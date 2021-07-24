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Новини
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Суд виправдав анестезіолога в справі смерті 2-річної дитини в стоматологічній клініці Маріуполя

У Маріуполі завершився судовий розгляд резонансної справи 2017 року про смерть дворічної дитини в стоматології.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Приазовский рабочий.

Як розповів під час пресконференції керівник Донецької обласної прокуратури Євген Білоусов, суд виправдав 52-річну лікарку-анестезіолога, яку звинувачували в неналежному виконанні професійних обов'язків, що призвело до смерті дитини.

Відомо, що трагедія сталася 22 липня 2017 року.

Тоді батьки привели свого сина на лікування зубів під седацією, однак під час процедури дитині стало зле і вона померла.

Пізніше з'ясувалося, що хлопчика лікували під загальним наркозом. Перша експертиза назвала причиною смерті асфіксію - марлевий тампон, який перекрив доступ кисню в організм дитини. Лікарю загрожувало позбавлення волі терміном до 5 років.

Однак 19 липня 2021 року Іллічівський районний суд виніс вирок, згідно з яким, медпрацівницю виправдали у зв'язку з недоведеністю в її діях складу кримінального злочину.

Читайте також: 2-річна дитина померла від наркозу в маріупольській стоматології

Автор: 

діти (5159) Маріуполь (3245) смерть (6782)


