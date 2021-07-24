УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9026 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
5 386 40

Терористи ОРЛО накопичили 170 млн грн боргу за воду й обмежили її подачу, - глава Луганської ОДА Гайдай

Терористи ОРЛО накопичили 170 млн грн боргу за воду й обмежили її подачу, - глава Луганської ОДА Гайдай

На окупованих територіях Луганщини обмежили подачу води населенню. Терористи намагаються оскаржувати борги перед Попаснянським водоканалом.

Про це розповів голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай в інтерв'ю телеканалу "Дім", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Попаснянський райводоканал і зараз, і після модернізації готовий стабільно забезпечувати водою жителів непідконтрольної українській владі території області.

"Ми готові, але "влада" на тимчасово окупованій території періодично все-таки створює проблеми, навіть жителям непідконтрольної Україні території. Через дуже посушливу, суху погоду, спеку на непідконтрольній території води дедалі менше й менше. І є підтвердження, що окупаційна влада жорстко обмежила подачу води людям. Воду дають кілька годин на день. З водою там колосальна проблема", - наголосив Гайдай.

Читайте також: Зеленський затвердив угоду з Францією про поліпшення постачання питною водою на Луганщині: ОДА нададуть кредит на 70 млн євро

Паралельно окупанти намагаються оскаржувати тарифи і накопичені борги.

"Адже їхня заборгованість велика, близько 170 млн грн. І вони намагаються оскаржувати і цей розмір боргу", - уточнив глава ОДА.

Нагадаємо, 19 липня в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявили, що на території міста Хрустальний (Красний Луч) подача питної води здійснюється за графіком від 1-2 разів на тиждень до графіка "через день" залежно від району міста. На території с. Голубівське, с. Донецьке, м. Кіровськ постачання питної води відбувається лише 1 раз на тиждень, м. Кадієвка (Стаханов) - частково 1 раз на 2-3 дні. На території міста Алчевськ, де спостерігається один із найзабрудненіших показників питної води, заявлено водопостачання через день, проте, за наявною інформацією, воно відсутнє по кілька діб поспіль.

Автор: 

