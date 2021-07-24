УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4506 відвідувачів онлайн
Новини Хабарники
6 928 22

Суд відправив під арешт з альтернативою застави в 4,75 млн грн спійманого на хабарі заступника голови Харківської облради, - САП. ФОТО

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання запобіжного заходу підозрюваному у хабарництві заступнику голови Харківської облради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"За рішенням слідчого судді, який задовольнив клопотання прокурора, до посадової особи застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення 4,75 млн гривень застави", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваного взяли під варту з можливістю застави до 20 вересня 2021 року.

Дивіться також: Депутата міськради затримано на Луганщині під час одержання "відкату", - прокуратура. ФОТО

Суд відправив під арешт з альтернативою застави в 4,75 млн грн спійманого на хабарі заступника голови Харківської облради, - САП 01
Суд відправив під арешт з альтернативою застави в 4,75 млн грн спійманого на хабарі заступника голови Харківської облради, - САП 02

Суд відправив під арешт з альтернативою застави в 4,75 млн грн спійманого на хабарі заступника голови Харківської облради, - САП 03

22 липня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали заступника голови Харківської облради і його спільника-адвоката під час одержання 350 тис. грн - останньої частини з хабара в 1 млн 50 тис. грн. За ці гроші фігуранти обіцяли залишити на посаді директора комунального підприємства.

Читайте також: Венедіктова підписала повідомлення про підозру заступнику голови Харківської облради та адвокату, які вимагали хабар за працевлаштування

23 липня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру обом затриманим за ч. 4 ст. 368 (неправомірна вигода) КК України. Вона також дала зрозуміти, що затриманий заступник голови облради є представником партії влади. У глави Харківської облради три заступники і перший заступник. Один із них - Андрій Малиш - є представником партії "Слуга народу".

Автор: 

хабар (4788) облрада (285) Харків (5874) Харківщина (6054) ВАКС Антикорупційний суд (2063)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
для взяточника (1 млн на взятку) - 4,7 млн залог
а для генерала Павловского 475 млн...
как рассчитывают эти суммы?
показати весь коментар
24.07.2021 20:05 Відповісти
+17
Этого хабарника за взятки взяли, а боевого генерала по надуманным обвинениям. Но залог для генерала в СТО раз больше, чем для этого чиновника. Это и называется правосудие по-украински
Суд відправив під арешт з альтернативою застави в 4,75 млн грн спійманого на хабарі заступника голови Харківської облради, - САП - Цензор.НЕТ 666
показати весь коментар
24.07.2021 20:30 Відповісти
+12
Ну это уже давно не смешно...Залог в 4,75 миллиона пугает воображение пенсионеров ,а для этого ,кому несут 1,5 трижды в день,- чаевые.
показати весь коментар
24.07.2021 20:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну, це зажопно-мертвечукового Малиша, видать, засунули в камеру. А урода Товмасяна - не зачепили?
показати весь коментар
24.07.2021 20:00 Відповісти
для взяточника (1 млн на взятку) - 4,7 млн залог
а для генерала Павловского 475 млн...
как рассчитывают эти суммы?
показати весь коментар
24.07.2021 20:05 Відповісти
ОП решает.
показати весь коментар
24.07.2021 20:45 Відповісти
Или брат ермака...
показати весь коментар
24.07.2021 21:10 Відповісти
Да это одна банда.
показати весь коментар
24.07.2021 22:06 Відповісти
Від суми вкраденого плюс надбавка за доступ до роботи з таємними документами.!
показати весь коментар
24.07.2021 21:02 Відповісти
Ну это уже давно не смешно...Залог в 4,75 миллиона пугает воображение пенсионеров ,а для этого ,кому несут 1,5 трижды в день,- чаевые.
показати весь коментар
24.07.2021 20:09 Відповісти
170 тыс $ не плохая сумма залога для чинушы
показати весь коментар
24.07.2021 20:14 Відповісти
не смеши. повязали только на одной взятке в 55 штук зелени. повторяю - это только одна взятка. так **** там тех 170?
показати весь коментар
24.07.2021 20:34 Відповісти
Ковдру в клітинку приготували? Нова серія Діскавері Юкрейе"Ловимо корупціонера". Принцип той же - спіймали, показали, і тихенько відпустили. За всі 31 сезон ні один корупціонер не постраждав.
показати весь коментар
24.07.2021 20:11 Відповісти
З залогами и дурак сможет,каждый день будут взятки,А без залога ну ни как нельзя оставить под арештом?
показати весь коментар
24.07.2021 20:18 Відповісти
А за вкрадений велосипед зразу в мавп"ятник кидають.
показати весь коментар
24.07.2021 20:30 Відповісти
Этого хабарника за взятки взяли, а боевого генерала по надуманным обвинениям. Но залог для генерала в СТО раз больше, чем для этого чиновника. Это и называется правосудие по-украински
Суд відправив під арешт з альтернативою застави в 4,75 млн грн спійманого на хабарі заступника голови Харківської облради, - САП - Цензор.НЕТ 666
показати весь коментар
24.07.2021 20:30 Відповісти
Боевого генерала во время войны судить должен военный трибунал с учетом особой опасности преступления. А у нас, вроде бы идет война! Спрос должен быть особым и жестким.! НО....в случае доказательства вины.
показати весь коментар
24.07.2021 21:11 Відповісти
Окупаційній владі патріоти страшніші, ніж кримінальні злочинці.
показати весь коментар
25.07.2021 10:10 Відповісти
Так. Кримінальний злочинець- відвертий і явний ворог. Людина, яка прикривається личиною патріота і наносить шкоду, коли її не чікуєш - страшніший.
показати весь коментар
25.07.2021 10:27 Відповісти
Это его дневной заработок))))))
показати весь коментар
24.07.2021 20:53 Відповісти
"Слуги народу" на засіданні фракції не виключили голову Харківської облради Артура Товмасяна, заступника якого піймали на хабарі. Не вистачило голосів, щоб призначити порядок денний.

https://24tv.ua/slugi-ne-vignali-fraktsiyi-golovu-harkivskoyi-********-novini_n1694850
показати весь коментар
24.07.2021 22:51 Відповісти
Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!!!
показати весь коментар
25.07.2021 18:15 Відповісти
Клоун всё "умно" делает, взяточник поделится с ним, а чем может поделиться боевой генерал, тем более, что клоун - уклонист к военным относится с неуважением.
показати весь коментар
25.07.2021 18:29 Відповісти
Когда я вижу, как ты воруешь,
Малыш, ты меня волнуешь
Малыш!. мы видели тебя в гробу,
Мы - весь коллектив НАБУ)) Суд відправив під арешт з альтернативою застави в 4,75 млн грн спійманого на хабарі заступника голови Харківської облради, - САП - Цензор.НЕТ 9317
показати весь коментар
25.07.2021 19:46 Відповісти
рядом два фото. 1, фехтовальщик, человек приложивший массу усилий чтоб прославить Украину. 2 упырь с завуалираваным....балом, который подривает экономику Украины. у перваго, бабла хрен не валялся. другому, найти 4,5 ляма как дураку с горы сбежать. обьясните мне, тупому, ЭТО КАК ПОНИМАТЬ? подрыв экономики это предательство и на свободу????
показати весь коментар
25.07.2021 20:49 Відповісти
 
 