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Топ коментарі
+12
Занесла бабло, хватило на районную судью. А на судью апелляции хватит?
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24.07.2021 19:05 Відповісти
+9
типу там де зброя дозволена, можна стріляти дантистів?
Батько так само може з мисливської застрелити, зарізати або трубою по голові дати.
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24.07.2021 19:31 Відповісти
+8
А було б в Україні дозволене володіння зброєю, пристрелив би батько в стані афекту суддю та анестезіолога і через 5-10 подібних випадків і судді б перестали бути такими продажними, і анестезіологи (і не тільки вони) відповідальніше ставилися б до своїх обов'язків.
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24.07.2021 19:09 Відповісти
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Страшно когда умирают дети.
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24.07.2021 19:01 Відповісти
Занесла бабло, хватило на районную судью. А на судью апелляции хватит?
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24.07.2021 19:05 Відповісти
Если занесла и в прокуратуру то никакой апелляции не будет.
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24.07.2021 19:32 Відповісти
Буде, але якої якості? З іншого боку, якби занесли в прокуратуру то і підозри би із судом не було, а він був...
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24.07.2021 19:59 Відповісти
Двухлетний ребёнок по наркозом у дантиста?
...ну, не знаю -- родители на такое согласились... -- соучастники.
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24.07.2021 19:07 Відповісти
Це поширена практика.
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24.07.2021 19:54 Відповісти
А було б в Україні дозволене володіння зброєю, пристрелив би батько в стані афекту суддю та анестезіолога і через 5-10 подібних випадків і судді б перестали бути такими продажними, і анестезіологи (і не тільки вони) відповідальніше ставилися б до своїх обов'язків.
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24.07.2021 19:09 Відповісти
типу там де зброя дозволена, можна стріляти дантистів?
Батько так само може з мисливської застрелити, зарізати або трубою по голові дати.
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24.07.2021 19:31 Відповісти
Ви бажаєте жити у Сомалі або Венесуелі? Там щось не так - застрель.
Я не бажаю такого Україні, треба добиватися по Закон, окрім випадків з сепаратистами та ворогом - рф й їх посіпаками - тут без суда та слідства ворог- тримай кулю.
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24.07.2021 20:09 Відповісти
Обличчя мрійника про короткоствол. Не здивуюся якщо ще й зебіла.
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25.07.2021 07:24 Відповісти
Як завжди всі колєги дружно виступили на суді:
"да нєт, ето случайность, нікто нє віноват і рукі у нас нє крівиє"
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24.07.2021 19:29 Відповісти
Знаю случай, когда зубной врач халатно отнёсся к своей работе и пломбируя зуб ребенку не почистил как следует каналы, а тупо запломбировал. Это было летом, ребенка родители отвезли в детский лагерь с уверенностью что с зубами все ок. Но в лагере у девочки заболел зуб и уже через сутки она была в реанимации с менингитом, а далее инсульт.полгода больничных кошмаров для родителей - благодаря толковым врачам вытянули ребенка с того света. Но выйдя из больницы она уже была инвалидом в 12 лет.
Отец девочки пытался добиться справедливости, но зубника быстро уволили и дело было слито.
И как после этого всего верить в справедливость и законность?! На ум приходит только самомуд, как единственный способ добиться хоть какой-то правды
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24.07.2021 19:31 Відповісти
Навіщо дворічну дитину тягнути в стоматологічну клініку?
Брекети ставити? Батьки не сповна розуму.
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24.07.2021 19:36 Відповісти
Молочні зуби теж треба лікувати. Уявляєте?
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24.07.2021 19:56 Відповісти
Но не радіально, в два рочки навіть не всі зуби вилізли , десять у кращому випадку.
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24.07.2021 20:02 Відповісти
По вашому зуби починають псуватись тільки коли всі вилізуть?
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24.07.2021 20:06 Відповісти
А ви би повили свою дворічну дитину до стоматолога?
Скажите , а якщо карієс!? Не треба годувати різною гидотою. Моя донька до 2 років і 3 місяців мамина молоко пила.
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24.07.2021 20:09 Відповісти
Є діти що панічно бояться лікувати зуби. Що з такими робити? Лікування зубів під наркозом - вимушена міра і практикується у всьому світі. Не розумію, чому вас це так дивує. Чи ви з якогось забитого села?
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24.07.2021 20:27 Відповісти
Шановна, в дворічному віці, апріорі, не повинно бути проблем з зубами! А робити наркоз дитині в два роки в провінціал ній стоматології, це нонсенс!
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24.07.2021 20:35 Відповісти
Ви маєте медичну освіту? Чи просто ляпаєте що на розум прийде?
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24.07.2021 20:39 Відповісти
А пані медик? Серйозні хвороби ротової порожнини не лікують в маріупольській стомології
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24.07.2021 20:41 Відповісти
Я стоматолог. І мені неприємно спілкуватись з таксистами і перукарями про проблеми седації в дитячій стоматології.
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24.07.2021 20:43 Відповісти
А пані колись наркоз дворічній дитині без перевірки на реакцію?
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24.07.2021 20:45 Відповісти
Бачу, ви так нічого і не зрозуміли. Ще раз повільно прочитайте, від чого померла дитина.
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24.07.2021 20:59 Відповісти
Ви хоч розумієте різницю між наркозом і місцевим знеболенням? Де вас таких тупих штампують?
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24.07.2021 21:01 Відповісти
Це вас "стоматологів" наштампували за гроші і "півкабанчика", а я закінчив університет ім. Шевченка і ні копійки не платив.
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24.07.2021 21:32 Відповісти
Серйозно? А по вашому IQ і не скажеш.
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24.07.2021 21:34 Відповісти
А ви , моє IQ вже приміряли? Стоматологи в цьому фахівці
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24.07.2021 21:37 Відповісти
Звичайно. Коли 30 років працюєш з людьми, стаєш психоаналітиком на пів ставки. )
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24.07.2021 22:11 Відповісти
Зважаючи на ваш стаж, пропоную закінчити дискусію.
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24.07.2021 22:13 Відповісти
Пропозиція приймається.
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24.07.2021 22:24 Відповісти
В Маріуполі 450 тисяч населення. На провінцію не тягне зовсім.
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24.07.2021 20:40 Відповісти
А ви там були?
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24.07.2021 20:42 Відповісти
А ви в Токіо були? А там ще більше населення.
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24.07.2021 20:45 Відповісти
Я працюю, мені нема часу кататись в Токіо, а про населення написали ви.
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24.07.2021 20:46 Відповісти
о, зразу видно айкю - з якогось забитого села?
мадам, якщо ви дійсно стоматолог, то з огляду на ситуацію (а я впевнений, що це не перший випадок дитячої смерті від стоматологічного втручання) повинні були погодитись з опонентом, що ризик мати хворий зуб ніщо порівняно з ризиком померти (я живу з хворими зубами вже більше 60 років ).
ви навіть не помічаєте своєї цинічності: Лікування зубів під наркозом - вимушена міра і практикується у всьому світі. Не розумію, чому вас це так дивує. типу всі так роблять. А мова йде про дворічну дитину! В якої й зубів толком немає.
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25.07.2021 00:12 Відповісти
Проблема не у віці дитини а у некомпетентності анестезіолога.
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25.07.2021 00:34 Відповісти
проблема в тому, що дітей повинен лікувати дитячий лікар. Дитина - це не маленький дорослий. та ви повинні б самі це розуміти.
ще раз: навіщо дворічній дитині хірургічне втручання? Може потрібно було б змінити систему харчування? Воду хоча б.
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25.07.2021 00:46 Відповісти
Бачу, ви дуже далекі від стоматології. Поясню на пальцях, щоб ви змогли зрозуміти: лікував зуби дитині дитячий стоматолог, а анестезіолог давав наркоз.
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25.07.2021 01:05 Відповісти
Важко тупому щось пояснювати.
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25.07.2021 01:07 Відповісти
тобто смерть дитини була оправдана?
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25.07.2021 15:13 Відповісти
Якщо так званий "спеціаліст" не може простими словами пояснити щось неспеціалісту, то, швидше за все, цей "спеціаліст" є некомпетентним.
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25.07.2021 16:09 Відповісти
Неможливо простими словами пояснити сантехніку теорію ядерного синтезу.
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25.07.2021 19:06 Відповісти
дуже навіть можливо, якщо справді розумієш, а не робиш вигляд
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25.07.2021 20:02 Відповісти
Дурного вчити - тільки псувати
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25.07.2021 20:21 Відповісти
"Дурного вчити, що решетом воду носити".
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25.07.2021 21:17 Відповісти
Відкрию секрет - якщо дітям чистити зуби, то вони не зіпсуються і випадуть всі здоровими.
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24.07.2021 22:48 Відповісти
Вам треба Нобелівську премію дати )))
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24.07.2021 22:50 Відповісти
я буду мовчати, щоб не позбавляти вас роботи
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24.07.2021 22:52 Відповісти
Існує близько 200 теорій виникнення карієсу. Хоча для чого це вам? У вас є своя єдина правильна теорія. )
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24.07.2021 22:54 Відповісти


