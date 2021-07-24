"Віддала всі сили", - українська дзюдоїстка Білодід розповіла про здобуття бронзи на Олімпіаді
Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід, яка виборола першу для України медаль на Олімпіаді в Токіо, розповіла, що остання сутичка для неї була важкою і виснажливою.
Як передає Цензор.НЕТ, її коментар опублікував у фейсбуці Національний олімпійський комітет України.
"Я віддала всі сили, які тільки залишилися, адже останню сутичку проводила на "голден скор", це неймовірно важко і виснажливо. Для мене важливо налаштуватися, адже після бою, який я програла, настрій був на нулі. Дуже допомогла мама, яка є і моєю тренеркою, налаштовувала мене, знайшла потрібні слова", - розповіла вона.
Білодід також додала, що відчувала і підтримку глядачів на арені.
"Вдячна президенту Національного олімпійського комітету України Сергію Бубці, який під час зустрічі в Олімпійському селищі поділився зі мною своїм змагальним досвідом. Коли така людина підтримує, це важливо і цінно", - зазначила дзюдоїстка.
Спортсменка наголосила, що два роки тому вигравала в Японії чемпіонат світу, але це був зовсім інший досвід.
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для довідки; щоб стати майстром спорту, в СССР потрібно було стати чемпіоном на всесоюзних змаганнях, або в них же перемогти 4 майстрів спорту...
Мабуть, "видатний дзюдоїст" десь під час другого президентського строку, таки став чемпіоном))) Може ж він в 69 років успішно грати в НХЛ, забивати по 10 шайб!
Вейн Дуглас Грецкі (уроджений Іван Грецький) --- гірко ридає
Не в курсі, Борисе, що там у вазі *****. То дуже секретна інформація, бо ********* патологічно бздить за свої біоматеріали. Тож не виключено, що у його нічну вазу писюганять сечею представники шести країн, щоб вийшов недоступний для аналізу уріно-коктейль...
Більше половини бійців на лінії розмежування спілкуються російською.
неудивительно, что Дарья вся в слезах.
Для Украины это победа знаковая, можно сказать - сакральная.
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Дарья - спасибо!!!!
ето я за всех забугорцев сейчас отстрелялся!