Трамп розкритикував Байдена за "Північний потік-2" і заявив, що проводив найжорсткішу політику щодо Росії

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що президент Джо Байден не став на заваді завершенню будівництва газопроводу "Північний потік-2", це дозволить Росії отримувати "мільярди і мільярди доларів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Під час виступу в Арізоні він сказав, що "зупинив" будівництво проєкту, а Байден допустив, що газопровід буде добудований "за кілька місяців".

Він нагадав, що раніше попереджав канцлера ФРН Ангелу Меркель, що США витрачають "мільярди на захист" Німеччини, а вона "платить Росії мільярди" за поставки газу.

Він знову заявив, що зазнав поразки на президентських виборах лише тому, що їх результати були підтасованими, назвавши вибори "найбільш ганебними і корумпованими" в історії.

Трамп сказав, що нинішня адміністрація "багатіє завдяки Китаю". Як приклад він навів обвинувачення Хантера Байдена - сина президента - в тому, що російські спецслужби зламали його ноутбук.

"Він заявив, що це була Росія..., Росія, як завжди. Звернули увагу, що це не Китай, а саме Росія? Це тому, що за рахунок Китаю, а не за рахунок Росії вони багатіють", - сказав експрезидент.

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За його твердженням, він, коли був при владі, проводив найбільш жорстку політику щодо Росії, але при цьому підтримував добрі стосунки з російським президентом Володимиром Путіним.