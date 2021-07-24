Українець Берінчик переміг бійця із Ірландії Лобова в поєдинку на голих кулаках
Український легкоатлет Денис Берінчик (15-0, 8 КО) переміг колишнього бійця UFC Артема Лобова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Бій відбувся на голих кулаках. Лобов не вийшов на 5-й раунд, тому Берінчик здобув перемогу технічним нокаутом.
Поєдинок відбувся у Палаці спорту в Києві.
Топ коментарі
+16 Игорь Монахов #368908
показати весь коментар25.07.2021 00:08 Відповісти Посилання
+14 Garry Grant
показати весь коментар25.07.2021 00:01 Відповісти Посилання
+14 Марина Зайцева #490477
показати весь коментар25.07.2021 00:11 Відповісти Посилання
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Здається, він - нормальний, не ватник.
И почему это у него погремуха "Русский молот"?
это когда только бабки
в отбитой голове
Тримай, дякувати не треба!
Обозначил эту кауапскую агентуру там же по-любому есть какой-то тип который либо воевал за дырявых либо поддерживал
В презики таланта не хватает - впечатлить быдло игрой х*ром на рояле не каждый смогёт.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81
Спортивный бокс в перчатках - это десятки боёв в год, страновые многоступенчатые, европейские, мировые, олимпийские, турниры "имени того-то" - боксируют реально чуть не каждую неделю.
"Профессиональные смешанные единоборства" (типа ММА) с подобием перчаток (М1/М2 "краб") - это 3-4 встречи В ГОД на высоком уровне, где бить нужно по-максимуму. И то - до трети встреч срываются из-за травм (причем ~половина, естественно - повреждения кистей/предплечий).
Очевидно, что в боях без перчаток, на увысоком уровне, травмоопасность - запредельно высокая. Удар костяшкой в кость черепа - гарантированная травма.