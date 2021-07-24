"Повернись живим" збирає кошти на модернізацію системи ППО та боротьбу з російськими дронами

Фонд "Повернись живим" недавно допоміг обладнати командний центр одного з підрозділів протиповітряної оборони, який несе бойову службу на фронті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку організації.

І бійці вже знищили російський безпілотник.

"Помітити та "приземлити" той же безпілотник справді складно. Ще складніше поцілити його, доки він не наробив лиха. І хлопці молодці, впорались із першого пострілу: російський "Орлан-10" розлетівся на друзки і "осліплена" артилерія ворога одразу ж припинила обстріл", - зазначили у фонді.

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Також волонтери передали в штаб Оперативно-тактичного угруповання "Крим" велику партію техніки: ноутбуки, монітори і потужні комп'ютери.

"Повернись живим" наголошує, що військовим завжди потрібна потужна техніка.

"Якщо ви маєте хороший ПК, ноутбук чи пласкі монітори і готові передати їх на потреби українського війська, ми та воїни Збройних сил будемо неймовірно вдячні. Напишіть у приватні повідомлення нашої сторінки або зателефонуйте за номером: +380685008800. І ми обговоримо, як передати це найзручнішим для вас способом", - підкреслюють у фонді.

Там зазначають, що охочі допомогти також можуть переказати посильні кошти за посиланням: https://savelife.in.ua/donate/.

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"Загроза з повітря – не просто розмови. Навіть без бойової авіації ворог активно застосовує різні безпілотники, щоб розвідувати наші позиції та коригувати вогонь артилерії. А це – наші поранені та загиблі захисники", - констатують в організації.