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Новини Агресія Росії проти України
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"Повернись живим" збирає кошти на модернізацію системи ППО та боротьбу з російськими дронами

Фонд "Повернись живим" недавно допоміг обладнати командний центр одного з підрозділів протиповітряної оборони, який несе бойову службу на фронті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку організації.

І бійці вже знищили російський безпілотник.

"Помітити та "приземлити" той же безпілотник справді складно. Ще складніше поцілити його, доки він не наробив лиха. І хлопці молодці, впорались із першого пострілу: російський "Орлан-10" розлетівся на друзки і "осліплена" артилерія ворога одразу ж припинила обстріл", - зазначили у фонді.

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Також волонтери передали в штаб Оперативно-тактичного угруповання "Крим" велику партію техніки: ноутбуки, монітори і потужні комп'ютери.

"Повернись живим" наголошує, що військовим завжди потрібна потужна техніка.

"Якщо ви маєте хороший ПК, ноутбук чи пласкі монітори і готові передати їх на потреби українського війська, ми та воїни Збройних сил будемо неймовірно вдячні. Напишіть у приватні повідомлення нашої сторінки або зателефонуйте за номером: +380685008800. І ми обговоримо, як передати це найзручнішим для вас способом", - підкреслюють у фонді.

Там зазначають, що охочі допомогти також можуть переказати посильні  кошти за посиланням: https://savelife.in.ua/donate/.

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"Загроза з повітря – не просто розмови. Навіть без бойової авіації ворог активно застосовує різні безпілотники, щоб розвідувати наші позиції та коригувати вогонь артилерії. А це – наші поранені та загиблі захисники", - констатують в організації.

Повернись живим збирає кошти на модернізацію системи ППО та боротьбу з російськими дронами 01

Автор: 

безпілотник (4374) ППО (3297) допомога (8460) волонтери (1341)


