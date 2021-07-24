"Повернись живим" збирає кошти на модернізацію системи ППО та боротьбу з російськими дронами
Фонд "Повернись живим" недавно допоміг обладнати командний центр одного з підрозділів протиповітряної оборони, який несе бойову службу на фронті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку організації.
І бійці вже знищили російський безпілотник.
"Помітити та "приземлити" той же безпілотник справді складно. Ще складніше поцілити його, доки він не наробив лиха. І хлопці молодці, впорались із першого пострілу: російський "Орлан-10" розлетівся на друзки і "осліплена" артилерія ворога одразу ж припинила обстріл", - зазначили у фонді.
Також волонтери передали в штаб Оперативно-тактичного угруповання "Крим" велику партію техніки: ноутбуки, монітори і потужні комп'ютери.
"Повернись живим" наголошує, що військовим завжди потрібна потужна техніка.
"Якщо ви маєте хороший ПК, ноутбук чи пласкі монітори і готові передати їх на потреби українського війська, ми та воїни Збройних сил будемо неймовірно вдячні. Напишіть у приватні повідомлення нашої сторінки або зателефонуйте за номером: +380685008800. І ми обговоримо, як передати це найзручнішим для вас способом", - підкреслюють у фонді.
Там зазначають, що охочі допомогти також можуть переказати посильні кошти за посиланням: https://savelife.in.ua/donate/.
"Загроза з повітря – не просто розмови. Навіть без бойової авіації ворог активно застосовує різні безпілотники, щоб розвідувати наші позиції та коригувати вогонь артилерії. А це – наші поранені та загиблі захисники", - констатують в організації.
Будь ласка, зачекайте...
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Президент, міністр оборони та уряд кацапські зрадники !
Правительство = госизменники и воры.
"Волонтеры" = сплошняком воры.
Население страны = бараны.
Нет никакой возможности здесь и при таких условиях жить по-человечески.
пока тя тут не завалило
хватай свой чорный чемоданск
и в мухосранск !
чего ждёт?
когда кацапня всех солдат выщелкает?
вас грабим
Чи "абрикос" - кодована назва якоїсь нашої зброї¿
Отака "зброя" від Пороха.
https://m.facebook.com/groups/BloodyPastor/permalink/4145231465590462/?fs=1&focus_composer=0 Авдіївка. Чорні Запорожці .
Скабееву аж трясе.
Мовчать, витріщивши очі... Свято наближається!!!
Народ носій влади, От і несем...
Сашко Білий ТВ Лісник попереджали, так іх аваківці застрелили...
Слава Украіні!!! Пильнуй мо Украіну!!!
Может гнать в шею эту власть, которая жирует на наши деньги уничтожая армию?!!