Суд відправив під арешт з альтернативою застави в 4,75 млн грн спійманого на хабарі заступника голови Харківської облради, - САП. ФОТО

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання запобіжного заходу підозрюваному у хабарництві заступнику голови Харківської облради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"За рішенням слідчого судді, який задовольнив клопотання прокурора, до посадової особи застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення 4,75 млн гривень застави", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваного взяли під варту з можливістю застави до 20 вересня 2021 року.

Дивіться також: Депутата міськради затримано на Луганщині під час одержання "відкату", - прокуратура. ФОТО





22 липня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали заступника голови Харківської облради і його спільника-адвоката під час одержання 350 тис. грн - останньої частини з хабара в 1 млн 50 тис. грн. За ці гроші фігуранти обіцяли залишити на посаді директора комунального підприємства.

Читайте також: Венедіктова підписала повідомлення про підозру заступнику голови Харківської облради та адвокату, які вимагали хабар за працевлаштування

23 липня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру обом затриманим за ч. 4 ст. 368 (неправомірна вигода) КК України. Вона також дала зрозуміти, що затриманий заступник голови облради є представником партії влади. У глави Харківської облради три заступники і перший заступник. Один із них - Андрій Малиш - є представником партії "Слуга народу".