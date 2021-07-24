УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9650 відвідувачів онлайн
Новини
9 945 43

"Віддала всі сили", - українська дзюдоїстка Білодід розповіла про здобуття бронзи на Олімпіаді

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід, яка виборола першу для України медаль на Олімпіаді в Токіо, розповіла, що остання сутичка для неї була важкою і виснажливою.

Як передає Цензор.НЕТ, її коментар опублікував у фейсбуці Національний олімпійський комітет України.

"Я віддала всі сили, які тільки залишилися, адже останню сутичку проводила на "голден скор", це неймовірно важко і виснажливо. Для мене важливо налаштуватися, адже після бою, який я програла, настрій був на нулі. Дуже допомогла мама, яка є і моєю тренеркою, налаштовувала мене, знайшла потрібні слова", - розповіла вона.

Білодід також додала, що відчувала і підтримку глядачів на арені.

"Вдячна президенту Національного олімпійського комітету України Сергію Бубці, який під час зустрічі в Олімпійському селищі поділився зі мною своїм змагальним досвідом. Коли така людина підтримує, це важливо і цінно", - зазначила дзюдоїстка.

Спортсменка наголосила, що два роки тому вигравала в Японії чемпіонат світу, але це був зовсім інший досвід.

Дивіться також: Дзюдоїстка Білодід здобула першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Олімпіада (687) спорт (1632) дзюдо (29) Білодід Дар’я (11)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+33
ты умница - переживали за тебя - с победой!

"Отдала все силы", - дзюдоистка Украинка Билодид рассказала о завоевании бронзы на Олимпиаде - Цензор.НЕТ 987
показати весь коментар
24.07.2021 18:17 Відповісти
+26
молодчинка дівчинка...гарнюня...боєць..
"Віддала всі сили", - дзюдоїстка Українка Білодід розповіла про здобуття бронзи на Олімпіаді - Цензор.НЕТ 654

.
показати весь коментар
24.07.2021 18:29 Відповісти
+25
"Отдала все силы", - дзюдоистка Украинка Билодид рассказала о завоевании бронзы на Олимпиаде - Цензор.НЕТ 4271
показати весь коментар
24.07.2021 18:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Отдала все силы", - дзюдоистка Украинка Билодид рассказала о завоевании бронзы на Олимпиаде - Цензор.НЕТ 6080
показати весь коментар
24.07.2021 18:14 Відповісти
"Віддала всі сили", - дзюдоїстка Українка Білодід розповіла про здобуття бронзи на Олімпіаді - Цензор.НЕТ 2179
показати весь коментар
24.07.2021 20:01 Відповісти
ты умница - переживали за тебя - с победой!

"Отдала все силы", - дзюдоистка Украинка Билодид рассказала о завоевании бронзы на Олимпиаде - Цензор.НЕТ 987
показати весь коментар
24.07.2021 18:17 Відповісти
Цікаво, на якій хвилині ця дівчина придушила б "всесвітньо-відомого, видатного майстра спорту" по прізвищу "*****", в якого максимальне досягнення --- друге місце серед юніорів Ленінграду?
для довідки; щоб стати майстром спорту, в СССР потрібно було стати чемпіоном на всесоюзних змаганнях, або в них же перемогти 4 майстрів спорту...
показати весь коментар
24.07.2021 18:19 Відповісти
Поединок был бы не долгий, но зрелищный. Наша анаконда задавила бы его максимально быстро.
показати весь коментар
24.07.2021 18:43 Відповісти
Серафим,ви дуже погано,або взагалі не знаєте всесоюзну кваліфікацію.Потрібно було виграти,а іноді стати другим,на всесоюзному турнірі.При цьому в вазі повинно бути не менше шести представників з різних республік.Також майстра спорту присвоювали чемпіону Москви,чемпіону і призерам Украіни.При цьому Украіна повинна була зайняти не нижче четвертого місця в Спартакіадах СРСР...
показати весь коментар
24.07.2021 18:48 Відповісти
Можливо, Ви краще знаєте про кваліфікацію, нормативів під рукою немає, років з 10 читав статтю про це... Але --- не полінився, тоді ж знайшов в інеті статистику по майстрам спорту СРСР, в т.ч. і по дзюдо, десь років з 60-х по сьогоднішній день.. Що цікаво, прізвище "*****" там не разу не згадується, до речі, так як і "путін", десь до 2000-х років. Потім, правда з'явилося...
Мабуть, "видатний дзюдоїст" десь під час другого президентського строку, таки став чемпіоном))) Може ж він в 69 років успішно грати в НХЛ, забивати по 10 шайб!
Вейн Дуглас Грецкі (уроджений Іван Грецький) --- гірко ридає
показати весь коментар
24.07.2021 19:08 Відповісти
До речі, Ви підтвердили мою тезу: друге місце в першості ЛЕНІНГРАДУ аж ніяк не дає звання майстра спорту.
показати весь коментар
24.07.2021 19:20 Відповісти
"При цьому в вазі повинно бути не менше шести представників з різних республік".