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Топ коментарі
+24
Знову як в лютому 14-го?
Президент, міністр оборони та уряд кацапські зрадники !
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24.07.2021 23:23 Відповісти
+21
Кляті порохоботи, знову допомогу для ЗСУ збирають... ні, щоб просто відосіки записати, де пенісом по роялю, як оце 73/43%зебіли допомагають...
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24.07.2021 23:24 Відповісти
+16
Пір"їну в сраку і попутного вітру.
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24.07.2021 23:28 Відповісти
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Знову як в лютому 14-го?
Президент, міністр оборони та уряд кацапські зрадники !
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24.07.2021 23:23 Відповісти
ну, кому воно потрібне, оте держоборонзамовлення... Це ж не дороги в ковідному фонді...
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24.07.2021 23:25 Відповісти
Бюджетные деньги должны идти не на оборону, не на вооружение, не на госпитали, а на ремонт госдачи на Бирючьем, на повышение зарплат чиновникам, на университет имени гундосого наркомана и т. д.
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25.07.2021 07:41 Відповісти
Кляті порохоботи, знову допомогу для ЗСУ збирають... ні, щоб просто відосіки записати, де пенісом по роялю, як оце 73/43%зебіли допомагають...
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24.07.2021 23:24 Відповісти
Валить нужно отсюда при первой возможности.
Правительство = госизменники и воры.
"Волонтеры" = сплошняком воры.
Население страны = бараны.
Нет никакой возможности здесь и при таких условиях жить по-человечески.
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24.07.2021 23:26 Відповісти
Пір"їну в сраку і попутного вітру.
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24.07.2021 23:28 Відповісти
та воно ж подлякове платне чмо, куди ж воно подінеться? Тільки тут йому й платять...
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24.07.2021 23:36 Відповісти
ты вали, а мы останемся.. ты и раньше особо нафиг не был нужен..
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24.07.2021 23:37 Відповісти
Я хотел бы свалить для того, чтобы не слышать воя "сваливальщиков".
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24.07.2021 23:49 Відповісти
вали по - тихому мудила
пока тя тут не завалило
хватай свой чорный чемоданск
и в мухосранск !
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25.07.2021 00:09 Відповісти
А чим допоможуть квартальщики?
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24.07.2021 23:27 Відповісти
Вот так куётся ПВО страны. Небо на замке.
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24.07.2021 23:29 Відповісти
Это как 18-й летний начинающий пилот Руст внезапно приземлился на Красной площади, после стольких лет и миллиардов старорежимных рублей расходов на ПВО Совка?
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24.07.2021 23:44 Відповісти
Да, примерно так.
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24.07.2021 23:46 Відповісти
а где наша передовая разработка которая тушит все сигналы беспилотников и прочей летающей муйни одним мощным электромагнитным импульсом ?
чего ждёт?
когда кацапня всех солдат выщелкает?
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24.07.2021 23:36 Відповісти
Ана на хваприке карлы и марксы и у панамских апшорах.
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25.07.2021 11:43 Відповісти
А полтора процента военного сбора пошли работникам культуры, юмориста играющим хером на рояле, это сейчас в приоритете 😁
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24.07.2021 23:49 Відповісти
Кербит срать хотел на неню, собирайте, пока мы
вас грабим
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24.07.2021 23:49 Відповісти
"Повернись живим" збирає кошти на модернізацію системи ППО та боротьбу з російськими дронами - Цензор.НЕТ 7990
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25.07.2021 00:05 Відповісти
"Повернись живим" збирає кошти на модернізацію системи ППО та боротьбу з російськими дронами - Цензор.НЕТ 9091
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25.07.2021 00:15 Відповісти
А можна докладніше? Не розумію, в чому тут прикол.
Чи "абрикос" - кодована назва якоїсь нашої зброї¿
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25.07.2021 10:19 Відповісти
Порох свої відвідини фронту з волонтерськими місіями завжди привозить бійцям окрім приладдя, ще якусь смакоту. Ну, цукерки само собою; але останнім часом привозив полуницю, потім черешню, а оце позавчора - абрикос.
Отака "зброя" від Пороха.
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25.07.2021 10:45 Відповісти
Були https://m.facebook.com/groups/BloodyPastor/permalink/4145231465590462/?fs=1&focus_composer=0 Полуниця і Черешня. https://m.facebook.com/groups/BloodyPastor/permalink/4145231465590462/?fs=1&focus_composer=0 Зараз - Абрикоси.
https://m.facebook.com/groups/BloodyPastor/permalink/4145231465590462/?fs=1&focus_composer=0 Авдіївка. Чорні Запорожці .
Скабееву аж трясе.
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25.07.2021 13:19 Відповісти
Т.е. с приходом ЗЕ ВСУ вернулись к состоянию 2014 года.
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25.07.2021 02:06 Відповісти
Для этого кацапы и сажали зе в кресло преза
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25.07.2021 10:05 Відповісти
Реалії влади разумкова-зеленського на фронті з московським окупантом!!!
Мовчать, витріщивши очі... Свято наближається!!!
Народ носій влади, От і несем...
Сашко Білий ТВ Лісник попереджали, так іх аваківці застрелили...
Слава Украіні!!! Пильнуй мо Украіну!!!
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25.07.2021 07:33 Відповісти
Державні кошти пішли на велике крадівництво.
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25.07.2021 07:52 Відповісти
Зато одоробало на кортежах......
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25.07.2021 08:15 Відповісти
Нам не потрібен през який розсікає на кортежаха воїни гинуть...
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25.07.2021 08:18 Відповісти
Одни балы и приемы собирают для лучших господ страны за деньги налогоплательщиков, другие по копейке собирают для спасения жизней наших воинов на пердовой. Одна страна - две реальности.
Может гнать в шею эту власть, которая жирует на наши деньги уничтожая армию?!!
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25.07.2021 10:03 Відповісти
Треба в структурі Укроборонпрому відкривати виробництво електровакуумниз НВЧ-пристроїв (клістроніа, магнетронів, ЛБХ, ЛЗХ) відкривати. Поки технології ще остаточно не втрачені. Запаси на складах не безмежні. А в країнах НАТО вони не використовуються - їхнє ППО на іншій елементній базі працює
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25.07.2021 10:23 Відповісти
Ниприменна на лёнинскай кузне, на хваприке рашен и на багдане.
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25.07.2021 11:47 Відповісти
Основи технології виробництва електровакуумн з приладів загугли для початку, а не показуй свою дурість
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25.07.2021 12:31 Відповісти
Лучше на базе "95-го квартала" и заводах Новинского...так эффективней и секретней будет...
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25.07.2021 12:46 Відповісти
Я под столом, может сразу на АУГ начать собирать, а потом содержать его на пожертвования =).
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25.07.2021 15:06 Відповісти
В атличии ат типя я на них работал и все пра это гуано знаю (мая спецуха), а ты учы матчасц сынку.
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25.07.2021 23:52 Відповісти
Это брендовое импортное компьютерное оборудование. Лишним на КП ПВО не будет, наверное военные скажут спасибо. Замечу, что в Украине есть производители компьютеров мирового уровня, но почему-то в оборонном секторе они не присутствуют.
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26.07.2021 08:56 Відповісти
 
 