Суд виправдав анестезіолога в справі смерті 2-річної дитини в стоматологічній клініці Маріуполя
У Маріуполі завершився судовий розгляд резонансної справи 2017 року про смерть дворічної дитини в стоматології.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Приазовский рабочий.
Як розповів під час пресконференції керівник Донецької обласної прокуратури Євген Білоусов, суд виправдав 52-річну лікарку-анестезіолога, яку звинувачували в неналежному виконанні професійних обов'язків, що призвело до смерті дитини.
Відомо, що трагедія сталася 22 липня 2017 року.
Тоді батьки привели свого сина на лікування зубів під седацією, однак під час процедури дитині стало зле і вона померла.
Пізніше з'ясувалося, що хлопчика лікували під загальним наркозом. Перша експертиза назвала причиною смерті асфіксію - марлевий тампон, який перекрив доступ кисню в організм дитини. Лікарю загрожувало позбавлення волі терміном до 5 років.
Однак 19 липня 2021 року Іллічівський районний суд виніс вирок, згідно з яким, медпрацівницю виправдали у зв'язку з недоведеністю в її діях складу кримінального злочину.
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...ну, не знаю -- родители на такое согласились... -- соучастники.
Батько так само може з мисливської застрелити, зарізати або трубою по голові дати.
Я не бажаю такого Україні, треба добиватися по Закон, окрім випадків з сепаратистами та ворогом - рф й їх посіпаками - тут без суда та слідства ворог- тримай кулю.
"да нєт, ето случайность, нікто нє віноват і рукі у нас нє крівиє"
Отец девочки пытался добиться справедливости, но зубника быстро уволили и дело было слито.
И как после этого всего верить в справедливость и законность?! На ум приходит только самомуд, как единственный способ добиться хоть какой-то правды
Брекети ставити? Батьки не сповна розуму.
Скажите , а якщо карієс!? Не треба годувати різною гидотою. Моя донька до 2 років і 3 місяців мамина молоко пила.
мадам, якщо ви дійсно стоматолог, то з огляду на ситуацію (а я впевнений, що це не перший випадок дитячої смерті від стоматологічного втручання) повинні були погодитись з опонентом, що ризик мати хворий зуб ніщо порівняно з ризиком померти (я живу з хворими зубами вже більше 60 років ).
ви навіть не помічаєте своєї цинічності: Лікування зубів під наркозом - вимушена міра і практикується у всьому світі. Не розумію, чому вас це так дивує. типу всі так роблять. А мова йде про дворічну дитину! В якої й зубів толком немає.
ще раз: навіщо дворічній дитині хірургічне втручання? Може потрібно було б змінити систему харчування? Воду хоча б.
ви, мабуть, прихильниця саме інопланетної теорії.
P.S.: "теорії" - це не зовсім те саме, що причини.
А якщо трубу чи арматуру замотати в марлю, чи ножа, пістолета?
Кулю замотати в марлю, саме те що потрібно.