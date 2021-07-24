Жителям ОРДЛО за порушення правил в'їзду з окупованих територій загрожує штраф у понад 5 тис. грн, - спікер ДПСУ Демченко

Набув чинності закон про скасування штрафів для жителів окремих районів Донецької та Луганської областей за виїзд через територію Росії. Від штрафів звільнені ті, у кого є поважна причина для в'їзду-виїзду.

Про це розповів прессекретар Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дім".

Так, нові правила запровадили на час карантину і до того часу, поки незаконні збройні формування не розблокують рух у дорожніх коридорах через контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ).

Для тих громадян, у кого немає поважної причини - гуманітарних підстав - правила перетину кордону залишаються колишніми. За порушення передбачено штраф - понад 5 тис. грн.

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"Це стосується тих громадян, які вимушені їхати через хворобу або на навчання, або для оформлення документів. Також можуть розглядатися причини гуманітарного характеру. Це і пенсіонери, і особи з інвалідністю - також для переоформлення документів, коли громадяни їдуть на підконтрольну українській владі територію. Однак варто додати, що у кожному випадку прикордонники будуть перевіряти ці обставини", - пояснив Демченко.

Нагадаємо, 29 червня Верховна Рада прийняла закон №5478, що стосується тимчасових підстав незастосування штрафів за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї. 22 липня його підписав президент Володимир Зеленський. "Цим законом передбачається, що до громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, на період дії карантину або на час блокування діяльності контрольних пунктів в'їзду-виїзду не застосовуватимуться адміністративні стягнення та заходи впливу за адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку в'їзду-виїзду з ТОТ, якщо такі порушення були здійснені через обставини гуманітарного характеру, визначені Кабінетом Міністрів. Зокрема, йдеться про: повернення до місця свого проживання громадян України та членів їхніх сімей; возз'єднання сім'ї; важку хворобу, смерть близьких родичів; необхідність забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення або проходження лікування за наявності тяжких та/або хронічних хвороб; виїзд із тимчасово окупованої території України особи, яка має документи, що підтверджують право на постійне чи тимчасове проживання в іншій державі; перетин контрольного пункту в'їзду-виїзду дитиною, яка не досягла 16-річного віку, у супроводі одного з батьків (усиновлювачів) або інших законних представників із метою оформлення дитині документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України; необхідність прийняття спадщини", - випливає з повідомлення ОП.

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