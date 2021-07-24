Терористи ОРЛО накопичили 170 млн грн боргу за воду й обмежили її подачу, - глава Луганської ОДА Гайдай
На окупованих територіях Луганщини обмежили подачу води населенню. Терористи намагаються оскаржувати борги перед Попаснянським водоканалом.
Про це розповів голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай в інтерв'ю телеканалу "Дім", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Попаснянський райводоканал і зараз, і після модернізації готовий стабільно забезпечувати водою жителів непідконтрольної українській владі території області.
"Ми готові, але "влада" на тимчасово окупованій території періодично все-таки створює проблеми, навіть жителям непідконтрольної Україні території. Через дуже посушливу, суху погоду, спеку на непідконтрольній території води дедалі менше й менше. І є підтвердження, що окупаційна влада жорстко обмежила подачу води людям. Воду дають кілька годин на день. З водою там колосальна проблема", - наголосив Гайдай.
Паралельно окупанти намагаються оскаржувати тарифи і накопичені борги.
"Адже їхня заборгованість велика, близько 170 млн грн. І вони намагаються оскаржувати і цей розмір боргу", - уточнив глава ОДА.
Нагадаємо, 19 липня в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявили, що на території міста Хрустальний (Красний Луч) подача питної води здійснюється за графіком від 1-2 разів на тиждень до графіка "через день" залежно від району міста. На території с. Голубівське, с. Донецьке, м. Кіровськ постачання питної води відбувається лише 1 раз на тиждень, м. Кадієвка (Стаханов) - частково 1 раз на 2-3 дні. На території міста Алчевськ, де спостерігається один із найзабрудненіших показників питної води, заявлено водопостачання через день, проте, за наявною інформацією, воно відсутнє по кілька діб поспіль.
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Когда при независимой Украине построили газопровод с материковой части до Феодосии и Керчи (при СССР у них газа не было), то 500 км труб уложили всего за шесть месяцев.
Желания не было у Порошенко, нет его и у Зеленского.
ищите пасечника
он - мёда нальёт
Теперь зеленые лохи платят за комуналку лугандона, и ездят на самокатах.
Это куда?
Закрыть воду, газ и энергию. Это НЕ проблема Украины. Пусть сами себя обеспечивают.