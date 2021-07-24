"Віддала всі сили", - українська дзюдоїстка Білодід розповіла про здобуття бронзи на Олімпіаді

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід, яка виборола першу для України медаль на Олімпіаді в Токіо, розповіла, що остання сутичка для неї була важкою і виснажливою.

Як передає Цензор.НЕТ, її коментар опублікував у фейсбуці Національний олімпійський комітет України.

"Я віддала всі сили, які тільки залишилися, адже останню сутичку проводила на "голден скор", це неймовірно важко і виснажливо. Для мене важливо налаштуватися, адже після бою, який я програла, настрій був на нулі. Дуже допомогла мама, яка є і моєю тренеркою, налаштовувала мене, знайшла потрібні слова", - розповіла вона.

Білодід також додала, що відчувала і підтримку глядачів на арені.

"Вдячна президенту Національного олімпійського комітету України Сергію Бубці, який під час зустрічі в Олімпійському селищі поділився зі мною своїм змагальним досвідом. Коли така людина підтримує, це важливо і цінно", - зазначила дзюдоїстка.

Спортсменка наголосила, що два роки тому вигравала в Японії чемпіонат світу, але це був зовсім інший досвід.

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