам, канадским, американским и немецким налогоплатильщикам спонсировать это пис...ец, который в Украине происходит. И вот тут ответить уже сложнее
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24.07.2021 17:01 Відповісти
Не уходите от ответа.
Понятно, что вам не нравится вопрос, но себя зачем обманывать?
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24.07.2021 17:04 Відповісти
Зустрічи Байдена та Зеленського не буде, Байден повністю здав Україну путіну і немає сенсу вести переговори зі зрадниками! Україна буде говорити з наступним Президентом США, який не буде вести ідіотську політику!
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24.07.2021 18:18 Відповісти
Домовлятися з Байденом (після його останнього "фінта"), то все одно, що домовлятися з Путіним про вивід російських військ з Криму...
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24.07.2021 20:02 Відповісти
З цими суддями нічого путнього не буде.
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24.07.2021 16:48 Відповісти
Зеленский и Байден обсудят безопасность, энергетику и судебную реформу - Кент - Цензор.НЕТ 3934
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24.07.2021 16:50 Відповісти
Да-да, я понимаю, что 15% от всех избирателей, порохофилов захватили все комменты на ресурсе, но наши проблемы ещё с Кравчука и раннего Кучмы идут и только нарастают
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24.07.2021 16:53 Відповісти
Ну да, опять порохоботы вокруг

Зеленський і Байден обговорять безпеку, енергетику та судову реформу, - Кент - Цензор.НЕТ 9826
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24.07.2021 17:00 Відповісти
Не боты, а кучка в несколько десятков гипер-активных юзерков, которые буквально живут на Цензоре и высказываются под КАЖДОЙ новостью, с заготовленными пикчами, ссылочками, взаимными лайкосиками и заспамлеванием оппонентов, которых они непонятно с какого перепуга записывают в "зебилов"... Неудивительно, что у Пороха такой АНТИРЕЙТИНГ и дежурные 15%
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24.07.2021 17:05 Відповісти
Т.е. когда я сказал, что именно 73% недоумков с зомбоящиком в голове виноваты в таком положении в стране -- то я сказал неправду? Вы ведь вопили в 2019 "абынепорошенко" и что "Хуже не будет". Ну и?


Зеленський і Байден обговорять безпеку, енергетику та судову реформу, - Кент - Цензор.НЕТ 8909
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24.07.2021 17:10 Відповісти
Тобто в тебе знову в усьому винні Порохоботи. А може ти та подібні тобі зі своїми дурнуватими голосуваннями винні? На Порошенка не заводили статтю за держ зраду як на зєлєнського. До речі, всі хто голосував за зєлєнського є співучасниками злочину.
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24.07.2021 17:21 Відповісти
Антирейтинг Порошенко обусловлен сговором олигархов владеющих ведущими телеканалами против него, продажными блогерами, ЛОМ-ами, и идиотами не умеющими мыслить критически, а совсем не парой десятков постоянных комментаторов на Цензоре.
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24.07.2021 17:38 Відповісти
Плохому танцору всегда что-то мешает, как было и в далёком 2005. Все вокруг виноваты, но только не я сам. Вот зайдёт нейтральный или вообще аполитичный человек в комменты на Цензоре и что он увидит, все вокруг дебилы, а кто за Пороха молодцы? Ну и как, при рейтинге 15% +- 3 ВСЁ ЭТО поможет ему?
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24.07.2021 17:54 Відповісти
Полохому танцору мешают папиредники и комментаторы на Цензоре. Да, тот кто за Пороха - молодцы, они предсказывали весь треш который сейчас твориться в стране, задолго до выборов. Ему не надо помогать, надо помогать себе, армии и Украине.
Аполитичный человек зайдёт, на Цензор? Тот кто не интересуется политикой - тот идиот. Да, иногода коменты на Цензоре выглядят как психоз, особенно когда здесь высаживается десант дешёвых троллей. Покажите новостной ресурс, где лучше.
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24.07.2021 18:07 Відповісти
А что вам сейчас мешает без Пороха и порохоботов зажить лучше, как вы писали в 2019? Ну и чего вы добились два с гаком прошедших года? Войну закончили, всех победили? Олигархи уже не владеют этой властью? Зеля уже в списке великих геостратегов мира? Тарифы и цены уже сильно понизили, а зарплат и пенсий уже на черную икру пенсионерам хватает? Не объелись икоркой?

