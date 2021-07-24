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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Жителям ОРДЛО за порушення правил в'їзду з окупованих територій загрожує штраф у понад 5 тис. грн, - спікер ДПСУ Демченко

Жителям ОРДЛО за порушення правил в'їзду з окупованих територій загрожує штраф у понад 5 тис. грн, - спікер ДПСУ Демченко

Набув чинності закон про скасування штрафів для жителів окремих районів Донецької та Луганської областей за виїзд через територію Росії. Від штрафів звільнені ті, у кого є поважна причина для в'їзду-виїзду.

Про це розповів прессекретар Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дім".

Так, нові правила запровадили на час карантину і до того часу, поки незаконні збройні формування не розблокують рух у дорожніх коридорах через контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ).

Для тих громадян, у кого немає поважної причини - гуманітарних підстав - правила перетину кордону залишаються колишніми. За порушення передбачено штраф - понад 5 тис. грн.

Читайте також: Зеленський підписав закон про тимчасову відміну штрафів для жителів ОРДЛО за порушення порядку в'їзду-виїзду з окупованої території

"Це стосується тих громадян, які вимушені їхати через хворобу або на навчання, або для оформлення документів. Також можуть розглядатися причини гуманітарного характеру. Це і пенсіонери, і особи з інвалідністю - також для переоформлення документів, коли громадяни їдуть на підконтрольну українській владі територію. Однак варто додати, що у кожному випадку прикордонники будуть перевіряти ці обставини", - пояснив Демченко.

Нагадаємо, 29 червня Верховна Рада прийняла закон №5478, що стосується тимчасових підстав незастосування штрафів за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї. 22 липня його підписав президент Володимир Зеленський.  "Цим законом передбачається, що до громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, на період дії карантину або на час блокування діяльності контрольних пунктів в'їзду-виїзду не застосовуватимуться адміністративні стягнення та заходи впливу за адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку в'їзду-виїзду з ТОТ, якщо такі порушення були здійснені через обставини гуманітарного характеру, визначені Кабінетом Міністрів. Зокрема, йдеться про: повернення до місця свого проживання громадян України та членів їхніх сімей; возз'єднання сім'ї; важку хворобу, смерть близьких родичів; необхідність забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення або проходження лікування за наявності тяжких та/або хронічних хвороб; виїзд із тимчасово окупованої території України особи, яка має документи, що підтверджують право на постійне чи тимчасове проживання в іншій державі; перетин контрольного пункту в'їзду-виїзду дитиною, яка не досягла 16-річного віку, у супроводі одного з батьків (усиновлювачів) або інших законних представників із метою оформлення дитині документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України; необхідність прийняття спадщини", - випливає з повідомлення ОП.

Читайте також: З семи відкритих КПВВ на Донбасі повноцінний пропуск здійснюється тільки в "Станиці Луганській", - Держприкордонслужба

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6156) Донбас (22358) штраф (1886)


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Топ коментарі
+9
Задовбав цей пенсійно-харчовий туризм !!!)))
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24.07.2021 22:43 Відповісти
+7
Дивні люди, аднака. В Україну не хочуть, а самі пхнуться сюди. Жителям ОРДЛО за порушення правил в'їзду з окупованих територій загрожує штраф у понад 5 тис. грн, - спікер ДПСУ Демченко - Цензор.НЕТ 9854
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24.07.2021 23:40 Відповісти
+3
А чого його їздить!
Сидить там де хотіли і не скавчить.
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24.07.2021 22:41 Відповісти
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А чого його їздить!
Сидить там де хотіли і не скавчить.
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24.07.2021 22:41 Відповісти
Забажали "Русского мира" ,то їжте не обляпайтесь !!!)))
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24.07.2021 22:44 Відповісти
Задовбав цей пенсійно-харчовий туризм !!!)))
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24.07.2021 22:43 Відповісти
мене ні, пенсію можна і в ордло перевести в готівку, була б картка
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25.07.2021 07:29 Відповісти
в стойло блд
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24.07.2021 22:46 Відповісти
А що вам - "бандері" робить в "русскам мирє"? ПРиїдете - а Вам -"бандерівці" внуки отрути в їжу насиплють! У моєї дружини рідний брат з своєю жінкою нас "бандерами" в 2014-му обізвав і навіть на похорон матері не приїхав У нас нічого не "відпало" Живемо Внуків ростимо! Беріть з нас приклад - живіть поряд з дітьми! Перебирайтеся в "Новороссію" А до нас їздить будете по пенсію і по продукти!
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25.07.2021 05:04 Відповісти
пять штук??? а двадцать... это не смешно...
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24.07.2021 23:16 Відповісти
Дивні люди, аднака. В Україну не хочуть, а самі пхнуться сюди. Жителям ОРДЛО за порушення правил в'їзду з окупованих територій загрожує штраф у понад 5 тис. грн, - спікер ДПСУ Демченко - Цензор.НЕТ 9854
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24.07.2021 23:40 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/donbass-realii/29819108.html
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25.07.2021 07:30 Відповісти
Украина делает всё, чтобы временно оккупированные территории с людьми не вернулись в состав Украины. Это далеко не первый шаг!
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25.07.2021 07:53 Відповісти
це золота жила, як для укр погранців, так і для ордло. Тепер дозвіл на виїзд з ордло буде коштувати 4000грн, так само і вїзд на укр кордоні буде коштувати 4000грн. Корупція збільшиться
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25.07.2021 08:30 Відповісти
І тут брехня.Почитайте,в законі який сьогодні вступив в дію, в яких випадках,колаборантів, не карають штрафом і ви побачите,що штрафи,фактично,відмінені.Коли вже влада буде турбуватись за своіх ТАК,як турбується за зрадників?Виявляється,що в Украіні треба зрадити державу і все в тебе буде Ок.Не вірете?Спитайте колаборантів ордло.Дві пенсіі,низькі тарифи,турбота з боку держави Украіна.А ті хто живуть в Украіні - почекають.Вони не зрадять,Вони будуть пахати.Може вже досить?
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25.07.2021 09:41 Відповісти
Юхню придумали, у них всегда есть основание то за бумажкой то за выплатой то в центр занятости то за продуктами с голоду.
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25.07.2021 10:03 Відповісти
Странно 8 лет идет война предприятия работают в ОРДЛО на их пользу налоги платят тоже им а пенсию оформлять едут в свободную часть Украины?Это кто же заработал пенсию жителям ордло?
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25.07.2021 14:52 Відповісти
 
 