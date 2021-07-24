Українець Берінчик переміг бійця із Ірландії Лобова в поєдинку на голих кулаках

Український легкоатлет Денис Берінчик (15-0, 8 КО) переміг колишнього бійця UFC Артема Лобова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Бій відбувся на голих кулаках. Лобов не вийшов на 5-й раунд, тому Берінчик здобув перемогу технічним нокаутом.

Поєдинок відбувся у Палаці спорту в Києві.

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