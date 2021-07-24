Суд виправдав анестезіолога в справі смерті 2-річної дитини в стоматологічній клініці Маріуполя

У Маріуполі завершився судовий розгляд резонансної справи 2017 року про смерть дворічної дитини в стоматології.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Приазовский рабочий.

Як розповів під час пресконференції керівник Донецької обласної прокуратури Євген Білоусов, суд виправдав 52-річну лікарку-анестезіолога, яку звинувачували в неналежному виконанні професійних обов'язків, що призвело до смерті дитини.

Відомо, що трагедія сталася 22 липня 2017 року.

Тоді батьки привели свого сина на лікування зубів під седацією, однак під час процедури дитині стало зле і вона померла.

Пізніше з'ясувалося, що хлопчика лікували під загальним наркозом. Перша експертиза назвала причиною смерті асфіксію - марлевий тампон, який перекрив доступ кисню в організм дитини. Лікарю загрожувало позбавлення волі терміном до 5 років.

Однак 19 липня 2021 року Іллічівський районний суд виніс вирок, згідно з яким, медпрацівницю виправдали у зв'язку з недоведеністю в її діях складу кримінального злочину.

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