Не в курсі, Борисе, що там у вазі *****. То дуже секретна інформація, бо ********* патологічно бздить за свої біоматеріали. Тож не виключено, що у його нічну вазу писюганять сечею представники шести країн, щоб вийшов недоступний для аналізу уріно-коктейль...
показати весь коментар
24.07.2021 22:14 Відповісти
Велт,ты дурак?Ваза и вес,это разные вещи...
показати весь коментар
28.07.2021 07:28 Відповісти
Гра слів? Ні, не чув.
показати весь коментар
28.07.2021 07:57 Відповісти
"Віддала всі сили", - дзюдоїстка Українка Білодід розповіла про здобуття бронзи на Олімпіаді - Цензор.НЕТ 2423
показати весь коментар
24.07.2021 18:53 Відповісти
Хтось там просив наших спортсменів розмовляти українською? Я відразу зрозумів,що без шансів.😑
показати весь коментар
24.07.2021 18:21 Відповісти
Медведчук з екрана поговорить українською за неї - вам стане легше ?
показати весь коментар
24.07.2021 18:27 Відповісти
Мені тяжко і не було. Я лише констатував факт.
показати весь коментар
24.07.2021 23:52 Відповісти
Головне, що людина РОБИТЬ, що ДУМАЄ, а не якою мовою.
Більше половини бійців на лінії розмежування спілкуються російською.
показати весь коментар
25.07.2021 02:50 Відповісти
"Отдала все силы", - дзюдоистка Украинка Билодид рассказала о завоевании бронзы на Олимпиаде - Цензор.НЕТ 4271
показати весь коментар
24.07.2021 18:21 Відповісти
Умница! Гордость Украины, настоящий боец!
показати весь коментар
24.07.2021 18:22 Відповісти
Израильтянка энергетически работала по самым болезненным точкам -
неудивительно, что Дарья вся в слезах.
Для Украины это победа знаковая, можно сказать - сакральная.
показати весь коментар
24.07.2021 18:26 Відповісти
молодчинка дівчинка...гарнюня...боєць..
"Віддала всі сили", - дзюдоїстка Українка Білодід розповіла про здобуття бронзи на Олімпіаді - Цензор.НЕТ 654

.
показати весь коментар
24.07.2021 18:29 Відповісти
Моя ж ти красунечко! Ми тебе любимо та вітаємо! Ну од жеж є кому *уйла придушити!)
показати весь коментар
24.07.2021 18:29 Відповісти
У Китая уже три золота.
показати весь коментар
24.07.2021 18:32 Відповісти
У Китая 1,5 млрд. населення.
показати весь коментар
24.07.2021 18:37 Відповісти
Молодцы китайцы! Но у них населения в раз 50 больше, чем в Украине и бабулесов раз в 250 больше.
показати весь коментар
24.07.2021 18:39 Відповісти
Плюс державна допінгова програма, як у кацапів, тільки хімка просунутого левела.
показати весь коментар
24.07.2021 18:41 Відповісти
Но как бы 1988-м году население Китая было 1,110 миллиарда, но завоевали всего 5 золотых медалей, а теперь будет 50.
показати весь коментар
24.07.2021 18:51 Відповісти
они сильны в индивидуальных видах, в командных видах таких как футбол где важна индивидуальность и харизма Китай фуфло полное.ибо коллективизация ИМХО и число населения не причем что бы качественных спортсменов растить, был у них один Яо Мин в НБА с 2,27см. роста да и тот карьеру уже завершил)
показати весь коментар
24.07.2021 18:51 Відповісти
Зате став мемом )))
показати весь коментар
24.07.2021 22:16 Відповісти
Дякую!!!
показати весь коментар
24.07.2021 18:36 Відповісти
Молодець Даринко вітаю з перемогою.💙💛
показати весь коментар
24.07.2021 18:55 Відповісти
от и медаль капнула в Украину - без боли и пота не бывает побед.
Дарья - спасибо!!!!
показати весь коментар
24.07.2021 19:10 Відповісти
Дякуємо тобі за медаль!!!
показати весь коментар
24.07.2021 21:35 Відповісти
ПОЗДОРОВЛЯЄМ З МЕДАЛЛЮ !! МОЛОДЧИНА!! ПАТРІОТКА ,КРАСУНЯ !!! СЛАВА УКРАЇНІ !!!
показати весь коментар
24.07.2021 22:00 Відповісти
Красунечка Даринка - вітаємо тебе, маленьке сонечко! 🌹🌹🌹 Слава Україні! 💛💙
показати весь коментар
24.07.2021 22:18 Відповісти
любим тебя очень!
ето я за всех забугорцев сейчас отстрелялся!
показати весь коментар
24.07.2021 22:30 Відповісти
"Віддала всі сили", - українська дзюдоїстка Білодід розповіла про здобуття бронзи на Олімпіаді - Цензор.НЕТ 9171
показати весь коментар
25.07.2021 00:16 Відповісти
Нифига себе - стоило снять кимоно.
показати весь коментар
25.07.2021 02:52 Відповісти
"Віддала всі сили", - українська дзюдоїстка Білодід розповіла про здобуття бронзи на Олімпіаді - Цензор.НЕТ 8597
показати весь коментар
25.07.2021 00:17 Відповісти
"Віддала всі сили", - українська дзюдоїстка Білодід розповіла про здобуття бронзи на Олімпіаді - Цензор.НЕТ 9704
показати весь коментар
25.07.2021 00:19 Відповісти
"Віддала всі сили", - українська дзюдоїстка Білодід розповіла про здобуття бронзи на Олімпіаді - Цензор.НЕТ 7271
показати весь коментар
25.07.2021 00:20 Відповісти
Яка сексапільна дівчинонька 💛💙 струнка гейби тота смерічка 😍😍😍
показати весь коментар
25.07.2021 00:29 Відповісти
Карьера модели обеспечена. Умничка.
показати весь коментар
25.07.2021 02:53 Відповісти
 
 