И да, каждый должен нести ответственность за свой выбор.
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24.07.2021 18:52 Відповісти
Домовлятися з Байденом (після його останнього "фінта"), то все одно, що домовлятися з Путіним про вивід російських військ з Криму...
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24.07.2021 20:00 Відповісти
- Мистер пианист,у вас коррумпированная судебная система,у вас коррумпировано все.
- Ой,вэй,а я и не знал,ни богдан,ни ерсрак мне ничего не сообщали,приеду всем строго скажу - нужно просто перестать брать взятки.
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24.07.2021 16:49 Відповісти
Шо уже обсуждать????
Байден будет тыкать рылом в ящик с песком....
И приговариватт - осёсё вам и связи с кацапами, и вагнер гейт и свой прокурор карманный
И коррупция, но это такое...
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24.07.2021 16:50 Відповісти
"осёсё" насмешило.
И "вагнергейт" тоже.
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24.07.2021 16:52 Відповісти
Зеленский и Байден обсудят безопасность, энергетику и судебную реформу - Кент - Цензор.НЕТ 9364
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24.07.2021 16:54 Відповісти
Ещё несколько минут и всё порешаем.

Зеленський і Байден обговорять безпеку, енергетику та судову реформу, - Кент - Цензор.НЕТ 5424
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24.07.2021 16:58 Відповісти
Зеленский идёт под суд по делу вагнеровцев | Главу СВР уволили чтобы зачистить концы | Дело Чауса https://www.youtube.com/watch?v=XPZzM40VhjY&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
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24.07.2021 17:05 Відповісти
-- с Беней такое надо обсуждать... ...если уж быть до конца честным, спокойным и упрямым...*)
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24.07.2021 17:18 Відповісти
Ви в якій реальності живете, свідки секти живородящого Жо? Он вже й гамериканські ресурси почали писати про те, що корупціонер козак байда - ворог України, а ви все ніяк від старої методички відклеїтися не можете. Яка судова реформа? Он крошка псахєс заявляє, що байден збирається ігнорувати рішення Верховного суду США https://www.youtube.com/watch?v=0nPn99MbZyg
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24.07.2021 17:19 Відповісти
а беню? беня тоже человек, беню тоже надо сдать. напару с фирташем. я бы еще ахметова отдал с пинчуком, но боюсь они будут против.
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24.07.2021 17:26 Відповісти
гыгы... - просто матов не хватает
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24.07.2021 17:50 Відповісти
Зеленський і Байден обговорять безпеку, енергетику та судову реформу, - Кент - Цензор.НЕТ 8627
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24.07.2021 19:11 Відповісти
Думаю будет секс
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24.07.2021 20:30 Відповісти
уууу зрада-зрада-зрада.
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25.07.2021 04:24 Відповісти
членограй ' если что, может ржать в ответ на вопрос ....
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25.07.2021 07:21 Відповісти
Повестка опять будет та что интересно США. Торгуют нашими интересами при импотентах чинушах от нас. Дадут вове домашнее задание и поедет выполнять. Земельку уже продал негодяй,что еще продаст( еще есть полезные ископаемые,очень интересные в эру электротранспорта). Ну а развитие собственной энергетики- табу,только уничтодение( типа отказ от угольной. США почему то не отказывается и почему жто? Может они стоят на низшем этапе развития и не могут? А мы"можем"( конченные идиоты, у которых 55%тепловой и 35% атомной,которую не развиваем. Скоро,лет через 15 электричество будет только в домах плантаторов,ведь топливную и атомную энергетику "похоронят",промышленность тоже ,а этим тупорылым аборигенам,продающим золото( землю) за бусы( айфоны,зеленые фантики...) достаточно и собачей конуры,ну как у индийцев,живущих в районе Таджмахала)
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25.07.2021 08:25 Відповісти
 
 