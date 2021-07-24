Боєць 57-ї ОМПБр Дмитро Сівоконь, поранений у зоні ООС, помер у госпіталі Харкова, - волонтери

Військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади Дмитро Сівоконь помер у госпіталі Харкова.

Про це Суспільному повідомила харківська волонтерка Ярина Чаговець, яка представляє благодійну організацію "Сестра милосердя АТО", передає Цензор.НЕТ.

За її інформацією, боєць потрапив у медустанову в тяжкому стані минулого тижня після обстрілу на Луганщині. З ним евакуювали ще кількох поранених.

"Його поклали в реанімацію. Наступного ранку він вже прийшов до тями, самостійно дихав. Потім стало гірше. Його знову підключили до апарату штучного дихання, зробили кілька операцій. На жаль, вчора стан значно погіршився. Близько 16:00 вчора він помер", - розповіла Чаговець.

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За інформацією львівської волонтерки Світлани Сидоренко, у бійця залишилися дружина з двома дітьми і дитина від першого шлюбу.

За інформацією волонтерів, до Харкова з Херсона минулого тижня приїхала дружина бійця. Представник Міноборони в Харківській області Дмитро Горбунов інформації про військового, звідки він родом, поки не надав.