ви, мабуть, прихильниця саме інопланетної теорії.
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25.07.2021 01:51 Відповісти
Може якби ви не закинули навчання ще з часів царя Гороха то знали б, що ******* наука давно сформувала єдину концепцію утворення карієсу
P.S.: "теорії" - це не зовсім те саме, що причини.
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25.07.2021 02:00 Відповісти
Якщо це так, то чому у дітей, які регулярно чистять зуби, теж є проблеми з карієсом?
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25.07.2021 08:15 Відповісти
Якщо виключити низьку гігієну, то залишиться пару відсотків на порушення, які повинен виявити інший лікар.
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25.07.2021 16:15 Відповісти
Усяке може бути. Може якась патологія
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24.07.2021 19:57 Відповісти
Уже не первый случай такой...я помню был случай врач не расмотрел отсутсвие 0, нолика с запятой на ампуле ледокаина и уколол дозу 10кратной концетрации 8-летней девочке...и уже никто ничего не смог сделать
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24.07.2021 19:39 Відповісти
На інших сайтах написано, що суд виправдав через недопустимість деяких доказів і порушення процедури їх збирання визначеною КПК. Просте запитання, а нах.ра нам такий КПК? Що це за процес, коли через один папірець чи помилку слідчого вбивця виходить на волю, замість захисту шукає невідповідності у заформалізованому до маразму Кодексі? Хто захистить батьків хлопця, хто дасть їм право справедливість?
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24.07.2021 19:56 Відповісти
Во всем цивилизованном мире так. Если доказательство собрано с нарушением - оно считается ничтожным. Это заставляет полицию и прокуратору собирать доказательства без нарушений
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24.07.2021 22:28 Відповісти
Ніде у світі не має такого дебільного КПК. Він сам по собі не дозволяє зібрати докази В законний спосіб. Ви різницю між порушили порядок і неможливо дотриматись порядку розумієте?
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25.07.2021 20:42 Відповісти
Значит надо менять его. ВР чем занята?
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26.07.2021 16:34 Відповісти
приймає закони які дозволяють Зеленському, Бєні та їх друзям пиляти бабло.
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28.07.2021 16:50 Відповісти
а какой нолик на ампулах с лидокаином ? он насколько помню идёт в ампулах 2% для местного обезболивания и 10% для внутривенных инъекций
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24.07.2021 20:00 Відповісти
В Україні лікарі ніколи винними не бувають. Усі лікарські комісії їх виправдовують. Вони завжди один одного покривають.
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24.07.2021 20:21 Відповісти
Як і судді, як і мусора найвищої ланки, як і прокурви. Скрізь кругова порука
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24.07.2021 20:33 Відповісти
Швидше всього дитину не заінтубували.
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24.07.2021 20:28 Відповісти
Добре придумано, якщо задушити людину марлею, то це не буде злочином.
А якщо трубу чи арматуру замотати в марлю, чи ножа, пістолета?
Кулю замотати в марлю, саме те що потрібно.
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24.07.2021 22:02 Відповісти
труба в марле это очень правильно
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25.07.2021 07:29 Відповісти
Стоматологи сегодня это барыги которые под любым предлогом навязывают пациенту импланты и люди соглашаются на это издевательство доверяют этим хапугам...Беспощадно удаляют зубы которые еще можно сохранить и пломбировать только чтоб срубить бабло. К этой категории врачей относимся как субъективно негативное мнение...
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24.07.2021 23:08 Відповісти
Это не только в Украине такие стоматологи.
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25.07.2021 14:27 Відповісти
 
 