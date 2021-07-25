За добу 9 порушень перемир'я: війська РФ застосували ПТРК, били з 120- і 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів, - штаб ООС

За минулу добу, 24 липня, на Донбасі зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-терористичних військ.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Біля населених пунктів Новоолександрівка та Золоте-4 ворог застосовував протитанкові ракетні комплекси. Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру. Неподалік ПІівденного та Ширикиного російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Авдіївки ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

У напрямку Новотошківського та Нью-Йорку збройні формування Російської Федерації застосовували станкові протитанкові гранатомети. Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 25 липня, зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню.

Неподалік Новозванівки російські найманці вели вогонь з озброєння БМП-1, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

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Бойових втрат за минулу та поточну добу внаслідок ворожого вогню серед українських захисників немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційних механізм.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.