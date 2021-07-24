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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби 24 липня ворог 7 разів порушив перемир'я. Терористи відкривали вогонь із мінометів поблизу Авдіївки та Водяного, - пресцентр штабу ООС

Від початку доби 24 липня ворог 7 разів порушив перемир'я. Терористи відкривали вогонь із мінометів поблизу Авдіївки та Водяного, - пресцентр штабу ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у межах Тристоронньої контактної групи. Упродовж поточної доби, 24 липня, зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Поблизу населених пунктів Новоолександрівка і Золоте-4 ворог застосував протитанкові ракетні комплекси.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник вів вогонь із мінометів 120-го калібру.

Неподалік Південного та Широкиного російсько-окупаційні війська обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Авдіївки ворог відкрив вогонь із мінометів 82-го калібру.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат унаслідок ворожого вогню серед українських військових немає".

Читайте також: За минулу добу 10 порушень режиму тиші. Терористи стріляли з 120-мм мінометів поблизу Опитного й Пісків, БПЛА ворога перетнув лінію розмежування на Луганщині, - ООС

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обстріл (29302) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


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Террористы нарушили перемирие!

...надо разбросать над ними листовки с томографией зелиной головы... -- где война давно закончилась...
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24.07.2021 17:37 Відповісти
Авдіївка це пастка для ЗСУ, потрібно йти у наступ і брати Ясинувату та заходити в Донецьк, щоб унеможливити знищення Авдіївки вогневим мішком! Терористи знаходяться від Авдіївки на відстані пострілу міномета - 7км і прострілюють всіма калібрами всі дороги які підходять до Авдіївки і можуть в будь який момент нанести вогневе ураження по Авдіївці і знищити її і не дати підійти резервам ЗСУ і медикам і це буде катастрофа! Авдіївку потрібно або евакуйовувати повністю і закривати для цивільного населення, або деблоковувати Авдіївку наступом на жд. вокзал/ДАП/Путіловський міст з однієї сторони і наступом на Ясинувату з іншої сторони! Генштаб на чолі з Хомчаком нічого не зробив за ці роки для деблокації Авдіївки та відкидання терористів від Авдіївки на відстань більше 20 км. (відстань ведення ефективного вогню польової артилерії та РСЗВ Град).
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24.07.2021 18:15 Відповісти
Надо, надо, надо нам, ребята -- жизнь красивую прожить! (с)
-- берёшь Зелю -- и с ним -- на самый Ноль Линии Фронта -- с целью разрыва и прорыва!

...но, сперва к Бене надо будет зайти... -- а тебя к нему не пустят почему-то? ...*)
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24.07.2021 18:31 Відповісти
Перемога на фронті забезпечується підготовкою резервів в тилу, а не сидінням на нулі. Ми програли військову компанію 2014 року тому що Генштаб не мав підготовлених резервів. Муженко загрався в танчки на нулі, замість того щоб працювати в тилу і робити свою роботу як Начальника Генштабу! Потрібно було не на танках гоцати по фронту, а висунути на фронті бригади в повному складі і нарізати комбригам зони відповідальності і не лізти зі своїми геніальними полководчеськими задумами на самий нуль! А самому потрібно було контролювати ситуацію взагалі і втручатись там де було найгірше, відправляючи на ці ділянки свіжі резерви! На жаль Муженко цього не робив і тому програв битву москалям! Зараз Хомчак повторює помилки Муженка, замість підготовки потужних резервів Хомчак грається в полководця, їздить на фронт щось там дивиться, хоча це не його робота, він має дивитись в граничну чисельність ЗСУ і збільшувати її до 400 тис. військовослужбовців!
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24.07.2021 18:53 Відповісти
Короче, Склифасовский! (с)
Есть ты и Беня. -- и хто из вас победит? *)
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24.07.2021 19:04 Відповісти
 
 