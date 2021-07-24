Від початку доби 24 липня ворог 7 разів порушив перемир'я. Терористи відкривали вогонь із мінометів поблизу Авдіївки та Водяного, - пресцентр штабу ООС
Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у межах Тристоронньої контактної групи. Упродовж поточної доби, 24 липня, зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.
Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Поблизу населених пунктів Новоолександрівка і Золоте-4 ворог застосував протитанкові ракетні комплекси.
Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник вів вогонь із мінометів 120-го калібру.
Неподалік Південного та Широкиного російсько-окупаційні війська обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля Авдіївки ворог відкрив вогонь із мінометів 82-го калібру.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат унаслідок ворожого вогню серед українських військових немає".
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