водопостачання (839) вода (1186) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4894)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
Там же наши люди, пусть не платят. Теперь я понял почему вода подорожала. На следующий майдан точно пойду, разгонять банду зелёных воров!
показати весь коментар
24.07.2021 23:44 Відповісти
+16
Бред якийсь... Одне тільки висловлення: терорист оспаріваєт... Це шо, млять таке?!
показати весь коментар
25.07.2021 00:03 Відповісти
+14
готов стабильно снабжать водой жителей неподконтрольной украинской власти территории области.Источник: https://censor.net/ru/n3279031 а напуя снабжать оккуированые территории водой и остальными ништяками.? или территории не окукупированы? у нас война или не война? или что?. сюар какой то
показати весь коментар
24.07.2021 23:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не надо с ними спорить, нет денег, нет воды
показати весь коментар
24.07.2021 23:40 Відповісти
нет воды тем, то нет воды и этим...и там и сям пусть оккупант снабжает захваченные территории и носителей российских паспортов
показати весь коментар
25.07.2021 13:09 Відповісти
говно торгует водой с террористами ...
показати весь коментар
25.07.2021 06:52 Відповісти
Там же наши люди, пусть не платят. Теперь я понял почему вода подорожала. На следующий майдан точно пойду, разгонять банду зелёных воров!
показати весь коментар
24.07.2021 23:44 Відповісти
Афоризм Москаля їм в поміч.
показати весь коментар
24.07.2021 23:46 Відповісти
читал камент ватана с парашки (а может и кремлебот) бамбасяне страдают за то, чтобы подросток мог сидеть на лавочке и читать тютчева. покажите мне алкаша с парашки который читает тютчева, и кто вам мешает читать этого тютчева когда вздумается... дкбилы.
показати весь коментар
24.07.2021 23:46 Відповісти
Тютчев на дамбаську фєню ще не перекладений.
показати весь коментар
24.07.2021 23:53 Відповісти
Ти того Тютчева хоч сам читав? Його Микола І заборонив публікувать! Знаєш за що? За "агалтелый шовинизм"! Він під час Кримської війни такі вірші писать почав проти французів та британців , що самого царя "покоробило"!!!
показати весь коментар
25.07.2021 08:37 Відповісти
готов стабильно снабжать водой жителей неподконтрольной украинской власти территории области.Источник: https://censor.net/ru/n3279031 а напуя снабжать оккуированые территории водой и остальными ништяками.? или территории не окукупированы? у нас война или не война? или что?. сюар какой то
показати весь коментар
24.07.2021 23:47 Відповісти
Там вся фигня в том, что водовод идет через Лугандон на Мариуполь!
показати весь коментар
25.07.2021 04:11 Відповісти
за 7 лет войны(?) можно бы было построить 10 водоводов в обход этих территорий
показати весь коментар
25.07.2021 07:49 Відповісти
Ага! І з рухом лінії фронту тягать ці "водоводи" туди-сюди" Ти мені сім"ю з старого анекдота нагадуєш: "Одружився чоловік Взяв жінку з сусіднього села Пожила вона у нього Через місяць "посралася" з його ріднею Запрягли воза прив"язали до полудрабка корову , скриню зі збіжжям і кабана - на воза , та й поїхали до її батьків Пожили там Не зжився чоловік з батьками жінчиними Повернулися назад І так кілька разів Через деякий час прижилися Пройшов місяць , два , три Живуть Якось виходить чоловік на вулицю дивиться - а кабан на возі сидить!"
показати весь коментар
25.07.2021 08:45 Відповісти
Да, вполне.
Когда при независимой Украине построили газопровод с материковой части до Феодосии и Керчи (при СССР у них газа не было), то 500 км труб уложили всего за шесть месяцев.
Желания не было у Порошенко, нет его и у Зеленского.
показати весь коментар
25.07.2021 15:06 Відповісти
Да, но по пути Горловка и Донецк!!! Давно можно было откуярить от лугандона канал Сев. Донец-Донбасс, выстроив новый водоток?! Самое хреновое то, что ДАЖЕ РАЗГОАОРОВ об этом не ведется! Фактически, снабжаем орко-срань водой, за собственный счет!
показати весь коментар
25.07.2021 10:13 Відповісти
воды нет -
ищите пасечника
он - мёда нальёт
показати весь коментар
24.07.2021 23:47 Відповісти
ну так позвольте. кто разрешил им накопить эти долги? кто этот потужный меценат?
показати весь коментар
24.07.2021 23:48 Відповісти
Сивоха.
показати весь коментар
25.07.2021 00:05 Відповісти
а кто это?
показати весь коментар
25.07.2021 00:14 Відповісти
Потужный меценат.
показати весь коментар
25.07.2021 04:25 Відповісти
Мешок говна и жира!
показати весь коментар
25.07.2021 10:15 Відповісти
мы з вами - цей потожный меценат. Не думаете же вы, что это какой-то условный коломойский или ахметов. Кстати, газ тоже мы оплачиваем? В тарифах отдельной строкой надо выделить; "за жителя дАМбаса" .... грн.
показати весь коментар
25.07.2021 13:42 Відповісти
Зеленые лохи мечтали о снижении комуналки и растаможке авто за 100 гривень.
Теперь зеленые лохи платят за комуналку лугандона, и ездят на самокатах.
показати весь коментар
24.07.2021 23:52 Відповісти
Бред якийсь... Одне тільки висловлення: терорист оспаріваєт... Це шо, млять таке?!
показати весь коментар
25.07.2021 00:03 Відповісти
Нагадайте, будь ласка, коли орки нам бабки за воду валізами передавали, тобто за який час цей борг накопичився, бо я вже і не пам'ятаю. Така сенсація була... Мабуть, одноразова акція.
показати весь коментар
25.07.2021 01:07 Відповісти
Рашка тратит десятки миллиардов долларов на трубы, что бы снабжать гейропейцев газом, а на водопроводы для русских, денег зажала. Это просто геноцид какой то. Если бы не добрые украинцы, счастливые жители дырляндии и лырляндии, уже давно померли на радость кремлевской ОПГ.
показати весь коментар
25.07.2021 01:26 Відповісти
Серед чиновників України є якісь ідіоти які всерйоз сподіваються що терористи заплатять 170 млн грн за використану воду? Виявляється, є.
показати весь коментар
25.07.2021 01:51 Відповісти
они получают нехилые откаты ...
показати весь коментар
25.07.2021 06:51 Відповісти
я чув, що в Криму тепер води багато - хай переїжджають
показати весь коментар
25.07.2021 03:48 Відповісти
Перекрывать воду надо уже сейчас, причём навсегда.
показати весь коментар
25.07.2021 07:38 Відповісти
ППЦ. Снабжать окупантов водой??? В долг??? И вишенка на торте - пытаются оспаривать.
Это куда?
Закрыть воду, газ и энергию. Это НЕ проблема Украины. Пусть сами себя обеспечивают.
показати весь коментар
25.07.2021 08:11 Відповісти
За словами голови Луганської облдержадміністрації "попаснянський райводоканал і зараз, і після модернізації готовий стабільно забезпечувати водою жителів непідконтрольної українській владі території області" - так цеж 100% ідіотизм. Ми чомусь досі забезпечуємо окуповані території. Так ворога не перемогти
показати весь коментар
25.07.2021 08:19 Відповісти
"Террористы ОРЛО накопили 170 млн грн долга за воду" - которые водоканал с лихвой наверстал путем поднятия тарифов для населения контролируемых территорий.
показати весь коментар
25.07.2021 08:31 Відповісти
Може досить вже брехати,що вони там бідні,голодні та сидять без води?Як повідомляють люди з орло,то весь червень та до 12липня вода йшла постійно та без перев.Не було 12 та до 20-00 13липня.Зараз знову йде постійно.Це над своіми ВЛАДА знущається.Зрадники не платять,а відключають Лисичанську,Попасній,Горську та іншим.Своіх ******** а колаборантів поять.
показати весь коментар
25.07.2021 09:33 Відповісти
Де ти там людей бачив????? А "повiдомляти" лугандонам, як у кишеню друг-другу срати! Про iхтамнэтов кожнодобово, 2014го "повiдомляють", а ти вiр!
показати весь коментар
25.07.2021 10:20 Відповісти
Это кто там говорил, что он не лох, кого на 170 млн. кинули.
показати весь коментар
25.07.2021 11:14 Відповісти
Ну если правительство Зели простило несколько десятков милиардов гривен долгов нашим олигархам, то неужели оно не простит 170 миллионов гривен терористам за воду?
показати весь коментар
25.07.2021 12:01 Відповісти
выражаясь точнее, 170 млн. гривень заплатим мы - жители подконтрольной территории. Хорошо же: пенсий 2, дети на бюджет впереди всех, прививки вне очереди. Газ тоже мы оплачиваем? Так чего же не пострелять еще лет 10.
показати весь коментар
25.07.2021 13:39 Відповісти
 
 